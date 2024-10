14.10.2024 Warsztat reportera

Sztuka dobrego mówienia bez bełkotania i przynudzania [PORADNIK]

patronat Reporterzy.info

Mirosław Oczkoś – aktor, trener biznesu, specjalista od wystąpień publicznych i emisji głosu – uczy, jak mówić tak, by nas rozumiano. Do księgarń trafi wkrótce trzecie wydanie poradnika dla każdego, kto chce by jego publiczne wystąpienia zapadły publiczności głęboko w pamięć. Premiera już 23 października.





Mirosław Oczkoś od lat prowadzi warsztaty mówienia i pracy głosem, a swoją imponującą wiedzę i doświadczenie przelał na karty Sztuki dobrego mówienia. Zawartą w książce teorię wykłada przystępnie i z humorem, uzupełniając ją dużą liczbą ćwiczeń i praktycznych wskazówek.







Sztuka dobrego mówienia bez bełkotania i przynudzania autor: Mirosław Oczkoś

wydawca: Wydawnictwo RM

wydanie: trzecie

ISBN: 978-83-8151-901-4

format: 163×231 mm

liczba stron: 288

premiera: 23 października

zamówienia: www.rm.com.pl

cena: 44,99 zł

Przewodnik po świecie skutecznej komunikacji

Chcesz, aby Twoje słowa były słyszane i zapamiętane? Marzysz o pewnych wystąpieniach publicznych i przekonujących prezentacjach? Książka Mirosława Oczkosia "Sztuka dobrego mówienia. Bez bełkotania i przynudzania" to niezbędny przewodnik dla każdego, kto chce doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.



Autor, doświadczony trener i wykładowca, dzieli się praktycznymi wskazówkami, ćwiczeniami i przykładami, które pomogą Ci:



Zbudować pewność siebie: Pokonać tremę i mówić płynnie, nawet w stresujących sytuacjach.

Poprawić wymowę i artykulację: Eliminować wady wymowy i mówić wyraźnie.

Skutecznie przekazywać informacje: Przygotowywać przekonujące prezentacje i wystąpienia.

Zapanować nad swoim głosem: Wykorzystać potencjał głosu do budowania relacji i wpływania na innych.

Odnaleźć się w świecie online: Przygotować się do wystąpień w internecie i zwiększyć swoją widoczność.

Nowe wydanie książki zawiera jeszcze więcej cennych wskazówek. Dzięki tej książce nauczysz się, jak skutecznie komunikować się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

Praktyczne podejście: Autor skupia się na konkretnych umiejętnościach, które możesz natychmiast zastosować w praktyce.

Język przystępny: Książka napisana jest prostym językiem, bez zbędnej teorii.

Wieloletnie doświadczenie autora: Mirosław Oczkoś dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas pracy z wieloma osobami.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym mówcą, czy chcesz doskonalić swoje już istniejące umiejętności, "Sztuka dobrego mówienia" to inwestycja w twój rozwój osobisty i zawodowy.



* * *



Patronem medialnym książki Sztuka dobrego mówienia bez bełkotania i przynudzania są PoradnikZdrowie.pl i tygodnik internetowy Reporterzy.info. Niezależnie od tego, czy wypowiadamy się na zebraniu w pracy, czy dyskutujemy w gronie znajomych, chcemy mówić tak, by nasze słowa przynosiły zamierzony efekt. Do tego zaś potrzebne są nie tylko właściwe formułowanie myśli, lecz także – a może przede wszystkim – odpowiednia artykulacja.Mirosław Oczkoś od lat prowadzi warsztaty mówienia i pracy głosem, a swoją imponującą wiedzę i doświadczenie przelał na karty. Zawartą w książce teorię wykłada przystępnie i z humorem, uzupełniając ją dużą liczbą ćwiczeń i praktycznych wskazówek.Chcesz, aby Twoje słowa były słyszane i zapamiętane? Marzysz o pewnych wystąpieniach publicznych i przekonujących prezentacjach? Książka Mirosława Oczkosia "Sztuka dobrego mówienia. Bez bełkotania i przynudzania" to niezbędny przewodnik dla każdego, kto chce doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.Autor, doświadczony trener i wykładowca, dzieli się praktycznymi wskazówkami, ćwiczeniami i przykładami, które pomogą Ci:Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym mówcą, czy chcesz doskonalić swoje już istniejące umiejętności, "Sztuka dobrego mówienia" to inwestycja w twój rozwój osobisty i zawodowy.* * *

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Michał Chmielewski

Emisja reklam podczas filmu jest ważna, ponieważ wtedy oglądalność rośnie, ale są pewne granice. Granice, które Polsat i TVN zdążli już przekroczyć tysiące razy.

Agnieszka Osińska

Konflikty wojenne, w praktyce dziennikarskiej nazywane "krytycznymi" lub "gorącymi momentami" są w naszych czasach przedmiotem dużego zainteresowania i zaangażowania mediów. Aktywizacja mediów w sytuacjach kryzysowych. Reakcje Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Trybuny na wybuch konfliktu afgańskiego.

Krzysztof Dowgird

Pojęcie "ekstremizm" pochodzi od łacińskiego słowa ekstremus - końcowy, najdalszy, ostateczny. [Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.]

Bartłomiej Dwornik

Jak skonstruować tytuł pod wyszukiwarkę Google, jaka powinna być minimalna długość artykułu i jak często używać słów kluczowych? Poradnik dla piszących treści na strony www.

Daniel Stenzel

Być może dzisiejsze programy informacyjne przypominają wielki show. Ale ja wolę wielki show, od nudnego pseudoserwisu, który zrozumie wybrana garstka polityków i ekonomistów.

BARD

O czym szumią media? Przegląd nagłówków najważniejszych gazet i serwisów internetowych z Polski i świata. Wydarzenia dnia, kraj, świat, rynek mediów, gospodarka, sport, media zagraniczne, a nawet plotki i ciekawostki. W czasie rzeczywistym i 24 godziny na dobę. Zapraszamy!

HR Active

Umiejętność mądrego zarządzania informacją i odpowiedniego jej redagowania jest podstawową umiejętnością, którą powinien posiadać dział PR w firmie.

więcej w dziale: Warsztat reportera