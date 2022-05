Historia MTV. Muzyczna telewizja, w której na chwilę zabrakło muzyki

16.05.2022 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

1 sierpnia 1981 roku, dokładnie o godzinie 12:01 czasu wschodniego (USA i Kanada) wystartował nowy kanał telewizji kablowej: Music Television. John Lack powitał pierwszych widzów MTV słowami: Panie i Panowie, rock and roll! Pierwszym wyemitowanym teledyskiem był "Video Killed the Radio Star" zespołu The Buggles.

Panie i Panowie, rock and roll!

VJ, czyli Video Jockey

Nina Blackwood

Mark Goodman

Alan Hunter

JJ Jackson

Martha Quinn

MTV jest... rasistowskie? Michael Jackson ratuje sytuację

O muzyce 24 godziny na dobę

Kampanie społeczne i teleturnieje

Czas na hip-hop i akustyczne brzmienia

seks

narkotyki (kampania Just Say No, 1986 i lata następne)

1986 i lata następne) prawo do głosowania(16 czerwca 1992, pierwsza kampania MTV, Choose Or Loose ,wcześniej wspierano kampanie innych)

,wcześniej wspierano kampanie innych) moda, odchudzanie i zaburzenia odżywiania, ( House of Style pierwszy w maju 1989 roku, następne ukazywały się regularnie)

pierwszy w maju 1989 roku, następne ukazywały się regularnie) analfabetyzm ( Books: Feed Your Head 1991)

1991) AIDS, kampania Respect Yourself, Protect Yourself ruszyła 1 grudnia 1991 roku

Kreskówki niekoniecznie dla dzieci

MTV UK & Ireland,

MTV Italy,

MTV Germany (niemieckojęzyczny kanał nadający w Niemczech, Austrii i Szwajcarii)

MTV Australia

Prestiżowe nagrody od MTV

edukować (muzycznie)

bawić (programy rozrywkowe)

nagradzać( słynne nagrody w dziedzinie muzyki i filmu)

Powolny koniec złotych lat MTV. Ale jeszcze nie w Polsce

MTV Live

Total Request

Say What?

12 Angry Viewers

Say What? Karaoke

teleturnieje Dave’a Holmesa

VJ for a Day

Hot Zone

Sucker Free

Channel drift, czyli coraz mniej muzyki

Seriale, pogrzeby i zmiana logo

Sean Atkins ogłasza powrót do muzyki

nowe odcinki Unplugged (granie bez prądu) od 21 kwietnia 2016 roku

od 1 sierpnia 2016 roku kanał VH1 Classic przemianowany został na MTV Classic (prezentuje teledyski od lat 80 do 2010 roku)

cotygodniowy program Wonderland (koncerty na żywo). Premiera miała miejsce 1 września 2016 roku

(koncerty na żywo). Premiera miała miejsce 1 września 2016 roku od 2 października 2017 roku reaktywacja Total Request Live ( TRL), programu gdzie teledyski odtwarzane były na żywo, zawieszona 15 września 2008 roku

TRL), programu gdzie teledyski odtwarzane były na żywo, zawieszona 15 września 2008 roku odejście od programów opartych na skryptach. Te bardziej popularne przeniesione zostaną do innych sieci.

MTV Unplugged (od 1989 z przerwami, ostatnie wznowienie miało miejsce w 2020 roku)

Fresh Out Playlist (od 2020)

My Life on MTV (od 2021)

Becoming A Popstar(od 24 marca 2022)

Kalendarium MTV

1981 , 1 sierpnia - startuje muzyczny kanał Music Television, MTV

, 1 sierpnia - startuje muzyczny kanał Music Television, MTV 1982 - pierwsze wiadomości muzyczne Profiles in Rock

- pierwsze wiadomości muzyczne Profiles in Rock 1983 , 31 marca - pierwszy teledysk afroamerykańskiego wykonawcy, Billie Jean Michaela Jacksona

, 31 marca - pierwszy teledysk afroamerykańskiego wykonawcy, Billie Jean Michaela Jacksona 1983 , 17 czerwca - pierwszy konkurs na antenie MTV

, 17 czerwca - pierwszy konkurs na antenie MTV 1983 , 2 grudnia - premiera teledysku Thriller M.Jacksona

, 2 grudnia - premiera teledysku Thriller M.Jacksona 1984 , 14 września - pierwsza gala wręczenia nagród MTV Video Music Awards, w ramach której odbył się pierwszy koncert na żywo

, 14 września - pierwsza gala wręczenia nagród MTV Video Music Awards, w ramach której odbył się pierwszy koncert na żywo 1985 , 13 lipca - 16-to godzinna transmisja koncertu Live Aid na rzecz głodującej Etiopii. Koncert odbywał się w Londynie i Filadelfii w tym samym czasie.

, 13 lipca - 16-to godzinna transmisja koncertu Live Aid na rzecz głodującej Etiopii. Koncert odbywał się w Londynie i Filadelfii w tym samym czasie. 1985 - pierwszy program Talk show, Andy Warhol’s Fifteen Minutes

- pierwszy program Talk show, Andy Warhol’s Fifteen Minutes 1986 - pierwsze relacje z corocznych akcji/koncertów Spring Break

- pierwsze relacje z corocznych akcji/koncertów Spring Break 1986 , 21 listopada - pierwsza społeczna kampania MTV Rock Against Drugs

, 21 listopada - pierwsza społeczna kampania MTV Rock Against Drugs 1987 - pierwszy teleturniej,Remote Control

- pierwszy teleturniej,Remote Control 1988 - emisja pierwszego na antenie serialu,Al TV

- emisja pierwszego na antenie serialu,Al TV 1988 - ruszył hiszpańskojęzyczny kanał MTV International

- ruszył hiszpańskojęzyczny kanał MTV International 1988 , 6 sierpnia - pierwszy odcinek serii Yo MTV Raps w całości poświęcony formom muzycznym hip-hop

, 6 sierpnia - pierwszy odcinek serii Yo MTV Raps w całości poświęcony formom muzycznym hip-hop 1989 - premiera MTV Europe

- premiera MTV Europe 1989 , maj - pierwszy program nie związany z muzyką House of Style

, maj - pierwszy program nie związany z muzyką House of Style 1990 , 21 stycznia - początek koncertów Unplugged

, 21 stycznia - początek koncertów Unplugged 1990 - pierwszy program na temat seksu, Sex in 80’s

- pierwszy program na temat seksu, 1991 - kampania przeciwko analfabetyzmowi Feed Your Head

- kampania przeciwko analfabetyzmowi Feed Your Head 1991 , 1 grudnia - kampania przeciwko AIDS Respect Yourself, Protect Yourself

, 1 grudnia - kampania przeciwko AIDS Respect Yourself, Protect Yourself 1992 - pierwszy program reality show, The Real World

- pierwszy program reality show, The Real World 1992 , 8 marca - pierwszy serial animowany dla dorosłych, Beavis & Butt-Head

, 8 marca - pierwszy serial animowany dla dorosłych, Beavis & Butt-Head 1992 , 10 czerwca - pierwsza gala MTV Movie Awards

, 10 czerwca - pierwsza gala MTV Movie Awards 1992 , 16 czerwca - pierwsza kampania na rzecz wyborów i głosowania młodych ludzi Choose Or Loose

, 16 czerwca - pierwsza kampania na rzecz wyborów i głosowania młodych ludzi Choose Or Loose 1994 , 24 listopada - pierwsza gala MTV Europe Music Awards

, 24 listopada - pierwsza gala MTV Europe Music Awards 1995 - start MTV Radio Network

- start MTV Radio Network 1995 , październik - premiera strony internetowej www.mtv.com

, październik - premiera strony internetowej www.mtv.com 1997 - w programie MTV Yak Live po raz pierwszy wykorzystano łącza internetowe

- w programie MTV Yak Live po raz pierwszy wykorzystano łącza internetowe 1997 - nowe studia przy Times Square w Nowym Jorku

- nowe studia przy Times Square w Nowym Jorku 1998 - start kanału MTV 2 jako telewizji cyfrowej i internetowej

- start kanału MTV 2 jako telewizji cyfrowej i internetowej 1998 - kampania Staying Alive na rzecz świadomości o HIV i AIDS

- kampania Staying Alive na rzecz świadomości o HIV i AIDS 1998 , 6 listopada - kampania przeciwko przemocy Fight For Your Right: Take A Stand Against Violence

, 6 listopada - kampania przeciwko przemocy Fight For Your Right: Take A Stand Against Violence 1999 - program specjalny z okazji 20 lecia kanału MTV Uncensored

- program specjalny z okazji 20 lecia kanału MTV Uncensored 2000 , 7 lipca - start MTV Polska

, 7 lipca - start MTV Polska 2001 ,10/11 stycznia - kampania przeciwko wszelkiej dyskryminacji Fight For Your Right:Take A Stand Against Discrimination

,10/11 stycznia - kampania przeciwko wszelkiej dyskryminacji Fight For Your Right:Take A Stand Against Discrimination 2002 , 5 marca - pierwsze reality show z życia gwiazd The Osbourne

, 5 marca - pierwsze reality show z życia gwiazd The Osbourne 2002 , 30 czerwca - MTV Polska uruchomiło kanał MTV Classic z hitami i teledyskami lat minionych

, 30 czerwca - MTV Polska uruchomiło kanał MTV Classic z hitami i teledyskami lat minionych 2004 , 20 stycznia - rusza studencka telewizja mtvU

, 20 stycznia - rusza studencka telewizja mtvU 2005 - dochód z nagród MTV Asia Awards przekazano poszkodowanym w wyniku tsunami

- dochód z nagród MTV Asia Awards przekazano poszkodowanym w wyniku tsunami 2005 - ruszył setny kanał stacji, MTV Base (Afryka)

- ruszył setny kanał stacji, MTV Base (Afryka) 2006 - akcja pomocy poszkodowanym w wyniku huraganu Katrina

- akcja pomocy poszkodowanym w wyniku huraganu Katrina 2006 , 17 maja - start cyfrowej platformy URGE

, 17 maja - start cyfrowej platformy URGE 2007 , 9 października - pierwszy program o tematyce biseksualnej, A Shot at Love with Tila Tequila

, 9 października - pierwszy program o tematyce biseksualnej, A Shot at Love with Tila Tequila 2009 , 3 grudnia - pierwszy odcinek Jersey Shore o Amerykanach włoskiego pochodzenia

, 3 grudnia - pierwszy odcinek Jersey Shore o Amerykanach włoskiego pochodzenia 2010 , 8 lutego - zmiana logo

, 8 lutego - zmiana logo 2015 , 25 czerwca - logo w formacie 3D

, 25 czerwca - logo w formacie 3D 2016 , kwiecień - nowy projekt działalności stacji, powrót do korzeni

, kwiecień - nowy projekt działalności stacji, powrót do korzeni 2016 , 1 sierpnia - VH1 Classic przemianowano na MTV Classic

, 1 sierpnia - VH1 Classic przemianowano na MTV Classic 2016 , 1 września - premiera Wonderland, koncertów na żywo

, 1 września - premiera Wonderland, koncertów na żywo 2021, 13 września - powrót do pierwotnego logo

Już w latach 60, choć telewizja dopiero od niedawna zapuszczała korzenie w grunt medialny, pojawiły się pierwsze teledyski. Prekursorem byli The Beatles, którzy w ten to sposób promowali swoje płyty. Nawet w polskim, jedynym na ówczesne czasy programie, można było usłyszeć i zobaczyć rodzime gwiazdy estrady w krótkich filmikach muzyczno-wizualnych.W 1967 roku firma Charlatan Productions z Los Angeles zaczęła produkcję specjalnych, krótkich muzycznych klipów z fabułą, jako oprawę do piosenek. Wszystko nagrywano na taśmy video i rozprowadzano po stacjach telewizyjnych. Tak do szerokiego grona odbiorców trafiały przeboje Jimi Hendrixa, The Animals, The Who czy Arethy Franklin, których można było nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć. W 1974 roku Gary Van Haas stworzył pierwszy telewizyjny kanał muzyczny Music Video TV w którym prezentowano muzyczne utwory z taśm video.Pod koniec lat 70 w nowojorskiej telewizji WNBC-TV pojawił się 15-minutowy, cykliczny, muzyczny program Album Track, prowadzony przez23-letni wówczas Pittman, testował nowy format programu. Miał pomysł na kanał wyłącznie muzyczny, ale musiał sprawdzić czy kapryśny amerykański widz to kupi i…kupił. 1 sierpnia 1981 roku o godzinie 12:01 czasu wschodniego (USA i Kanada) wystartował nowy kanał telewizji kablowejOprócz Pittmana nad produkcją nowej pozycji pracowałtwórca kanałów Nickelodeon i The Movie. To on powitał pierwszych odbiorców MTV słowami: Panie i Panowie, rock and roll! Melodię przewodnią napisalia obrazem dopasowanym do niej było historyczne lądowanie Apolla 11 i powiewająca flaga na księżycu, tyle, że zamiast tej amerykańskiej była taka z logo stacji.Nazwę dla kanału wymyślił pierwszy dyrektor programowya formę nadali muPierwszym teledyskiem wyemitowanym w dniu urodzin był Video Killed the Radio Star zespołu The Buggles.Choć ten znaczący w mediach krok zrobiono w Nowym Jorku, to dotarł on do odbiorców tylko w niektórych rejonach New Jersey. Zrobiło się jednak o nim głośno i w krótkim czasie kanał zagościł w wielu stacjach telewizyjnych w całym kraju a MTV uznano za świetne narzędzie promocyjne dla wielu wytwórni płytowych. Sam kanał wcielił w życie hasło promocyjne:a kampanię reklamową prowadziłOd pierwszych chwil istnienia MTV miał swoich prowadzących. Przez lata przewinęło się przed kamerami wielu młodych ludzi, ale pierwsze szlaki przecierali VJ-eje (video jockey):Kanał nastawiony był na widza w wieku 12-34 lat, ale szybko się okazało, że widownia zamykała się na 24-latkach. Odbiorcy spędzali przed ekranem od 30 minut do dwóch godzin dziennie. Aby powiększyć grono widzów i ich czas przed telewizorami, w przeciągu dwóch miesięcy zaczęto emitować brytyjskie muzyczne filmy video, które już od pewnego czasu znane były na Wyspach. Szlak przetarli oczywiście The Beatles, ale wkrótce przeboje z listy Top of the Pops opanowały amerykański rynek, a Brytyjczycy dostali MTV.Okazało się także, że kanał ma duży wpływ na promocję poszczególnych artystów. Jako pierwszy doświadczył tego brytyjski piosenkarz Billy Idol, który po rozpadzie zespołu Generation X w 1981 roku rozpoczął solową karierę. Po emisji jego teledysku White Wedding na antenie MTV w 1983 roku, ze znanego piosenkarza stał się mega gwiazdą.Choć VJ JJ Jackson był afroamerykaninem, w pewnym momencie zaczęto zarzucać stacji rasizm: Nie emitowano piosenek czarnoskórych wykonawców. Nie pomogły tłumaczenia współzałożyciela stacji, że ….MTV to stacja promująca rocka, a muzyka afroamerykańskich muzyków nie pasuje do formatu kanału. Nie ma z czego wybierać.Ale to się zmieniło. Sytuację uratowała wytwórnia płytowa Michaela Jacksona, wyrażając zgodę na emisję teledysku artysty. 31 marca 1983 roku światową premierę miał teledysk króla popu, Billie Jean. Pierwszy wideoklip czarnoskórego artysty otworzył drzwi pozostałym twórcom tego kręgu (Prince, Whitney Houston), a ich utwory szybko opanowały listy przebojów kanału.2 grudnia wyemitowany 14-minutowy film Thriller Michaela Jacksona podbił serca widzów całego świata i przyciągnął przed ekrany miliony fanów nie tylko piosenkarza. . Jackson stał się twarzą kanału a MTV zmieniło swój format.Miejsce obok rocka zajął pop.W tym samym roku, 17 czerwca ogłoszono pierwszy konkurs stacji. Zabawa związana była z historią zespołu The Police, a laureat w nagrodę otrzymał bilet na koncert grupy, na który dostarczony został wraz z przyjaciółmi prywatnym samolotem MTV Party Plane.Po dwóch latach działalności formuła kanału MTV tak uległa modyfikacji, że mało kto pamiętał, że na początku były to tylko teledyski odtwarzane z kaset video. MTV zaczęło własną produkcję wideoklipów.Z czasem grono VJ-ów przyjęło na siebie obowiązki prezenterów, spikerów, prowadzących i lektorów reklamowych. Stacja nadawała 24 godziny na dobę a każdy z młodych ludzi specjalizował się w konkretnych dziedzinach, zwłaszcza że nie tylko rock i pop panowały na wizji. Z Wielkiej Brytanii napłynęła tak zwana nowa fala, a wraz z nią syntezatory i synth-pop, punk rock czy heavy metal.Stacja rozwijała się i poszerzała swoja działalność. Od 1982 roku pojawiły się wiadomości muzyczne. Program był radiowy a MTV go emitowało. Znaczną zmianą i wydarzeniem były koncerty na żywo. Pierwszym na antenie był, czyli wręczenie nagród za najlepsze teledyski, powstałe między 2 maja 1983 roku a 2 maja 1984 roku.Koncert odbył się 14 września 1984 roku w Radio City Music Hall w Nowym Jorku, a gospodarzami byli Dan Aykroyd i Bette Midler. Transmisja ta przeszła do historii jeszcze z powodu drugiego wydarzenia, jakim był występ Madonny. Zaśpiewała swój przebój Like a Virgin. Artystka, ubrana w kombinację gorsetu i sukni ślubnej, rękawiczki bez palców, pasek ze znakiem firmowy "Boy Toy" podczas występu tarzała się po podłodze, odsłaniając koronkowe pończochy i podwiązki.Rok później 13 lipca MTV nadało relację na żywo z koncertów Live Aid, które odbywały się jednocześnie w Londynie i Filadelfii. Wydarzenia te zorganizowane były przez Boba Geldofa i Midge Ure na rzecz pomocy głodującym w Etiopii. Kiedy inne stacje telewizyjne pokazywały 2-3 godzinne fragmenty,transmisja w MTV trwała 16 godzin.Do tradycji kanału należą relacje z imprez sylwestrowych w Nowym Jorku na Times Square (od 1981) a także(przerwa wiosenna), czyli tygodniowa relacja z imprez w trakcie wiosennych ferii, którą zapoczątkowano 1986 roku.Ale nie tylko muzyką stacja żyła. Zdając sobie sprawę jak duży wpływ ma kanał na swoich odbiorców, promowano różnego rodzaju kampanie jak tę w 1986 roku przeciwko braniu narkotyków, Just Say No a 21 listopada tego samego roku ruszyła pierwsza kampania społeczna MTVOd 1985 roku do stałego repertuaru kanału weszły programy typu Talk show. Prekursorem był Andy Warhol i jego showDwa lata później pojawił się na antenie pierwszy teleturniej,Trójka uczestników odpowiadała na pytania związane z muzyką, filmem i telewizją a od 1988 roku można było oglądać seriale. Pierwszym była komedia i parodia MTV, stworzona przez piosenkarza Ala Yankowica,Rok 1986 przyniósł zmiany personalne. Trójka z pięciu prezenterów: Blackwood, Jackson i Quinn opuściła stację. Do Goodmana i Huntera dołączyłaktórej w 1987 roku powierzono prowadzenie programuPopularność MTV w USA i Wielkiej Brytanii spowodowała chęć wejścia na inne rynki, głównie europejskie. Kanał był odbierany w wielu krajach, ale w języku angielskim, a twórcom zależało na promowaniu muzyki danego regionu.W 1988 roku ruszył pierwszy obcojęzyczny odłam MTV -w języku hiszpańskim, a emitowany na Telemundo Network. Rok później zcieszyli się odbiorcy w Berlinie Wschodnim.W tym czasie na świecie zapanował nowy rodzaj muzyki: hip-hop. Szaleństwo młodych ludzi, połączenie muzyki i tańca nie mogło ujść uwadze twórcom programów MTV.Choć 6 sierpnia 1988 roku, w USA, ruszył program poświęcony wyłącznie temu gatunkowi,to już w 1987 roku był on nadawany w MTV Europe jako.Ten europejski program wymyśliła i prowadziła francuska dziennikarka i producentkaPierwszym uczestnikiem programu był Lance Tylor czyli Afrika Bambaataa.Twórcami amerykańskiej wersji byli:a pilotażowy odcinek poprowadzili Jason Mizell, Darryl McDaniels i Joseph Simmons, członkowie grupy hip hopowej Run-DMC. Pierwszym teledyskiem zaprezentowanym w programie był Follow the Leader tytułowy utwór z albumu duetu Eric B. & Rakim.Po blisko dekadzie istnienia MTV stał się najbardziej popularnym kanałem muzycznym. Promował poszczególne gatunki muzyczne ale i sam wprowadzał modę na różne granie. W 1990 roku, od 21 stycznia, rozpoczęto pod auspicjami MTV koncerty, czyli bez prądu. Wzięli w nich udział tacy artyści jak: Sting, Eric Clapton, Nirvana czy Bruce Springsteen.W tym samym roku pojawił się na antenie programmówiący o życiu seksualnym Amerykanów, a więc nie związany bezpośrednio z muzyką. Zapoczątkował on serię tematycznych spotkań z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Wśród wcześniejszych i nowych poruszanych tematów były:W krótkim czasie pojawiły się też programy typu reality show. Jako pierwszy wystartował(1992)Siedem nieznanych sobie osób z różnych warstw społecznych i różnych stron świata spędziło ze sobą kilka miesięcy, 24 godziny na dobę, pod okiem kamer. Niespodziewane zwroty akcji, napięcia czy wybuchy namiętności to tylko niektóre obrazy oglądane przez widzów.Kanał zainwestował też w kreskówki. 8 marca 1992 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka najpopularniejszego w tamtych latach serialuKreskówki pojawiały się w czasie trwania programu juz wcześniej. Od 1987 roku losowo, w przerwach na reklamy można było zobaczyć 60sekundowe odcinki serialu Stevie & Zoya ale Beavis & Butt-Head był pierwszym serialem dla dorosłych, stworzonym specjalnie dla stacji.Od początku lat 90 MTV zataczało coraz większe kręgi i docierało do coraz to większej liczby odbiorców. Jeszcze w 1990 roku, od 13 marca MTV Europe zaistniało w Polsce, Czechosłowacji, Izraelu i Kenii. Było nadawane w wersji angielskiej ale już 22 października wystartował, 24 godzinny program w całości w języku portugalskim. Od 26 lutego 1991 roku stacja docierała do ZSRR i była jedynym nie-sowieckim kanałem. Niespełna rok później nadawała już w Rosji.Dekada lat 90. przyniosła otwarcie kolejnych rynków. Szczególnie cieszyły: chiński (MTV Mandarin, 1995), indyjski (MTV India, 1996) czy MTV Russia (1998). 5 maja 1995 roku ruszył MTV Southeast Asia a MTV Nordic w 1997 roku dotarł do Skandynawii i byłych krajów ZSRR (Łotwa, Litwa).Ten sam rok przynosi regionalizację. Ruszyły:Miliony odbiorców cieszyły twórców kanału, ale zdawali sobie także sprawę, że do głosu dochodzi wielki konkurent: internet. Dlatego też w 1998 roku uruchomiony został drugi kanał, jako telewizja cyfrowa i internetowa. Pionierem została Wielka Brytania, choć MTV (USA) stronę internetową miało od października 1995 roku (www.mtv.com).W tym samym roku, 1995, uruchomiono, które nadawało informacje o wydarzeniach MTV, codzienne wiadomości i inne programy oparte na aktualnej taryfie kanału.Kanał rozrósł się, przybyło mu odbiorców na całym świecie. Powstawały nowe programy, inne znikały z anteny. Ale dwie imprezy tamtych lat, oprócz MTV Video Music Awarda, przetrwały do dziś. Dwa konkursy, dwie prestiżowe nagrody.10 czerwca 1992 roku po raz pierwszy wręczono nagrodyKonkurs zasłynął z niekonwencjonalnych nagród. Obok kategorii : najlepszy film czy najlepsza aktorka/aktor pojawiła się nagroda za najlepszy filmowy pocałunek. Widzowie wybierali też najbardziej pożądanego aktora i aktorkę oraz najlepszy czarny charakter a każdej gali do dziś towarzyszą parodie prezentowanego materiału filmowego.Dwa lata później 24 listopada 1994 roku, pod Bramą Brandenburską w Berlinie,miała miejsce pierwsza ceremonia. Galę poprowadził Tom Jones. Pierwotnie miała być to alternatywa do amerykańskiej wersji MTV Video Music Awarda ale w rezultacie konkurs stał się uhonorowaniem kontynentalnej i międzynarodowej sceny muzycznej. Gala odbywa się co roku w innym kraju a od 2007 roku można głosować na swoich faworytów poprzez stronę internetową.Internet wykorzystano także w 1997 roku w nowopowstałym talk showgdzie widzowie po raz pierwszy przy pomocy łączenia komputerowego mogli rozmawiać z artystami w studio i między sobą.Koniec lat 90 przyniósł dwie wielkie kampanie za które MTV otrzymało prestiżowe nagrody. 6 listopada 1998 roku ruszyła akcja przeciwko przemocy:(nagroda Emmy).W tym samym roku MTV Europe w kooperacji z UNAIDS i Bankiem Światowym stworzyło paradokument, który rozpoczął kampanię pod tym samym tytułem.Mówił o doświadczeniach szóstki młodych ludzi z różnych krajów, którzy zarazili się HIV lub AIDS. Twarzą i prowadzącym był George Michael.XX wiek dla MTV kończył się wielkim sukcesem. Popularność marki stawiano na równi z Coca Colą a i McDonaldem. Mówiono, że kanał miał trzy cele:Rzecznik prasowy kanału powiedział, że ostatnia gala VMA w stuleciu była odbierana w 323 milionach domów w 139 krajach z potencjalną publicznością liczącą 1 miliard ludzi.Mimo że kanał odchodził od rockowych klipów i teledysków pod hasłemto ostatnie lata stulecia przyniosły cztery programy oparte na tej właśnie odmianie muzyki. Programy były typowo wspominkowe:Popularność kanału niosła za sobą całkiem pokaźne wpływy z reklam i subskrybcji, toteż w 1997 roku oddano do użytku nowe studia przy Times Square w których rozpoczęto pokazy takich programów jak:W 1999 roku ukazał się program specjalny, podsumowujący 20 lat działalności kanału. Pod tym samym tytułem wydano potem książkę. Jednak szczęście nie trwa długo. Już pierwsze lata XXI wieku przyniosły szalony rozwój internetu, co stworzyło schyłek telewizji, a platforma You Tube wyrosła na konkurenta nie do pokonania. Słońce MTV zaczęło zachodzić.Mimo to pierwsza dekada nowego stulecia przyniosła kolejne rynki odbiorców. Choć kanał był odbierany w Hiszpanii,Francji, Filipinach czy Polsce to tym razem były to programy w rodzimych językach i z muzyką z tych krajów. MTV Polska wystartowało 7 lipca 2000 roku. Koncert inauguracyjny odbył się na sopockim molo. Wystąpili: Moloko, Kayah, Reni Jusis, Myslovitz i Groovekojad, a premierowym teledyskiem tego dnia był Jaka Ja Kayah.Jednocześnie, w USA przygotowano emisję programuktóry prezentował ludzi wykonujących różne niebezpieczne, brutalne i szokujące wyczyny kaskaderskie i dowcipy, a z założenia miał szokować odbiorcę. Show przyciągnęło wielu widzów ale też wzbudziło wiele kontrowersji. Mimo ostrzeżeń, młodociani odbiorcy próbowali odtwarzać wyczyny kaskaderów w realu. Naciski na stację spowodowały emisję po 22.00 i wstrzymanie powtórek, co nie służyło programowi. Po 2 latach i 25 odcinkach wyprodukowano pełnometrażowy film(Jackass- świry w akcji) jako finał produkcji, ale z czasem powstało 5 kolejnych filmów.Lżejszą formę miał program z 4 marca 2004 rokuw którym grupa specjalistów od tuningu samochodowego przeprowadzała renowację i modyfikację samochodów. Nowe pozycje nie za wiele miały wspólnego z muzyką. Odchodzenie od form muzycznych nazwano(dryfowanie kanałów), a chodziło o poszerzenie grona odbiorców mających niszowe zainteresowania.Te programy często ocierały się o kicz, wulgaryzm a nierzadko i o proste chamstwo.Choć ograniczono emisję teledysków (na przestrzeni lat 1995-2000 emisja spadła o 37%), to nie ograniczano muzyki i muzycznych programów. Dużą popularnością przez lata 2001/2003 cieszyła się rozrywkowa seria, w której widzowie wybierali ikony kultury masowej. Jako pierwsza zaistniała Janet Jackson.Z brakiem teledysków i przebojów z dawnych lat nie bardzo mogli pogodzić się polscy twórcy kanału, dlatego 30 czerwca 2002 roku przy wsparciu MTV Networks Europe i UPCtv wystartował nowy kanałInauguracja odbyła się 29 czerwca 2002 roku w Operze Leśnej w Sopocie, przy udziale plejady gwiazd polskiej estrady. Gospodarzem wieczoru był Kuba Wojewódzki. 1 grudnia 2005 roku MTV Classic zastąpiony został przez VH1 Poland. Dziś MTV Classic jest kanałem amerykańskim.Tymczasem w USA zaczęto zaglądać w intymne sfery życia gwiazd.5 marca 2002 roku ukazało się pierwsze o tej tematyce reality show a jego bohaterami była rodzina Osbourne. Coraz otwarciej mówiono o orientacjach seksualnych czego efektem była seriaprogram randkowy o tematyce biseksualnej a jego pierwszy odcinek ukazał się na antenie 9 października 2007 roku.MTV postawiło również na animację dla dorosłych. Przy pomocy rysunku łatwiej było pokazać przemoc, kwestionowanie tożsamości,rasizm czy problem posiadanej broni. Do czołówki tego typu programów należały takie sitcomy jak:czyTworząc rozrywkę stacja MTV nie zapominała o krzywdach amerykańskiego różnorodnego społeczeństwa. 10/11 stycznia 2001 roku ruszyła kampania MTV przeciwko wszelkiej dyskryminacji, pod hasłemW 2005 roku dochód z nagród MTV Asia Awards przekazany został ofiarom tsunami, a rok później, w marcu 2006 roku po huraganie Katrina wraz z United Way kanał zorganizował pomoc poszkodowanym. W ramach tej inicjatywy z pomocą wyjechała na zniszczone tereny setka studentów, a szybkie zebranie grupy było możliwe dzięki telewizjidostepnej w kampusach, która wystartowała 20 stycznia 2004 roku.W 2005 roku stacja ogłosiła uruchomienie setnego kanału MTV,na Afrykę, a 17 maja 2006 roku świętowano start cyfrowej platformy, która oferowała 2 miliony piosenek, 110 tysięcy artystów, i 18 styli muzycznych.Choć wszystko z pozoru wyglądało dobrze, to producenci programów widzieli spadek oglądalności zwłaszcza programów muzycznych. Ciągle nowe strony internetowe odciagały telewidzów od szklanych ekranów. Zastanawiano się kogo i jak zatrzymać, jak pozyskać nowych odbiorców.W 2009 roku producentprzedstawił projekt serialu o życiu włoskich Amerykanów zwanych guido. Pomysł podchwycono, zrobiono casting, zatrudniono osiem osób, a 3 grudnia 2009 roku wystartował nowy serial realityProgram rozkręcał się powoli ale skutecznie aby w rezultacie osiągnąć widownię w liczbie 1 miliona 375 tysięcy oglądających. Serial odniósł sukces. Pierwszy sezon obejrzało 4,8 miliona widzów. Emisja trwała do 2012 roku a w 2018 roku ruszyła nowa produkcjaW czerwcu 2005 roku, po śmierci Michaela Jacksona, przez tydzień kanał nadawał teledyski, wiadomości i wspomnienia z piosenkarzem w roli głównej. Akcja zakończyła się transmisją na żywo z pogrzebu króla popu. Na prośbę widzów model ten powtórzono 11 lutego 2012 roku, po śmierci Whitney Houston i 4 maja 2012 