Dezinformacja 2024. Największe zagrożenia według Global Risk Report

22.01.2024 Rynek medialny

KrzysztoF

W 2024 roku świat będzie zmagał się z szeregiem globalnych zagrożeń, w tym dezinformacją, zmianami klimatycznymi i konfliktami zbrojnymi. Te trzy wyzwania będą miały znaczący wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Takie wnioski płyną z raportu „Global Risks Report” Światowego Forum Ekonomicznego.

ilustracja: bing.com/create

Jednym z najważniejszych krótkoterminowych zagrożeń, na jakie zwracają uwagę światowi eksperci ds. ryzyka, decydenci i liderzy z wielu różnych branż, jest dezinformacja. Może być wykorzystywana do manipulowania opinią publiczną i podważania demokracji. Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji dezinformacja staje się coraz bardziej realistyczna i trudna do odróżnienia od prawdy. Może to prowadzić do wzrostu polaryzacji społecznej, niepokojów społecznych i nawet przemocy.Obawy budzi przede wszystkim dezinformacja oparta na sztucznej inteligencji. Zastosowanie AI daje twórcom fałszywych informacji nowe, potężne, o dotąd nie spotykanej skali narzędzia do podsycania konfliktów i polaryzacji całych społeczeństw. Według autorów raportu, fałszywe informacje, w połączeniu z niepokojami społecznymi, będą w centrum uwagi w związku ze zbliżającymi się wyborami w kilku głównych gospodarkach świata.- W ostatnich latach obserwujemy nieprawdopodobny rozwój technologiczny, związany głównie ze sztuczną inteligencją, która pomaga rozwijać się wielu dziedzinom naszego życia i wielu branżom, takim jak choćby medycyna i farmacja. Ale ten rozwój niesie ze sobą też określone ryzyka, które dotyczą między innymi cyberzagrożeń - komentuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes, prezes zarządu McLennan w Polsce i w Regionie CEE. - Ponadto w ostatnim czasie obserwujemy, i to wynika też z „Global Risks Report”, że rozwój technologii i sztucznej inteligencji może wpływać również na większą skalę dezinformacji i zakłóceń w dostępie do informacji.Rosnąca popularność AI i związane z tym cyberzagrożenia mają jednak pozytywne przełożenie na rynek ubezpieczeń cybernetycznych, których rozwój już teraz jest bardzo dynamiczny.- Wykorzystanie sztucznej inteligencji rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia. Może wspierać cyberbezpieczeństwo, ale z drugiej strony, w przypadku dostania się w ręce hakerów, może też stanowić istotne zagrożenie - podkreśla w rozmowie z Newseria Biznes, FINPRO & Cyber Leader w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. - Powszechne wykorzystanie AI w biznesie spowoduje jedynie rosnący popyt na tego typu ubezpieczenia. Tym, co dodatkowo wesprze ich popularność, będą bardziej konkurencyjne ceny i częściej oferowane przez ubezpieczycieli rozszerzenia ochrony.Tegoroczny „Global Risks Report” wskazuje również na rosnące zagrożenie wynikające z konfliktów zbrojnych – w ocenie ekspertów to jeden z pięciu największych problemów w perspektywie kolejnych dwóch lat, a obecne napięcia geopolityczne będą powodować dalsze rozprzestrzenianie się konfliktów. Około 2/3 światowych ekspertów przewiduje, że w ciągu następnej dekady ukształtuje się wielobiegunowy, rozdrobniony porządek świata, w którym średnie i wielkie mocarstwa będą rywalizować i ustalać, a także egzekwować nowe zasady i normy.„Global Risks Report” opracowywany jest przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z Marsh McLennan i Zurich Insurance Group. Analizuje najpoważniejsze wyzwania, jakie mogą się pojawić w ciągu następnej dekady w kontekście szybkich zmian technologicznych, niepewności gospodarczej, demografii, konfliktów i zmian klimatycznych.