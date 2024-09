Spadek zaufania do mediów. Analiza Reuters Digital News Report 2024

2.09.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Raport „Digital News Report 2024” opracowany przez Reuters Institute for the Study of Journalism przedstawia alarmujące trendy związane ze spadkiem zainteresowania wiadomościami oraz malejącym zaufaniem do mediów.

ilustracja: bing.com/create

Malejące zainteresowanie wiadomościami

Spadek zaufania do mediów

Przykłady zmian w postrzeganiu mediów

Wnioski

Dane zgromadzone w raporcie pokazują, że te zmiany nie są jedynie chwilowe, ale stanowią długofalowy trend, który może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości dziennikarstwa na całym świecie.Jednym z najbardziej niepokojących wniosków raportu jest ciągły spadek zainteresowania wiadomościami w wielu krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii, zainteresowanie wiadomościami spadło prawie o połowę w ciągu ostatniej dekady — z 70% w 2015 roku do zaledwie 38% w 2024 roku. Podobny trend można zaobserwować w Argentynie, gdzie zainteresowanie wiadomościami spadło z 77% w 2017 roku do 45% w 2024 roku.Warto również zauważyć, że kobiety i młodzi ludzie stanowią znaczną część tej zmiany. W przypadku młodszych pokoleń, coraz większy odsetek z nich unika tradycyjnych wiadomości na rzecz alternatywnych źródeł, takich jak media społecznościowe. Dla przykładu, platformy takie jak TikTok i Instagram stają się głównymi źródłami informacji dla młodych ludzi, co dodatkowo obniża ich zainteresowanie tradycyjnymi formami dziennikarstwa.Zaufanie do mediów również uległo znacznemu pogorszeniu na przestrzeni ostatnich lat. W 2024 roku zaledwie 40% respondentów w 47 badanych krajach stwierdziło, że ufa większości wiadomości przez większość czasu. Dla porównania, na szczycie pandemii COVID-19 odsetek ten był o 4 punkty procentowe wyższy.Warto podkreślić, że Finlandia jest jedynym krajem, w którym zainteresowanie wiadomościami pozostało wysokie, co jest wyjątkiem na tle ogólnego trendu spadkowego. W innych krajach, takich jak Grecja i Węgry, zaufanie do mediów jest na najniższym poziomie, osiągając zaledwie 23%.Raport wskazuje również na wzrost tzw. selektywnego unikania wiadomości, gdzie około 39% respondentów stwierdziło, że czasami lub często unika wiadomości — jest to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem. W niektórych krajach, takich jak Brazylia, Hiszpania, Niemcy i Finlandia, wzrost ten jest jeszcze bardziej znaczący.Wpływ na to mogą mieć niekończące się konflikty, takie jak te na Ukrainie czy w Strefie Gazy, które mogą przyczyniać się do zmęczenia odbiorców i zniechęcenia do śledzenia wiadomości.Z badania wynika także, że publiczność czuje się dobrze obsłużona w zakresie wiadomości politycznych i sportowych, ale odczuwa niedobór informacji na temat lokalnych wydarzeń, zdrowia i edukacji.Raport „Digital News Report 2024” ujawnia poważne wyzwania, przed którymi stoi współczesne dziennikarstwo. Malejące zainteresowanie wiadomościami i spadek zaufania do mediów są trendami, które mogą prowadzić do dalszej marginalizacji tradycyjnych form dziennikarstwa, jeśli odpowiednie działania nie zostaną podjęte.Organizacje medialne muszą na nowo przemyśleć swoje strategie i znaleźć sposoby na odzyskanie zaufania oraz zaangażowanie odbiorców, szczególnie w kontekście młodszych pokoleń, które coraz bardziej oddalają się od tradycyjnych mediów.Cały raport Digital News Repor 2024 można pobrać bezpłatnie ze strony: