7.05.2018 Marketing i PR

Reklama mobilna. Optymalizacja, personalizacja i wideo

Mariusz Maksymiuk, agencja interaktywna Adexon

Z badań przeprowadzonych prze IAB UK wynika, że aż 78% osób uważa, że najbardziej irytujące reklamy to te, które nie są dostosowane do rozdzielczości smartfonów czy tabletów – są zbyt małe, bądź zawierają zbyt dużo tekstu, przez co stają się nieczytelne i trudniejsze w odbiorze.

fot. Thomas Ulrich/cc0/Pixabay



W czasach, gdy ponad 70% osób korzysta z internetu oraz dokonuje zakupów na urządzeniach mobilnych, reklama odpowiednio zoptymalizowania do rozdzielczości ich wyświetlaczy może stać się



Reklama wideo

Z roku na rok





Od dawna wiadomo, że obraz jest łatwiejszy w odbiorze niż treść, ponieważ ludzki mózg przetwarza informacje wizualne 60 000 razy szybciej niż tekst. Reklamy zawierające treści wideo są narzędziem, które ma ogromny potencjał marketingowy. Jak wynika z badań YouAppi, CMO Mobile Marketing Guide, w 2018 roku aż 85% marketerów planuje zwiększyć budżet na reklamę wideo wyświetlaną na urządzeniach mobilnych.



Personalizacja reklam

Odpowiednie dopasowanie przekazu reklamowego wiąże się z wykorzystywaniem danych o użytkownikach. Reklamy, których treści dopasowane są do indywidualnego odbiorcy:



pozwalają na budowanie silnej relacji z klientem,

sprawiają, że klient czuje się traktowany jako jednostka, a nie jedna z wielu osób, do których trafia ten sam przekaz,

dopasowanie reklamy do wieku, płci, zainteresowań i miejsca zamieszkania pozwala wpłynąć na emocje konsumenta,

odbiorca czuje się wyróżniony, przez co chętniej dokonuje decyzji o zakupie oraz angażuje się w przekazywane treści.

Stale rosnąca liczba osób korzystających ze smartfonów i tabletów sprawia, że mobile marketing cały czas się rozwija, a reklama mobilna, ze względu na swój zasięg, staje się głównym i najskuteczniejszym sposobem docierania do konsumentów. W czasach, gdy ponad 70% osób korzysta z internetu oraz dokonuje zakupów na urządzeniach mobilnych, reklama odpowiednio zoptymalizowania do rozdzielczości ich wyświetlaczy może stać się jednym z najlepszych kanałów dotarcia do klienta i wygenerowania znaczących zysków dla firmy.Z roku na rok wzrasta liczba osób oglądających treści wideo na smartfonach i tabletach . W 2017 roku przeszło 50% wszystkich wyświetleń wideo, stanowiły te na urządzeniach mobilnych. Dlatego też, ważne jest aby marki tworzyły spersonalizowane reklamy wideo , zoptymalizowane do wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Takie działania na pewno wzbudzą zaangażowanie i zainteresowanie wśród odbiorców, a tym samym pozwolą generować większe zyski.Od dawna wiadomo, że obraz jest łatwiejszy w odbiorze niż treść, ponieważ. Reklamy zawierające treści wideo są narzędziem, które ma ogromny potencjał marketingowy. Jak wynika z badań YouAppi, CMO Mobile Marketing Guide, w 2018 roku ażwyświetlaną na urządzeniach mobilnych.Odpowiednie dopasowanie przekazu reklamowego wiąże się z wykorzystywaniem danych o użytkownikach. Reklamy, których treści dopasowane są do indywidualnego odbiorcy:Stale rosnąca liczba osób korzystających ze smartfonów i tabletów sprawia, że mobile marketing cały czas się rozwija, a reklama mobilna, ze względu na swój zasięg, staje się głównym i najskuteczniejszym sposobem docierania do konsumentów.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Maciej Wernicki

Zdecydowana większość Internautów styka się z powierzchnią reklamową obydwu mediów niemal codziennie, zaś osoby które korzystają z sieci podczas oglądania TV przynajmniej kilka razy w tygodniu stanowią prawie połowę populacji internautów. IAB w swoim raporcie nazywa ich Ekranożercami.

Aneta Świderska

Według raportu Digital in 2017: Global Overview, 46% populacji na świecie łączy się z internetem za pomocą smartfonów. W Polsce aż 74% mieszkańców korzysta z Internetu mobilnego. Takie statystyki są dowodem na to, że mobile ma ogromny potencjał marketingowy.

Jakub Szczęsny

Fill rate to współczynnik wypełnienia strony reklamami, które są wyświetlane za każdym razem gdy użytkownik odwiedza daną stronę. Ponadprzeciętny wynik oznacza, że powierzchnia na stronie jest efektywnie gospodarowana, co oznacza większe zarobki. Jak zatem obliczyć fill rate dla danej strony?

Marta Bober

Content is King. Chyba każdy z nas słyszał chociaż raz w życiu to hasło. Ale co ono tak właściwie oznacza? I przede wszystkim, czy dalej jest aktualne, czy może odeszło już do lamusa? Marketing w końcu jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin.

Paweł Treściński

W 2017 marketingowcy na całym świecie przeznaczyli na reklamę wideo ponad 9 miliardów dolarów. To o 2 miliardy więcej niż w roku poprzednim i ponad 4 miliardy więcej niż w 2015. Aż 45% z wydatków, jak wynika z badania IAB, to usługi wykupione w modelu programmatic.

Redcart.pl

Pisaniem opinii (pozytywnych, negatywnych i neutralnych) zajmują się ludzie, którzy mieli do czynienia z ofertą danego sklepu internetowego, a przynajmniej tak powinno być, gdyż można spotkać się również z opiniami wynikającym ze złośliwości konkurencji. Jak odróżniać wartościowe komentarze od tych mniej przydatnych lub mylących?

Gemius

We wrześniu polskim internautom korzystającym z komputerów osobistych i laptopów wyemitowano ponad 30 mld reklam – to średnio 1,3 tys. na jednego użytkownika sieci. 52 proc. tych kreacji zostało wyświetlonych w polu widzenia internauty i były tam widoczne przez średnio 11 sekund.

więcej w dziale: Marketing i PR