Ràdio Andorra. Legenda rozgłośni, witającej się w trzech językach

17.04.2023 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Od początku istnienia stacja nadająca z niewielkiego Księstwa Andory w Pirenejach była solą w oku. Najpierw Niemców, potem Francuzów i Hiszpanów. Konflikt o Ràdio Andorra doprowadził nawet do zamknięcia granicy dla... owiec. Po czterech dekadach walki, rozgłośnia znana w całej Europie i USA zamilkła. Ale czy na zawsze?

Ràdio Andorra. Pomysł, który powrócił

Radiowe imperium na skalę Europy

Mademoiselle Aqui. Głos, który zachwycał

Balsam dla rozpadającego się kontynentu

Odmówili Niemcom, Francuzi ich skazali

Wojna Radiowa. Cel: uciszyć rozgłośnię

od 12:00 do 15:00 nadawano marsze, pieśni, arie operetkowe i muzykę popularną

od 19:00 do 1:00 był to czas na muzykę głównie taneczną ale też chóralną i regionalną

Więcej francuckiego nie pomogło. Zagłuszanie z Bordeaux

Teresa Solano-Castillio , spikerka

, spikerka Maria Dolores Orobtitg , spikerka

, spikerka Montserrat Rodriguez , spikerka

, spikerka Estera Montanya, sekretarka

Sądowe i polityczne przepychanki

Nadajnik fal krótkich nadal działał na 50,16 metrach (5980 kc/s) i miał moc 25 kW.

2 listopada 1950 roku Stanislas Puiggros został odwołany ze wszystkich funkcji i stanowisk w Radio Andorra

Kontrolę nad radiem przejęła prywatna hiszpańska sieć radiowa założona przez Trémouleta Radio Intercontinental Madrid

Powstanie nowego radia blokował hiszpański współksiążę

Martini Club , a w nim ówcześni popularni artyści. Program sponsorowany był przez producenta trunku a prowadzony przez Roberta Rocca

, a w nim ówcześni popularni artyści. Program sponsorowany był przez producenta trunku a prowadzony przez Roberta Rocca Les jeudis de l’oncle Henry , (Czwartki wujka Henryka) piętnastominutowy program dla dzieci prowadzony przez Paula Servanta z udziałem klauna Maccaro

, (Czwartki wujka Henryka) piętnastominutowy program dla dzieci prowadzony przez Paula Servanta z udziałem klauna Maccaro Les Vieux Succès French (Francuskie stare sukcesy), program dla seniorów

(Francuskie stare sukcesy), program dla seniorów Le magazine de la ménagère (Magazyn gospodyni domowej)

(Magazyn gospodyni domowej) Le Club de l`Oncle Paul (Klub wujka Paula) program dla młodzieży

Chcecie radia, nie będzie owiec

Oficjalnie potępił koncesję Radia-Andorra

Nakazał radiu zaprzestanie nadawania

Odebrał andorski paszport Puiggrosowi, który jako były koncesjonariusz radia w Andorze chronił i bronił interesów Andorradio

Nadchodzi programowa rewolucja

powołano “służbę prasową”

rozpoczęto kampanię w prasie radiofonicznej

zarządzono,że poszczególny program zaczęła prowadzić zawsze ta sama osoba a …

twórcy i producenci przestali być anonimowi i podawali swoje nazwiska

programy pogrupowano tematycznie, na przykład w bloku Vos nouveautés Mesdames (Nowości Pań) znalazły się pozycje: La minute astrologique czy La minute culinaire

(Nowości Pań) znalazły się pozycje: czy zaś tematyczne bloki miały swoje ustalone godziny, podobnie jak programy w danym języku(francuski od 12:00, hiszpański od 13:50 do 15:00)

sesja wieczorna skupiała krótkie minutowe programy pod jednym szyldem Le Magazine du Soir i programy sponsorowane.

i programy sponsorowane. udostępniono studia zwiedzającym(1955)

powołano do życia Club Amigos de Radio Andorra, zorientowany na hiszpanskiego słuchacza a w jego ramach wydawano miesięcznik La Voz de Radio Andorra (20 czerwiec 1955)

Radio Andorra coraz bardziej profesjonalne

Pierre Benoit 1951-1953

1951-1953 Roger Déléris 1953-1954

1953-1954 Georges Dahlqvist 1954-62

Nowa fala z Afryki

Jean Bonis ,zwany Le Pape du Yé-yé(papież Yé-yé).Miłośnik rocka i twista prowadził programy dla młodzieży. Mówiono,że zrobił lifting stacji

,zwany Le Pape du Yé-yé(papież Yé-yé).Miłośnik rocka i twista prowadził programy dla młodzieży. Mówiono,że zrobił lifting stacji Hubert Garric ,koneser jazzu, prowadził program Andorre jazz

,koneser jazzu, prowadził program Marisa Martin ,spikerka

,spikerka Tony Gomez,prezenter

Andorre sport , informacje sportowe

, informacje sportowe Chez vous madame (W twoim domu,pani), program dla kobiet wyzwolonych

(W twoim domu,pani), program dla kobiet wyzwolonych Musique sur quatre roues (Muzyka na czterech kółkach)audycja dla kierowców z informacjami sportowymi.

Hit Parade, nadawany codziennie o 19:15.

Sonria con ritmo (Uśmiechaj się rytmicznie)wesołe rozmowy prowadzących przy aktualnej muzyce, nadawany w środy, czwartki i soboty o 22:15

(Uśmiechaj się rytmicznie)wesołe rozmowy prowadzących przy aktualnej muzyce, nadawany w środy, czwartki i soboty o 22:15 Antorcha deportiva (Pochodnia sportowa) tu co niedzielę o godzinie 22:00 królowała głównie piłka nożna

(Pochodnia sportowa) tu co niedzielę o godzinie 22:00 królowała głównie piłka nożna Cantan „Los Caporales” (Śpiewają Los Caporales),cotygodniowe, niedzielne spotkanie z orkiestrą grającą muzykę meksykańską

(Śpiewają Los Caporales),cotygodniowe, niedzielne spotkanie z orkiestrą grającą muzykę meksykańską Voces que triunfaron (Zwycięskie głosy),wiadomości i anegdoty z życia hiszpańskich gwiazd.Program emitowany w każdy poniedziałek wieczorem

Wyścig o słuchacza

utworzyć spółkę operacyjną, której 25% udziałów należeć będzie do Rady Generalnej Dolin.

Wnieść opłatę licencyjną w wysokości 10% wpływów brutto

Moc nadajnika można było zwiększyć do 800 kW.

Radio-Andorre może wypowiadać się w języku francuskim i hiszpańskim, ale może nadawać informacje wyłącznie w języku hiszpańskim, bez odniesienia do Francji i bez informacji w języku francuskim.

Obie umowy koncesyjne muszą być ratyfikowane przez współksiążąt Andory z pewnym niuansem w stosunku do umowy wiążącej EIRASA i Jacquesa Trémouleta: jeśli współksiążęta nie ratyfikują tej konwencji w ciągu 3 miesięcy i nie wyrażą sprzeciwu, porozumienie zostanie uznane za milcząco zatwierdzone (art. 15).

