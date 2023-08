Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Analiza Clickmeeting

21.08.2023 Prawo w mediach

KrzysztoF

Ponad połowa ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń, jakie czyhają na nie w internecie. Jednocześnie tylko nieco ponad 40 procent badanych przyznaje, że w jakikolwiek sposób dba o prywatność dzieci w internecie.

najwięcej badanych (71 proc.) uświadamia dzieci na temat cyberprzestępczości.

na drugim miejscu znalazło się śledzenie aktywności internetowej dziecka (49 proc.),

na trzecim nie publikowanie zdjęć dzieci w internecie (41 proc.),

kolejne są programy do kontroli rodzicielskiej (34 proc.),

zakazanie dzieciom publikacji własnych zdjęć i filmów w sieci (31 proc.),

instalacja programów antywirusowych (29 proc.).

A co z prywatnością?

Cyberzagrożenia dla dzieci

43% dzieci w wieku 11-15 lat otrzymało nieproszone treści seksualne w internecie.

25% dzieci w wieku 11-15 lat doświadczyło cyberprzemocy.

12% dzieci w wieku 11-15 lat zetknęło się z pornografią w internecie.

8% dzieci w wieku 11-15 lat zostało nakłanianych do spotkania z nieznajomym w realu.

W jaki sposób rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci w internecie? Zbadała to firma Clickmeeting, prowadząca platformę do webinarów i wydarzeń online. Z ankietowego badania, przeprowadzonego w ramach Akademii Clickmeeting wyłania się następujący obraz:– Dla dzieci świat wirtualny to naturalny element ich rzeczywistości, w którym się wychowują, a rolą rodziców jest pokazać im, jak korzystać mądrze z internetu i dbać o ich bezpieczeństwo w świecie online - komentujez ClickMeeting komunikacie podsumowującym wyniki badania.Jak się okazuje, 43 proc. ankietowanych deklaruje, że dba o nią każdym razem, a 48 proc. nie zawsze, ale się stara. Tylko 7 proc. badanych powiedziało, że nie dba o prywatność dzieci w internecie w ogóle, bo nie wie w jaki sposób. Kolejny a 1 proc. badanych deklaruje nawet, że o prywatności dzieci online nie dba wcale, bo nie ma to dla niego znaczenia.Jednocześnie 54 proc. badanych powiedziało, że uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń w sieci, 36 proc., że nie, a 11 proc. wyznała, że nie wie. Według 91 proc. badanych to rodzice są odpowiedzialni za uświadamianie dzieci w kwestii cyberbezpieczeństwa, a 74 proc., że szkoła. Natomiast 14 proc. wskazało na rówieśników, a 1 proc. zaznaczył odpowiedź: nie wiem. Było to pytanie wielokrotnego wyboru.Ankietowani to osoby posiadające dzieci w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. mieszkańców (21 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (14 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (27 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (21 proc.) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (17 proc.). Badani to osoby w wieku 18-34 lata (19 proc.), 35-54 lata (76 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (5 proc.), 65 proc. wszystkich osób to kobiety, a 35 proc. mężczyźni.O niebezpieczeństwach, z jakimi zetknąć się mogą dzieci korzystające bez kontroli z internetu mówi się i pisze od wielu lat. Obraz sytuacji i świadomość rodziców poprawia się jednak powoli. Według raportu Safer Internet Foundation:W Polsce coraz więcej dzieci korzysta z internetu. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje, w 2020 roku 95% dzieci w wieku 10-17 lat korzystało z internetu. Z czego 85% dzieci było online codziennie..