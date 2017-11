Najczęstsze błędy w tworzeniu treści na strony internetowe

6.11.2017 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Jakich błędów wystrzegać się jak ognia, żeby cała, często kosztowna, praca w pozyskaniu ruchu z Google nie poszła na marne? Zobaczcie podpowiedzi ekspertów, zapytanych o to przez portal Interaktywnie.com w opublikowanym właśnie raporcie "Marketing w wyszukiwarkach 2017".

Początkujący dziennikarze internetowi i tak zwani content managerowie muszą pamiętać o tym, że piszą co prawda dla ludzi, ale najpierw muszą przekonać maszynę - czyli algorytm Google - żeby ich tekst ludziom zechciała wyświetlić. W przeciwnym razie mogą napisać genialny artykuł, którego nikt nie przeczyta, bo nie da się go znaleźć w wyszukiwarce.O to, jakie błędy popełniają autorzy stron internetowych i treści na strony www, branżowych ekspertów zapytał portal Interaktywnie.com w raporcie "Marketing w wyszukiwarkach 2017".- Duży grzech to niezaplanowanie miejsca na meta tagi. Bez zoptymalizowanych meta tagów nie można mówić o skutecznym pozycjonowaniu - tłumaczy w raporcie Joanna Michalska, specjalista ds. pozycjonowania w Verseo. - Natrafienie na CMS-a, który nie przewiduje możliwości wprowadzenia meta tagów to ziszczenie się koszmaru pozycjonera.Bardzo poważny błąd, który nadal występuje bardzo często to bagatelizowanie odbiorców, korzystających z urządzeń mobilnych. A - jak przestrzegają eksperci cytowani przez Interaktywnie.com - takie podejście mocno ogranicza możliwość dotarcia do czytelnika.- Twórcy algorytmów wyszukiwarek premiują strony, które mają wersję dostosowaną do mniejszych ekranów. Zapowiadany przez Google indeks "Mobile-first" to odpowiedź na tendencje obecnie panujące na świecie. Dlatego tworzenie strony z myślą jedynie o komputerach stacjonarnych lub laptopach to proszenie się o kłopoty z pozycjonowaniem - ostrzega Agata Jagiełło, head of marketing w SeoPilot. - Przygotowując stronę mobilną lub responsywną pamiętajmy też, że SEO obecnie odchodzi od technicznych aspektów i dąży w kierunku użyteczności i designu. Projektując wersję mobilną strony trzeba pamiętać, że powinna być nie tylko mobile-friendly, ale też finger-friendly.Powszechnym niedociągnięciem jest nadal brak nagłówków strony www. A ten element jest niesamowicie ważny w pozycjonowaniu treści. Bez niego autor ogranicza możliwość pokazania wyszukiwarce, czego dotyczy przygotowana treść, a to z kolei odbije się na wynikach organicznych. Eksperci przypominają więc, że dla każdej strony serwisu należy przypisać unikalny title, nie powinny się one powtarzać.Podobnie rzecz ma się z plikiem robots.txt, a w zasadzie częstym jego brakiem. Taki plik pomaga robotom wyszukiwarek w zorientowaniu się w strukturze strony. Dzięki temu możemy podpowiedzieć im, które elementy są ważne, a które należy ominąć.- Treści na stronie muszą być użyteczne. Samo umieszczanie fraz kluczowych nie wystarczy - podsumowuje cytowana w raporcie Agata Jagiełło z SeoPilot. - Content jest królem, ale jakość jest królową! Dlatego nie zapomnijmy o tym, tworząc treści na stronę.***Cały raport "Marketing w wyszukiwarkach 2017" pobrać można bezpłatnie ze strony Interaktywnie.com