11.04.2022 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Do grup na Facebooku od dłuższego czasu można dołączać w imieniu prowadzonych przez siebie stron firmowych i fanpage. Jednak tradycyjna metoda, polegająca na kliknięciu przycisku "Dołącz" często nie działa tak, jak powinna. Ten poradnik pokaże ci, jak dołączyć do wybranej grupy każdą stroną i profilem, jakim chcesz.

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]

Grupa, do której chcesz dołączyć musi mieć w ustawieniach zaznaczoną opcję, umożliwiającą dołączanie stronom i fanpage

Musisz być administratorem strony lub fanpage, którą chcesz dołączyć

Krok 1. Zakładanie poligonu, czyli własna, prywatna grupa

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 1

Krok 2, 3 i 4. Linkowanie stron, którymi chcesz działać na grupach FB

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 2

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 3

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 4

Krok 5 i 6. Tajemne przejście do innych grup

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 5

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 6

Krok 7 i 8. Autostrada do nieba

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 7

Jak dołączyć do grupy na Facebooku jako strona lub fanpage [2022]. KROK 8

AKTUALIZACJA. Trick dla stron z New Pages Experiece

Przeloguj się na profil, który zakładał grupę-poligon.

Po kliknięciu w niebieski przycisk ZAPROŚ (INVITE) powinna się rozwinąć lista metod zaproszenia (Zaproś znajomych, Zaproś przez e-mail, Zaproś przez link).

powinna się rozwinąć lista metod zaproszenia (Zaproś znajomych, Zaproś przez e-mail, Zaproś przez link). Wybierz zaproszenie przez link. Skopiuj go i najlepiej wklej od razu jako post na grupie. Opcja lubi znikać, a jako post będzie zawsze pod ręką. :)

W ustawieniach grupy-poligonu ustaw zgodę na dołączanie do niej profilom i stronom.

Wyślij link z zaproszeniem przez messenger do strony z New Pages Experience.

Przeloguj się na Facebooku do tej strony.

Odbierz wiadomość i kliknij w link.

W kolejnym oknie potwierdź przyjęcie zaproszenia.

I gotowe!

Przeloguj się na profil, który zakładał grupę-poligon.

W ustawieniach grupy-poligonu ustaw zgodę na dołączanie do niej profilom i stronom.

Zmień NA CHWILĘ ustawienia prywatności na VISIBLE (GRUPA WIDOCZNA)

Skopiuj link do grupy z paska adresu przeglądarki.

Przeloguj się na Facebooku do strony z New Pages Experience.

Wklej link do grupy w pasku adresu przeglądarki.

W kolejnym oknie poproś o przyjęcie do grupy.

Przeloguj się z powrotem na prywatny profil.

Wejdź do grupy i zaakceptuj prośbę.

Przywróć ustawienia prywatności grupy na HIDDEN (GRUPA UKRYTA)

Możesz otwierać szampana!

Na forach i grupach poświęconych Facebookowi i mediom społecznościowym często pojawiają się wpisy administratorów, którzy zgłaszają problemy z dołączaniem do grup w imieniu prowadzonych stron. Oczywiście do tych grup, które. To podstawowy warunek. Jednak nawet wtedy klasyczny mechanizm Facebooka bywa zawodny.Często pozwala na dołączenie tylko administratorowi z prywatnego konta. Albo na liście stron do dołączenia pojawiają się tylko niektóre prowadzone strony. A tej, na której nam zależy, akurat dziwnym trafem wybrać nie można. Przedstawiona metoda pozwala rozwiązać ten problem i, którą administrujemy.Jeśli oba są spełnione. Można działać. Procedura jest prosta i (stan na kwiecień 2022) działa bez zarzutu w każdym przypadku. Pokażę ci ją krok po kroku i na screenshotach. Pracuję z Facebookiem na komputerze i w języku angielskim (mam wrażenie, że jest mniej zawodny i nowe funkcje pojawiają się szybciej), ale w wersji polskiej inne będą tylko napisy na przyciskach. Cały mechanizm działa tak samo.Załóż swoją własną grupę. To będzie twój poligon, z którego możesz korzystać w przyszłości. W ustawieniach prywatności zaznacz, że grupa ma być. Tak, żeby nikt oprócz ciebie do niej nie trafił. Nadaj jej dowolną nazwę, ale najlepiej neutralną. Żeby nie wywołała kryzysu wizerunkowego, gdyby kiedyś ktoś tę grupę znalazł. U mnie będzie to po prostu R.info.Kiedy twoja grupa-poligon jest już gotowa, należysz do niej tylko ty. Teraz połącz ją ze WSZYSTKIMI stronami i profilami, którymi chcesz działać na innych grupach na Facebooku. Zrobisz to tak: w lewej kolumnie, na samym dole kliknij wW głównym oknie zjedź na sam dół, do. Znajdziesz tam opcję. Czyli wszystkie strony, fanpage i profile, które mogą działać na twoim poligonie. Kliknij w ikonę ołówka.W okienku, które się otworzy zobaczysz listę wszystkich stron i fanpage, którymi zarządzasz. Połącz swoją tajną grupę ze stroną, którą chcesz działać na innych grupach. Jeśli chcesz działać na grupach FB w imieniu kilku stron albo fanpage, powtórz tę operację dla każdej z nich.Fani strony, którą przypinasz, że strona należy do twojej tajnej grupy. (Po to w kroku 1 ustawiliśmy, że jest tajna i ukryta). Jednak na wypadek, gdyby kiedyś Facebook ujawnił te dane, nazwa grupy powinna być neutralna. Żeby nikogo nie zbulwersowała.Teraz najlepsza część. Kiedy już w twojej tajnej grupie są wszystkie strony, profile i fanpage, którymi chcesz działać na FB, przeloguj się na swój profil i utwórz nowy post.W jego treści wpisz TYLKO link do grupy, do której chcesz dołączyć innymi stronami albo fanpage. Poczekaj, aż pobierze się jej grafika i zapisz post.Przeloguj się na konto, w imieniu którego chcesz dołączyć do grupy, do której prowadzi dodany przed chwilą post. W prawym górnym rogu strony jest przycisk, który pozwoli ci przełączać się między wszystkimi kontami, dodanymi w kroku 4.Teraz wystarczy najechać myszką na link w poście i otworzy się okienko z informacjami o podlinkowanej grupie i tym, po co tu przyszliśmy: wielkim przyciskiem! Wystarczy go nacisnąć, by dołączyć do niej tym kontem, które w danej chwili obsługujesz na swojej tajnej grupie.Możesz powtarzać tę operację tyle razy, ile chcesz. Pamiętaj tylko, że fanpage i strony na grupach obowiązują dokładnie te same zasady, co prywatne profile. A więc czytaj regulaminy grup i stosuj się do ich zapisów. A jeśli któryś z opisanych kroków przestanie działać, albo znasz szybszy sposób - daj mi znać w komentarzu!Jeśli chcesz dołączyć do swojego poligonu stroną, która działa już w nowym systemie stron Facebooka (New Pages Experience), sprawa będzie trochę trudniejsza, ale możliwa. Żeby ją osiągnąć, zamiast kroków 2, 3 i 4 wykonaj te czynności:Jeśli pod przyciskiemopcja zapraszania przez link nie jest dostępna, to znaczy że Facebook rzuca ci kłody pod nogi. Oto, jak te kłody przeskoczyć:Na swojej tajnej grupie możesz teraz działać również stroną, która przeszła już na tryb New Pages Experience. Wkrótce uzupełnię poradnik o screeny dla tej ścieżki.Minus jest tylko taki, że strony z New Pages Experience nie będzie można wybrać z listy dostępnych profili w prawym górnym rogu (krok 7). Trzeba się najpierw przelogować do nowej strony i przejść do grupy-poligonu. Na szczęście kroki 5, 6 i 8 będą działać tak samo.***Jeśli ten poradnik pomógł ci rozwiązać problem, będę wdzięczny za dobre słowo i rekomendację:Po więcej ciekawostek, porad i tricków na temat komunikacji w mediach społecznościowych zapraszam na. Znajdziesz mnie na www.dwornik.pl