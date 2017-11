PITy 2017 - rozliczenie roczne dziennikarza

20.11.2017 Prawo w mediach

Wkrótce nadejdzie czas na rozliczenie PIT 2017. Wszystkie osoby osiągające w 2017 roku dochody określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zobligowane do złożenia pit za 2017 rok oraz do przekazania należnego podatku na konto właściwego urzędu skarbowego. Nie dotyczy to oczywiście miłej sytuacji, kiedy to urząd skarbowy jest winien nadpłacony podatek.

Jak rozliczyć pit 2017 - koszty uzyskania przychodu dziennikarza zatrudnionego na etacie

PITy 2017 - terminy składania formularzy podatkowych

PITY 2017 - nowa kwota wolna od podatku

nie przekroczy 6.600 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.188 zł;

przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;

przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł;

przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości od 556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);

przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Deklaracje podatkowe PIT są co roku aktualizowane i dostosowywane do zmian w przepisach podatkowych. Obowiązujące PITy 2017 są dostępne we wszystkich urzędach skarbowych, można je również wydrukować z internetu, wchodząc na stronę jednego z licznych portali podatkowych. Każdy dobry program do rozliczenia PIT 2017 ma bazę obowiązujących w danym roku formularzy PIT (polecamy bezpieczny i łatwy w obsłudze PITax.pl Łatwe podatki ). Jednak, jeśli zdecydujemy się na rozliczenie online , upewnijmy się, czy program przy pomocy którego będziemy rozliczać się w fiskusem dysponuje aktualnymi deklaracjami i załącznikami. To ważne. Wypełnienie i przesłanie do urzędu rocznego zeznania podatkowego na nieobowiązującej deklaracji jest błędem, który może nam wytknąć skarbówka.Żeby wykonywać zawód dziennikarza nie musimy podpisywać ze zleceniodawcą umowy o dzieło/zlecenia ani też prowadzić własnej działalności gospodarczej. Możemy redagować teksty, przygotowywać inne materiały dziennikarskie będąc zatrudnionym na etacie. Do rozliczenia rocznego zobowiązania wobec fiskusa, na pewno przyda się dobry program, który obliczy za nas należny podatek uwzględniając koszty uzyskania przychodów. Otrzymamy je od pracodawcy w PIT 11. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są uzależnione od liczby zawartych w danym roku podatkowym umów o pracę oraz tego, czy zakład pracy znajduje się w miejscowości w której mieszkamy czy nie. Wysokość kosztów uzyskania przychodów dotyczących pracowników w 2017 r. nie ulega zmianie od 2008 r. (art. 22 ust. 2 ustawy. ) Jeśli uzyskujemy dochód na podstawie jednej umowy o pracę - koszty uzyskania nie przekraczają 1335 zł rocznie. Jeśli nasz dochód pochodzi z kilku stosunków pracy, koszty pracownicze nie przekraczają kwoty 2002,05 zł rocznie. W przypadku uzyskiwania dochodu z jednego stosunku pracy, ale do pracy dojeżdżamy z innej miejscowości - koszty uzyskania tego przychodu nie przekraczają 1668,72 rocznie. W sytuacji, gdy uzyskujemy dochód z kilku stosunków pracy i dojeżdżamy do zakładu pracy- suma rocznych kosztów uzyskania przychodu nie może być wyższa niż 2502,56 zł.Przed przystąpieniem do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej, koniecznie sprawdźmy, czy nasze rozliczenie roczne pit za 2017 rok uwzględnia prawidłowo wyliczone przez płatnika koszty uzyskania przychodu. Jeśli nie, zawsze możemy wpisać rzeczywiście poniesione koszty. Muszą one jednak być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych narzuca podatnikom terminy, w których muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego swoje PITy 2017, czyli zeznania w których wykażą wysokość osiągniętego dochodu rocznego (poniesionej straty) a co za tym idzie podatek należny do zapłaty lub do zwrotu. Najwcześniej, bo do końca stycznia 2018, Pity 2017 (za rok podatkowy 2017) muszą przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatnicy rozliczający się z formie karty podatkowej (PIT 16A) lub ryczałtu ewidencjonowanego (PIT 28) a także duchowni (PIT 19A). Natomiast do 30 kwietnia 2018 mają czas podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli wszyscy, którzy korzystają z formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Od początku 2017 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku. Jest ona uzależniona od wysokości uzyskiwanego przez podatnika dochodu. Do końca roku 2016 wszyscy podatnicy bez względu na wysokość dochodu byli pod tym względem równi i przysługiwała nam jednakowej wysokości kwota zmniejszająca podatek. Wprowadzone zmiany są najkorzystniejsze dla osób najuboższych. Oznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania:Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiada, że 1 stycznia 2018 roku po raz kolejny zostanie zwiększona kwota zwalniająca z obowiązku podatkowego do 8 tys. zł .Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.