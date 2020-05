Jakich informacji chcą Polacy w czasie epidemii koronawirusa

11.05.2020 Rynek medialny

77% Polaków oczekuje, że w mediach zaczną się pojawiać informacje niezwiązane z COVID-19. Konsumenci mediów zamknięci we własnych domach chcą więcej rozrywki, tematów gospodarczych, sportu czy porad kulinarnych. LoveBrands Relations, agencja zintegrowanej komunikacji strategicznej, swoje badanie przeprowadziła na przełomie marca i kwietnia na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia.

o statystykach zachorowalności oraz zgonów (K: 69%, M:55%),

wiadomości ze świata (K: 60%, M: 56%)

oraz prognoz dotyczących czasu trwania pandemii (K: 60%, M: 51%).

Wiadomości dotyczące statystyk związanych z chorobą, jak i prognoz związanych z pandemią są szczególne ważne dla osób do 24 roku życia.

Dla osób w średnim wieku istotne są informacje dotyczące tarczy antykryzysowej.

Osoby powyżej 50 lat. znacznie bardziej niż inne grupy wiekowe szukają informacji o tym, jakie choroby wpływają na to, że jest się w grupie podwyższonego ryzyka.

źródło: LoveBrands Relations

Prawie połowa Polaków chciałaby, żeby w mediach pojawiało się więcej wiadomości niezwiązanych z pandemią i koronawirusem. Tylko co piąty odbiorca wolałby dalej koncentrować się na tych informacjach. Aż 77% respondentów przyznaje, że czuje się już znużona tematem koronawirusa i oczekuje innych informacji.

Blisko 60% respondentów twierdzi, że potrzebuje rozrywki. Na poparcie tego faktu należy wskazać wielokrotnie wyższą popularność filmowych serwisów streamingowych i związaną z tym konieczność odgórnego ograniczenia jakości filmów, w celu odblokowania łącz internetowych. Niepewność nadchodzących dni powoduje, że szukamy również informacji gospodarczych (53,6%).

Chcielibyśmy również więcej:

porad kuchennych i dotyczących urody,

tematów gospodarczych, sportu i motoryzacji,

co czwarty respondent oczekuje więcej tematów dotyczących polityki,

co dziesiąty czeka na plotki z życia znanych i sławnych.

Pandemia wywołana koronawirusem spowodowała, że Polacy stali się większymi „konsumentami” mediów. Blisko 60% przyznaje, że w ostatnich tygodniach zwiększyło częstotliwość korzystania z mediów. Odsetek ten jest jednak wyższy w przypadku kobiet (K: 64%, M: 52%) oraz osób w wieku 35‑49. Najmniej swoje przyzwyczajenia zmieniły osoby powyżej 50 roku życia.Media stały się dla Polaków głównym źródłem wiedzy o koronawirusie. Nie dziwi zatem fakt, że większość (73%) Polaków szuka w nich informacji bieżących:Dla 56% respondentów ważne są również informacje na temat sposobów zabezpieczania się przed zarażeniem koronawirusem. Tylko niecałe 4% respondentów przyznaje, że nie szuka żadnych informacji na tematy związanych z COVID-19.Internet jest podstawowym źródłem informacji w czasie pandemii koronawirusa. Wzrost korzystania z tego medium do zdobywania informacji zadeklarowało 86% Polaków. Na drugim miejscu znalazła się telewizja, z której korzysta 76% respondentów.- Jako społeczeństwo przeżyliśmy wielki szok. W dużej mierze dzięki mediom zgodziliśmy się zostać w domach i zmienić nasz styl życia. Ale po trzech tygodniach zaczynamy się nudzić. Informacje w mediach stały się monotonne i przewidywalne, chociaż dalej szokujące - mówi Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Relations, pomysłodawczyni badania. - Ponieważ cały czas aktywnie doradzamy naszym klientom, chcieliśmy się dowiedzieć czy warto mówić o tematach innych niż pandemia. Po zapoznaniu się z wynikami badań uważam, że warto i nasze rekomendacje potwierdziły się.Badanie LoveBrands Relations wskazuje na istotny trend, który i firmy, i media powinny uwzględnić:- To według mnie świetna informacja – żyjemy nie tylko przytłoczeni codziennością, ale wierzymy, że przetrwamy pandemię i planujemy, jak sobie dać radę w przyszłości – mówi Bieniek-Kaska.- Z badań, które przeprowadziłem w połowie marca wynika, że niepokój związany z koronawirusem odczuwa 72% badanych, a 84% boi się, że ktoś z bliskich może się nim zarazić. Dopóki ten lęk nam towarzyszy, dopóty będziemy szukać źródeł jego zaspokojenia – a tę rolę z różnym skutkiem wypełniają media - komentuje socjolog dr Maciej Milewicz. - Dwa tematy, które pojawiają się w badaniu w kontrze do koronawirusa to „rozrywka” i „gospodarka”. Ten pierwszy można interpretować jako próbę znalezienia odskoczni od sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zainteresowanie tematami gospodarczymi to z kolei pokłosie opinii o zbliżającym się kryzysie gospodarczym, którego skutki są również trudnymi do przewidzenia.Badanie zostało zrealizowane w dniach 31.03-01.04.2020 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1024 ankiety z reprezentatywną grupą Polaków powyżej 18 roku życia. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH na podstawie zagadnień dostarczonych przez LoveBrands Relations.