7:00-9:00 Andorre-matin, blok muzyczny na początek dnia (bez informacji)

blok muzyczny na początek dnia (bez informacji) 9:00-12:00, czas dla kobiet

12:00-14:00, Le magazine de la humeur (Magazyn dobrego humoru) kilka programów sponsorowanych i tematycznych

(Magazyn dobrego humoru) kilka programów sponsorowanych i tematycznych 14:00-16:00, L’apres-midi (Popołudnie), programy hiszpańskie

(Popołudnie), programy hiszpańskie 18:00, De tout, un peu,pour vous madame (Wszystko i trochę dla pań), program dla kobiet

(Wszystko i trochę dla pań), program dla kobiet 19:00-22:00 blok muzyczny z grami i programami rozrywkowymi

22:00-00:00, sekcja hiszpańska

Pierre Hiégel w L`Album Lyrique opowiadał o muzyce klasycznej

Michel Laverdure zachęcał do jazzu w Andorre Jazz

Maurice Saint-Paul przybliżał gatunek musette i muzykę akordeonową

powstaje hiszpańskie studio Radia Andora w Barcelonie (październik 1962)

pierwszy teleturniej na żywo Le Jeu des etoiles (Gra gwiazd,1962)

(Gra gwiazd,1962) Special Blue Jeans (Specjalne Niebieskie Dżinsy) program z muzyka młodzieżową przeznaczoną do słuchania na radiach tranzystorowych odnosi spektakularny sukces (1963)

(Specjalne Niebieskie Dżinsy) program z muzyka młodzieżową przeznaczoną do słuchania na radiach tranzystorowych odnosi spektakularny sukces (1963) Transmisja na żywo z etapu Tour de France (w Andorze) i atrakcje z tym związane (1964)

Pierwszy serwis informacyjny (sekcja hiszpańska,1966)

Popołudniową sekcję hiszpańską zastępuje francuska (1967)

Prezenterzy i spikerzy zastępowani sa dziennikarzami ( Claude Baylet , Rene Girma, Jean-Yves Arno 1967)

, 1967) Próba przejścia nadawania na falach długich (1968)

Pierwsze letnie i zdecentralizowane transmisje w Canet-Plage (lipiec, sierpień 1969)

Kuźnia radiowych kadr

1,5 miliona słuchaczy i walka z hiszpańską cenzurą

Stacji słucha 474 000 stałych słuchaczy w całej Francji (371 tysięcy w strefie południowej) oraz

1 095 000 słuchaczy okazjonalnych (638 000 w strefie południowej),

co daje łącznie 1 569 000 słuchaczy (cała Francja) i 1 009 000 (strefa południowa)

w 1974 roku podpisano umowę techniczno-programową z RTL(dawne Radio Luxemburg) w ramach swojej obrony przed konkurencją i nowym mocnym francuskim nadajnikiem

w tym samym roku uchroniono stację przed sprzedażą

zlecono badania prawne co do koncesji z 1961 roku. W 1937 roku podpisano koncesję na 60 lat czyli do 1997 roku a ta z 1961 roku nie została ratyfikowana

kiedy w 1978 roku w Andorze narasta nacjonalizm pada propozycja Delvigne przejęcia radia przez parlament Andory

W 1979 roku parlament Andory postanawia nie odnawiać koncesji z obydwoma konkurującymi stacjami.

Stacja dla poliglotów

Gilles odpowiadał za treść programów, prezenterów i administrację stacji z Tuluzy.

Jean-Louis zarządzał zespołami technicznym, obsługą nadajnika i zdecentralizowanymi retransmisjami

obaj byli upoważnieni do reprezentowania stacji w negocjacjach z władzami Andory z francuskimi lub hiszpańskimi administracjami i firmami, które są partnerami lub konkurentami

Współpraca z RTL

Jean-Jacques Debezy i Robert Marcet w Tuluzie

w Tuluzie Jacques Pelletier i Claude Ferran w Albi

i w Albi Jean-Pierre Alaux w Cahors

w Cahors Przed mikrofonami zasiedli: Pierre Marie Bernoux,Catherine Lauren i Christian Guillard.

Contact , spotkanie z gwiazdami według pomysłu i prowadzony przez Arty Parera,

, spotkanie z gwiazdami według pomysłu i prowadzony przez Radio Verte, program ekologiczny prowadzony przez dziennikarkę Catherine Laurens

program ekologiczny prowadzony przez dziennikarkę Le Magazine du Pays Basque, Magazyn z Kraju Basków autorstwa René Hervé

Discotissimo, dyskoteka i jej DJ Yannick Chevalier

Cisza w eterze. Radio Andorra składa broń

Andora pamięta

Kalendarium Ràdio Andorra:

1935, 15 sierpnia - Bonaventura Vila Ribes otrzymuje koncesję na budowę stacji radiowej w Andorze

15 sierpnia - Bonaventura Vila Ribes otrzymuje koncesję na budowę stacji radiowej w Andorze 1936 - prawa do koncesji przejmuje Jacques Trémoulet

- prawa do koncesji przejmuje Jacques Trémoulet 1939 , 7 sierpnia - Inauguracyjny program Radio Andorra

, 7 sierpnia - Inauguracyjny program Radio Andorra 1939 , 28 sierpnia - 1940 , 3 kwietnia - przerwa w nadawaniu z powodu wybuchu II wojny światowej

, 28 sierpnia - , 3 kwietnia - przerwa w nadawaniu z powodu wybuchu II wojny światowej 1940 - Jacques Trémoulet jedynym właścicielem stacji

- Jacques Trémoulet jedynym właścicielem stacji 1942 - nowa siedziba stacji w stolicy kraju

- nowa siedziba stacji w stolicy kraju 1946 - program nadawany w dwóch blokach antenowych

- program nadawany w dwóch blokach antenowych 1950 - pierwsze audycje własnej produkcji

- pierwsze audycje własnej produkcji 1953 , czerwiec - “Wojna owiec”

, czerwiec - “Wojna owiec” 1953 , 15-22 czerwca - przerwa w nadawaniu programu od 20:00 do 23:00

, 15-22 czerwca - przerwa w nadawaniu programu od 20:00 do 23:00 1954 , 1 lipca - powstanie agencji reklamowej Radio Andorra, Publi-Ondes

, 1 lipca - powstanie agencji reklamowej Radio Andorra, Publi-Ondes 1954 , lipiec - jeden blok nadawania (12:00-24:00)

, lipiec - jeden blok nadawania (12:00-24:00) 1955 - otwarto studia dla zwiedzających

- otwarto studia dla zwiedzających 1955 , czerwiec - powstał hiszpański Klub Przyjaciół Radia Andorra i miesięcznik “La Voz de Radio Andorra”

, czerwiec - powstał hiszpański Klub Przyjaciół Radia Andorra i miesięcznik “La Voz de Radio Andorra” 1958 , styczeń - blok poranny

, styczeń - blok poranny 1960 - pierwsze duże zmiany w stacji i nowe logo

- pierwsze duże zmiany w stacji i nowe logo 1961 - program trwał od 7:00 do 24:00

- program trwał od 7:00 do 24:00 1961 - wydanie pierwszej płyty z muzyką Radio Andorra

- wydanie pierwszej płyty z muzyką Radio Andorra 1961 , 1 lutego - pierwszy blok informacyjny (kultura)

, 1 lutego - pierwszy blok informacyjny (kultura) 1961 , 28 marca powstanie firmy ERISA oficjalnego hiszpańskiego reprezentanta stacji Radio Andorra

, 28 marca powstanie firmy ERISA oficjalnego hiszpańskiego reprezentanta stacji Radio Andorra 1966 - pierwszy serwis informacyjny (sekcja hiszpańska)

- pierwszy serwis informacyjny (sekcja hiszpańska) 1967 - profesjonalni dziennikarze na antenie radia

- profesjonalni dziennikarze na antenie radia 1974 - próba sprzedaży stacji

- próba sprzedaży stacji 1975 - ruszył serwis Radio Andorra International

- ruszył serwis Radio Andorra International 1977 - pierwszy prawdziwy serwis informacyjny

- pierwszy prawdziwy serwis informacyjny 1979 , sierpnia - jubileusz 40-lecia stacji

, sierpnia - jubileusz 40-lecia stacji 1979, 12 września - parlament Andory podejmuje decyzję o nie odnawianiu koncesji na nadawanie

12 września - parlament Andory podejmuje decyzję o nie odnawianiu koncesji na nadawanie 1981 , 2 kwietnia - ostatni program Radio Andorra

, 2 kwietnia - ostatni program Radio Andorra 1981 , 8 kwietnia - próba wznowienia nadawania co zaowocowało dzień później wtargnięciem policji

, 8 kwietnia - próba wznowienia nadawania co zaowocowało dzień później wtargnięciem policji 1981, 10 kwietnia - przekazanie stacji władzom Andory, radio umilkło na zawsze

W południowo-zachodniej Europie, pomiędzy Francją a Hiszpanią, w Pirenejach, leży maleńki kraj. Księstwo Andory. Ma zaledwie 85 tysięcy mieszkańców, najwyżej w Europie położoną stolicę (Andorra la Vella) i choć nie należy do Unii Europejskiej, jego walutą jest euro. Kraj w historii dziejów zapisał się już na przełomie VIII i IX wieku (wojny Karola Młota z Maurami). Od tego czasu był ciągłym przedmiotem sporu pomiędzy katalońskimi feudałami i francuskimi hrabiami.Suwerenność i pierwszą konstytucję Księstwo uzyskało dopiero w 1993 roku. W tym samym roku przyjęte zostało do ONZ. Mimo to nadal od 1278 roku obowiązuje tu oficjalna dwupodmiotowa głowa państwa. Na mocy Traktatu o Wspólnej Suwerenności władzę dzielą: współksiążęta francuscy, dziś jest to prezydent Francji (obecnie Emmanuel Macron) oraz biskup hiszpańskiego miasta Seo de Urgel (obecnie Joan Enric Vives i Sicilia). Od 1992 roku panowie ci pełnią funkcje reprezentacyjne oraz mają prawo weta w sprawach międzynarodowych. Obowiązującym językiem księstwa jest kataloński.Koniec lat 30. XX wieku to czas kiedy stacje radiowe miały chyba wszystkie kraje świata. Choć mała Andora odbierała programy francuskie i hiszpańskie (głównie audycja muzyczne), to nie miała swojej własnej rozgłośni.Ten stan rzeczy zmienił się w 1939 roku kiedy to ówczesny parlament, Rada Generalna Dolin (Consell General) udzielił koncesji na nadawaniewłaścicielowi firmy Radiophonie du Midi. 7 sierpnia 1939 roku po raz pierwszy poszedł w eter sygnał pierwszej w Andorze stacji radiowejJacques Trémoulet dziennikarz i biznesmen miał być prawnikiem i takie studia rozpoczął. Sytuacja rodzinna zmusiła go jednak do podjęcia nowych wyzwań z których skorzystał bardzo skwapliwie. Już w 1925 roku był właścicielem pierwszej rozgłośni radiowej w Tuluzie, tygodnika Le Radiogramme i współwłaścicielem firmy Radiophonie du Midi. W kolejnych latach kupował kolejne małe rozgłośnie, głównie za granicami Francji, gdyż ta nie była przychylna komercyjnym zapędom Trémouleta i chciała znacjonalizować całą krajową radiofonię.Choć Trémoulet uznawany jest za twórcę rozgłośni w Andorze, to podwaliny pod ten projekt nie należą do niego. W 1935 roku koncesję na budowę stacji otrzymał, który był teściem właściciela Radia Barcelona, Stanislasa Puiggros i dzięki niemu połknął bakcyla nie tylko radiowego, ale i rodzącej się telewizji. 19 sierpnia 1935 roku Ribes podpisał 30-letnią koncesję na wyłączne prowadzenie stacji radiowej w Księstwie Andory. Prace ruszyły a andorski parlament czekał z niecierpliwością na efekty.Niestety rok później, w czerwcu 1936 roku, Vila Ribes umarł. Jego wszystkie zobowiązania, w tym koncesję na radio w Andorze, przejęła córka Dolorès Vila-Puiggros i zięć Stanislas Puiggros. Umowy dotrzymali i to oni nawiązali współpracę ze starającym się w tym czasie o koncesję Jacquesem Trémoulet’em. Po podpisaniu umowy z nowymi właścicielami (drugim był Léon Kierzkowski, współwłaściciel wszystkich stacji radiowych i Radiophonie du Midi) i uzyskaniu koncesji na kolejne 30 lat, w sierpniu 1939 roku rusza Radio Andorra. Słuchaczy powitał kobiecy głos:To powitanie w dwóch językach stało się znakiem wywoławczym radia na wiele lat. Drugim punktem programu tego dnia było przemówienie francuskiego Ministra Robót Publicznych, Anatole de Monzie.Nadajnik i stacja mieściła się w Encamp. Jej dyrektorem generalnym został Stanislas Puiggros, dyrektorem radia Jacques Trémoulet, a za całość od strony technicznej odpowiadałLéon Kierzkowski, pozostał na stanowisku dyrektora całej spółki La Radiophonie Midi, do której oprócz Radio Andorra i wcześniejszych rozgłośni jak Radio Tuluza czy Radio Montpellier, zaczęto wcielać kolejne małe stacje (Radio Badalona), w tym także belgijskie. Grupa stawała się jedną z ważniejszych spółek radiowych nie tylko we Francji ale i w Europie.Ówczesna załoga stacji stanowiła francusko-hiszpańską (katalońską) grupę pracowniczą, a programy zapowiadane były trzech językach: francuskim, katalońskim i kastylijskim..W ten sposób pogodzono też zwaśnionych sąsiadów. Program trwał 5 godzin, w trzech blokach 8:00-9:00,12:00-14:00 i od 18:00 do północy, prezentując wyłącznie muzykę.Zanim jednak Radio Andorra zdołało rozwinąć skrzydła wybuchła II wojna światowa i we wrześniu 1939 roku Francja wypowiedziała wojnę Niemcom. Księstwo Andory ogłosiło neutralność, ale stacja radiowa zawiesiła działalność, tak jak pozostałe francuskie rozgłośnie należące do spółki Trémoulet-Kierzkowski.Obydwaj właściciele wkrótce uruchomili większość rozgłośni. Niektóre na usługach Niemców, inne rządu Vichy (za co po wojnie Trémoulet oskarżony został o kolaborację i skazany na śmierć), a jeszcze inne jako wolny głos. Do tych ostatnich należało Radio Andorra, które ponownie uruchomiono 4 kwietnia 1940 roku.Tym razem miało być fachowo i profesjonalnie. Do Andory trafiło kilku pracowników francuskich rozgłośni. Z Tuluzy przyjechałdoświadczony spiker, którego zadaniem było nie tylko prowadzić program radiowy ale też szkolić młodszych kolegów.Zaraz po Abouly do rozgłośni trafiła prosto z Badalony, 23 letniaJej ojczystym językiem był kataloński i to w nim zapowiadała i prowadziła audycje. Często recytowała też wiersze swojego autorstwa. Wraz ze starszym kolegą z Tuluzy (Abouly miał 54 lata) stworzyli pierwszy duet antenowy i prowadzili jeden z pierwszych programów muzycznych(Koncert słuchaczy