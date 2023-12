Blogi w e-commerce. Raport Elephate i Senuto

11.12.2023 Rynek medialny

Średnia liczba zindeksowanych artykułów na blogach e-commerce to 565, a jeden wpis przyciąga 347 odbiorców miesięcznie. Najwyższy ruch organiczny na pojedynczym artykule generuje branża zdrowotna. Za kulisy komercyjnej blogosfery zaglądają autorzy publikacji "Ranking blogów w e-commerce".

dobór tematów i ich opracowanie,

język i styl tekstu,

sposoby wsparcia sprzedaży,

aspekty SEO

oraz autorstwo treści.

Najpopularniejsza tematyka: zdrowie

branża zdrowotna

sklepy z produktami dla zwierząt

serwisy jubilerskie.

Temat i frazy kluczowe

Duży nie znaczy lepszy. Internet jest demokratyczny

Analizując działalność najpopularniejszych blogów marek e-commerce , zespół wrocławskiej agencji Elephate, przy współpracy z Senuto, przyjrzał się zabiegom, które służą zdobywaniu ruchu organicznego. Pod lupę wzięte zostały takie czynniki jak:Każdy z liderów w swojej branży doczekał się indywidualnej analizy, która wykazała, jak istotną częścią serwisu jest właśnie sekcja contentowa.Okazuje się, że najpopularniejsze blogi w e-commerce prowadzą marki z branży zdrowotnej. Sekcje contentowe stron Wapteka.pl i DOZ.pl generują największy ruch organiczny, czyli są najczęściej czytane przez użytkowników. Autorzy raportu stawiają te marki jako wzór do naśladowania dla sklepów internetowych z tej branży przykładały.Pełne podium e-commercowej blogosfery przez pryzmat popularności prezentuje się następująco:Najniższy przeciętny ruch organiczny na pojedynczym artykule posiadają za to blogi z branży modowej oraz sklepy sprzedające suplementy i odżywki.Najwięcej artykułów publikują natomiast marketplace`y, czyli Allegro, Morele i Ceneo. Jednak z analizy wynika, że blogi z największą liczbą artykułów nie zawsze generują największy ruch organiczny. Ważne jest, aby treści były tworzone na tematy, które interesują grupę docelową.Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wybór tematyki jest równie istotny co sama optymalizacja treści. Blogi z największą liczbą fraz kluczowych w TOP 3 i TOP 10 wyników wyszukiwania nie zawsze generują największy ruch organiczny. Duże znaczenie ma popularność pozycjonowanych wyrażeń.Problemem jest także duży odsetek artykułów, które nie generują żadnego ruchu organicznego. Na blogach poddanych analizie ich średni udział wynosi prawie 27%. Oznacza to, że ponad 1/4 treści nie jest czytana przez użytkowników z poziomu wyszukiwarki.- Blog to główny filar treści w arsenale każdego e-commerce. Wybór metryk do śledzenia użytkowników powinien być oparty na KPI, które wyznaczamy dla naszej sekcji z artykułami - zaznacza cytowany przez autorów raportu, CEO i co-founder firmy Conversion. - Jednym z kluczowych celów jest zrozumienie, czy użytkownicy rzeczywiście angażują się w nasze treści.Jak podkreślają autorzy raportu, bezpośrednia sprzedaż, budowanie zaufania i pozycji eksperta, a w końcu – wsparcie rozpoznawalności poprzez zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Niezależnie od branży, prowadzony blog może stanowić istotny element strategii biznesowej sklepów internetowych.- Publikując raport, chcieliśmy umożliwić wszystkim prowadzącym blogi w sklepach internetowych porównanie osiąganych wyników do konkurencji i zaczerpnięcie inspiracji od liderów w swojej branży, co pozwoli im udoskonalić własną strategię - komentuje, CEO agencji Elephate, cytowany w materiale promującym raport. - Co istotne, do naszych rankingów nie dostało się wiele popularnych marek. To dowodzi, że internet jest demokratycznym miejscem, w którym jest przestrzeń dla każdej firmy pragnącej budować swoją rozpoznawalność poprzez przemyślane działania z zakresu content marketingu i SEO.Pełna treść raportujest do pobrania za darmo na stronie Elephate: