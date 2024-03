Quishing. Jak się chronić przed oszustwami z użyciem kodów QR

11.03.2024 Prawo w mediach

Krzysztof Fiedorek

Zdaniem analityków Keepnet Labs, quishing będzie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla firm i osób fizycznych w 2024 roku. W roku 2023 liczba przypadków wyłudzenia danych lub pieniędzy w ten sposób wzrosła na świecie o 587%.

ilustracja: bing.com/create

Jak działa quishing?

Jakie są zagrożenia związane z quishingiem?

Jak chronić się przed quishingiem?

W dobie wszechobecnych kodów QR, cyberprzestępcy wymyślili nowy sposób na oszukiwanie internautów – quishing. Ten rodzaj ataku wykorzystuje kody QR do przekierowania użytkowników na fałszywe strony internetowe, skąd mogą zostać wykradzione dane osobowe lub zainfekowane urządzenie złośliwym oprogramowaniem.Oszuści generują kody QR, które wyglądają identycznie jak te prawdziwe. Następnie umieszczają je w miejscach publicznych, takich jak chodniki, latarnie czy tablice ogłoszeniowe, lub rozsyłają je w wiadomościach e-mail lub SMS. Kody te mogą prowadzić do fałszywych stron bankowych, portali społecznościowych, stron z nagrodami lub innymi popularnymi serwisami.Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik jest przekierowywany na stronę, która wygląda identycznie jak oryginał. Oszuści często wykorzystują techniki inżynierii społecznej, aby nakłonić ofiarę do podania danych logowania, numerów kart płatniczych lub innych poufnych informacji.Jak podawał niedawno portal Bankier.pl, nie ma oficjalnych statystyk ataków quishingowych w Polsce. Zagrożenie jednak rośnie, czego dowodzą ostrzeżenia Ministerstwa Cyfryzacji, Komisji Nadzoru Finansowego i CERT. Najnowszym wektorem ataku są na przykład podrobione naklejki z kodami QR na parkomatach.Zdaniem analityków Keepnet Labs, quishing będzie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla firm i osób fizycznych w 2024 roku. W roku 2023 liczba przypadków wyłudzenia danych lub pieniędzy w ten sposób wzrosła na świecie o 587%.Quishing może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiary, m.in.:Aby chronić się przed quishingiem, należy zachować ostrożność podczas skanowania kodów QR:Nigdy nie podawaj danych osobowych na stronach internetowych po zeskanowaniu kodu QR. Nawet jeśli strona wygląda identycznie jak oryginał. Pamiętaj też, żeby regularnie aktualizować oprogramowanie antywirusowe.