radia).Escrihuela, która miała podpisany kontrakt na miesiąc, nie zgodziła się na jego przedłużenie, gdyż nie przyjęto do pracy na stanowisko dyrektora programowego jej narzeczonego. Postanowiła wrócić do Hiszpanii, a jej miejsce zajęłaktórej głos, jak uważało wielu, powitał radiosłuchaczy 7 sierpnia 1939 roku.Jednak Victoria, podobnie jak Maria, rozpoczęła pracę w kwietniu 1940 roku i przez pierwszy miesiąc była w cieniu koleżanki. Dopiero kiedy przejęła stanowisko głównej spikerki jej talent rozbłysnął. Melodyjny i romantyczny głos pokochali wszyscy do których docierało Radio Andorra. Do stacji zaczęły nadchodzić tysiące listów nie tylko z zachwytami nad głosem prezenterki ale też z ofertami matrymonialnymi.Victoria szybko stała się gwiazdą i duszą stacji. Mówiono o niej Mademoiselle Aqui. Przyjmując rolę głównego głosu podjęła również pracę w duecie z Abouly ale też ze swoją siostrą. Jej głos rozbrzmiewał nie tylko we wspomnianym Koncercie, ale też wi kilku innych programach muzycznych.Z rozgłośni odeszła w 1946 roku i już nigdy nie wróciła na antenę. Zmarła w 1998 roku mając 90 lat. 22 lata później, w 2020 roku Poczta Andory wypuściła znaczek z jej podobizną. Z czasem do sióstr Zorzano dołączyła młodziutkaktórej rodzice związani byli ze stacją radia.Niemcy uważali Radio Andorra za stację francuską, ale tak nie było i dlatego stacja uniknęła zamknięcia. Mimo to jej właściciele postanowili zachować wszelką ostrożność. Kieszkowski oficjalnie wycofał się życia rozgłośni. Jego żydowsko-polskie pochodzenie stanowiło zagrożenie. Wyjechał z Francji. Tylko Trémoulet wiedział gdzie ukrywa się jego wspólnik, z którym konsultował wszystkie ważne decyzje. Stanislas Puiggros, jako Hiszpan, wyjechał spokojnie do Barcelony. Zrzekł się stanowiska dyrektora generalnego w lipcu 1940 roku, ale prowadził hiszpańską filię Radiophonie du Midi i dział reklam Radio Andorra. Był także udziałowcem stacji. Jego miejsce w Andorze zająłktóry wcześniej piastował funkcję sekretarza generalnego Radia Andorra.Jacques Trémoulet jako właściciel i szef radia postanowił ograniczyć program do audycji muzycznych pogrupowanych gatunkowo. 15-minutowe bloki oddzielone były od siebie reklamami, dedykacjami i krajowymi komunikatami. Nie było informacji o wojnie a język francuski mocno ograniczono co nie podobało się stronie francuskiej.Stacja z Andory odbierana była prawie w całej Europie i taki różnorodny maraton muzyczny podobał się odbiorcom.Jak pisał w swojej książce Ràdio Andorra, opowieść o micie, który przeszedł do historii, dziennikarz i miłośnik tego radia: Jego programy były „balsamem dla rozpadającego się kontynentu, a Andora, mały, prawie nieznany kraj, obcy wszystkim konfliktom wojennym tamtych czasów, wysunęła się na czoło ówczesnej sceny radiowej.W okresie wojennym program emitowany był od 19:30 do 24:00 na falach krótkich. Składał się głównie z muzyki tanecznej, operetkowej, piosenek francuskich i marszy, a przez ostatnie 45 minut można było posłuchać jazzu, muzyki filmowej i regionalnej a także był blok muzyki dla młodzieży.Muzyka muzyką, a radio nie było takie święte. Nieraz puszczano w eter zakodowane informacje o angielskich pilotach, którzy dotarli do celu. Służyły temu audycje Concierto de los oyentes lub(Piosenki dedykowane)W 1942 roku studia radiowe i administracja zostały przeniesione z Encamp do Andorra la Vella, do czteropiętrowego budynku przy Roc de les Anelletes. Tu, oprócz biur, studia nagrań i pomieszczeń dla spikerów mieściła się pokaźna fonoteka.Niemcy także starali się dotrzeć do Andory i jej radia. Naciskali na Trémouleta, który utrzymywał kontakty z rządem Vichy, aby zamieszczał informacje z frontu, ich reklamy, a także żeby audycje były dostępne dla marynarzy okrętów podwodnych, ale ten się nie zgodził.Wtedy wiele ówczesnych gazet oskarżyło Radio Andorra o uważną i bardzo wyrachowaną postawę (to nie przerwało informacyjnej ciszy). Posypały się też pomówienia o kolaborację i branie pieniędzy od Niemców. Na cenzurowanym byli wszyscy pracownicy stacji, łącznie z prezenterkami. Do konfliktu przyłączyli się nawet Amerykanie, uznając andorskie radio za zorientowane na faszyzm i odradzali swoim obywatelom słuchania go.Taka sytuacja po wyzwoleniu Francji doprowadziła duet dyrektorów Trémoulet-Laffont pod zarzutem kolaboracji,do zaocznego wyroku śmierci (listopad 1946). Jeszcze w lutym 1945 roku skonfiskowano cały francuski majątek Trémouleta, który zdążył wyjechał do Hiszpanii, co było dowodem na sympatyzowanie z faszystami. Podobnie zrobił Laffont.Nie odpuszczono nawet Puiggros’owi, któremu próbowano udowodnić nieprawidłowości w sprzedaży koncesji i Kierzkowskiemu, oskarżając go o kolaborację.W obronie dyrektorów i całego radia stanął radny andorskiego parlamentu Antoni Picart ale Francuzi postawili sobie za cel likwidację Radia Andorra. Tyle,że to radio było prywatne i nie podlegało rządowi francuskiemu a w jego obronę włączył się również ówczesny prałat Iglésias Navarri z Seo de Urgel, drugiej rządzącej głowy Andory. I udało się.Miesiąc później, w grudniu 1946 roku, wyrok śmierci na dyrektorów został cofnięty przez Okręgowy Sąd Apelacyjny i sprawa trafia do Trybunału Sprawiedliwości. Dopiero 1 kwietnia 1949 roku obaj panowie zostali uniewinnieni, zaocznie. W tym czasie obaj działali na terenie Hiszpanii w prywatnej radiofonii.Mimo problemów góry stacja pracowała nadal. Stołek Laffonta przejąła Trémoulet, działając na terenie Hiszpanii i tworząc nowe radiostacje, nadal czuwał nad andorskim radiem poprzez osobę Stanislasa Puiggrossa.Program nie zmienił się, nadal królowały różne gatunki muzyczne, tyle że od 1946 roku audycje emitowane były dwa razy dziennie:W części wieczornej można było posłuchać muzyki szwajcarskiej i francuskiej mimo, że kraje ich pochodzenia nie sprzyjały radiu.Rząd francuski nie poddawał się tak łatwo i ciągle szukał różnych sposobów na zamknięcie Radio Andorra. Wybuchła tak zwana(Wojna Radiowa). Zablokowano konta bankowe agencji reklamowej z siedzibą w Paryżu, rekwirowano na granicach materiały przesyłane do Andory a przede wszystkim zakłócano sygnał nadawczy.Mimo tych wszystkich trudności przeprowadzone w 1947 roku badania udowodniły siłę tego radia. Było czwartą zagraniczną stacją, słyszalną na terenie całej Francji i miało dwa razy więcej słuchaczy niż popularne w