Kampania 1,5% PIT. Największe wyzwanie dla marketera [PORADNIK]

Przypomina kampanię prezydencką: każdy ma tylko jeden "głos". Efekty poznajemy trzy miesiące po fakcie, a mierzenie skuteczności w trakcie jest jak slalom gigant po omacku. Kampania 1,5% to marketingowe wyzwanie. Jak ją przygotować? Nie będzie łatwo, ale będzie warto.

fot. Bartłomiej Dwornik

1,5% PIT. Dlaczego warto się postarać

Kampania po omacku i... trochę jak prezydencka

Każdy podatnik ma tylko jeden "głos" do oddania za pośrednictwem PIT-a. Jak w wyborach prezydenckich, Do formularza PIT można wpisać tylko jeden numer KRS

do oddania za pośrednictwem PIT-a. Jak w wyborach prezydenckich, Do formularza PIT można wpisać tylko jeden numer KRS Monitorowanie skuteczności kampanii w czasie rzeczywistym nie jest możliwe. Urzędy skarbowe nie udostępniają danych na temat odpisów z już złożonych formularzy.

skuteczności kampanii w czasie rzeczywistym nie jest możliwe. Urzędy skarbowe nie udostępniają danych na temat odpisów z już złożonych formularzy. Efekty globalne i faktyczną skuteczność kampanii poznajemy dopiero w chwili przelewu środków na konto OPP. To końcówka lipca. Trzy miesiące od zakończenia kampanii.

globalne i faktyczną skuteczność kampanii poznajemy dopiero w chwili przelewu środków na konto OPP. To końcówka lipca. Trzy miesiące od zakończenia kampanii. Szczegółowe informacje na temat struktury wpłat i celów szczegółowych fundacje i stowarzyszenia otrzymują jesienią. Prawie pół roku po zakończeniu działań promocyjnych.

Podatek PIT został obniżony z 17% do 12%

Kwota wolna od podatku wzrosła z 8.000 do 30.000 złotych

Pierwszy próg podatkowy został podniesiony z 85.528 do 120.000 zł

Pojawiły się nowe ulgi i możliwości zwolnienia z podatku

i możliwości zwolnienia z podatku Wysokość odpisu wynosi od tego roku 1,5% zamiast 1%

Na tropie danych

Kampania 1,5% PIT w pięciu krokach

Krok 1. Daj znać istniejącej już społeczności

Poinformuj i zaangażuj obecnych beneficjentów, podopiecznych, fanów i obserwujących w mediach społecznościowych. To twoi naturalni ambasadorzy. Pomogą zbudować zasięg organiczny.





Zdecyduj możliwie dokładnie, na co chcesz przeznaczyć środki, pozyskane z 1,5% podatku PIT. Jaki problem chcesz rozwiązać, jaki ważny cel osiągnąć. Im bardziej będzie to realna, konkretna i namacalna dla twoich odbiorców rzecz, tym lepiej. Kolejne kroki będą łatwiejsze.





Mów jasno, uczciwie i precyzyjnie, w jaki sposób chcesz rozwiązać problem, albo osiągnąć zamierzony efekt. Pokaż, w jaki sposób przekazanie 1,5% właśnie twojej organizacji przełoży się na jego realizację i jaką korzyść będzie miał ofiarodawca.





Ten krok to już klasyczny marketing. Promocja aktywna, pasywna, organiczna. Nośniki reklamy, kanały przekazu - wykorzystaj wszystko, co pomoże dotrzeć do wybranej grupy docelowej i jest w zasięgu twojego budżetu,

ilustracja: Wirtualna Poradnia Pedagogiczna operator.edu.pl/poradnia



Kluczowy element budowania zaufania. Pokazuj efekty, jakie dzięki środkom z 1% w poprzednich latach twoja OPP osiągnęła do tej pory. Relacjonuj, co już robisz dla celu, na który zbierasz 1,5% w tym roku. To będzie najlepszy dowód na to, że warto ci takie środki przekazać.

