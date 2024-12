Historia Title Case. Skąd Się Wzięły Wielkie Litery w Angielskich Tytułach?

2.12.2024 Historia mediów

Krzysztof Fiedorek

Title Case, styl zapisu tytułów, w którym większość wyrazów rozpoczyna się wielką literą, od wieków kształtował wygląd anglojęzycznych publikacji. Jego korzenie sięgają XVIII wieku, gdy rozwój prasy drukarskiej wpłynął na sposób prezentowania informacji. Drukarze stosowali Title Case w nagłówkach, by te były bardziej widoczne na tłocznych stronach gazet. Wyrazy z dużymi literami wyróżniały się na tle tekstu pisanego prostą czcionką, co pomagało szybko przyciągnąć uwagę czytelników.

ilustracja: Bing AI

W XVIII wieku Title Case pojawiało się w ponad 80% nagłówków gazetowych.

W XIX wieku stosowanie Title Case w prasie wzrosło do niemal 95%.

Dlaczego media zaczęły rezygnować z Title Case

REKLAMA



Brytyjskie media : „The Guardian” i „The Times” przyjęły sentence case, aby dostosować się do trendów cyfrowych.

: „The Guardian” i „The Times” przyjęły sentence case, aby dostosować się do trendów cyfrowych. Amerykańskie media: Choć „The New York Times” pozostał wierny Title Case, platformy internetowe, takie jak BuzzFeed, przeszły na sentence case, nadając tytułom luźniejszy charakter.

Rok Media stosujące Title Case Media stosujące sentence case 1980 95% 5% 2000 70% 30% 2020 40% 60%

Jak zmieniające się standardy wpłynęły na odbiór tytułów?

65% respondentów uznało sentence case za bardziej przystępne w nagłówkach internetowych.

52% czytelników w wieku 18-34 lat preferowało mniej formalne tytuły na blogach i portalach newsowych.

REKLAMA



Czy to koniec Title Case?

"Chicago Manual of Style," University of Chicago Press, 1906.

"Associated Press Stylebook," AP, 1953.

"The Evolution of Headlines in Digital Media," British Media Institute, 2020.

"Psychology of Readability: How Formatting Affects Attention," Journal of Cognitive Studies, 2019.

W XIX wieku gazety takie jakczywdrożyły Title Case jako standard dla swoich nagłówków. Zastosowanie dużych liter miało sugerować formalność i profesjonalizm. Wydawcy zauważyli, że taka stylistyka przyciąga czytelników na zatłoczonych ulicach Londynu czy Nowego Jorku. Popularność Title Case rosła także dzięki podręcznikom stylu, takim jak pierwsze wydaniew 1906 roku. Podręcznik ten utrwalał zasadę kapitalizacji w nagłówkach, promując ją jako standard redakcyjny.Choć Title Case królowało w gazetach i książkach przez ponad dwa stulecia, zmiana nastąpiła w latach 90. XX wieku wraz z rozwojem internetu. Współczesne platformy cyfrowe i blogi zaczęły odchodzić od formalnego stylu. Wprowadzenie, gdzie tylko pierwsze słowo w tytule oraz nazwy własne są pisane wielką literą, było reakcją na zmieniające się potrzeby odbiorców.Brytyjskie media, takie jak, jako jedne z pierwszych porzuciły Title Case. Od 2005 roku wszystkie tytuły na ich stronie internetowej zaczęły być pisane w sentence case. Redaktorzy zauważyli, że mniej formalna forma bardziej odpowiada współczesnym czytelnikom, którzy preferowali szybką, przystępną lekturę.Rezygnacja z Title Case to nie tylko zmiana wizualna, ale także transformacja w sposobie odbioru tytułów. Psychologowie twierdzą, że sentence case ułatwia szybkie czytanie, co ma znaczenie w czasach, gdy czytelnik poświęca średnio tylko 8 sekund na przejrzenie nagłówka. Z kolei Title Case wymaga większego wysiłku poznawczego, ponieważ każde słowo zaczyna się dużą literą, co może wydłużać czas przetwarzania informacji.W ankiecie przeprowadzonej przez brytyjski Instytut Badań Mediów w 2020 roku:Przykładem jest, który od 2010 roku stosuje sentence case w nagłówkach artykułów. Tytuły takie jak „10 ways to make your day better” bardziej przemawiają do młodszych odbiorców niż tradycyjne „10 Ways to Make Your Day Better”.Mimo trendu odchodzenia od Title Case, niektóre publikacje wciąż go stosują, aby zachować prestiż. Przykładem jest, który w swoich nagłówkach drukowanych nadal używa tego stylu. Tradycyjne tytuły w Title Case odzwierciedlają dziedzictwo gazety i budują wizerunek wiarygodności.Jednak nawet te bardziej konserwatywne media zaczynają dostosowywać się do nowoczesnych standardów w przestrzeni cyfrowej. Na stronach internetowych „The New York Times” coraz częściej widzimy nagłówki w sentence case, co pokazuje, że zmiany są nieuniknione.