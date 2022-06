La Repubblica. Historia włoskiej gazety, która postanowiła zostać fortecą

30.05.2022 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Kiedy w 1976 roku Eugenio Scalfari oddawał w ręce czytelników pierwszy numer, marzył, że La Repubblica będzie drugą gazetą we Włoszech. Niezależną i zwalczającą manipulacje. Cel osiągnął po 9 latach. Rok później La Repubblica była już największa we Włoszech. Zmienił to dopiero internet.

mediolański dziennik Corriere della Sera,

turyńska La Stampa,

w Rzymie dzienniki o profilu komunistycznym l’Unita,

jej kompan Paese Sera

i tygodniowy informator L’Espresso.

Trzy lata, żeby zacząć zarabiać

gazeta należeć będzie po połowie do Editoriale L`Espresso i imperium wydawniczego Mondadori

drukowana będzie w czerni

zakładany nakład - 150.000 egzemplarzy

format berliński

warunek: jeśli cel nie zostanie osiągnięty w ciągu trzech lat gazeta zostanie zamknięta.

Giorgio Bocca - dziennikarz polityczny

- dziennikarz polityczny Fausto de Luca - dziennikarz polityczny i społeczny

dziennikarz polityczny i społeczny Sandro Viola - felietonista i korespondent

- felietonista i korespondent Rosellina Balbi - dziennikarka działu kultury

dziennikarka działu kultury Mario Pirani - dziennikarz ekonomiczny

dziennikarz ekonomiczny Miriam Mafi - felietonistka

- felietonistka Corrado Augias - dziennikarz działu zagranicznego

- dziennikarz działu zagranicznego Natalia Aspesi - krytyk filmowy

- krytyk filmowy Orazio Gavioli - dziennikarz działu kultury

- dziennikarz działu kultury Giuseppe Turani - szef działu ekonomicznego

- szef działu ekonomicznego Giorgio Forattini - rysownik i dziennikarz

- rysownik i dziennikarz Franco Bevilacqua - karykaturzysta

Dosadne komentarze, studenci i osiągnięty cel

Elio

Rolando Aloisio

Giampiero Lori

Roberto Micheli

Giorgio Fasan

Na celowniku terrorystów

Wykorzystana okazja. Skandal u konkurencji z Mediolanu

La Repubblica liderem. "Nawet mordercy dzwonią najpierw do niej"

Kosztowny, biznesowy błąd i wojna z Berlusconim

Ferdinando Adornato (Rzym)

(Rzym) Mario Orfeo (Neapol)

(Neapol) Antonello Caporale (Rzym)

(Rzym) Zita Dazzi (Mediolan)

(Mediolan) Riccardo Luna (Rzym)

(Rzym) Umberto Galimberti (Mediolan)

La Repubblica w poniedziałki. Oraz w internecie

nie rozumie tego, o czym mówi się i pisze w Musica!Rock & altro

chce zobaczyć, jak bez niego łódź La Repubblica płynie dalej

chce jeszcze sprawdzić się jako dziennikarz - solista

Plan Ezio Mauro i wpadka na początek

utrzymywać kierunek demokratycznej lewicy, kultury zachodniej oraz otwartej i wolnorynkowej gospodarki

chronić główne aktywa gazety: niezależność,tożsamość i jej historię

wzmocnić i podkreślić wewnętrzny profesjonalizm

nie wprowadzać żadnych konsorcjów

Pierwsza włoska gazeta w full kolorze

Tragedia w Afganistanie

Strajk dziennikarzy. Tydzień bez informacji

nowe kontrakty

poprawa organizacji pracy

uwzględnienie długoterminowego zwolnienia zdrowotnego

nowy układ zbiorowy ( ten obowiązujący wygasł dwa lata wcześniej)

Afera Berlusconiego

Ósme pytanie brzmiało: Czy uważasz, że nadal możesz kandydować na prezydenta Republiki? A jeśli to wykluczysz, to czy uważasz, że osoba, która w powszechnej opinii nie nadaje się na Kwirynale, może pełnić funkcję premiera?

A dziesiąte tak: W świetle tego, co pojawiło się w ciągu tych dwóch miesięcy, jaki jest Pana stan zdrowia, Panie Prezydencie?

La Repubblica w gronie założycieli LENA

Die Welt, Niemcy

El Pais, Hiszpania

La Repubblica Włochy

Le Figaro, Francja

Le Soir Belgia

Tages-Anzeiger, Szwajcaria

Tribune de Genève, Szwajcaria

wymiana treści redakcyjnych

program wymiany pracowników

jednoczesna publikacja treści we wszystkich gazetach

angażowanie ekspertów, ludzi biznesu i polityków w wydarzenia na temat rozwoju Europy

rozwój cyfryzacji

Jubileusz i trzeci naczelny w historii

Dziennikarz Roku - Autor najlepszej sensacji Antonietta Ferrante (zwycięzca), Eugenio Occorsio , Business & Finance (finalista)

(zwycięzca), , Business & Finance (finalista) Dziennikarz Roku - Autor najlepszego artykułu pogłębionego - Eugenio Occorsio, Business & Finance (finalista)

Dziennikarz roku - Młody talent - Filippo Santelli ( finalista)

Koniec harmonii. Calabresi odchodzi

Wojna z Salvinim

Zaskakujące odwołanie naczelnego. Nowy szef, nowe zasady

Wdrożenie projektu Digital First .W jego ramach między innymi dostosowanie godziny pracy do potrzeb sieci czy wprowadzenie zapytań multimedialnych.

