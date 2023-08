14.08.2023 Marketing i PR

Sztuczna inteligencja i marketing. Jakie są oczekiwania i obawy branży

KF, Newseria Biznes

Marketerzy korzystający z generatywnej sztucznej inteligencji dostrzegają w niej potencjał, ale jednocześnie mają obawy związane z jej bezpieczeństwem i dokładnością. Z badania Generative AI Snapshot Series, przeprowadzonego przez Salesforce i YouGov wynika, że branża spodziewa się dużych zmian. I to już w niedalekiej przyszłości.

fot. Mojahid Mottakin/Unsplash license/Unsplash.com



Salesforce przeprowadził ankietę wśród ponad 1000 pracowników działów marketingu. Wyniki wykazały, że



51% korzysta już z generatywnej sztucznej inteligencji

kolejne 22% planuje wykorzystać ją wkrótce.

To oznacza, że prawie trzy czwarte marketerów uznają jej potencjał. I wykorzystują go już obecnie. Marketerzy korzystają generatywną sztuczna inteligencję głównie do:



tworzenia treści (76%)

pisania tekstów (76%).

REKLAMA



Wielu z nich przewiduje jednak znaczące zmiany w swojej pracy dzięki tej technologii. Aż 53% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja "zmienia zasady gry", widząc w niej potencjał do personalizowania komunikatów, tworzenia kampanii marketingowych i optymalizacji strategii SEO.



Korzyści i obawy, związane z AI

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, marketerzy oczekują znaczących oszczędności czasu. Szacują, że mogą zaoszczędzić ponad pięć godzin tygodniowo. To przekłada się na ponad miesiąc rocznie. Chociaż technologia wydaje się obiecująca, marketerzy mają również obawy.



Aż 67% twierdzi, że dane ich firmy nie są odpowiednio przygotowane dla SI.

Podobny odsetek (63%) uważa, że zaufane dane klientów są kluczowe.

- Bez wysokiej jakości, zaufanych danych SI staje się "śmieciem na wejściu i śmieciem na wyjściu" - komentuje wyniki badań Clara Shih, cytowana w komunikacie prasowym dyrektor generalna Salesforce ds. sztucznej inteligencji. - Sztuczna inteligencja czerpiąca ze źródeł danych, które są nieistotne, niereprezentatywne lub niekompletne może dostarczać toksyczne wyniki, generować uprzedzenia czy całkowicie błędne wnioski.



REKLAMA



Potrzeba ludzkiego nadzoru i szkoleń

Mimo entuzjazmu, wiele osób uważa, że do skutecznego wykorzystania SI potrzebny jest ludzki nadzór. Ponadto, wielu pracowników działów marketingu czuje potrzebę szkoleń.



43% z nich nie wie, jak w pełni wykorzystać potencjał technologii,

70% twierdzi, że ich pracodawca nie zapewnia odpowiednich szkoleń.

71% marketerów uważa, że SI brak kreatywności i wiedzy kontekstowej, co jest jej dużym ograniczeniem,

66% marketerów uważa, że do skutecznego korzystania ze sztucznej inteligencji niezbędny jest ludzki nadzór.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez Salesforce we współpracy z YouGov w dniach 18-25 maja 2023 r. Ankietowano ponad 4 135 pełnoetatowych pracowników z różnych sektorów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Dane zostały zebrane online i są reprezentatywne dla wszystkich pełnoetatowych pracowników w wymienionych krajach. Salesforce przeprowadził ankietę wśród ponad 1000 pracowników działów marketingu. Wyniki wykazały, żeTo oznacza, że prawie trzy czwarte marketerów uznają jej potencjał. I wykorzystują go już obecnie. Marketerzy korzystają generatywną sztuczna inteligencję głównie do:Wielu z nich przewiduje jednak znaczące zmiany w swojej pracy dzięki tej technologii. Aż 53% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja "zmienia zasady gry", widząc w niej potencjał do personalizowania komunikatów, tworzenia kampanii marketingowych i optymalizacji strategii SEO.Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, marketerzy oczekują znaczących oszczędności czasu. Szacują, że mogą zaoszczędzić ponad pięć godzin tygodniowo. To przekłada się na ponad miesiąc rocznie. Chociaż technologia wydaje się obiecująca, marketerzy mają również obawy.- Bez wysokiej jakości, zaufanych danych SI staje się "śmieciem na wejściu i śmieciem na wyjściu" - komentuje wyniki badań Clara Shih, cytowana w komunikacie prasowym dyrektor generalna Salesforce ds. sztucznej inteligencji. - Sztuczna inteligencja czerpiąca ze źródeł danych, które są nieistotne, niereprezentatywne lub niekompletne może dostarczać toksyczne wyniki, generować uprzedzenia czy całkowicie błędne wnioski.Mimo entuzjazmu, wiele osób uważa, że do skutecznego wykorzystania SI potrzebny jest ludzki nadzór. Ponadto, wielu pracowników działów marketingu czuje potrzebę szkoleń.Badanie zostało przeprowadzone przez Salesforce we współpracy z YouGov w dniach 18-25 maja 2023 r. Ankietowano ponad 4 135 pełnoetatowych pracowników z różnych sektorów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Dane zostały zebrane online i są reprezentatywne dla wszystkich pełnoetatowych pracowników w wymienionych krajach.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Szymon Słowik

Audyt SEO w takiej, czy innej formie, powinien zawsze stanowić punkt wyjścia do działań mających na celu budowanie ruchu organicznego z Google. W przypadku prostej strony firmowej, audyt może sprowadzać się do dość szybkiej analizy witryny. Jeśli mamy do czynienia ze sklepem internetowym, audyt będzie dużo bardziej złożony ze względu na większą liczbę funkcji, rozbudowaną architekturę informacji, więcej słów kluczowych, konkurentów, wyzwań natury technicznej.

Żaneta Hiszpańska

Jak wynika z raportu „Business Intelligence – FMCG Food and Drink”, w ciągu dwóch lat wzrost budżetów na reklamę w branży produktów szybkozbywalnych będzie proporcjonalny do wzrostu całego rynku, zmieni się jednak sposób ich wydatkowania. Do 2023 roku wydatki na reklamę w kanałach cyfrowych zwiększą się aż o 7 proc. rocznie.

Szymon Słowik

Mimo tego, że na rynku cały czas pojawiają się nowe i ulepszone rozwiązania dla branży SEO, trzeba pamiętać, że nawet te najbardziej zaawansowane nie wykonają za nas całej pracy. Ważne więc, aby obserwować zmieniającą się branżę oraz szukać rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Klaudia Smolarska-Kulej

Co piąty podatnik nie przekazuje 1% podatku potrzebującym. Najczęściej wynika to z braku wiary, że można w ten sposób realnie pomóc albo z niewiedzy, że ma się taką możliwość. Dlatego Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” po raz drugi zaprasza do udziału w wyzwaniu i kampanii społecznej #JedenOdeMnie.

BARD

Reklama prasowa, jeśli zamieszczona jest w odpowiednim kontekście redakcyjnym, przyciąga wzrok o 67% lepiej, niż ta opublikowana w innej przestrzeni - wynika z badań przeprowadzonych dla Polskich Badań Czytelnictwa. Na reklamę kontekstową odbiorcy patrzą dłużej i bardziej się w nią angażują.

BARD

Jawność systemu płac jest korzystna przede wszystkim dla kandydatów i pracowników branży public relations - oceniają autorzy badania płac w public relations, opublikowanego przez branżowy portal PRoto.pl. Chcą też w ten sposób uciąć plotki na temat zarobków w branży.

Amelia Kurp

Reklamodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej emitują w internecie ogromne ilości treści promocyjnych. Komu wyświetlają się reklamy online i kto w nie klika? Jakie wnioski może i powinna wyciągnąć z tej wiedzy cała branża reklamowa? Odpowiedzi dostarcza raport gemiusAdMonitor.

więcej w dziale: Marketing i PR