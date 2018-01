Czytelnicy portali internetowych w Polsce. Analiza lojalności

15.01.2018 Rynek medialny

Bartłomiej Dwornik

Spośród największych portali informacyjnych najwięcej użytkowników ma Onet. Jednak pod względem lojalności internautów wyraźnie przegrywa z Wirtualną Polską. Ale gdyby brać pod uwagę tylko czytelników informacji, zdecydowanie wygra Gazeta, która z kolei wypada słabo jeśli chodzi o pozycjonowanie swoich treści w Google.

Onet.pl - 17 322 160 użytkowników, 321,33 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 11,6%)

- 17 322 160 użytkowników, 321,33 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 11,6%) WP.pl - 14 802 675 użytkowników, 321,93 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 18,3%)

- 14 802 675 użytkowników, 321,93 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 18,3%) Interia.pl - 13 242 657 użytkowników, 174,09 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 12,6%)

- 13 242 657 użytkowników, 174,09 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 12,6%) Gazeta.pl - 9 525 665 użytkowników, 99,47 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 3,9%)

- 9 525 665 użytkowników, 99,47 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 3,9%) O2.pl - 6 522 097 użytkowników, 82,85 mln wizyt (udział poczty w ruchu: 49,24%)

Lojalność czytelników portali

źródło: Reporterzy.info na podstawie danych SimilarWeb za grudzień 2017

Gazeta - 64,0%

- 64,0% Onet - 39,8%

- 39,8% Interia - 38,0%

- 38,0% Wirtualna Polska - 27,6%

- 27,6% O2 - 5,3%

Skuteczne pozycjonowanie

źródło: Reporterzy.info na podstawie danych SimilarWeb za grudzień 2017

Onet - 72 mln

- 72 mln Wirtualna Polska - 42 mln

- 42 mln Interia - 33 mln

- 33 mln Gazeta - 15 mln

- 15 mln O2 - 7 mln

Wśród 20 najpopularniejszych stron internetowych w Polsce pięć to tak zwane portale horyzontalne. Czyli zajmujące się szeroką tematyką. Według fali badania Gemius/PBI za grudzień 2017 roku największą liczbę użytkowników spośród tej piątki miał Onet. Z kolei, jak wynika z szacunków platformy SimilarWeb największą liczbą wizyt pochwalić się może Wirtualna Polska. Wyniki dotyczą głównych domen i nie uwzględniają statystyk pozostałych stron, należących do poszczególnych wydawców.Z tak zestawionych danych wynika, że największą liczbą czytelników pochwalić się może Onet, a najbardziej zaangażowani w publikowane treści są czytelnicy Wirtualnej Polski. Warto jednak zaznaczyć, że każdy z największych portali horyzontalnych oferuje swoim użytkownikom usługę poczty internetowej, która generuje dla każdego z nich istotny ruch. W przypadku portalu O2.pl jest to prawie połowa udziału. Gdyby nie wliczać użytkowników poczty elektronicznej do czytelników, Onet przejąłby pierwsze miejsce w angażowaniu treścią od Wirtualnej Polski, a O2 straciłoby piąte miejsce w zestawieniu na rzecz TVN24.pl (62.53 mln wizyt i brak usługi pocztowej).Ciekawe wnioski płyną również z porównania dostępnych w SimilarWeb danych o strukturze ruchu poszczególnych portali internetowych. Co prawda platforma podaje ją tylko dla ruchu generowanego przez komputery, z pominięciem urządzeń mobilnych, ale mimo wszystko pozwalają one nakreślić obraz na przykład dla lojalności czytelników poszczególnych mediów. Lojalności mierzonej udziałem ruchu bezpośredniego, czyli na przykład wejść z adresu zapisanego w "ulubionych" przeglądarki internetowej lub wpisaniu adresu ręcznie.Pod kątem tego kryterium najlepszy wynik osiąga Wirtualna Polska, która ponad 70 procent ruchu pozyskuje ze świadomych wejść bezpośrednich. Na drugie miejsce awansuje Gazeta, a Onet spada z podium.Co się jednak stanie po odcięciu od ruchu bezpośredniego wizyt generowanych w każdym portalu przez pocztę internetową? Jeśli uznać, że wtedy dopiero mamy obraz prawdziwej lojalności czytelniczej, czyli odsetek osób przychodzących do portali po informację, klasyfikacja zmieni się diametralnie.W takim ujęciu zdecydowanym liderem okaże się portal Gazeta. Podium uzupełnią Onet i Interia.Z danych SimilarWeb można też dowiedzieć się, który z wielkich portali najlepiej opanował sztukę pozycjonowania i optymalizacji treści pod kątem SEO. Demonstrują to dane na temat udziału w całym ruchu wizyt generowanych przez przejścia z wyszukiwarek internetowych.Okazuje się, że najskuteczniej z pozycjonowaniem swoich treści i pozyskiwaniem ruchu z wyników wyszukiwania radzi sobie Onet, wyprzedzając nieznacznie Interię i już dość wyraźnie Gazetę. Oczywiście, jeśli za miarę sukcesu uznać udział ruchu SEO w całej miesięcznej liczbie wizyt. W wartościach bezwzględnych pozyskiwanego ruchu kolejność będzie nieco inna.Również w tym ujęciu liderem będzie Onet, jednak na drugie miejsce awansuje Wirtualna Polska, dla której udział ruchu z SEO jest co prawda niższy, niż u konkurentów z Interii i Gazety, jednak w liczbach bezwzględnych WP uzyskuje wyniki wyraźnie lepsze.