tym czasie radio Paris Inter.W tym samym roku stacja podpisała umowę z dwoma firmami podległymi Radiu Luxemburg „Les Programs de France” i „Air Production” na emisję francuskich programów (produkowanych w Paryżu)Do wieczornej części programu wprowadzono też kilka pozycji z francuskimi gwiazdami w roli głównej (czy Jean Nohain’s Magazine) i uruchomiono projekt pierwszej kampanii reklamowej w języku francuskim pod hasłem(Siła, Wydajność, Popularność).Koniec lat 40 to męska dominacja. Wśród 21 pracowników całej stacji były tylko 4 panie:Wszystkie trzy prezenterki były hiszpańskojęzyczne i wcześniej pracowały w centrali telefonicznej w Seu d`Urgell. Męską część głosów była bardziej doświadczona., profesjonalny “nabytek” Perrota z zamkniętego Radio Tuluza, mówił po francusku,prezenter oddelegowany z Radia Miramar, mówił po hiszpańsku, a,choć 17-latek posługiwał się trzema językami: hiszpańskim, francuskim i katalońskim.Wielu pracowników technicznych przyjechało do Andory z różnych rozgłośni zarówno francuskich jak i hiszpańskich. Niektórzy z nich jak, zwany Papą Cousse, mieszkali na terenie stacji z całymi rodzinami i przekazywali swoje umiejętności z ojca na syna, a czasami i na wnuki. Tu też zawierano związki małżeńskie. Stacja Radio Andorra była długie lata stacją rodzinną.Na przełomie lat 1948/1949 problemy z rządem Francji nasiliły się. Ówczesny prezydent Francji, Vincent Auriol, jako współksiążę Andory, oświadczył, że: Radio-Andorre jest stacją „prywatną”, ponieważ nie ma już uprawnień do nadawania od 1948 roku i nie ma długości fali, przydzielonej przez międzynarodowe konferencje. Dlatego w kwietniu 1948 roku zdecydowano o jego zagłuszaniu, które rozpoczęło się w maju 1948 roku ze swojego nadajnika Bordeaux Néac.Francuski nadajnik był silny i zagłuszanie Francuzom wychodziło bardzo dobrze. W wielu miejscach Radio Andorra zamilkło, co spowodowało brak zainteresowania ze strony reklamodawców. Ze stacją pożegnało się też z tego powodu kilku pracowników. Właściciele radia wstąpili na drogę sądową. Po kilkumiesięcznym procesie i apelacji, 24 maja 1949 roku Sąd Apelacyjny w Paryżu potwierdził, że to zagłuszanie było nie tylko nielegalne, ale także niezgodne z konstytucją. Stanowiło „atak”. Latem zagłuszanie ustało. Zniesiono też ograniczenia na granicy francusko-andorskiej. Poprawa była chwilowa a Guerra de les ràdios trwała do końca lat 70.W obu ościennych krajach ruszyły kampanie reklamowe. Te hiszpańskie były rozbudowane. Mówiły o samych budynkach, artystach czy programach. Francuska prasa podawała bardziej oszczędne informacje. W lata 50 XX wieku Radio Andorra weszło pokaleczone z każdej strony. Zagłuszanie spowodowało nie tylko wycofanie się reklamodawców, ale też zmiany programowe. Firmy produkujące audycje szukały stabilniejszych klientów.W 1950 roku doszło też do silnych zmian w stacji. Najpierw w marcu ukazał się komunikat: Wszystkie francuskie stacje OM modyfikują dziś swoją długości fal, aby dostosować się do planu kopenhaskiego podpisanego w 1949 r. Księstwu Andory (a nie Radio-Andorre) przydzielono wspólną częstotliwość międzynarodową 188,2 m na końcu tarczy. Ta częstotliwość jest nie do przyjęcia dla Radio-Andorre, które mimo to zmienia długość fali.Potem Stanislas Puiggros, naciskany i mamiony przez francuski rząd zerwał kontrakt z Trémouletem i Kierzkowskim zawarty w 1940 roku, a w planach było powstanie drugiego komercyjnego radia na terenie Andory pod nazwą Andorradio. Oczywiście francuskiego.Trémoulet ruszył do ataku.A co do nadawanych programów, radio wyszło na prostą produkując swoje własne audycje. Premierowe audycje przyjęły się wśród słuchaczy szybko i ciepło. Oprócz tych typowo muzycznych do nowości należały:Wraz z nowymi programami pojawili się nowi prezenterzy i nowe stanowiska. Do tego grona należałktóry często używał pseudonimuStał się reformatorem Radia Andorra, wyprowadzając go na szerokie wody eteru. W 1955 roku został drugim z rzędu kierownikiem artystycznym stacji, a krytycy okrzyknęli lata jego rządów jako złoty wiek stacji. Servat zastąpił pierwszego kierownika artystycznego, który podjął się tej funkcji w 1950 roku.Dekada lat 50 XX wieku nie zaczęła się dobrze dla Trémouleta i jego radia. Francuzi powołali w październiku 1951 roku, nie patrząc na nic, spółkę Andorradio i przysłali do Andory sprzęt do instalacji nowego przekaźnika. Miał stanąć na posesji Puiggorosa.Trémoulet wszczął postepowanie karne przeciwko byłemu współpracownikowi, a andorski parlament robił co mógł, blokując prace budowlane. W odwecie Francuzi w 1953 roku zablokowali granicę, łącznie z zakazem wypasu andorskich owiec po swojej stronie. Pasterze zostali bez pracy.Ten stan rzeczy trwał cały czerwiec i nazwany został La guerre des moutons (Wojna owiec). W jego efekcie parlament podjął trzy konkretne decyzje:Radiowcy nie zastosowali się do wytycznych. Jedno co zrobili, to od 15 czerwca 1953 roku przerywali program wieczorny o 20:00 na trzy godziny. Z takim stanem rzeczy nie zgodziło się hiszpańskie L`Assemblée Magna (Najwyższe Zgromadzenie Ludu Andory.) i unieważniło decyzję parlamentu (22 czerwca). Tę decyzję poparło społeczeństwo, a wojna trwała do 1958 roku, kiedy to nowa stacja Andorradio i tak nadała swój pierwszy program.Radio Andorra, mimo że zagłuszane i mniej słyszalne na terenie Francji, nadal docierało do 3% jej mieszkańców. Bez zmian emitowało swoje programy w dwóch blokach i produkowało własne audycje. Współpracowało z innymi stacjami, głównie z Radiem Luxemburg i nadawało ich programy, takie jak La Parade des Succes (sponsorowany przez firmę Martini) czy L’inspecteur V, policyjna operę mydlaną. I choć nadal królowała w nim muzyka, to w 1953 roku po raz pierwszy pojawiły się kursy giełdowe, horoskop i wyniki wyścigu kolarskiego Tour de France. Tylko wyniki, nic więcej. Informacje trwały 10 minut, od 20:00 do 21:00.Rok później zapadła decyzja o jednym długim bloku programowym. Od lipca 1954 roku radio nadawało od 12:00 do 24:00. Ta decyzja związana była ze zmianami w kierownictwie stacji., szwagier Jacquesa Trémouleta, powołał do życia agencję reklamowąjako przedstawiciela Radia Andorra. Jej dyrektorami zostaliDwaj panowie zaczęli rewolucję w stacji.To oni zarządzili jeden długi czas antenowy a ponadto:Oprócz stałych programów francuskich pojawiły się hiszpańskie. Ich producentem byłDo tych najpopularniejszych należały:czyW 1955 roku do duetu dwóch Jeanów dołączył Paul Servant, jako kierownik artystyczny. Przejął część programową. Jego zasługą było powstanie własnej produkcji pierwszego dużego programu rozrywkowego(Wielka Gra). Jego premiera odbyła się w grudniu 1956 roku, a gospodarzem był Pierre Danlou. Był to coniedzielny,półgodzinny program, który zaczynał się o 20:30 i gościł ówczesne gwiazdy francuskich scen.Rok później słuchacze hiszpańscy, a właściwie słuchaczki, dostały swój cyklProgram był emitowany na żywo z Barcelony i zawierał kilka podprogramów:Zasługą rzutkiego tercetu było też uruchomienie w styczniu 1958 roku porannej emisji. Od 7:00 do 9:00 głównie panie szykują śniadanie mogły posłuchać ulubionych kawałków. W niedzielę nie było przerwy, a nadawanie zaczynało się o 10:00.16 października ruszył hiszpańskojęzyczny program literackiTrwał 20 minut a jego emisja była zawsze w czwartki o 22:35. Tej premiery nie doczekał Paul Servant. Zmarł 2 sierpnia. Przegrał z rakiem. Było to zaskoczenie dla wszystkich pracowników stacji.Druga połowa lat 50 przyniosła w Radio Andorra nie tylko nowe programy i konkurencję, ale i stabilizację w zespole. Jeśli sprawy techniczne były od dawna opanowane i od początku pod kontrolą Luciena Killmayera, to funkcję dyrektorów i rotacja spikerów sprawiała trochę zamieszania. Choć sytuacja Trémouleta była wciąż problematyczna, miał zakaz wjazdu i pracy we Francji, a więc w połowie tyczyło się to Andory, nadal był właścicielem radia i całej stacji. Podejmował decyzje o strategii działań, finansach czy powoływaniu osób na główne stanowiska. Problemem stały się sprawy artystyczne, które wymagały obecności osoby decyzyjnej na miejscu. Dlatego też w 1950 roku stworzono stanowisko kierownika artystycznego co było dobrym posunięciem.Co do funkcji dyrektorskich, to zawsze był to jakiś kuzyn czy pociotek właściciela z teczką dyrektyw i decyzji. I tak po Maurice Perrot, od 1951 roku radiem zarządzali:Zaczęto też zwracać większą uwagę na znajomość języków przez spikerów. dbano aby byli dwujęzyczni. Mile widziane były panie. Na gwiazdę mikrofonu wyrosła bardzo szybko dwujęzycznaUrodziła się we Francji ale jej rodzice byli Hiszpanami.Przygodę z radiem rozpoczęła w Barcelonie.Do Andorry przyjechała w 1954 roku i szybko stała się trzecią Mademoiselle AquiDrugą była, która przepracowała w stacji cztery dekady a zaczęła jako 17-latka w 1947 roku.Do tego ścisłego grona należały także głosyW 1959 roku pracę w stacji rozpocząłmiłośnik operetek, śpiewak i aktor. Został zatrudniony na miejsce zmarłego Paula Servanta zarówno przed mikrofonem jak i na stanowisko kierownika artystycznego.Mimo francuskiej konkurencji, zagłuszania i problemów z ościennym rządem, Radio Andorra w lata 60 wchodziło jako zwycięzca. Badania z 1959 roku wykazały, że 57,2% wszystkich Francuzów słucha tego maleńkiego radia z Pirenejów. Uruchomiony został nowy nadajnik a nowy programzachwycał nastolatków. Ten rodzaj muzyki był w powijakach więc andorskie radio szybko zyskało młodą rzeszę słuchaczy.Rok 1960 przyniósł stacji kolejną rewolucję, zarówno personalną jak i programową, a szczególnie techniczną. W grudniu 1959 roku zamknięta została rozgłośnia w Tangerze Radio Africa Maghreb, należąca do Jacquesa Trémouleta. Właściciel wszystko co można było, przeniósł do Andory. I tak oprócz 15-osobowej załogi trafiły do radia: nadajnik OC Press Wirless o mocy 2,5 kW, sprzęt antenowy OC, sprzęt niskotonowy: magnetofony, stoły mikserskie, mikrofony, gramofony, a nawet meble.Dyrektorem programowym (stanowisko kierownika artystycznego pozostało) został były szef tangerskiego radiaJego brat Jean-Louis objął nowo powstałą funkcję zastępcy dyrektora technicznego,została producentem i koordynatorem programowym adyrektorem technicznym.W afrykańskiej grupie znaleźli się także prezenterzy, którzy oprócz nowych programów wnieśli do studia nowy powiew i styl a także inny sposób prezentacji.Do ekipy dołączył też były prezenter Radio-Atlantic (zamknięta w tym samym czasie)Oprócz obowiązku prowadzenia wywiadów i różnych pokazów zajmował się relacją wiadomości handlowych i stroną graficzną kampanii reklamowych (z zawodu był grafikiem). Stworzył między innymi nowe logo stacji. Był też oficjalnym korespondentem radia w Tuluzie i tu założył magazynjako narzędzie promocji Radio Andorra wśród młodych odbiorców.Wraz z nową ekipą wprowadzono zmiany w ramówce. Część francuska zyskała nowe programy a wśród nichInformacje sportowe nadawane były na antenie szczególnie w okresie Tour de France. Były to suche komunikaty przeplatane muzyką. Klasycznych wiadomości nadal stacja nie nadawała. Nowe audycje otrzymali także słuchacze hiszpańskojęzyczni. Dla nich zarezerwowano czas antenowy od 14:00 do 16:00 i od 22:00 do północy.Rok 1960 przyniósł jeszcze jedną zmianę. Parlament Andory (Rada Generalna Dolin), 15 listopada uchwaliła nowe przepisy, dotyczące nadawania w kraju. Przewidują one istnienie dwóch stacji, a tym samym dwóch koncesji w Andorze. Każde radio ma być obsługiwane przez jednego z dwóch współksiążąt. Francuski współksiążę wspiera zatem Andorradio, które staje się Radio des Vallées d`Andorre, a współksiążę biskupi popiera Radio-Andorre. Niemniej jednak obie stacje będą nadal nadawać programy w języku francuskim i hiszpańskim, bez zmiany równowagi językowej na antenie. Odstępuje się od języka katalońskiego.Rok później, 29 marca 1961 roku zostaje podpisana 20-letnia umowa koncesyjna z firmą SOFIRAD, reprezentującą Radio des Valles(Andorradio) a 10 kwietnia taką samą umowę zawiera nowo powstała hiszpańska firma EIRASA w imieniu Radio Andorra. Każda ze stron musiała zatwierdzić określone prawa i obowiązki:Te zarządzenia uznane zostały przez Trémouleta za naganne i nieważne i nigdy nie zostały wprowadzone w życie, a koncesja nie została ratyfikowana. Konflikt trwał nadal.Dekada lat 60 to wyścig o słuchacza. Obie andorskie stacje walczyły o prymat na antenie. Zabiegały głównie o młodego słuchacza. Dlatego też w Radio Andorra zrezygnowano z programów sponsorowanych i ściąganych z innych stacji na rzecz własnych produkcji, spikerów zastąpili DJ-e, a krótkie 15-minutowe pozycje zastąpiono kilkugodzinnymi sesjami.Od 1961 roku cały program trwał nieprzerwanie od 7:00 do 24:00 i był podzielony na 7 sekcji:Choć nadal nie było żadnej polityki i tego typu wiadomości, to 1 lutego 1961 roku pojawiła się pozycja informacyjna, dotycząca kultury. Nadawana była z Tuluzy, dlatego nazywała się(Tuluskie aktualności), ale już latem zmieniono jej charakter i nazwę na(Twoja Antena)Nowością były wizyty turystów w studio, którzy przynosili własne płyty i przekazywali pozdrowienia bliskim. Zmianą, która bardzo szybko przyjęła się wśród słuchaczy były nadawane na żywo audycje o konkretnych gatunkach muzycznych prowadzone przez specjalistów.W 1961 roku wydana została pierwsza płyta z muzyką Radio Andorraa Jean-Pierre Lannes zainaugurował wywiady z gwiazdami w pierwszej tego typu zabawie(Różnorodna Gra), 3 razy po 5 pytań. Kolejne lata przynoszą kolejne serie nowości i sukcesów:Nowe czasy niosły za sobą nowe wyzwania. Potrzebne było nowe spojrzenie na radiofonię i siła do walki z konkurencją nie zawsze działającą uczciwie. Jednak kolejni panowie dyrektorzy mieli swoje biura w Barcelonie a cały front walki w Andorze był na barkach Gillesa Marqueta i jego załogi.Marquet mimo swoich lat dwoił się i troił. Oprócz nowości na antenie silnie promował radio w krajach ościennych i na miejscu w Andorze.Podpisał umowę o współpracę z dwoma andorskimi dziennikami la Depeche du Midi i Midi Libre, wprowadził transmisje sportowe, kampanie reklamowe prowadził pod hasłem(Moje ulubione Radio Andorra) i postawił na szkolenie młodych prezenterów. Stacji nie stać było na gwiazdy, jak w innych rozgłośniach, ale stało się ono wylęgarnią zawodowych prezenterów.Jedni zostawali na dłużej jakczy, inni ruszali dalej a inni jakzostawali korespondentami radia (Paryż,1969). Dziś niejeden hiszpański czy francuski prezenter starszego pokolenia może powiedzieć, że swoją drogę kariery zaczynał w Radio Andorra.W 1967 roku Marquet część swoich obowiązków dyrektora programowego scedował na Jeana Bonis’a, który nie tylko przejął część pracy szefa ale też kierownika artystycznego bo Michel Brard odszedł w 1968 roku. Koniec lat 60 to dominacja w studio grupy francuskiej (14:3) i płci męskiej. Na 17 osób zasiadających przed mikrofonami były tylko dwie kobiety i to w sekcji hiszpańskiej.Głównie z powodów ekonomicznych, w dekadę lat 70 Radio Andorra wchodziło przegrywając z konkurentem na każdym polu. Przeciętny wiek jego słuchacza to 30-60 lat. 40% odbiorców stanowiła ludność wiejska, a 41% klasa robotnicza. Konkurencyjne radio przyciągało więcej młodzieży i inteligencji.Ratunkiem miał się okazać Claude Baylet, dziennikarz,który objął funkcję dyrektora programowego.Historia potoczyła się inaczej. W 1970 roku Marguet przeszedł do jednej z regionalnych gazet, zostawiając stację w rękach brata jako zastępcy dyrektora generalnego. Wraz z nim (z różnych powodów) odeszło kilku znaczących prezenterów (Jean-Yves Arno, Jacques Olive). Odszedł też Jean Bonis, pozostawiając wakat na stanowisku kierownika artystycznego.Przyjętych zostało 9 nowych osób, w tymdo obowiązków którego należało przekazywanie informacji sportowych,o pogodzie i usługach.5 marca 1971 był dla stacji czarnym dniem.W Madrycie zmarł Jacques Tremoulet, założyciel i właściciel radia. Nad stacją zawisły czarne chmury. Zwłaszcza że rząd francuski nie zaprzestał ataków i dążeń do zamknięcia Radio Andorra. Kilka grup i spółek związanych francuską radiofonią wyraziło chęć kupienia stacji., córka Tremoulet i prawna spadkobierczyni powierzyła losy stacji, który od 1950 roku zasiadał w zarządzie firmy Tremouleta Publi-Ondes, dbając o finanse wszystkich rozgłośni w tym tej w Andorze. Okazał się wspaniałym obrońcą stacji. W 1973 roku firma Publi-Ondes zmieniła nazwę na Midi-Media. Wtedy też przeprowadzono dokładne badania dotyczące Radio Andorra, które wykazały,że:W tym samym roku Jean Delvigne rozpoczął rozmowy z władzami Andory w sprawie koncesji, która kończyła się w 1981 roku. Zdawał sobie sprawę, że będzie to trudna batalia i tak też było.dyrektor generalny od 1965 roku, przeniósł się na stałe do Andory aby mieć lepszy widok na firmę, co mu się chwaliło a nowy biskup Seu d`Urgell, Joan Martin Alanis, został kolejnym współ księciem całej Andory i obrońcą radia.Nowa kadra dyrektorska swoją pracę zaczęła od utarczek z hiszpańską cenzurą. Wiadomości, które emitowano w sekcji hiszpańskiej, musiały być pisane przez księdza z biskupstwa Urgell a te z agencji prasowej EFE kontrolowane przez Radiofonię Hiszpańską. W 1972 roku nadgorliwy cenzor wtrącił się w nie swoje sprawy i ocenzurował teksty księdza, uważając je za bardzo polityczne. Wybuchł skandal. Degoya jeżdżąc od biskupów do ministrów sprawę odkręcił, ale sytuacja i tak powtórzyła się w krótkim czasie.Przez kolejne lata takich i jeszcze większych problemów dyrekcji nie brakowało:W tym czasie radio nadawało, dodawało nowe programy i zabiegało o nowych słuchaczy. Coroczne Operation Vacances w Canet-Plage, które przyciągało miliony słuchaczy i turystów w 1975 roku przemianowano naNa antenie pojawiły się teleturnieje:(Twój hit)(Pamiętasz?)(Złota płyta) czy(Sekretna wiadomość), a z myślą o radioamatorach ruszył nowy serwisktóry od 28 sierpnia 1976 roku udostępnił swój czas antenowy holenderskiej rozgłośni World Music Radio, nadającej w języku angielskim i holenderskim.W latach 1978-80 z tej samej gościnności skorzystało Radio Skandinavia. Programy tych rozgłośni były nagrywane na taśmę i przesyłane do Andory.18 września 1979 roku umowę z Radio Andora International podpisała Adwentystyczna Stacja Religijna ARW. Jej audycje emitowane były w 12 językach, w tym po polsku, grecku i ukraińsku, codziennie w godzinach od 19:00 do 21:00. W ślad za ARW umowę podpisało jeszcze kilka rozgłośni co przyniosło lekką poprawę finansową stacji.W 1975 roku do radia powrócił Gilles Marquet. Przejął zadania Marcela Degoya i został dyrektorem generalnym. Wraz ze swoim bratem dzielili również funkcję dyrektora zarządzającego. Każdy z nich miał swoje zadaniaBracia połączyli siły z Jeanem Delvigne, aby ratować przyszłość zagrożonej ze wszystkich stron stacji, której widmo zamknięcia z braku koncesji stawało się coraz bardziej realne.Gilles Marquet miał jeszcze jedno zadanie, odbudować zespół prezenterów. W zespole hiszpańskim było ich tylko dwóch. Po katalońsku zapowiadała po hiszpańsku. We francuskiej sekcji było 8 panów w tym dwóch na