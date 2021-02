Dobre praktyki ochrony danych osobowych

1.02.2021 Prawo w mediach

Aleksandra Stankiewicz-Billewicz, ekspert ds. PR, Grupa BIK

O tym, że dane osobowe są cennym „towarem” dla złodziei tożsamości, wiedzą wszyscy. Kłopot polega na tym, że choć Polacy są świadomi zagrożeń, sami wciąż mało aktywnie korzystają z narzędzi wspomagających ich ochronę. Z oferty usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta tylko 20% Polaków. Co piąty Polak nie ma ustawionych haseł na swoich telefonach, a programy antywirusowe w telefonach i tabletach instaluje niespełna 63% ich właścicieli.

Antywirus, silne hasło i inne dobre praktyki

usługi alertująco - informujące (51%)

o charakterze prewencyjnym (46%)

jednak większa grupa, bo aż 30% osób w ogóle nie korzystała lub nie interesowała się tego typu usługami.

Do aktualizowania aplikacji przyznał się co trzeci użytkownik komputera, tabletu oraz innych urządzeń podłączonych do internetu

Lepsze nawyki wykazali posiadacze telefonów – 47% osób potwierdziło, że dokonuje automatycznej aktualizacji aplikacji w swoim smartfonie.

3 porady na co dzień

Im mniej danych podasz, tym lepiej – świadomie dokonuj zakupów przez internet; ze szczególną ostrożnością podchodź do wszelkich formularzy, w których wymagane jest podanie danych osobowych. Nie podawaj haseł ani loginów. Jeśli chcesz sprawdzić, kto pytał o Twoje dane i upewnić się, że nie masz zobowiązań, o których nie wiesz.

- chroń swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin) - nie podawaj ich osobom trzecim, zwłaszcza tym, których nie znasz, a kontaktują się z Tobą przez Internet czy telefon. Włącz ostrzeżenie przed wyłudzeniem - narzędzie, które m.in. chroni przed wyłudzeniem kredytu czy pożyczki i czuwa 24 h/ 7 dni w tygodniu – powiadamia sms-em lub mailem. Na przykład Alerty BIK.

Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości. W parze z tym zjawiskiem rosną obawy o bezpieczeństwo danych, co potwierdziła ponad połowa (53%) respondentów badania, realizowanego na zlecenie BIK. Ankietowani wskazali, że wysoka częstotliwość korzystania z internetu w okresie pandemii, może skutkować zwiększeniem liczby prób wyłudzeń kredytów, pożyczek i abonamentów.Co ciekawe, większość osób orientuje się w sposobach zabezpieczenia swoich danych. Jednak nadal nie wprowadza posiadanej wiedzy w życie. Nie widać także zmiany postaw w zakresie aktywnej ochrony przed wyłudzeniem. Niedostatki w tym zakresie pokazało najnowsze badanie realizowane na zlecenie BIK, pt. „Cyberbezpieczeństwo Polaków 2020”.Z dostępnych usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta jedynie 20% Polaków – wykazało badanie BIK. Najbardziej zapobiegliwi najczęściej stosująUczestnicy ankiety z zakresu cyberbezpieczeństwa wiedzą, że do kanonu bezpieczeństwa w sieci należą m.in. instalowanie programów antywirusowych, regularne aktualizowanie aplikacji oraz obowiązkowe ustanawianie haseł do urządzeń. Rzeczywistość jednak weryfikuje, jak wygląda to w praktyce.Aż 1/5 respondentów badania przyznało, że w ogóle nie zabezpiecza hasłem swojego telefonu, a 1/4 nigdy nie zmienia posiadanego hasła.- Dobre hasło tzw. silne nie może zawierać ciągu cyfr 1-6, dat urodzenia czy danych oczywistych, jak imiona rodziców, które złodzieje sprytnie mogą wykorzystać - mówi Andrzej Karpiński, szef ds. bezpieczeństwa w BIK. - Ważne jest także regularne zmienianie haseł, a także wyrobienie nawyku zabezpieczenia nimi smartfonu. Telefon to dziś nasze centrum dowodzenia, narzędzie płatnicze, źródło doboru oferty zakupowej i jej realizacjiInternauci potwierdzili, że programy antywirusowe najczęściej instalują w komputerach (87%), natomiast w telefonach i tabletach stosuje je tylko 63% osób.- W błędzie jest ten, kto sądzi, że programy antywirusowe dotyczą tylko komputerów. Eksperci zalecają, by niezależnie od systemu operacyjnego w posiadanym urządzeniu (Android/IOS), zabezpieczyć się w dodatkową ochronę w postaci programu antywirusowego - dodaje szef ds. bezpieczeństwa w BIK. - Operatorzy telekomunikacyjni posiadają także w swojej ofercie usługi ochrony telefonów komórkowych, warto wziąć pod uwagę aspekty bezpieczeństwa, a nie tylko cenę, przy wyborze oferty operatora.Ponadto, obowiązkowym elementem skutecznej ochrony na każdym smartfonie jest regularne dokonywanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z pojawiającymi się kolejnymi wersjami jako podstawowego nawyku bezpieczeństwa.Wiele osób pyta, jak się ustrzec przed wyłudzeniem kredytu na swoje nazwisko. W Dniu Ochrony Danych Osobowych, ustanowionym przez Radę Europy na 28 stycznia, warto zwrócić uwagę na fundamentalne kwestie związane z ochroną danych.