roku aby upamiętnić odejście Adama Yaucha z grupy Beastie Boys.Rok 2010 przyniósł przełomową zmianę. MTV zmieniło logo. Kanał coraz mniej miał wspólnego tylko z muzyką więc trudno było go nazywać muzycznym, o czym zawsze świadczyła wielka litera M a tv były pomniejszone. Zmieniały się barwy i tło, które aktualizowano na początku każdego roku ale przez 30 lat był to symbol marki wiążącej wszystkie muzyczne programy. Branding dobiegł końca 8 lutego 2010 roku, kiedy to kanał zaprezentował nowe logo: małe M i wielkie TV wpisane w duże M o różnych fotograficznych tłach.Biuro PR kanału tego dnia pisało:Logo reprezentuje nowy wizualnie zdefiniowany MTV, stymulujący jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz obejmujący jego różnorodność. Wszystko od Jersey Shore, przez VMA po współpracę z MoMA. Logo jest częścią nowego pomysłu MTV, aby połączyć się z dzisiejszym pokoleniem milenialsów i wprowadzić ich jako część kanału.Pięć lat później, 25 czerwca 2015 roku MTV International wprowadziło do wizerunku pakiet grafiki trójwymiarowej.Nie był to porywający projekt, ale obowiazywał do 13 września 2021, kiedy to zlikwidowano efekt 3D. Wizerunek najnowszego czerwono-żółto-niebieskie logo wraz z astronautą przypomina ten z 1981 roku. Zaprojektowane zostało przez grafików agencji Loyalkaspar a cały projekt nazwanoOstatnia dekada przyniosła MTV wiele zmian. Internet, odebrał kanałowi znaczne grono odbiorców a sama stacja przekazała swoje programy innym platformom. Nie znaczy to, że nic się nie działo nowego ale… przyszło zweryfikować pewne decyzje. Badania z roku 2010 wykazały, że dzienny program kanału to głównie transmisje filmowe i maratony wybranych programów, co nie bardzo podobało się odbiorcom.Kiedy w latach 90. XX wieku wprowadzono maratony, była to nowość przyjęta z entuzjazmem, ale przez lata forma opatrzyła się i widz chciał czegoś innego lub tego co mu się podobało. Chciałby oglądać serial(walka o wysoka nagrodę, oparta o gry i zawody sportowe), który emitowano zaledwie przez 1,5 godziny tygodniowo, a nie 88,5 godziny komediowegoktóry od pewnego czasu nie bardzo śmieszył.Twórcom brakowało pomysłów. Nowe pozycje przeważnie lądowały w koszu po kilku tygodniach emisji. Posypała się krytyka, hejt i sugestie czego oczekuje odbiorca: otwarcia skarbca i przekazania nam maratonów Sorority Life, Rich Girls, The Paper, The Challenge (wczesne sezony), Legally Blonde: The Musical - The Search For Elle Woods, Ashlee Simpson Show i jak w każdym Making The Video/Diary w historii.W kwietniu 2016 roku, z okazji jubileuszu 35-lecia stacji, ówczesny prezes MTV Sean Atkins ogłosił powrót kanału do programów muzycznych:Mimo dobrych chęci producentów MTV, You Tube okazał się gwoździem do trumny kanału. I jak czytamy na stronie Polskiego Radia (1 sierpień 2021):Dziś kanały z logo MTV wałęsają się po peryferiach ofert operatorów kablówek i nie mają istotnego wpływu na popularność prezentowanych w nich artystów. Czasy świetności stacji minęły już chyba bezpowrotnie. Nie jest to najlepsza reklama stacji.Od października 2016 prezesem MTV jestktóry odniósł sukcesy ratując kanał telewizyjny VH1. Zarząd liczy na jego zdolności na polu muzycznym. Trzeba przyznać, że pierwsze zwycięskie kroki pan prezes ma za sobą. MTV poprawiło swoją kondycję przy pomocy telewizji kablowej, mediów społecznościowych, transmisji strumieniowych i wydarzeń innych marek. Pracy jednak jest jeszcze wiele.Dziś głównymi programami o charakterze muzycznym są:Przeważają jednak te typu reality show o nastoletnich matkach czy niechcianych ciążach (16 and Pregnant, Teen Mom), zbrodniach (True Life Crime) i ofiarach żartów (Revenge Prank). Nadal popularnością cieszą się programy związane z rywalizacją o duże nagrody (The Challenge), o zjawiskach nadprzyrodzonych( Ghosted: Love Gone Missing), randkach (Catfish:The TV Show) czy te o życiu celebrytów (MTV Cribs).Stacja MTV obsługuje grupę kanałów pod wspólną nazwą MTV Networks a cała firma od 2019 roku należy do grupy Paramount Media Networks.Ze wszystkimi programami stacji można zapoznać się na stronie internetowej mtv.com. Tu poznamy bieżący program trzech kanałów: MTV, MTV 2 i MTV Classic, wiadomości muzyczne, polityczne lub filmowe czy obejrzeć telewizję internetową. Można również kupić gadżety związane z kanałem lub konkretnym programem a na samym dole ekranu czytamy:Jako wiodąca marka rozrywki dla młodzieży, MTV jest najlepszym miejscem do oglądania oryginalnych seriali sieci, oglądania najnowszych teledysków i bycia na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o celebrytach.