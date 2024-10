Narzędza AI dla specjalistów PR. Rekomendacje Training Projects

7.10.2024 Warsztat reportera

Adam Pasternak, Iwona Piga, Training Projects

Oto 10 naszym zdaniem najlepszych narzędzi sztucznej inteligencji, wspierających pracę PR-owca. Pierwsze miejsce znasz na 100%. Ale idziemy o zakład, że przynamniej połowa aplikacji z naszej listy będzie dla ciebie nowością

ilustracja: bing.com/create

1. ChatGPT: Asystent tworzenia i edytowania treści

Generowanie grafik o określonej stylistyce (narysuj nasz produkt w rękach użytkownika, w stylistyce komiksów New York Times).

Przeglądanie filmów by opracować artykuły na ich podstawie (obejrzyj ten film po chińsku i na jego podstawie napisz notatkę prasową dla niemieckiej prasy budowlanej)

Generowanie tabel pobieralnych do Excela (wygoogluj aktualne cenniki w AliExpres, porównaj je do cenników na Allegro i w naszym sklepie, a potem opracuj w pliku Excel procentowe porównanie)

Wykorzystaj funkcje chata o1 (to ten wolno-myślący-analityczny) do opracowania scenariusza minimalizacji skutków kryzysu komunikacyjnego, wykorzystując do tego wnioski z wcześniejszych kryzysów medialnych firm z naszej branży)

Szybkość: Generowanie treści w ciągu kilku sekund.

Wszechstronność: Może być używany do wielu rodzajów treści (blogi, e-maile, komunikaty prasowe).

Personalizacja: Możliwość dostosowywania tonacji wypowiedzi do odbiorcy.

Niska cena – płatna wersja to obecnie tylko 20 USD miesięcznie

Ryzyko błędów: Treści generowane automatycznie mogą zawierać błędy merytoryczne.

Zależność od danych: ChatGPT generuje odpowiedzi na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, co oznacza, że nie jest w stanie dostarczyć aktualnych informacji, np. w przypadku kryzysowych sytuacji.

2. Jasper AI: Kreator treści marketingowych

Kreatywność: narzędzie do generowania pomysłów na kampanie marketingowe.

Personalizacja: Opcja dostosowania treści do odbiorcy, zwiększając skuteczność kampanii.

Integracja: Możliwość integracji z wieloma narzędziami do zarządzania treścią (tzw. CMS).

Koszt: Jasper AI może jest droższy w porównaniu z innymi narzędziami.

Ograniczenia w języku polskim: Wersja anglojęzyczna oferuje szerszą gamę funkcji niż wersja polska.

3. Canva AI: Automatyzacja grafiki i wideo

Intuicyjność: Łatwe w obsłudze narzędzie, które nie wymaga umiejętności graficznych.

Gotowe szablony: Dostęp do gotowych szablonów na różne okazje, co przyspiesza proces tworzenia materiałów wizualnych.

Integracja z mediami społecznościowymi: Bezpośrednie publikowanie z Canvy na różne platformy.

Ograniczona funkcjonalność dla zaawansowanych grafików: Narzędzie ma charakter „prosta aplikacja dla prostych zadań realizowanych przez nie-specjalistę”.

Wersja darmowa z ograniczeniami: Pełna funkcjonalność dostępna w płatnej wersji.

Kalkowanie: Większość fotek z banku zdjęć była już „wałkowana” w social media setki razy.

4. Brandwatch: Monitorowanie wizerunku i analiza rynkowa

Dokładne raporty: Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym opinii o marce w mediach i mediach społecznościowych.

Analiza sentymentu: Automatyczna analiza, czy wypowiedzi o marce są pozytywne, negatywne czy neutralne.

Zaawansowana analityka: Narzędzie umożliwia tworzenie raportów na temat wizerunku marki, co jest nieocenione w przypadku analizy rynkowej.

Koszt: Jest to jedno z droższych narzędzi do monitorowania mediów.

Potrzeba wiedzy analitycznej: Skuteczne korzystanie z narzędzia wymaga umiejętności statystycznych, analitycznych.

5. Lumen5: Tworzenie wideo na podstawie tekstu

Łatwość użytkowania: Intuicyjne narzędzie do tworzenia wideo, które nie wymaga specjalistycznych umiejętności.

Automatyzacja: Narzędzie automatycznie przekształca tekst w wideo z odpowiednią grafiką i animacjami.

Integracja z mediami społecznościowymi: Możliwość publikacji wideo bezpośrednio na platformach takich jak YouTube, Facebook czy LinkedIn.

Ograniczona personalizacja: Narzędzie działa głównie na podstawie gotowych szablonów, więc nasze video będzie czytelne i jasne ale będzie wyglądać jak to od konkurencji. Choć to ryzyko ma mniejsze znaczenie w Polsce – mało kto na naszych szkoleniach wcześniej znał ten program

6. Grammarly: Automatyczna korekta tekstu (po angielsku)

Wysoka dokładność: Narzędzie doskonale rozpoznaje błędy gramatyczne i stylistyczne. Ale tylko po angielsku (choć „kuma” także odmiany np. kanadyjski angielski)

Analiza stylu: Grammarly pomaga utrzymać spójny styl wypowiedzi.

Zależność od algorytmów: Sugerowane poprawki mogą nie zawsze pasować do kontekstu i klimatu tworzonej notatki. Czasem wygląda to jakby urzędnik poprawiał poetę. Ty piszesz nieco nieskładnie „Posiadałem uczucie spełnienia o zachodzie słońca”, a algorytm… zamiast Twoje „Posiadałem” zamienić na „Miałem”, zaproponuje „W czasie trwania zachodu słońca dało się zaobserwować uczucie… No może ciut przesadzamy – w normalnych tekstach tego problemu nie ma, ale jeśli chcesz pisać w stylu poetyckim, albo dziecinnym, albo… To jednak algorytm Ci nie pomoże.

