Jak działa ChatGPT, Google Gemini i inne Duże Modele Językowe LLM

19.08.2024 Warsztat reportera

Krzysztof Fiedorek

Te potężne algorytmy potrafią generować teksty, tłumaczyć języki, pisać różnorodne rodzaje kreatywnych treści oraz odpowiadać na Twoje pytania w sposób, który często przypomina rozmowę z człowiekiem. Ale jak to możliwe, że maszyna potrafi tak dobrze naśladować ludzką inteligencję?

ilustracja: bing.com/create

Czym są i jak działają duże modele językowe?

Szkolenie: Proces tworzenia LLM rozpoczyna się od zebrania ogromnej ilości danych tekstowych. Mogą to być artykuły, książki, strony internetowe, a nawet rozmowy na czatach. Następnie model jest trenowany na tych danych, ucząc się rozpoznawać wzorce i zależności między słowami.

Generowanie tekstu: Kiedy zadajemy LLM pytanie lub podajemy mu jakieś polecenie, model analizuje otrzymany tekst i próbuje zrozumieć jego znaczenie. Następnie generuje odpowiedź, wybierając słowa i frazy, które są najbardziej prawdopodobne w danym kontekście.

Uczenie się przez wzmacnianie: LLM są stale ulepszane dzięki mechanizmowi uczenia się przez wzmacnianie. Oznacza to, że model otrzymuje informacje zwrotne od ludzi na temat jakości generowanych przez niego tekstów. Dzięki temu może poprawiać swoje umiejętności i generować coraz lepsze odpowiedzi.

Architektura dużych modeli językowych

Ograniczenia generatorów treści AI

Brak prawdziwego zrozumienia: LLM nie posiadają prawdziwego zrozumienia świata i często mają problemy z pełnym zrozumieniem kontekstu, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych lub nietypowych zapytań. Generowane teksty opierają się na wzorcach wyuczonych na podstawie danych treningowych.

Model może generować teksty, które są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

Brak świadomości: LLM nie posiadają świadomości ani własnych opinii. Generowane przez niego teksty są jedynie odzwierciedleniem danych, na których został wytrenowany.

Wyzwania i przyszłość LLM

Zużycie zasobów: Trening i uruchomienie LLM wymagają ogromnych ilości energii obliczeniowej, co generuje wysokie koszty i ma negatywny wpływ na środowisko.

Stronniczość: LLM są trenowane na ogromnych zbiorach danych, które mogą zawierać ukryte uprzedzenia. To z kolei prowadzi do generowania tekstów, które utrwalają stereotypy i dyskryminację.

Halucynacje: LLM mogą generować teksty, które brzmią przekonująco, ale są całkowicie nieprawdziwe. To zjawisko nazywane jest halucynacjami i jest jednym z największych problemów związanych z LLM.

Prywatność: Zbieranie ogromnych ilości danych tekstowych do trenowania LLM rodzi poważne problemy związane z ochroną prywatności.

Interpretowalność: Działanie LLM jest bardzo trudne do zrozumienia dla człowieka. To utrudnia diagnozowanie błędów i poprawianie modeli.

Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć AI są duże modele językowe (LLM – Large Language Models), takie jak ChatGPT czy Google Gemini. W ostatnich latach sztuczna inteligencja (AI) zrewolucjonizowała wiele dziedzin naszego życia. Chociaż ich działanie może wydawać się magiczne, w rzeczywistości opiera się na solidnych podstawach matematycznych i informatycznych.LLM to rodzaj modelu językowego, który został wytrenowany na ogromnych ilościach danych tekstowych. Dzięki temu jest w stanie zrozumieć i generować ludzki język w sposób naturalny. Model ten opiera się na architekturze sieci neuronowych, która naśladuje sposób, w jaki działa ludzki mózg.Dane treningowe są niczym paliwo dla dużych modeli językowych (LLM). To właśnie na ich podstawie modele uczą się rozpoznawać wzorce, zależności i konteksty, które umożliwiają im generowanie spójnych i sensownych tekstów. Zbiór danych treningowych ChatGPT, Google Gemini i innych LLM jest niezwykle różnorodny i obejmuje praktycznie wszystkie formy tekstu dostępne w sieci: artykuły, książki, strony internetowe, posty na blogach, komentarze, wiadomości, a nawet kod źródłowy. To jakość danych treningowych ma kluczowe znaczenie dla jakości generowanych tekstów.Duże modele językowe LLM to niezwykle skomplikowane systemy, które w dużym uproszczeniu można porównać do bardzo zaawansowanych maszyn do pisania. Jednak w przeciwieństwie do swoich mechanicznych poprzedników, LLM posiadają zdolność do "rozumienia" języka i generowania nowych, spójnych tekstów.To matematyczne modele inspirowane strukturą ludzkiego mózgu. Składają się one z wielu połączonych ze sobą neuronów sztucznych, które przetwarzają informacje. W przypadku LLM, neurony te przetwarzają słowa i frazy.Jak to działa w praktyce? Kiedy podajemy w prompcie ChataGPT czy Google Gemini jakiś tekst, model przekształca go na sekwencję liczb, które reprezentują poszczególne słowa. Następnie dane są przekazywane przez kolejne warstwy sieci neuronowej. W każdej warstwie mechanizm uwagi pozwala modelowi skupić się na różnych częściach wejściowego tekstu, co umożliwia mu zrozumienie kontekstu. Na końcu, model generuje sekwencję liczb, która jest następnie przekształcana z powrotem na tekst.Chociaż LLM są niezwykle zaawansowanymi modelami, mają również swoje ograniczenia. Ich zrozumienie jest kluczowe dla odpowiedzialnego wykorzystania tej technologii.ChatGPT, Google Gemini i inne generatory treści AI niosą ze sobą ogromny potencjał, ale jednocześnie rodzą wiele pytań natury etycznej. Jednym z największych obaw związanych z rozwojem tego typu systemów jest możliwość ich wykorzystania do generowania dezinformacji, fake newsów i manipulowania opinią publiczną.LLM są wciąż rozwijanymi modelami, a ich możliwości będą na pewno rosły w przyszłości. Możemy spodziewać się, że duże modele językowe będą coraz lepiej naśladowały ludzką rozmowę i będą w stanie wykonywać coraz bardziej złożone zadania. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że LLM jest narzędziem, które powinno być używane z rozwagą. Ich rozwój nie jest pozbawiony wyzwań.Badacze na całym świecie pracują nad rozwiązaniem tych problemów. Obecnie badania koncentrują się na poprawie efektywności energetycznej, rozwiązaniu problemu stronniczości, poprawie wiarygodności i unikaniu halucynacji oraz ochronie prywatności.