.W jego ramach między innymi dostosowanie godziny pracy do potrzeb sieci czy wprowadzenie zapytań multimedialnych. W obu gazetach ( druk i cyfrowa) wprowadzenie nowych witryny prasowych, które przyciągną czytelników i reklamodawców. W planach pozycje takie jak Health , Green & Blue , Italian Tech , Il Gusto czy ModaeBeauty

, , , czy Od 1 listopada 2021 roku Emanuele Farenti ( były dyrektor Vogue) obejmie szefostwo sekcji mody i prac nad nowym projektem dawnego magazynu dla kobiet. Premiera przewidziana na 19 marzec 2022 roku.

były dyrektor Vogue) obejmie szefostwo sekcji mody i prac nad nowym projektem dawnego magazynu dla kobiet. Premiera przewidziana na 19 marzec 2022 roku. debiut OnePodkast przewidziano na styczeń 2022 roku

przewidziano na styczeń 2022 roku zatrudnienie analityków do poprawy sieci społecznościowych z możliwością przekształcenia ich w nowe informacje i możliwości biznesowe.

zmiana regulaminu dotyczącego komentarzy(ograniczona liczba znaków, ograniczony czas emisji)

szkolenie całej kadry w zakresie nowych technologii

reorganizacja etatów(54 dziennikarzy w wieku przedemerytalnym musi odejść)

Kalendarium La Repubblica:

1976 , 14 stycznia - pierwszy numer La Repubblica

, 14 stycznia - pierwszy numer La Repubblica 1978 - pierwszy komiks

- pierwszy komiks 1978 , marzec - 55-dniowa relacja z porwania i zamordowania premiera Aldo Moro

, marzec - 55-dniowa relacja z porwania i zamordowania premiera Aldo Moro 1978 , jesień - pierwszy dodatek,tygodnik satyryczny Satirikon

, jesień - pierwszy dodatek,tygodnik satyryczny 1979 - pojawia się sekcja sportowa

- pojawia się sekcja sportowa 1980 , 7 maja - atak terrorystyczny na dziennikarza Guido Passalacqua

, 7 maja - atak terrorystyczny na dziennikarza Guido Passalacqua 1986 , kwiecień - pierwszy numer dodatku biznesowego Affari & Finanza

, kwiecień - pierwszy numer dodatku biznesowego 1987 , styczeń - pierwsza gra z nagrodami Portfolio

, styczeń - pierwsza gra z nagrodami 1987 , 16 października - premiera dodatku weekendowego Il Venerdi

, 16 października - premiera dodatku weekendowego 1989 - wydawnictwo Mondadori właścicielem La Repubblica

- wydawnictwo Mondadori właścicielem La Repubblica 1991 - powstaje Gruppo Editoriale L’Espresso do którego przynależy gazeta

- powstaje Gruppo Editoriale L’Espresso do którego przynależy gazeta 1994 , 10 stycznia - pierwszy numer poniedziałkowy. La Repubblica wydawana jest 7 dni w tygodniu

, 10 stycznia - pierwszy numer poniedziałkowy. La Repubblica wydawana jest 7 dni w tygodniu 1995 - pierwsza strona i reklamy w kolorze

- pierwsza strona i reklamy w kolorze 1995 , 22 marca - pierwsza edycja magazynu muzycznego Musica! Rock & altro

, 22 marca - pierwsza edycja magazynu muzycznego 1995 , 5 maja - dodatek o zdrowiu Salute

, 5 maja - dodatek o zdrowiu 1996 , kwiecień - start próbnej strony internetowej

, kwiecień - start próbnej strony internetowej 1996 , maj - dodatek dla kobiet D-La Repubblica delle Donne

, maj - dodatek dla kobiet 1997 , 14 stycznia - rusza oficjalna strona internetowa repubblica.it i pismo Computer

, 14 stycznia - rusza oficjalna strona internetowa repubblica.it i pismo 1997 , kwiecień - tygodnik o podróżach I viaggi di Repubblica

, kwiecień - tygodnik o podróżach 2005 , 9 listopada - start magazynu mody Velvet

, 9 listopada - start magazynu mody 2006 - dodatek, tygodnik dla obcokrajowców La Repubblica Metropoli

- dodatek, tygodnik dla obcokrajowców 2007 , 16-24 kwietnia - strajk dziennikarzy La Repubblica

, 16-24 kwietnia - strajk dziennikarzy La Repubblica 2007 , 30 czerwca - ogólnokrajowy strajk dziennikarzy

