Trade influencerzy. Nowy trend w influencer marketingu

15.01.2024 Marketing i PR

Pamela Tomicka, WhitePress

Dotychczas działalność twórców internetowych kojarzyła się głównie ze znanymi, charyzmatycznymi osobami, które relacjonują swoje życie. A co, jeśli Influencer nie dzieli się swoimi przemyśleniami i komentarzami, co więcej nie wiemy nawet jak wygląda?

ilustracja: bing.com/create

Internetowy specjalista od rabatów i zniżek, czyli kim jest trade Influencer?

REKLAMA



Po trade influencerów sięgają najwięksi. Żabka, Dafi czy marka ON

Celem działań było dotarcie do jak największej liczby odbiorców z informacją o organizowanej przez firmę akcji konkursowej.

Relacja z reklamą dotarła do niemal 85 tys. użytkowników.

Zasięg posta wyniósł ponad 200 tys.

Influencerki stworzyły publikację, w której pokazały się w dwóch wersjach – najpierw tuż po przebudzeniu, a następnie po wypiciu kawy.

Zasięg posta przekroczył barierę 130 tys. odbiorców.

Relacja dotarła do ponad 100 tys. obserwujących.

Babasierzuca, Pansierzuca i Matkapromocja

W ramach akcji reklamowej powstała rolka prezentująca wizytę twórczyni w sklepie Rossmann.

Do jej przygotowania została wykorzystana viralowa piosenka „Uśmiech proszę!” wykonywana przez Krzysztofa Ibisza – ambasadora marki ON.

Post zobaczyło niemal 120 tys. osób.

Relacja dotarła do 68 tys. odbiorców.

REKLAMA



Trade influencer marketing i nowe wyzwania w 2024 roku

Na ten nowy trend, który będzie tylko zyskiwał na znaczeniu w 2024 roku, zwrócili uwagę eksperci WhitePress. Ich obserwacje i analizy opisane są w e-booku „Kim są Trade Influencerzy? Influencer marketing bez twarzy”. Czym różnią się trade Influencerzy od tych „tradycyjnych”? I w końcu, na co warto zwrócić uwagę przy współpracy z nimi?Influencerzy, czyli osoby, które często wykorzystują swoje zasięgi w social mediach oraz trwałe relacje z odbiorcami m.in. do kreowania opinii na dany temat czy promowania produktów lub usług, są już nieodłączną częścią branży marketingowej. W ostatnim czasie w sieci coraz większą popularność zyskują twórcy, których podstawą działalności jest prezentowanie asortymentu sklepów stacjonarnych i internetowych. Ich praca skupia się przede wszystkim na wyszukiwaniu atrakcyjnych zniżek i promocji, a także analizie błędów cenowych. Łowców sklepowych okazji działających prężnie w mediach społecznościowych, WhitePress określił autorskim mianem trade influencerów. Na czym polega ich fenomen?– Kampanie trade influencer marketingowe realizowane w WhitePress pokazują wyraźnie, że jest to jedna ze skuteczniejszych form promocji, która może przełożyć się na doskonałe wyniki sprzedażowe. Współpraca z twórcą specjalizującym się w oszczędzaniu to często gwarancja dużego zainteresowania wśród konsumentów, a to z kolei może przełożyć się na wysokie zasięgi. Osiągnięcie oczekiwanych celów zależy jednak od podejścia marki do tego rodzaju reklamy - tłumaczy, head of marketing & PR w WhitePress oraz wykładowca Influencer Marketingu na AGH, WSB i WSEI. - Kluczowa jest tutaj uczciwość. nie wolno manipulować rabatami, stosować nieuczciwych praktyk, czy też wywierać presji sprzedażowej na InfluencerachTrade Influencer marketing został już uwzględniony w strategii działań największych firm, które chętnie nawiązują współpracę z wyspecjalizowanymi twórcami z Managementu WhitePress. Ciekawym przykładem jest marka Dafi, która zdecydowała się przeprowadzić kampanię na instagramowym profilu biedronkowe.love.Dlaczego trade influencer marketing okazał się w tym przypadku strzałem w dziesiątkę? Przede wszystkim ze względu na cechy odbiorców skupionych wokół profilu biedronkowe.love – są to osoby zainteresowane tego typu promocjami.Trade influencer marketing wykorzystała w swoich działaniach również Żabka. W celu zaprezentowania oferty kawowej właściciel sieci sklepów convenience nawiązał współpracę z twórczyniami profilu babasierzuca.– Profil babasierzuca powstał z miłości do zakupów zdobytych podczas wyprzedaży. Sześć lat temu podobne raczkowały na zachodzie, ale nigdy nie pomyślałybyśmy, że tu w Polsce tak wiele osób polubi to co robimy, a profil na Instagramie stanie się naszą pracą na co dzień - wyjaśniają, założycielki profili babasierzuca i pansierzuca. - Podczas wyboru współpracy kierujemy się wieloma czynnikami, m.in. produktem, marką, ale przede wszystkim dopasowaniem do kategorii naszego profilu.Kampania trade influencer marketingowa powinna uwzględniać zarówno strategię komunikacji marki, jak i specyfikę twórcy reklamującego promocję. Ciekawym przykładem zachowania spójności jest współpraca między firmą ON oferującą produkty do higieny jamy ustnej oraz trade influencerką prowadzącą profil matkapromocja.– Zaczęło się niewinnie. Poprzez przyjacielskie polecenia i informacje o super okazjach, które udostępniałam w wolnym czasie. Parę miesięcy później mój profil stał się skarbnicą wiedzy dla matek szukających atrakcyjnych promocji. Kiedy 4 lata temu zaczynałam swoją przygodę, byłam jedną z niewielu na tym rynku, a na pewno jedyną poruszającą się w tej kategorii tematycznej – opisuje swoją historię założycielka profilu. - Do dziś nie znalazłam drugiego profilu takiego jak mój, niemniej jednak liczba kont promocyjnych w przeciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła.Nie ma wątpliwości, że w 2024 roku trade influencer marketing będzie jednym z kluczowych trendów w obszarze influencer marketingu. Twórcy działający w tym obszarze będą oferować kompleksowe usługi, polegające m.in. na informowaniu o dostępności produktów, porównywaniu ich cen w różnych sklepach, a także stałej współpracy z platformami e-commerce. Duże znaczenie w kształtowaniu działalności trade influencerów będą miały nowe technologie (w tym sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość) oraz nowe regulacje prawne, których celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów.- Realizowane przez WhitePress kampanie CPC z trade influencerami cieszą się dużym zainteresowaniem marek. Dlatego też skrupulatnie analizujemy dynamiczny rozwój tej części marketingu, starając się zidentyfikować związane z nią wyzwania i zagrożenia - dodaje, head of influencer marketing w WhitePress. - Trade influencerzy muszą z kolei mieć na uwadze rosnącą konkurencję i działające na ich niekorzyść zmiany algorytmów w social mediach. Mimo wyzwań ograniczających wpływ na odbiorców, twórcy nie mogą odchodzić od głównej idei swojego profilu jakimi są promocje.