stałe w Tuluzie i jedna kobietaRok później sytuacja znacznie się poprawiła. Nie da się ukryć, że prezenterzy, którzy nabierali trochę praktyki uciekali do większych stacji, głównie tych co posiadały własne studia telewizyjne. Zmiana zaszła też w gabinecie dyrektora programowego. Claude Baylet’a zastąpiłgospodarz programu(Polecany Pop).W 1978 roku dyrektorem programowym został, który przybył do Andory z radia Europe 1. Zmiany personalne przyniosły poprawę w funkcjonowaniu stacji. Umowa z RTL obejmowała oprócz współpracy programowej modernizację wyposażenia i przekaz “prawdziwych” informacji. W 1977 roku utworzono bezpośrednie połączenie między studiami w Andorze i RTL w Paryżu. W eter popłynęły kroniki, depesze i raporty RTL.Porozumienie RTL z Radio-Andorra jasno wyraża fakt,ż e materiał nie jest finansowany przez EIRASA, a zatem nie należy do niej. Ponadto rozpowszechnianie informacji w języku francuskim,nie jest sprzeczne z konwencją z 1961 roku albowiem konwencja ta nie została ratyfikowana, a zatem nie może być stosowana. W związku z tym żaden spór ani roszczenia nie mogą być kierowane w kierunku Radio-Andorre.Dzięki pomocy kolegów z RTL w Radio Andorra zaczął powstawać własny serwis informacyjny.Zbudowano siatkę korespondentów i reporterów oraz zatrudniono profesjonalnych dziennikarzy do prezentowania informacji na żywo. Korespondentami byliW tym samym roku zmieniono też logo stacji i zaprezentowano nowe programy. Wśród tych które szybko stały się popularne były:Mimo zmian i poprawy dalsze losy stacji stały pod znakiem zapytania. 12 września 1979 roku Rada Generalna postanowiła powołać własną, andorską radiofonię i nie odnawiać koncesji z dwoma od lat wojującymi ze sobą stacjami. Do obu przedstawicieli stacji zostały wysłane zawiadomienia w tej sprawie.Jean Delvigne zaproponował przejęcie przez Andorczyków Radio Anndora, ale ci nie zgodzili się. Zmęczeni sąsiadami i ich wiśniami, chcieli uwolnić się zarówno od Francuzów jak i Hiszpanów. Przeciwni byli też temu pomysłowi Hiszpanie. Zażądano od Delvigne przekazania im inwentarza stacji, na co uzyskali odpowiedź, że prośba jest bezprzedmiotowa.Fala napięć wybuchła na liniach SOFIRAD-Rada Generalna, Radio Andorra-EIRASA. W nie najweselszym nastroju przyszło stacji obchodzić swoje 40-lecie istnienia.Mimo to na antenie rozbrzmiewały wspominkowe audycje, a gościem honorowym była Victoria Zarzano. Po raz kolejny też zmieniono logo stacji.Rok 1980 minął wszystkim pod znakiem inwentaryzacji, petycji i manifestów. Dyrekcja i zarząd pisali listy i prosili wszystkie możliwe jednostki nadrzędne o przedłużenie koncesji stacji, która nie poddała się przecież francuskiemu rządowi i niemieckiej agresji, a słyszalna była prawie w całej Europie i znana za oceanem. Nic to nie pomogło.Na antenie nie wspominano o kłopotach i możliwości zamknięcia radia. Pracownicy robili swoje. Poszerzono czas antenowy sekcji informacyjnej, wprowadzono nowe programy z wiadomościami jak(Wiadomości dla kobiet), a sekcja gier i teleturniejówuruchomiła nowe pozycje. Przyjęto także nowych prezenterów (W styczniu 1981 roku po raz ostatni kierownictwo Radio Andorra ponawia propozycję przejęcia stacji przez Andorę. 10 stycznia parlament przeprowadza głosowanie, jest 14:14. W takiej sytuacji ostateczny głos należy do syndyka, a ten mówi NIE.Nowy biskup d’Urgell, EIRASA i rząd hiszpański, nie mogąc kontrolować stacji odwrócili się plecami do zaistniałej sytuacji. Na domiar złego, każda ze stron zaczęła żądać tego co jej się należy. Biskupstwo przestało przyjmować opłaty, rząd zablokował konta bankowe, a 23 marca o godzinie 20:30: pojawił się w stacji hiszpański administrator, żądając od pracowników podpisania pisma, potwierdzającego jego wyłączną władzę nad stacją. Wszyscy odmówili. Radio Andorra zostało samo.2 kwietnia 1981 roku program zaczął się jak zawsze o 6:00 muzyką i wiadomościami prezentowanymi przez Benoita Laurenta. Do 21:30 wszystko przebiegało według ramówki. Po ostatnich dźwiękachprzed mikrofonem zasiadł dyrektor stacji Gilles Marquet, który poinformował wszystkich o zaistniałej sytuacji i o zamknięciu stacji. Podziękował i pożegnał w imieniu całego zespołu wszystkich słuchaczy. Potem w eter popłynął hymn Andory i radio zamilkło.Słuchacze byli oszołomieni i zbulwersowani. Zaczęli pisać pisma, petycje, zawiązał się nawet komitet obrony radia. Ponieważ Sud Radio (Andorradio) nadal nadawało, Jean Delvigne nakazał wznowieni nadawania. 8 kwietnia po południu. Radio Andorra ponownie powitało słuchaczy swoim Aqui Radio Andorra. Niestety dzień później, o 19:00 do studia wtargnęła policja i od 20:50 na łączach znów słychać było tylko trzaski i szumy. 10 kwietnia wszystkie obiekty stacji zostały przekazane władzom Andory.38 osób, pracowników stacji do listopada 1981 trwało na swoich stanowiskach licząc,że uda się wznowić nadawanie. Walka o radio trwała kolejne 3 lata. W 1984 roku rozbłysła iskra nadziei ale szybko zgasła. Choć radio zamilkło to problem pozostał…Co zrobić z budynkami, studiami, nadajnikiem? Spadkobiercy Trémouleta twierdzą, że to ich majątek, EIRASA, że ich własność, rząd hiszpański, że dziedzictwo narodowe…a żadna ze stron nie umiała porozumieć się z władzami Andory.W 1991 roku pożar strawił studio Roc des Analletes, które przez ponad cztery dekady tworzyło programy słyszalne w całej Europie. Dopiero w 2008 roku nadajnik Encamp z budynkiem został oficjalnie własnością Księstwa Andory. Rok później, 5 lutego 2009 roku ministrowie spraw zagranicznych Andory i Hiszpanii podpisali porozumienie, które zakończyło 28-letni spór o schedę po Radio Andora. Wraz z nadajnikiem i budynkiem stacji Księstwo Andory przejęło zbiór 35.000 płyt winylowych, 200.000 nagrań oraz wszystkie dokumenty radia.W 2011 roku wyremontowano budynek a w 2013 roku powstał projekt muzeum radia w Encamp. Inaugurację zaplanowano na 2016 rok, ale nie udało się. Drugi termin to 2019 rok, w 80 rocznicę powstania stacji, ale obecność azbestu w nadajniku i pandemia wirusa COVID19 pokrzyżowały plany. Muzeum jest, ale nie można go zwiedzać. Dostęp do wszelkich archiwów drukowanych i dźwiękowych zapewnia strona internetowa https://www.aquiradioandorra.com/index.html Choć wielki pechowiec zamilkł, to jego legenda pozostała nie tylko wysoko w Pirenejach ale i w całej Europie. Andora też pamięta.