, 30 czerwca - ogólnokrajowy strajk dziennikarzy 2007 , 19 października - pierwsza znacząca zmiana wyglądu gazety

, 19 października - pierwsza znacząca zmiana wyglądu gazety 2008 , kwiecień - rusza cyfrowe archiwum, dostępne są numery od 1984 roku

, kwiecień - rusza cyfrowe archiwum, dostępne są numery od 1984 roku 2008, wrzesień - wychodzi pierwszy numer dodatku dla młodzieży XL

wrzesień - wychodzi pierwszy numer dodatku dla młodzieży 2009, 19 maja - ukazał się artykuł 10 pytań, których nie można zadać Berlusconiemu

19 maja - ukazał się artykuł 2014 , październik - dodatek dla mężczyzn Dlui di Repubblica

, październik - dodatek dla mężczyzn 2015 - La Repubblica w gronie założycieli LENA

- La Repubblica w gronie założycieli LENA 2016 - strona dla szkół Repubblica@Scuola

- strona dla szkół 2016 , 12 marzec - własny kanał na platformie Telegram

, 12 marzec - własny kanał na platformie 2016 , 9-12 czerwca - Festival Repubblica RepIdee 2016 w Rzymie

, 9-12 czerwca - Festival Repubblica RepIdee 2016 w Rzymie 2016, 22 listopada - kolejna zmiana wyglądu ze specjalną czcionką Eugenio

22 listopada - kolejna zmiana wyglądu ze specjalną czcionką Eugenio 2017 , maj wydawnictwo zmienia nazwę na GEDI Gruppo Editoriale SpA

, maj wydawnictwo zmienia nazwę na GEDI Gruppo Editoriale SpA 2019 , 30 listopada - John Elkann zostaje właścicielem GEDI

, 30 listopada - John Elkann zostaje właścicielem GEDI 2020 , 14 stycznia - fałszywy atak bombowy na redakcję

, 14 stycznia - fałszywy atak bombowy na redakcję 2020 - luty - Terroryści wzmogli ataki na redakcję i dziennikarzy dziennika. Wyznaczono datę śmierci dyrektora Carlo Verdelli (23 kwiecień)

- luty - Terroryści wzmogli ataki na redakcję i dziennikarzy dziennika. Wyznaczono datę śmierci dyrektora Carlo Verdelli (23 kwiecień) 2020, maj - rusza projekt Digital First

maj - rusza projekt 2022, styczeń - debiut podcastu OnePodcast

Połowa lat 70. XX wieku we Włoszech to rządy Chrześcijańskiej Demokracji w osobie premiera Aldo Moro i prezydenta Giovanni Leone. Ich rzecznikiem była dwuprogramowa telewizja państwowa, ale na horyzoncie już pojawił się Silvio Berlusconi i jego telewizja kablowaNa polu prasowym działały:Tym ostatnim zarządzał, jego współzałożyciel, organizator i dziennikarz. Była to pozycja, o której mówiono:Tyymczasem Scalfari od dawna myślał o dzienniku. Rzymskiej gazecie codziennej.Pomysłem podzielił się z redakcyjnym kolegąa ten przyklasnął. Jednak sprawa nie była taka prosta. W tym czasie we Włoszech było około 76 wydawców gazet codziennych, ale tylko czterech z nich generowało zyski.Tygodnikbył na plusie, a jego nakład rósł. Głównym udziałowcem wydawnictwa był Carlo De Benedetti i to do niego zwrócił się o pomoc finansową Scalfari. Biznesmen nie chciał jednak ryzykować.Pomógł inny wydawca - Giorgio Mondadori. Na wiosnę 1975 roku w jego willi pod Weroną doszło do podpisania projektuZawarto umowę, przyjęto priorytety i założenia:Scalfari i Barbato wzięli się do pracy. Skrzyknęli zespół a w siedzibieprzy via Po 12 w Rzymie, wygospodarowali na czwartym piętrze cztery pomieszczenia na redakcję. Nad pierwszym numerem pracowała ekipa doświadczonych dziennikarzy, ale i grupa młodych zapaleńców oraz dwóch grafików. Pod okiem jednego z trzech redaktorów naczelnych,premierowy numer przygotowali między innymi:To tylko niektóre nazwiska z grona blisku 30 osób, które brały udział w narodzinach nowej pozycji medialnej na włoskim rynku.ukazała się 14 stycznia 1976 roku a jej nazwa była hołdem dla małej portugalskiej gazety wspierającejw 1974 roku.Nowa gazeta, która otrzymała siedzibę przy Piazza Indipendeza 11, zerwała z tradycją liczby kolumn iSwoje treści zawierała nie w dziewięciu, ale w sześciu kolumnach co dawało większą przejrzystość, a wiadomości kulturalne znalazły się na rozkładówce. Zrezygnowano z artykułów sportowych. Wszystko zawarte było na 20 stronach, a gazeta ukazywała się 6 dni w tygodniu, od wtorku do niedzieli. Scalfari zdecydował, że La Repubblica będzie trzymać kierunek lewicy reformistycznej i da czytelnikom wgląd w już przeczytane wiadomości, będzie tak zwaną. Postawił na komentarze.Przez kolejne dwa lata La Repubblika pracowała nad swoją pozycją i wizerunkiem. Scalfari postawiłco przyniosło sukces. Dosadne komentarze polityczne, a szczególnie te pod kątem osoby Bettino Craxi, ówczesnego szefa partii PSI, były po myśli studentów, więc wspierali gazetę.W 1977 roku do ekipy dziennika dołączyłgłówny krytyk Włoskiej Partii Komunistycznej. Był z Mediolanu i wcześniej pracował dla. Pozostał na miejscu, obejmując mediolańską redakcję na stanowisku redaktora naczelnego, a rok później został wicedyrektorem obok Mario Pirani i Gianni Rocca. Dla dziennika pracował do 2008 roku.Nowa gazeta spodobała się czytelnikom pod każdym względem. Przejrzystość, wygodny format, ciekawe artykuły, komentarze dające do myślenia i karykatury Giorgio Forattini zrobiły swoje. Kiedy na początku 1978 roku nakład wynosił 114.000 egzemplarzy, to pod koniec roku osiągnął 140.000.Uczciwie trzeba przyznać, że w dużej mierze do tego sukcesu przyczyniły się wydarzenia z marca 1978 roku, kiedy to Czerwone Brygady (organizacja terrorystyczna) porwały i zabiły premiera Włoch Aldo Moro. Gazeta poparła stanowiskoskrytykowała przeciwną opinię Craxi, a przez 55 dni relacjonowała obszernie tragedię, którą żyły całe Włochy. Postawa dziennikarzy zyskała popularność wśród odbiorców, co przyniosło wymierny efekt w postaci skoku nakładu.Kolejnym krokiem do sukcesu był pierwszy dodatek, w całości poświęcony satyrze:W połowie roku zespół grafików i karykaturzystów pod wodzą Giorgio Forattini istworzyłdo podstawowej wersji gazety, pokazującBył to pierwszy taki dodatek na skalę kraju, który z czasem osiągnął samodzielność. Przy premierowym numerze, opróczudział wziąłOprócz dodatku pojawił się także pierwszy komiks,Autorami, którzy najpierw drukowali wbyli. Fulvia, młoda mediolańska dama, co tydzień, w sobotęI tak przez trzy dekady.Rok 1979 przyniósł ustalone 150.000 egzemplarzy nakładu, a nawet znacznie przekroczył ten cel (180.000). Plan został wykonany. Gazeta została na rynku i powoli zaczęła przynosić zyski. Zwiększono zatem liczbę stron do 24 i wprowadzono dział sportowy. Te kolumny objął opieką, znawca i miłośnik piłki nożnej. To on wprowadził do włoskiego języka sportowego wiele neologizmów jak:czy. Był także twórcą pseudonimów nie tylko włoskich sportowców.to Diego Maradona,- Ruud Gullit, a- Walter Zenga. Włoscy kibice szybko przyswajali te nowe imiona swoich idoli.Dekadę lat 80 XX wieku rozpoczęły ataki na dziennikarzy poruszających temat terroryzmu i mafii we Włoszech. Po śmierci czterech aktywistów Czerwonych Brygad, zastrzelonych przez karabinierów w marcu 1980 roku, w Mediolanie powstała nowa grupa. Za cel wzięli sobie dziennikarzy piszących o nich.Dziennikarz śledczyz mediolańskiego oddziału La Repubblica od dłuższego czasu zajmował się działalnością Czerwonych Brygad, a swoje dochodzenia bardzo dokładnie dokumentował i drukował w dzienniku. 