Nowe technologie w dziennikarstwie. Badanie PressInstitute

22.01.2018 Rynek medialny

Prawie 59 procent dziennikarzy używa kamery w smartfonie lub tablecie do nagrywania filmów. Ponad trzy czwarte korzysta z wbudowanego w telefon aparatu do robienia zdjęć, które później publikują - wynika z badania "Dziennikarze i nowe technologie", przygotowanego przez PressInstitute.

90,6% korzysta z aplikacji

79,9% prowadzi rozmowy

75,5% robi zdjęcia

58,3% nagrywa filmy

56,2% korzysta z mediów społecznościowych

43,2% dziennikarzy zaczęło używać smartfona

38,8% zaczęło używać do pracy kamery w smartfonie lub tablecie

26,6% zaczęło używać do pracy aparatu fotograficznego w smartfonie lub tablecie

Rozwój dziennikarstwa mobilnego

ponad 90 procent redaktorów korzysta z laptopa i telefonu

42 procent dziennikarzy wykonuje swoją pracę z domu

prawie 50 procent zapoznaje się z treścią nadesłanego tekstu na smartfonie

89 procent redaktorów przyznaje, że telefon komórkowy podniósł efektywność ich pracy

¼ newsroomów przeniosła się do sieci

41 procent redaktorów przeprowadziło wywiad przez komunikator internetowy

Jak podają autorzy badania, opublikowanego w styczniowym numerze miesięcznika PRESS , dla ponad 40 procent dziennikarzy smartfon jest dziś podstawowym narzędziem pracy. Już prawie wszyscy (97 procent) korzysta na co dzień z internetu mobilnego.Ankietowani dziennikarze pytani byli między innymi o to, w jaki sposób wykorzystują swoje smartfony . Opublikowane przez PressInstitute wyniki pokazują, że częściej używają telefonów do korzystania z aplikacji mobilnych, niż do prowadzenia rozmów:Autorzy badania sprawdzili też, jak zmienił się sposób używania smartfonów przez dziennikarzy na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Oto wyniki:Szczegółowe wyniki badania PressInstitute dostępne są na łamach miesięcznika PRESS. W ankiecie, prowadzonej od 20 listopada do 3 grudnia 2017 roku, wzięło udział 139 dziennikarzy z ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych redakcji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych.Wyniki badania potwierdzają wnioski, płynące z raportu "Mobile Journalism" , opublikowanego w maju 2017 roku przez agencję PR d*fusion communication. Z tych badań wynika z kolei, że:Mobilne urządzenia, dające możliwość mobilnej pracy, spowodowały że zaledwie 23 procent ankietowanych wykonuje swoje zadania wyłącznie w redakcji, a prawie połowa przyznaje, że pracuje z domu. 17 procent respondentów zdarzyło się nawet redakcyjne biurko zastąpić własnymi kolanami, pisząc tekst w komunikacji miejskiej.