7. Hootsuite: Automatyzacja mediów społecznościowych

Automatyzacja: Możliwość planowania postów na różne platformy jednocześnie.

Monitorowanie: Narzędzie śledzi wzmianki o marce w czasie rzeczywistym.

Koszt: Wersja premium jest kosztowna, zwłaszcza dla małych firm.

Skomplikowane raportowanie: Tworzenie szczegółowych raportów to droga przez mękę.

8. Descript: Automatyzacja tworzenia podcastów i wideo

Transkrypcja: Narzędzie automatycznie przekształca mowę w tekst.

Edycja wideo i audio: Możliwość łatwej edycji na podstawie transkrypcji.

Zależność od jakości nagrań: Niska jakość dźwięku w zasadzie uniemożliwia sensowną transkrypcję.

9. Sprout Social: Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami

Scentralizowana komunikacja: Wszystkie interakcje można obsługiwać z jednego miejsca.

Zaawansowana analityka: Umożliwia śledzenie skuteczności kampanii w mediach społecznościowych.

Koszt: Wersja premium jest kosztowna, zwłaszcza dla mniejszych firm.

Złożoność: Daj sobie miesiąc na spokojną naukę…

10. Prowly: CRM dla PR

Zarządzanie kontaktami z mediami: Wszystkie dane dziennikarzy i mediów w jednym miejscu.

Tworzenie komunikatów prasowych: Ułatwia szybkie pisanie i wysyłkę komunikatów do wybranych mediów.

Koszt: Wersja premium jest zwyczajnie droga, zwłaszcza dla małych firm.

Ograniczenia integracji: Brak pełnej integracji z wieloma systemami CRM.

- Dziś już PRowiec nie musi sam pisać tekstów i oczywiście zna ChataGPT – mówiz firmy szkoleniowej Training Projects – Jednak wciąż niewielu potrafi wykorzystywać go bardziej profesjonalnie, iż nastolatek któremu chat pisze wypracowanie z polskiego. Pytają więc nas, jak ich możemy tego nauczyć.Według raportu opublikowanego przez McKinsey & Company, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pozwalają na automatyzację aż 30% procesów komunikacyjnych w branży PR, co znacząco zwiększa efektywność pracy.– Nasze szkolenia dla rzeczników prasowych coraz częściej obejmują naukę obsługi tych narzędzi na poziomie obróbki video, dźwięku, redagowania różnych form prasowych np. artykułów eksperckich inaczej niż notatek – wymienia Dorota OwczarskaKtóre z narzędzi AI trenerzy Training Projects polecają i prezentują na szkoleniach? Oto lista 10 najważniejszych:Pierwsze miejsce jest oczywiste – przynajmniej wg. stanu na rok 2024 (bo już w 2025 naszym zdaniem mocno zamiesza AI od Mety/Facebooka..). Każdy PRowiec już wie, że ChatGPT może pomóc w szybkim generowaniu artykułów. Jednak na szkoleniu pokazywane są funkcje zaawansowane. Przykłady:Jasper AI może być wykorzystywany do tworzenia bardziej kreatywnych treści reklamowych, np. materiałów promujących markę. Narzędzie to nadaje się lepiej niż GPT do pisania długich form treści (np. raporty) oraz automatyzacji e-maili marketingowych.Canva AI oferuje możliwość tworzenia i automatyzacji grafik i wideo na potrzeby kampanii PR-owych, mediach społecznościowych czy raportach prasowych.Brandwatch jest zaawansowanym narzędziem do monitorowania wzmianek o marce, analizowania nastrojów konsumentów i reagowania na kryzysowe sytuacje PR-owe.Lumen5 umożliwia szybkie tworzenie wideo promocyjnych lub informacyjnych na podstawie treści pisanych. Jest idealnym rozwiązaniem dla specjalistów PR, którzy chcą tworzyć angażujące treści wideo, ale nie mają umiejętności edytorskich.Piszesz notki prasowe dla prasy międzynarodowej ale nie jesteś naitivem… Grammarly jest narzędziem AI, które pomaga w korekcie tekstu, sugerując poprawki gramatyczne, stylistyczne oraz tonalne. Działa w czasie rzeczywistym, co jest fajne podczas tworzenia komunikatów prasowych i innych treści.Hootsuite to narzędzie do zarządzania i automatyzacji publikacji w mediach społecznościowych. Umożliwia planowanie postów, monitorowanie wzmianek o marce oraz analizę wyników kampanii.Descript to narzędzie do edycji audio i wideo, które pozwala automatycznie transkrybować nagrania, edytować podcasty, a nawet tworzyć napisy do filmów. Dzięki funkcjom opartym na AI, proces edycji jest znacznie uproszczony.Sprout Social to narzędzie do zarządzania interakcjami z odbiorcami w mediach społecznościowych. Umożliwia monitorowanie wiadomości, analizę wyników i reagowanie na interakcje w czasie rzeczywistym.Prowly to platforma PR do zarządzania relacjami z mediami. Umożliwia tworzenie i dystrybucję komunikatów prasowych, zarządzanie kontaktami z dziennikarzami oraz monitorowanie efektów działań PR-owych.To tylko dziesięć pokazywanych na naszych szkoleniach aplikacji. Szukasz innej, niszowej, dopasowanej do konkretnej funkcji? Nie googluj – spytaj ChataGPT. Będzie wiedział…* * *Artykuł powstał we współpracy z firmą szkoleniową Training Projects , organizującą szkolenia biznesowe.