Przyszłość mediów publicznych. Kim będą etycy danych i projektanci VR?

Jak wygląda przyszłość pracy w mediach? Oto zawody, które jeszcze nie istnieją, ale wkrótce staną się niezbędne. Raport „Future Jobs at PSM: Competencies and Professions for the Media of Tomorrow” przygotowany przez Europejską Unię Nadawców EBU oraz Rai Ufficio Studi przedstawia kluczowe zmiany, jakie czekają sektor mediów publicznych w najbliższych latach.

ilustracja: Bing AI

9 mln nowych miejsc pracy rocznie stworzy zielona transformacja na całym świecie, z czego 12% znajdzie się w sektorze kreatywnym.

stworzy zielona transformacja na całym świecie, z czego 12% znajdzie się w sektorze kreatywnym. Na rynku pracy zidentyfikowano 51 kluczowych kompetencji, w tym 25 o charakterze technologicznym, takich jak programowanie w Pythonie, zarządzanie treściami w chmurze czy projektowanie w rzeczywistości rozszerzonej.

Kompetencje przyszłości: technologie i kreatywność

Priorytetowe umiejętności:

Analiza danych i AI : Umiejętność wykorzystywania sztucznej inteligencji w redakcjach oraz analiza danych odbiorców w celu personalizacji treści.

: Umiejętność wykorzystywania sztucznej inteligencji w redakcjach oraz analiza danych odbiorców w celu personalizacji treści. Kreatywność w cyfrowym świecie : Projektowanie interaktywnych doświadczeń w VR/AR i storytelling dopasowany do nowych platform.

: Projektowanie interaktywnych doświadczeń w VR/AR i storytelling dopasowany do nowych platform. Elastyczność i adaptacja: Szybkie uczenie się nowych narzędzi i pracy w zwinnych zespołach projektowych.

Nowe zawody. Wpływ technologii na rynek pracy

Nowe zawody w mediach publicznych

Zawód Kompetencje wymagane Przykłady działań Specjalista ds. AI Programowanie, analiza danych Automatyzacja newsroomów Projektant VR/AR Znajomość technologii, storytelling Interaktywne programy rozrywkowe Strateg ds. treści cyfrowych Zarządzanie treścią, analiza odbiorców Optymalizacja kampanii promocyjnych Ekspert ds. ESG Wiedza o zrównoważonym rozwoju Zielone studia produkcyjne

Wpływ technologii na zawody kreatywne (2023–2030)

Obszar zastosowania Obecna liczba pracowników Przewidywany wzrost (%) do 2030 Treści w rzeczywistości VR/AR 4 500 85% Edycja wideo w chmurze 12 000 40% Personalizacja treści 6 700 50% Analiza metryk 8 900 70%

Zielona transformacjai liderzy przyszłości

Inicjatywy związane z zieloną transformacją:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w studiach telewizyjnych.

Wdrożenie systemów obliczania śladu węglowego w procesach produkcyjnych.

Promowanie treści edukacyjnych na temat ochrony środowiska w programach dla dzieci i młodzieży.

W nadchodzących latach media publiczne staną się polem dynamicznych zmian w zakresie zawodów i wymaganych kompetencji. Transformacja cyfrowa przyspiesza wprowadzenie nowych ról zawodowych, które jeszcze dekadę temu wydawały się nierealne. Raport podaje, że około 65% dzieci rozpoczynających obecnie edukację będzie pracować w zawodach, które dopiero powstaną.Przykładem może być rola analityków danych, którzy stają się niezbędni w tworzeniu spersonalizowanych treści medialnych. Te same analizy pozwalają lepiej targetować reklamy i oszczędzać na kampaniach promocyjnych, co już dzisiaj wdraża wiele publicznych stacji telewizyjnych.Transformacja cyfrowa nie tylko zmienia zawody, ale także redefiniuje, jakie umiejętności staną się najbardziej pożądane. Raport zwraca uwagę na konieczność rozwijania zarówno kompetencji technicznych, jak i miękkich. Pracownicy mediów muszą łączyć kreatywność z umiejętnością analizy danych oraz zarządzaniem nowoczesnymi technologiami.Przykładem wdrożenia tych kompetencji jest praca wirtualnych scenografów, którzy przy pomocy technologii XR (Extended Reality) projektują dynamiczne przestrzenie wizualne na potrzeby studiów telewizyjnych.Jak pokazuje raport, transformacja mediów wiąże się z wprowadzeniem nowych ról zawodowych. Specjaliści ds. algorytmów treściowych czy analitycy odpowiedzialni za monitorowanie etyki AI staną się częścią codziennego funkcjonowania redakcji. Już teraz wzrost zapotrzebowania na te zawody w Europie wynosi około 25% rocznie.Przyszłość mediów publicznych to eksplozja specjalizacji, które jeszcze niedawno wydawały się domeną science fiction. Raport „Future Jobs at Public Service Media” wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na projektantów immersyjnych doświadczeń, którzy będą tworzyć angażujące treści w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. W praktyce oznacza to budowę przestrzeni, gdzie widzowie nie tylko oglądają program, ale wchodzą z nim w interakcję – od wirtualnych muzeów po interaktywne talk-show.Jednym z najbardziej interesujących aspektów raportu jest rola mediów publicznych w procesie zielonej transformacji. Opracowywanie treści promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie ekologicznych praktyk w studiach nagraniowych staje się priorytetem. Przykładem jest norweski nadawca publiczny NRK, który ograniczył emisję CO2 swoich produkcji o 30% w ciągu trzech lat.Raport podkreśla także zmiany w sposobie zarządzania zespołami medialnymi. Wzrost znaczenia interdyscyplinarnych projektów wymaga nowego modelu przywództwa. Liderzy nie powinni być jedynie decydentami, ale także mentorami, którzy promują innowacje i wspierają zespoły w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań.Przykład: W brytyjskim BBC wdrożono strukturę zarządzania opartą na pracy zespołowej, co przyspieszyło decyzje i poprawiło jakość współpracy między działami redakcji i technologii.Cały raport EBU i RAI "Future Jobs at PSM: Competencies and Professions for the Media of Tomorrow" dostępny jest na stronie: