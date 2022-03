Jak napisać artykuł, który Google pokocha, a ludzie zrozumieją

28.03.2022 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Kolejność warunków w tytule tego poradnika nie jest przypadkowa. W 2022 roku, żeby dotrzeć ze swoim przekazem do większej grupy odbiorców, trzeba najpierw przekonać maszyny i ich algorytmy, żeby ten przekaz zechciały ludziom wyświetlić. Po pierwsze - artykuł musi być dobry merytorycznie. Po drugie - wyglądać atrakcyjnie i nie utrudniać czytania. Zajmiemy się tym drugim elementem.

Czytelność

Podziel tekst na akapity

Zbyt długie fragmenty tekstu męczą wzrok i podświadomie odstraszają. Dlatego warto dzielić go na akapity. Każdy optymalnie powinien mieć 4-5 linii tekstu. Podobno mózg "wyobraża" sobie, że akapit tekstu wypada przeczytać na jednym oddechu. Zadbaj, żeby nie miał obaw, że czytając się udusi.

Tematyczne bloki informacji warto poprzedzać wyraźnie zaznaczonym śródtytułem. Tak, żeby czytelnik wiedział, w którym wątku się znajduje i o czym będzie kolejny. Algorytmy lubią, kiedy śródtytuły używane są obficie. Najlepiej co 300-350 słów.

Dane statystyczne i wyliczanki łatwiej się przyswaja i zapamiętuje, kiedy przedstawione są w formie usystematyzowanej. Dlatego dobrze jest stosować listy. Dodatkowo, dzięki nim tekst wygląda atrakcyjniej.

Najważniejsze elementy tekstu, na które autor chce zwrócić szczególną uwagę czytelnika, warto pogrubić. Przyciągają wzrok. Łatwiej je zauważyć i zapamiętać.

Jedna z zasad czytelności mówi, że zdanie nie powinno mieć więcej niż 20 wyrazów. Dłuższe konstrukcje rozpraszają uwagę. mogą utrudniać zrozumienie treści. Dlatego tam gdzie to możliwe, lepiej ich unikać.

Im prościej, tym lepiej. Oczywiście w granicach rozsądku. Jednak pamiętaj, że algorytmy doceniają prostotę. Dobry tekst dziennikarski powinien być zrozumiały dla statystycznego nastolatka. Czy twój artykuł spełnia ten warunek, możesz sprawdzić darmowymi aplikacjami Logios, Jasnopis albo Yoast SEO.

O formatowaniu treści podczas szkolenia w ramach projektu GrafIT

Typografia

Czcionka bezszeryfowa

W internecie jest popularniejsza nie bez powodu. Używa jej 2/3 popularnych witryn w sieci. Z jednej strony dlatego, że kojarzy się z dynamiką i nowoczesnością. Z drugiej - w przeciwieństwie do tekstów drukowanych na papierze - na ekranie czyta się ją szybciej.

Również, jeśli chodzi o rozmiar czcionki na ekranie. W przypadku stron prezentujących dłuższe formy tekstowe, zalecana wielkość to okolice 16 pikseli.

czyli odległość między dwoma wierszami tekstu została naukowo policzona i udowodniona. Dla ludzkiego oka najprzyjemniejsza jest sytuacja, kiedy linie tekstu oddalone są od siebie o 1,48 wysokości liter. Dla uproszczenia, można zaokrąglić tę wartość do 1,5

I ten za duży i ten za mały będzie męczył wzrok. I jednocześnie czytelnika. Dlatego warto zadbać o jego komfort również i w tym aspekcie. Idealny kontrast między kolorem liter a tłem to 4,5:1. Jak jest na twojej stronie, możesz sprawdzić narzędziem WebAIM.

Ponad połowa ruchu w całym internecie pochodzi z wyszukiwarek. Niektóre badania mówią o 51% ( SMA Marketing ), inne nawet o 93% ( 99 Firms ) - zależy kto, kiedy i jakimi metodami mierzył. Jedna i druga liczba robi jednak wrażenie. Podobnie jak trzecia, co do której zgodni są już wszyscy:Wniosek z tego taki, że w wynikach wyszukiwania warto się znaleźć. A im wyżej na liście, tym lepiej. Inaczej nawet najbardziej wybitny tekst może przejść niezauważony. Oczywiście, jest jeszcze całkiem potężny potencjał mediów społecznościowych. Jednak ze względu na ich specyfikę i ciągły napływ nowych treści, zainteresowanie nawet najlepszym materiałem szybko mija. Jeśli chcemy, by nasz artykuł "pożył dłużej", musi dać się go znaleźć w wyszukiwarce.Jednym ze sposobów, aby dodatkowo zapunktować u algorytmów Google, Bing czy innych, nieco mniej popularnych dziś wyszukiwarek, jest zadbanie o tak zwane readability i UX treści . Czyli o czytelność i użyteczność. To są ważne kwestie dla czytelnika, a roboty indeksujące strony internetowe potrafią je badać, mierzyć i doceniać. Przyznając dodatkowe punkty.Zbiór zasad czytelnego prezentowania treści jest obszerny i można na ten temat pisać podręczniki. Jednak kilka podstawowych, żelaznych zasad da się zgrabnie wypunktować, a przede wszystkim zapamiętać. Dzięki nim artykuł będzie prezentował się przyjemnie dla oka. A czasem ten pierwszy rzut oka bywa kluczowy. Statystyczny odbiorca rezygnuje z czytania po przebrnięciu 20% strony www. Dlatego:Jeśli masz możliwość, dodaj w treści artykułu multimedia. Dodatkowe zdjęcie, wykres, tabelkę, albo tematycznie związany z treścią film. To uatrakcyjni przekaz i zatrzyma uwagę odbiorcy na nieco dłużej. Algorytmy też to zmierzą docenią. Stosują zasadę, że im więcej czasu spędzonego na stronie, tym treść jest atrakcyjniejsza i wciągająca. I warto ją pokazywać kolejnym odbiorcom.Ważną rolę w czytelności tekstu ma też typografia. Internetowy autor - o ile nie publikuje na własnym blogu - ma na nią ograniczony wpływ. Jednak i te zasady warto znać. Choćby po to, żeby sprawdzić czy strona, na której tekst się pojawia, w pełni wykorzystuje potencjał readability i zasad UX.Tych kilka podstawowych zasad pomoże zyskać artykułom kilka dodatkowych punktów do SEO . Nie zastąpią kwestii merytorycznych i wartości informacyjnej tekstu - o te zadbać już trzeba swoim warsztatem i kreatywnością. Jednak czytelność i użyteczność może przesunąć artykuł o kilka pozycji w górę w wynikach wyszukiwania. I to właśnie te kilka pozycji może okazać się kluczowe do pojawienia się na pierwszej stronie.Więcej na temat zasad tworzenia treści do internetu, pozycjonowania i content marketingu opowiadam podczas szkoleń. Zapraszam więc na szkolenia i warsztaty na wynos . A jeśli znacie inne, warte uwagi narzędzia pomagające w poprawieniu czytelności treści - podzielcie się nimi w komentarzu!