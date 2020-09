28.09.2020 Prawo w mediach

Zdjęcia i grafiki z informacją o autorze albo licencji

Mateusz Kozłowski

Prowadzisz bloga lub serwis internetowy i potrzebujesz dobrej jakości zdjęć do swoich artykułów? Niestety nie możesz sięgnąć po dowolną grafikę dostępną w sieci i wykorzystać jej na swojej stronie.

materiał zewnętrzny



Możesz robić własne fotografie, wykupić dostęp do banku zdjęć stockowych lub… poszukać darmowej grafiki na licencji umożliwiającej jej wykorzystanie. Dowiedz się, skąd brać dobrej jakości fotki bez ponoszenia opłat. Całkowicie legalnie!



Darmowe zdjęcia – poznaj rodzaje licencji

Nie każdy bank zdjęć pozwala dowolnie wykorzystać darmową grafikę. Autor niekoniecznie bezinteresownie zrzeka się bowiem całości praw do swojego dzieła. Po jakie fotki więc sięgać, a z których lepiej zrezygnować? Wszystko zależy od licencji!



W bankach możesz znaleźć obrazy na licencji:



1. CC0 – Creative Commons Zero

Licencja ta oznacza, że autor przekazał swoje dzieło do domeny publicznej (zrzekł się praw do grafiki). Darmowe obrazy na licencji CC0 możesz pobrać i zapisać na swoim komputerze, publikować na stronach lub udostępniać w mediach społecznościowych, przerabiać. Są one dostępne do wykorzystania prywatnego oraz celów komercyjnych. Nie musisz wskazywać skąd takie obrazy pochodzą i kto jest ich autorem.

Licencja ta oznacza, że autor przekazał swoje dzieło do domeny publicznej (zrzekł się praw do grafiki). Darmowe obrazy na licencji CC0 możesz pobrać i zapisać na swoim komputerze, publikować na stronach lub udostępniać w mediach społecznościowych, przerabiać. Są one dostępne do wykorzystania prywatnego oraz celów komercyjnych. Nie musisz wskazywać skąd takie obrazy pochodzą i kto jest ich autorem. 2. CC BY – Creative Commons Attribution

Bardziej popularna jest licencja CC BY – uznanie autorstwa. Obrazy na tej licencji możesz bez obaw kopiować, rozpowszechniać (w celach prywatnych lub komercyjnych), użytkować lub przerabiać. Warunkiem jest jednak to, że każdorazowo, wraz ze zdjęciem, umieścisz informację o jego twórcy. Licencjodawca nie może odwołać udzielonej wcześniej zgody na wykorzystanie swojego dzieła do momentu, gdy warunki licencji są przestrzegane.

Gdzie szukać darmowych zdjęć z licencją Creative Commons?

Dobrej jakości zdjęcia na licencji CC znajdziesz w kilku bankach obrazów:



Unsplash (https://unsplash.com/) – bank ten funkcjonuje w języku angielskim. Znajdziesz tutaj naprawdę duży wybór świetnej jakości zdjęć z wielu różnych kategorii. Są to obrazy na licencji CC0, dlatego podanie źródła fotografii nie jest wymagane (będzie jednak uprzejmym gestem wobec autora),

(https://unsplash.com/) – bank ten funkcjonuje w języku angielskim. Znajdziesz tutaj naprawdę duży wybór świetnej jakości zdjęć z wielu różnych kategorii. Są to obrazy na licencji CC0, dlatego podanie źródła fotografii nie jest wymagane (będzie jednak uprzejmym gestem wobec autora), Pixabay (https://pixabay.com/pl/) – jest to jedna z najpopularniejszych platform z darmowymi zdjęciami. Obrazy możesz wyszukiwać za pomocą haseł wpisywanych w języku polskim. Dostępna jest tutaj bardzo szeroka baza doskonałej jakości fotografii z wielu różnych kategorii – od pięknych krajobrazów, po doskonałe portrety, zdjęcia minimalistyczne czy produktowe. Pamiętaj jednak, że u góry wyszukiwania zawsze pojawiają się zdjęcia komercyjne shutterstock, a dopiero pod nimi fotki na darmowej licencji,

(https://pixabay.com/pl/) – jest to jedna z najpopularniejszych platform z darmowymi zdjęciami. Obrazy możesz wyszukiwać za pomocą haseł wpisywanych w języku polskim. Dostępna jest tutaj bardzo szeroka baza doskonałej jakości fotografii z wielu różnych kategorii – od pięknych krajobrazów, po doskonałe portrety, zdjęcia minimalistyczne czy produktowe. Pamiętaj jednak, że u góry wyszukiwania zawsze pojawiają się zdjęcia komercyjne shutterstock, a dopiero pod nimi fotki na darmowej licencji, Free Images (https://pl.freeimages.com/) – znajdziesz tutaj bogatą bazę zdjęć z różnych kategorii, które możesz wyszukiwać także po polskich hasłach. Na dole podstrony z fotką dostępna jest tabela ze szczegółami licencji. W Free Images oprócz darmowych obrazów znajdziesz także płatne grafiki z platformy iStock,

(https://pl.freeimages.com/) – znajdziesz tutaj bogatą bazę zdjęć z różnych kategorii, które możesz wyszukiwać także po polskich hasłach. Na dole podstrony z fotką dostępna jest tabela ze szczegółami licencji. W Free Images oprócz darmowych obrazów znajdziesz także płatne grafiki z platformy iStock, Pexels (https://www.pexels.com/) – dostępne są tutaj wysokiej jakości zdjęcia o różnej tematyce. Obrazy możesz wyszukiwać po polsku. Pod każdą grafiką znajdziesz informację o możliwości jej wykorzystania. Chcesz zdobyć szczegółowe informacje o licencji i dodatkowe dane? Kliknij w „Informacje” – platforma udostępnia tutaj dane autorów zdjęć i ciekawe statystyki,

(https://www.pexels.com/) – dostępne są tutaj wysokiej jakości zdjęcia o różnej tematyce. Obrazy możesz wyszukiwać po polsku. Pod każdą grafiką znajdziesz informację o możliwości jej wykorzystania. Chcesz zdobyć szczegółowe informacje o licencji i dodatkowe dane? Kliknij w „Informacje” – platforma udostępnia tutaj dane autorów zdjęć i ciekawe statystyki, StockSnap (https://stocksnap.io/) – w bazie dostępne są dobrej jakości darmowe obrazy (m.in. o tematyce biznesowej). Wyszukiwarka działa w języku angielskim. Darmowe fotografie wyświetlą Ci się pod propozycjami shutterstock (płatne obrazy są wyróżnione znakiem wodnym i gwiazdką w rogu),

(https://stocksnap.io/) – w bazie dostępne są dobrej jakości darmowe obrazy (m.in. o tematyce biznesowej). Wyszukiwarka działa w języku angielskim. Darmowe fotografie wyświetlą Ci się pod propozycjami shutterstock (płatne obrazy są wyróżnione znakiem wodnym i gwiazdką w rogu), Burst – (https://burst.shopify.com/) – znajdziesz tutaj zdjęcia na różnych licencjach (szczegóły licencji są dostępne na podstronach każdej fotografii). Wyszukiwarka działa w języku angielskim,

– (https://burst.shopify.com/) – znajdziesz tutaj zdjęcia na różnych licencjach (szczegóły licencji są dostępne na podstronach każdej fotografii). Wyszukiwarka działa w języku angielskim, Kaboompics (https://kaboompics.com) – w wyszukiwarce znajdziesz zdjęcia na różnych licencjach. Obrazy możesz wyszukiwać po angielskich hasłach. Ciekawą funkcją jest możliwość filtrowania grafiki po… kolorach.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie sprawdzać szczegóły licencji i do zdjęć CC BY dodać informację o jego autorze. Możesz robić własne fotografie, wykupić dostęp do banku zdjęć stockowych lub… poszukać darmowej grafiki na licencji umożliwiającej jej wykorzystanie. Dowiedz się, skąd brać dobrej jakości fotki bez ponoszenia opłat. Całkowicie legalnie!Nie każdy bank zdjęć pozwala dowolnie wykorzystać darmową grafikę. Autor niekoniecznie bezinteresownie zrzeka się bowiem całości praw do swojego dzieła. Po jakie fotki więc sięgać, a z których lepiej zrezygnować? Wszystko zależy od licencji!W bankach możesz znaleźć obrazy na licencji:Gdzie szukać darmowych zdjęć z licencją Creative Commons?Dobrej jakości zdjęcia na licencji CC znajdziesz w kilku bankach obrazów:Pamiętaj, aby zawsze dokładnie sprawdzać szczegóły licencji i do zdjęć CC BY dodać informację o jego autorze.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

dr Michał Kosiński

Odwiedzane strony internetowe, zakupy online, odtwarzane piosenki, obserwowane profile na Facebooku czy wiadomości publikowane w mediach społecznościowych - ślady pozostawione przez internautów są skarbnicą danych i mogą być wykorzystane do wywierania wpływu na nasze zachowania. Ujawniają nie tylko to, co dana osoba lubi, ale nawet to, jakim jest człowiekiem.

Maciej Kubiak, Maria Dżaluk

Dziedzictwo audiowizualne to coś więcej niż obraz i dźwięk oraz nośniki, na których zostały utrwalone – to element naszej tożsamości, kultury, świadectwo historii oraz wyobraźni i wrażliwości ludzkiej. To zdecydowanie więcej niż trzeba, aby chronić zarówno poszczególne tytuły, jak i całokształt dorobku tej dziedziny sztuki.

Ministersto Pracy

Klasyfikacja i opis zawodu dziennikarza, według rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku.

BARD

Do fałszowania informacji coraz częściej wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Istnieje już oprogramowanie, dzięki któremu można manipulować wystąpieniami publicznymi polityków. Boty coraz częściej są wykorzystywane także w Polsce, a hejt i trolling to jedne z największych zagrożeń dla internetu.

Sara Dobrzańska

Czy zdjęcia publicznie udostępnione na Facebooku i Instagramie wciąż są nasze? Czy możemy publikować zdjęcia, na których są inne osoby? Na co się zgadzamy korzystając z portali społecznościowych?

Wioletta Kulińska

W kontekście niedawnych zmian w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO stosowanie założeń koncepcji privacy by design to absolutny obowiązek. Aby spełnić nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które będą w pełni obowiązywać od maja 2018 roku, nie wystarczy kolejny dodatek czy nakładka do systemu.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Schemat oraz przepisy regulujące pojęcie i zakres informacji chronionej w polskim prawie.

więcej w dziale: Prawo w mediach