Organizacje Pożytku Publicznego na początku każdego roku ruszają na podbój serc i portfeli podatników. Słowem-kluczem jest(do 2022 roku - 1% PIT). To odpis, który każdy polski podatnik może przekazać wybranej fundacji, stowarzyszeniu czy innej organizacji pozarządowej, podczas rozliczania podatków za rok poprzedni.Co ważne: owegoUrząd Skarbowy do wybranej OPP przekazuje w jego imieniu część podatku, który już pobrał w postaci zaliczek w ciągu całego poprzedniego roku. Wystarczy wpisać do formularza PIT numer KRS wybranej fundacji i już. Cały koszt to przepisanie lub przeklikanie dziesięciu cyfr. Raz w roku. Za darmo.Dla organizacji pozarządowych odpisy z 1,5% podatku to solidny zastrzyk pieniędzy, które mogą przeznaczyć na działania statutowe. Tylko w roku 2022 podatnicy przekazali im w ten sposób 1 114 400 000 złotych. Z roku na rok ta kwota rośnie. Według szacunków Ministerstwa Finansów, w roku 2023 może być to nawetzłotych.Tort do podziału jest więc pokaźny. Oto, co o nim wiemy:Nic zatem dziwnego, że co roku NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe, starają się uszczknąć z tego tortu jak najwięcej dla siebie. I do lutego do kwietnia - równolegle do tak zwanej kampanii podatkowej PIT - rywalizują o nasze serca i portfele między sobą.Ta rywalizacja przebiega w dość specyficznych warunkach. Kampania 1,5% PIT należy do jednych z najtrudniejszych. Do jednych zdla marketerów. I to z kilku powodów i na kilku płaszczyznach.Przypomina to trochę slalom gigant po omacku. A na tym wcale się nie kończy. Wyzwań jest więcej, bo... resort finansów i administracja skarbowa od kilku lat co roku zmieniają zasady gry. Nie inaczej jest w roku 2023. Zmian było całkiem sporo:Tym samym większość historycznych wniosków z poprzednich lat uległa radykalnej dezaktualizacji. Prognozowanie i szacowanie możliwych przychodów OPP z tego źródła znów sprowadzone zostało do wróżenia z fusów. Choć na szczęście, mówiąc obrazowo, trochę tych fusów do wróżenia nam jednak zostało.Projektując założenia kampanii 1,5% warto więc sięgnąć do danych, które da się porównywać i z których można wnioskować trendy. I takie dane istnieją. Dobrym ich źródłem są coroczne statystyki kampanii podatkowej, publikowane jesienią przez Ministerstwo Finansów na stronie podatki.gov.pl.Znajdziemy tu raporty statystyczne z ubiegłych lat, które pozwolą zajrzeć i prześledzić na przykład strukturę formularzy PIT, jakie co roku składamy w urzędach skarbowych. Choćby po to, żeby określić podatkowe grupy docelowe z największym potencjałem lub nisze, w których spodziewamy się najmniejszej konkurencji dla naszego przekazu.Ciekawe informacje można zdobyć również śledząc wpisy Ministerstwa Finansów w mediach społecznościowych. Na podstawie informacji o kolejnych kamieniach milowych w kampanii podatkowej można narysować - i porównać rok do roku - tempo składania rozliczeń w usłudze Twój e-PIT.Taka wiedza może się przydać przykampanii w wybranych okienkach czasowych. Warto więc wziąć ją pod uwagę.Przekaz w działaniach zachęcających do ofiarowania 1,5% podatku PIT też powinien być odpowiednio przygotowany. Po pierwsze dlatego, że - jak już wiesz - każdy podatnik może to zrobić tylko raz. Po drugie - każda OPP jest inna, ma inne cele i innymi argumentami się posługuje. Jest jednak pięć kroków, które warto zrobić w każdym przypadku i będą kierować kampanię we właściwym kierunku.A potem... uzbrój się w cierpliwość. Efekty poznasz do końca lipca. Wyciągnij z nich wnioski. Przydadzą się w przyszłym roku. Choć zasady gry w kampanii podatkowej 2024 prawie na pewno będą nieco inne, niż dziś.***Poradnik zilustrowałem materiałami zfundacji Ogólnopolski Operator Oświaty , której celem jest zebranie funduszy na uruchomienie i rozbudowę Wirtualnej Poradni Pedagogicznej . Miejsca w internecie, gdzie każdy rodzic będzie mógł uzyskać, profesjonalną poradę pedagoga, psychologa dziecięcego i logopedy.Powodzenia, trzymam kciuki za twoją kampanię!I zapraszam do współpracy przy projektach CSR. Znajdziesz mnie na: