Wystąpienia bez stresu. LIVE z Maciejem Orłosiem [5 lutego, godz. 19.oo]

Reporterzy.info

Z okazji premiery książki Macieja Orłosia WYSTĄPIENIA BEZ STRESU. Jak dobrze wypaść na żywo, w mediach i internecie zapraszamy na wyjątkowy LIVE z udziałem Macieja Orłosia, autora książki i znanego dziennikarza oraz prof. dr hab. Radosława Pawelca, eksperta z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. LIVE poprowadzi Bartłomiej Dwornik, redaktor naczelny Reporterzy.info.

Wystąpienia bez stresu LIVE: https://fb.me/e/47pzcdeRQ



Maciej Orłoś podkreśla, że „Wystąpienia – zarówno przed wielką publicznością, jak i przed kilkuosobowym zespołem – są jak jazda samochodem: mistrzostwa nabiera się w praktyce. Jednak warto też mieć dobrego instruktora, szczególnie na początku”.



Podczas internetowego spotkania na żywo Maciej Orłoś wraz z ekspertami podzieli się swoim doświadczeniem i udzieli praktycznych wskazówek każdemu, kto odczuwa dyskomfort związany z publicznymi wystąpieniami. Odpowiedzą również na kluczowe pytania, takie jak:



Czym różni się występowanie na żywo od tego przed kamerą i jak przygotować się do obu formatów?

Jak sprawić, by nasza publiczność słuchała z zainteresowaniem?

Jak zaprezentować się z najlepszej strony – zarówno przed obserwatorami w mediach społecznościowych, współpracownikami, jak i potencjalnymi klientami?

Jak skutecznie poprowadzić prezentację?

Dołącz do nas w środę, 5 lutego o 19:00, by dowiedzieć się, jak opanować sztukę wystąpień publicznych i zyskać pewność siebie! Transmisja będzie dostępna na żywo w facebookowym wydarzeniu:



Wystąpienia bez stresu LIVE

oraz na profilach:



Wydawnictwa RM,

Macieja Orłosia,

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Reporterzy.info.

ZAPRASZAMY!

