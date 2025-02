AI slopy i mikrotargetowanie. Dlaczego lepiej NIE LAJKOWAĆ chałkonia

10.02.2025 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

"Całkiem sam wyhodowałem ten szczypior czosnkowy na parapecie. Ale pewnie mi nie pogratulujesz." Też masz zalew takich wpisów w społecznościach? Więc uważaj. Nazywa się toto AI slop (lub Boomer Trap) i WCALE NIE JEST niewinną igraszką i zabawą. To doskonale przemyślany mechanizm, w którym walutą jesteś ty. Na początku twój czas i zaangażowanie. A za chwilę twoje pieniądze.

ilustracja: Bing AI

Mikrotargetowanie. Sztuka perswazji czy manipulacja?

Demografia – wiek, płeć, miejsce zamieszkania.

– wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Zainteresowania – na podstawie lajków i obserwowanych stron.

– na podstawie lajków i obserwowanych stron. Zachowanie online – na jakie treści reagujesz, jak długo je oglądasz.

– na jakie treści reagujesz, jak długo je oglądasz. Historia zakupów – co kupujesz online i offline (tak, offline też – np. przez programy lojalnościowe).

– co kupujesz online i offline (tak, offline też – np. przez programy lojalnościowe). Poglądy i emocje – jakie posty polityczne lub społecznościowe udostępniasz.

Po co robi się mikrotargetowanie?

Interesujesz się sportem – zobaczysz reklamy odzieży sportowej.

Niedawno szukałeś hotelu – dostaniesz oferty podróży.

Często lajkujesz posty o zdrowym jedzeniu – zobaczysz reklamy diet pudełkowych.

A jeśli lajkujesz chałkonia – dostaniesz więcej chałkoni. I innych chał.

W USA w 2016 roku sztab Donalda Trumpa wykorzystywał mikrotargetowanie, by do różnych grup kierować inne komunikaty. Osoby niezdecydowane dostawały emocjonalne treści, które miały skłonić je do głosowania na Trumpa.

sztab Donalda Trumpa wykorzystywał mikrotargetowanie, by do różnych grup kierować inne komunikaty. Osoby niezdecydowane dostawały emocjonalne treści, które miały skłonić je do głosowania na Trumpa. Brexit – zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej używali mikrotargetowania, by wzmacniać strach przed imigracją wśród konserwatywnych wyborców.

Pokazują ci treści, które wywołują emocje – gniew, radość, strach.

– gniew, radość, strach. Podsuwają posty, które pasują do twoich poglądów , wzmacniając twoją bańkę informacyjną.

, wzmacniając twoją bańkę informacyjną. Uczą się, co cię zatrzymuje, i podsuwają ci coraz więcej podobnych treści.

Masowe generowanie treści i automatyzacja emocji

Deepfake, fake newsy i kontrolowane dyskusje

Media społecznościowe już dawno przestały być miejscem spontanicznych interakcji i autentycznych treści. Dziś to pole bitwy o uwagę użytkownika, a bronią są algorytmy, dane i sztuczna inteligencja. AI slop, czyli zalew niskiej jakości, masowo generowanych treści, stał się nową rzeczywistością platform społecznościowych. Tytułowy chałkoń, którego oryginał i wariacje widział już chyba każdy, to tylko wierzchołek lodowej góry.Mikrotargetowanie polega na precyzyjnym dostosowywaniu treści do konkretnego odbiorcy. Reklamodawcy i politycy mogą dzięki niemu docierać do wąsko określonych grup ludzi z przekazem idealnie dopasowanym do ich poglądów, preferencji i emocji. Sztuczna inteligencja umożliwia to na niespotykaną dotąd skalę Jak to działa? Algorytmy analizują nasze zachowania w sieci – lajki, komentarze, kliknięcia, historię wyszukiwania – a następnie podsyłają nam treści, które mają największą szansę na wzbudzenie reakcji. W teorii brzmi to jak marzenie marketera. W praktyce? Zależy, kto i w jakim celu z tej technologii korzysta.Każda twoja aktywność w internecie – lajki, kliknięcia, komentarze, historia wyszukiwania, czas spędzony na danym poście – zostawia cyfrowy ślad. Te dane są analizowane przez algorytmy, które tworzą twójNa tej podstawie reklamodawcy, firmy i politycy mogą kierować do ciebie, które mają największą szansę na wzbudzenie twojego zainteresowania. Jakie dane są wykorzystywane?Każdy z tych elementów pomaga stworzyć twój, do którego można dopasować treści, które najbardziej cię poruszą.Po pierwsze:. Firmy chcą, żebyś kupił ich produkty, ale zamiast bombardować wszystkich tą samą reklamą, wolą pokazać ciTo sprawia, że, a firmy oszczędzają pieniądze, bo nie muszą ich wyświetlać przypadkowym ludziom.Drugi, już nie tak neutralny obszar to. To najbardziej kontrowersyjny aspekt mikrotargetowania. Można je wykorzystać na przykład do wpływania na opinie społeczne i wyniki wyborów Polityczne mikrotargetowanie pozwala, często manipulując ich emocjami.Trzeci, równie dyskusyjny cel to kreowanie nawyków, a może nawet uzależnień. Platformy społecznościowe chcą, żebyś spędzał na nich jak najwięcej czasu. Jak to robią?Rezultat? Jesteś bardziej zaangażowany, częściej wracasz i widzisz więcej reklam. Wniosek?Mikrotargetowanie samo w sobie nie jest złe –. Jeśli w rękach marketingowców służy do sprzedaży produktów, może być pomocne. Jeśli w rękach polityków i propagandystów – może prowadzić do dezinformacji i manipulacji.Sztuczna inteligencja potrafi wygenerować setki tysięcy postów, memów i artykułów w czasie, w jakim człowiek ledwo zdążyłby wymyślić dobry nagłówek. AI slop to właśnie efekt tej masowej produkcji – tony niskiej jakości treści, którychFirmy i agencje marketingowe mogą dzięki temu docierać do każdego segmentu odbiorców osobno, oferując im idealnie skrojone komunikaty. Brzmi świetnie? Do momentu, aż zdamy sobie sprawę, że, powtarzalna i tworzona tylko po to, by jak najdłużej zatrzymać nas w mediach społecznościowych.Algorytmy nie tylko analizują nasze zachowania, ale też uczą się, jak mówić naszym językiem. AI potrafi dostosować styl i ton komunikacji do konkretnej grupy demograficznej. Młodzież dostaje luźne, pełne memów i slangu treści, profesjonaliści – poważne raporty i analizy, a osoby starsze –Brzmi dobrze? Może. Ale co, jeśli AI zacznie manipulować emocjami odbiorców, by wywoływać skrajne reakcje? Nie bez powodu treści wzbudzające strach, gniew lub ekscytację osiągają największe zasięgi.Mikrotargetowanie idzie jeszcze dalej. Sztuczna inteligencja może nie tylko pisać artykuły, ale także generować deepfake’i – fałszywe obrazy i nagrania , które wyglądają na prawdziwe. Może też automatycznie tworzyć komentarze i recenzje, które wyglądają na autentyczne, ale są częścią zaplanowanej kampanii.Czytelnicy myślą, że biorą udział w autentycznej dyskusji, nie zdając sobie sprawy, że część uczestników to boty napędzające wybraną narrację. To już nie tylko reklama, ale strategia kształtowania opinii publicznej.Facebook, Instagram, Twitter i TikTok od lat dostosowują algorytmy do maksymalizacji zaangażowania. Treści AI są coraz trudniejsze do odróżnienia od tych tworzonych przez ludzi. Gdzie kończy się personalizacja, a zaczyna manipulacja?Czy można coś z tym zrobić? Tak. Ale tylko wtedy, gdy użytkownicy, platformy i regulatorzy zaczną traktować ten problem poważnie. Na razie, w erze AI slop, to algorytmy decydują, co czytamy, w co wierzymy i jak postrzegamy świat.Pytanie brzmi: kto nauczy się szybciej – my czy one?