Influencer marketing, czyli jak przekonać klientów z pokolenia Z

7.01.2019 Marketing i PR

Kevin Pluskota

Według agencji Newspoint już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez blogerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. Za dwa lata ten rynek może być warty nawet 10 miliardów dolarów. Dlatego firmy coraz bardziej skupiają się na promowaniu swoich produktów poprzez internetowych celebrytów.

fot. Perfetti Van Melle Polska

Mnogość cyber korzyści

Wpływowy marketing

Z każdym rokiem konsumenci coraz mniej ufają komunikatom marki, a chętniej pytają o opinię swoich znajomych bądź szukają ich w internecie. Ta tendencja jest szczególnie widoczna w przypadku przedstawicieli pokolenia Z, którzy są najbardziej sceptycznie nastawieni wobec tradycyjnych marketingowych przekazów.Coraz słabiej działają również reklamy w internecie. Według ostatnich badań Polska jest najczęściej blokującym reklamy krajem na świecie. W takich warunkach specjaliści od sprzedaży musieli wymyślić nowe sposoby dotarcia do potencjalnych klientów. A skoro nie chcą oni nachalnych reklam, trzeba było znaleźć łatwo przyswajalną i akceptowalną formę komunikacji. Tak narodził się właśnie influencer marketing Firmy korzystające z tej formy marketingu chętnie wykorzystują renomę i dobrą opinię, którą cieszą się twórcy treści internetowych, gdyż jest to często najlepszy sposób dotarcia do określonej grupy odbiorców. Widać to po statystykach. W Stanach Zjednoczonych w 2017 przedsiębiorstwa wydały na promocję na samym Instagramie ponad miliard dolarów. W przyszłym roku ta suma ma się podwoić.Dlaczego influencerzy są najbardziej wiarygodnym kanałem dla internautów? Po pierwsze dlatego, że budzą oni zaufanie. Społeczność obserwująca danego blogera robi to ze względu na jego charyzmę, wiedzę w danym temacie oraz atrakcyjny sposób przedstawiania treści. Influencerzy często stawiają na integrację ze swoimi fanami poprzez odpisywanie na ich komentarze, dzięki czemu stają się oni znacznie bardziej wiarygodni od statycznej tradycyjnej reklamy.Inną ważną cechą jest autentyczność. Obserwujący wiedzą, że ich idole są podobnie jak oni konsumentami, co oznacza, że mówią językiem klienta i mają podobne potrzeby produktowe. Umożliwia to znaczne skrócenie dystansu między marką, a klientem.Podjęcie współpracy z influencerami jest też najlepszym sposobem na zdobycie ściśle zdefiniowanej grupy odbiorców, gdyż często zajmują się oni konkretną, zawężoną tematyką. Dlatego jeśli np. chcemy dotrzeć z nowym produktem do nastolatków, bądź osób, którym zależy na zdrowym trybie życia, wystarczy wybrać specjalizującego się w tym blogera i nawiązać z nim współpracę.Jedną z największych zalet jest na pewno różnorodność działań wykonywanych przez influencerów . Od wpisu na blogu, po udział w evencie, unboxing i testowanie produktu po profesjonalną sesję zdjęciową. Blogerzy traktują swój kanał jak własny internetowy dom, dlatego dbają o wysoką jakość prezentowanych przez siebie treści, a dodatkowo mogą spojrzeć na markę w zupełnie nowy sposób. Odpowiednio atrakcyjny materiał, szczególnie nastawiony na storytelling, ma szansę stać się viralem i dzięki częstemu udostępnianiu przez internautów, cieszyć się długim cyberżyciem.Przemyślane kampanie z influencerami mają ogromny potencjał. Współpraca z blogerami i tworzenie materiałów w popularnych mediach społecznościowych z powodzeniem wypierają tradycyjne formy reklamy, a do tego generują znakomite wyniki.- W świecie adblocków tradycyjna reklama coraz mniej się opłaca, dlatego i my w tym roku postawiliśmy na influencer marketing. Przy promocji naszych najnowszych produktów nawiązaliśmy współpracę z popularnymi wśród młodzieży blogerami – Blowkiem oraz Agnieszką Grzelak. Dzięki nim bez problemu dotarliśmy do naszej grupy docelowej, czyli do nastolatków – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager w Perfetti Van Melle Polska.