7 maja w godzinach porannych kilkuosobowa grupa Brygady Marcowej wtargnęła do domu reportera. Sterroryzowali portiera bronią i podając się za policjantów zaatakowali dziennikarza. Powalili go na ziemię, związali i zakneblowali. Podobny los spotkał portiera. Sprayem na ścianie pokoju napisali:podpisi data wydarzeń na via Pracchia w Genui (zastrzelenie bojowników Czerwonych Brygad). Następnie jeden z nich do posiadanego pistoletu przykręcił tłumik i podszedł do leżących. Po trzech nieudanych próbach, za czwartym razem strzelił dziennikarzowi w oba kolana, po czym cała grupa opuściła mieszkanie. To było tylko ostrzeżenie.Wiadomość o tym wypadku szybko obiegła całe Włochy. Jednak ani Passalacqua ani pozostali dziennikarze nie wycofali się ze swoich dochodzeń. Niestety, trzy tygodnie później Walter Tobagi, dziennikarznie miał tyle szczęścia. Zginął, zastrzelony przez ten sam oddział Brygady 28 Marca. Tym razem strzelali aby zabić. Pięć kul utkwiło w ciele dziennikarza. Działalność grupy skończyła się 7 października 1980, kiedy to wszyscy jej uczestnicy trafili do więzienia. W trakcie przesłuchań okazało się, że dwójka z młodych terrorystów pochodziła z rodzin dziennikarskich. W gazetach wrzało.Rok późniejdotknął kolejny kryzys. Tym razem był to skandal związany z finansami gazety. To co dla jednej redakcji było katastrofą dla drugiej sukcesem. Czytelnicy mediolańskiego dziennika sięgnęli po rzymski. Szybko powiększono biura i skład personalny w Mediolanie a nakład poszybował w górę. Do redakcji La Repubblica dołączyło grono znanych i lubianych dziennikarzy zjaka sam dziennik zwiększył swoją objętość do 40 stron. Przesunął się też znacznie w górę w rankingu gazet krajowych.Gazeta nadal wspierała postępową lewicę ale nie wdawała się w układy z żadną z istniejących partii. Pozostawała niezależna. Sympatyzowała otwarcie z Ciriaco De Mita, stojąc nieustannie w kontrze do Benitto Craxi, co w 1985 roku przyniosło jej nakład w liczbie 372.940 egzemplarzy i drugą lokatę na rynku medialnym Włoch, wyprzedzającPierwszy, mimo skandalu, nadal byłLa Repubblica stała się gazetą nie tylkoale też kulturalną, intelektualną i atrakcyjną dla rosnącego grona odbiorców. W jednym ze swoich artykułów Scalfari napisał:W 1986 roku gazeta obchodziła 10-lecie. Z tej to okazji pojawiło się jubileuszowe wydanieczyli 10 numerów, drukowanych na kredowym papierze ze zbiorem najciekawszych artykułów, spot reklamowy i kolejny dodatek, tym razem ekonomiczno-biznesowy, tygodnikJego redaktorem naczelnym został Giuseppe Turani.W grudniu tego samego roku ogłoszono kolejny sukces: nakład sięgnął liczby 515.000 sztuk i La Repubblica wyprzedziłaByła pierwsza w rankingu.Idąc za ciosem, w styczniu 1987 roku redakcja wprowadziła na łamy dziennika pierwszą grę z nagrodami:Zabawa oparta o Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie trzeba było codziennie sprawdzać kursy akcji, przyjęła się wśród czytelników nad wyraz dobrze, a nakład poszybował po raz kolejny w górę umacniając pozycję dziennika jako lidera. W tym samym roku,16 października, ukazał się pierwszy numer dodatku weekendowego. Bohaterem nr 1 była gwiazda tamtych lat Marcello Mastroianni.Był to czas, kiedy oprócz redakcji w Mediolanie działał oddział gazety w Bolonii. I to w tej redakcji 16 kwietnia 1988 roku o godzinie 16:45 rozdzwonił się redakcyjny telefon. Dziennikarz, który podniósł słuchawkę usłyszał:Podniesiono alarm. Wysłano patrole do domu senatora. Wszystko okazało się prawdą.Dzień później,17 kwietnia, korespondenci z Bolonii opisali bardzo dokładnie przebieg tragicznego wydarzenia w artykule(Jeden zabójca i trzy strzały w kark). Przez kolejne tygodnie, podobnie jak całe Włochy, La Repubblica żyła tragedią z Bolonii. Temat terroryzmu, Czerwonych Brygad i spekulacji kto następny nie schodził z łam gazety. Dziennikarze La Repubblica byli szczególnie wyczuleni na kwietniowe wydarzenia, bo i wtedy i przy morderstwie Moro a także przy kilku innych atakach terorrystycznych, wykorzystano ich gazetę.Choć Eugenio Scalfari zakładał w 1976 roku, że nowy dziennik będzieszybko okazało się, że czytelnikowi nie wystarczają tylko komentarze. Cenił je i to bardzo ale wymagał abyI tak też się stało. Mówiono żeNie był to zbyt chlubny argument ale było coś na rzeczy. Tytuł najpoczytniejszej gazety w kraju zobowiazywał. Nakład w 1988 roku wyniósł 770.000 sztuk.Sukcesy dziennika cieszyły jego redaktorów. Byli więc bardzo zdziwieni i zbulwersowani, kiedy dowiedzieli się, że Scalfari i Carlo Caracciolo, czyli dwaj głowni udziałowcy grupy Espresso, sprzedali swoje akcje Carlo de Benedettiemu i wydawnictwu Mondadori (1989). La Repubblica uchodziła zai przynosiła zyski. Ten ruch zatem przez wielu uznany został za zdradę. Tak jak przed laty dziennikarzeprzeszli masowo do rzymskiej gazety, tak w 1989 roku w ramach protestu, wielu dziennikarzy z La Repubblica zmieniło redakcję na tę z Mediolanu.Co kierowało udziałowcami Espresso tego nikt nie wiedział, ale szybko okazało się, że popełnili błąd. Od pewnego czasu potentat telewizyjny Silvio Berlusconi był głównym udziałowcem Mondadori. Od dawna też miał chrapkę na La Repubblica. Okazja sama wpadła mu w ręce, zwłaszcza że powołano go na prezesa wydawnictwa. Benedetti jednak nie chciałi między mężczyznami wybuchła tak zwana(siedziba Mondadori), o przejęcie wydawnictwa.Spór trwał dwa lata. W tym czasie Benedetti przedstawił dowody na błędy w trakcie przejęcia, w finale czego sąd podzieliłna dwie części. Berlusconi przejął wydawnictwo, ale bez gazet, (w tym La Repubblica i L’Espresso) które dostał Benedetti. Ta część wydawnictwa przyjęła nazwęNie był to jednak definitywny koniec sprawy, ciągnęła się do 2009 roku. W jej trakcie Berlusconi został oskarżony o korupcję i musiał wypłacić Benedetti rekompensatę w wysokości 749.995.611,93 euro (proces).Kiedy właścicielemiędzy sobą, gazeta pracowała jak zawsze na wysokich obrotach. Część dziennikarzy, która odeszła sprawiła mały chaos, ale Scalfari, który pozostał na swoim stanowisku, szybko poradził sobie z problemem.We wszystkich placówkach zatrudnił nowych pracowników. Niektórzy byli doświadczonymi dziennikarzami, inni -Wśródznaleźli się między innymi:Mario Orfeo, miłośnik sportu, nie tylko rozpoczął pracę w 1990 roku w La Repubblica, ale był świadkiem powołania nowego oddziału gazety w Neapolu. Jego założycielami byli dwaj dziennikarze sportowi:Kolejnym dziennikarzem sportowym w neapolitańskiej placówce był. Oddział ruszył 18 kwietnia a młody Orfeo piął się szybko po drabinie kariery aby 1993 roku stać się zastępcą szefa działu sportowegow Rzymie.Od poczatku istnienia La Repubblica ukazywała się od wtorku do niedzieli. Coraz większa liczba czytelników i ichprzyczyniły się do dodatkowej edycji. Przyszedł czas na numer poniedziałkowy. Ten premierowy ukazał się 10 stycznia 1994 roku. Na pierwszej stronie doniósił o zamachu bombowym na Piazza Sturzo w Rzymie, wspólnym obiedzie szefa gazetyz Berlusconim i remisie w meczu Milan-Lazio (0:0). Zaznaczono też, że jest to:Rok później ukazały się dwa kolejne dodatki: tygodnik(22 marca) i magazyn o zdrowiu(5 maja). Obydwie pozycje były wydane w kolorze. Tym samym mogło pochwalić się podstawowe wydanie dziennika choć tylko jak na razie na pierwszej stronie i w reklamach. Kolor na każdej stronie zaczęto wprowadzać dopiero w 2004 roku.Z myślą o wyborach, w kwietniu 1996 roku redakcja wprowadziła w życie projektpróbną stronę internetowa. Oficjalnie strona gazety ruszyła dziewięć miesięcy później, 14 stycznia 1997 roku a w październiku 2007 roku była najczęściej odwiedzanym włoskim serwisem informacyjnym (10,6 miliona użytkowników)Zanim ruszył z posad redakcyjny internet, w maju 1996 roku swój dodatek otrzymały panie., co tydzień przygotowywałaW dość szybkim czasie jego popularność tak wzrosła a zakres informacji powiększył się, że z dodatku w macierzystej gazecie stał się samodzielnym magazynem. Panowie na swój kwartalnikmusieli poczekać do października 2014 roku.Rok 1996 przyniósł jeszcze jedną zmianę. I to bardzo znaczącą. W maju, po 20 latach, trzech miesiącach i 21 dniach, jak sam wyliczył, z funkcji prowadzenia redakcji zrezygnował Eugenio Scalfari. Na pożegnalnym spotkaniu 3 maja, 72-letni, jak o nim mówiono (broda a’la Garibaldi + ojcowskie podejście do wszystkich) przyznał, że są trzy powody jego odejścia:Dwadzieścia lat wcześniej, kiedy rodził się pierwszy numer La Repubblica, redaktor Gianni Rocca obiecał swojemu szefowi,że kiedy będzie odchodził z redakcji on pójdzie razem z nim. I tak też się stało. 3 maja 1996 roku, duet założycieli Scalfari-Rocca pożegnał swoich pracowników, przyjaciół i wychowanków.Wraz z nimi odszedł pewien etap historii gazety ale też i włoskiego dziennikarstwa. Obydwaj panowie nadal się udzielali i udzielają na polu medialnym współpracując zeale już jakoniezależni od niczego i nikogo. Obydwaj na łamach dziennika prowadziliwe własnej kolumnieIch obowiązki w redakcji przejąłW momencie przemian La Repubblika miała nakład 591.180 sztuk, co nadal utrzymywało gazetę na pierwszej lokacie.Mauro pierwszą współpracę z rzymskim dziennikiem podjął w 1988 roku jako korespondent z Moskwy, ale w 1990 roku przeszedł dogdzie w 1992 roku został redaktorem naczelnym. Stery La Repubblica objął oficjalnie 7 maja 1996 roku. Wtedy też przedstawił swój plan pracy i założenia:Jeszcze w miesiącu inauguracyjnym i nowy szef i gazeta zanotowali30 maja ukazał się komunikat i komentarz o wygranej w izraelskich wyborach Szimona Peresa. Była to nieprawda. Liczenie głosów w tym momencie jeszcze trwało i w rezultacie wygrał Beniamin Netanjahu. Tłumaczyli się obaj autorzy, a gazeta oficjalnie przeprosiła ().Kolejne kroki naczelnego i dyrektora w jednej osobie można już zaliczyć do sukcesów. Ruszyła strona internetowa, która szybko zyskała amatorów, a wraz z nią zaczęto wydawać dodatekDrugą, dodatkową pozycją w 1997 roku był tygodnik o podróżach29 kwietnia 2015 roku magazyn przeszedłpocząwszy od tytułu:, czyli do podstaw podróży doszły smaki z poszczególnych rejonów. Poświęcono także więcej miejsca turystyce i kuchni lokalnej. Głównym przewodnikiem byłW tym samym roku działała już agencja w Palermo na Sycylii a trzy lata później w 2000 roku uruchomiono biuro na Bari. La Repubblica była jedyną włoską gazetą której dystrybucja obejmowała cały kraj, od Południowego Tyrolu po Sycylię.Przełom wieków przyniósł nowe tematy i wydarzenia. Kolejne loty w stronę Marsa (sonda Mars Polar Lander),wojna na Bałkanach i w Czeczeni, katastrofa ekologiczna w Rumuni. Z rodzimych nowości do tych głównych należały wybory, które dały nowy rząd, prezydentem został Carlo Azeglio Ciampi, a premierem Giuliano Amato. Coraz wyższe notowania miał główny przeciwnik dziennika, Berlusconi, który w 2001 roku został po raz drugi premierem. La RepubblicaWe wrześniu wszystko poszło w niepamięć. Runęły wieże World Trade Center.donosiła pierwsza strona, a w artykułach powtarzano stwierdzenie, że jest to. Przedstawiano relację z tragedii minuta po minucie. Życie jednak toczyło się dalej i już w styczniu 2002 roku rozpisywano się oi co czeka Włochy w związku z taką wymianą pieniądza.Od początku roku 2004, Mauro wprowadzał do dziennika coraz więcej koloru. 4 września wszystko było gotowe. Czytelnicy o terrorystycznym zamachu na szkołę w Biesłanie nie tylko mogli przeczytać, ale i zobaczyć kolorową relację z wydarzeń. Cała reszta dziennika także była już pełnej palecie barw.La Repubblica, jako pierwsza gazeta we Włoszech, wprowadziła kolorprzez co zmusiła włoski rynek medialny do podobnych kroków. Trzy lata później, 19 października, ukazał się numer całkowicie odmienny, odmłodzony i przeredagowany. To, co szczególnie zasługiwało na uwagę to to, że dziennik podzielił się na dwie części. R1 zawierała bieżące wiadomości a R2 analizowała te informacje. Jednocześnie, od 28 listopada, niedzielne wydanie zostało poszerzone o dodatkowy dział kulturalnyWe wrześniu 2008 roku swój miesięcznikotrzymała młodzież. Zapowiedzią był specjalny numer, który ukazał się już 25 sierpnia w nakładzie 450.000 egzemplarzy i w cenie 1 euro. Magazyn poświęcony był zagadnieniom z dziedziny literatury, kina, gier komputerowych i temu wszystkiemu co interesowało młodych odbiorców.Nie zapomniano także o tych wszystkich, którzy podążali za najnowocześniejszymi trendami w modzie. To dla nichstworzyła 580-stronicowy miesięcznikktórego pierwszy numer ukazał się 9 listopada 2005 roku.Włochy to także kraj gdzie żyje wiele różnych nacji, mających swoje kultury, religie i zwyczaje. To dla nich i o nich w 2006 roku wypuszczono na rynek tygodnik. Była to pierwsza i jedyna w tym czasie taka inicjatywa, która spotkała się z ciepłym przyjęciem.5 marca 2007 roku, w Afganistanie, w ręce Talibów wpadli: reporter La Repubblica, jego kierowca i afgański dziennikarz a zarazem tłumacz Ajmal Naqshbandi. Kiedy okazało się, że Mastrogiacomo nie jest Brytyjczykiem tylko Włochem, Talibowie za jego życie zażądali wycofania włoskich wojsk z Afganistanu, aleodrzucono. Wtedy na oczach całego świata ścięto dwudziestopięcioletniego kierowcę Sayeda Agha.W rezultacie rozmów i nacisków reportera zwolniono w zamian za wolność pięciu talibskich jeńców. Wrócił do kraju 20 marca. Trzeci z pojmanych, Ajmal Naqshbandi, 24-letni dziennikarz z Kabulu, 8 kwietnia został przez talibów oskarżony o szpiegostwo i ścięty.Rok 2007 przyniósł jeszcze jedno przykre doświadczenie. Wydawać by się mogło, że w gazecie panuje rodzinna, sielankowa atmosfera i wszyscy się kochają. Nic bardziej mylnego. Afera wybuchła 16 kwietnia, kiedy to ukazał się komunikat:Ogłoszono strajk. Dziennikarze przedstawili swoje postulaty:Czara goryczy przelała się po śmierci współpracowników Daniele Mastrogiacomo w Afganistanie. Zarzucano górze zbytnią zachowawczość w trakcie porwania, brak wsparcia rodzinom zamordowanych a także podejrzewano właścicieli o chęć sprzedaży firmy. Strajk zakończył się demonstracją pod siedzibą dyrektora generalnego Grupy Repubblica-Espresso przy Via Cristoforo Colombo i obietnicą: „(AGI)Firma nie podjęła negocjacji, a czytelnicy przez tydzień nie mieli dostępu do informacji ani w wersji cyfrowej ani papierowej, choć w tym czasie odbywał się Kongres Lewicowych Demokratów.Swoim strajkiem dziennikarze rzymskiego dziennika próbowali zwrócić uwagę polityków na zaistniałe problemy, które narastały od dawna w całym sektorze dziennikarstwa. Strajk w La Repubblica nie przyniósł większych zmian, toteż w czerwcu ogłoszono strajk ogólnokrajowy. 30 czerwca, w sobotę nastał paraliż medialny Włoch. Oprócz gazet, w tym oczywiście La Repubblica, udział w nim wzięły publiczne i komercyjne stacje radiowe i telewizyjne. Wyłamały się tylko te należące do Silvio Berlusconiego.Tym razem oprócz postulatów o nowy układ zbiorowy i poprawę warunków pracy dołączono protest przeciw ustawie o ograniczeniu dostępu do materiałów śledczych. Były obietnice ale co do ostatniego postulatu porozumienia nie osiągnięto i w 2010 roku strajk powtórzono.Po zawarciu umowy i obietnicach dziennikarze wrócili do pracy. W La Repubblica przygotowywano między innymi ulepszenie strony internetowej w tym nową wyszukiwarkę. W kwietniu 2008 roku dostępne było już archiwum gazety od 1984 roku.Wiosną 2009 roku wybuchłaVeronica Lario, żona polityka, na łamach La Repubblica oskarżyła go o kontakty z nieletnimi dziewczynami. Temat powracał przez kilka kolejnych miesięcy co spowodowało podniesienie nakładu o ponad 30 tysięcy egzemplarzy. Idąc za ciosem, dziennikarz śledczyzebrał i opublikował 19 maja 2009 roku,które dotyczyły między innymi spotkań z nieletnią Noemi Letizia, prostytutkami i używania służbowego samolotu do celów prywatnych.Pod koniec sierpnia Silvio Berlusconi pozwał gazetę, żądając miliona euro odszkodowania, a dziennik temat ciągnął jeszcze przez kolejne sześć miesięcy.Takiepowodowały skoki nakładu ale w ogólnym rozrachunku wiadomym było, żespada. Kiedy w 2008 roku sprzedawano 556.325 egzemplarzy, to rok później było to 485.149 sztuk, a w 2010 roku 449.150 i liczba ta ciągle malała. W ramach oszczędności zrezygnowano z kilku dodatków w tym młodzieżowego XL, Velvetu czy, który ukazywał się od 2004 roku. Ten ostatni, wraz z sekcją R2, został zastąpiony przez 12-stronicową wkładkęktóra łączyła tematy kultury, techniki,rozrywki i wypoczynku. Ukazywała się w każdą sobotę od października 2009 roku.Mimo usilnych starań La Repubblica, podobnie jak setki gazet na świecie, traciła czytelników pozycji drukowanych na rzecz stron internetowych, forów społecznościowych i różnych aplikacji jak WhatsApp. Nadal też trwała rywalizacja z, gdzie La Repubblica przodowała w internecie oddając pierwszą lokatę w druku.W 2015 roku doszło do podpisania umowy o partnerstwie grupy europejskich gazet, Leading European Newspaper Alliance (LENA). Siedem dzienników z sześciu krajów postanowiłoDo grupy założycielskiej należeli:Celem LENY jestA w ramach tej deklaracji jest:W ten to oto sposób rzymski dziennik, na rok przed swoimi 40 urodzinami zyskał nowych partnerów i zrobił kolejny krok w swoim rozwoju. Rok 2016 oprócz obchodów urodzinowych przyniósł znaczące zmiany. Już w styczniu dzień po jubileuszu Ezio Mauro, popożegnał swoich pracowników przekazując stery dowodzenia w ręceCalabresi, trzeci w historii gazety główny sternik, przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w 1998 roku jako korespondent parlamentarny w ANSA (włoska agencja informacyjna), ale rok później był już redaktorem politycznym w La Repubblica. W 2002 roku został zastępcą redaktora naczelnego, ale w międzyczasie był korespondentem w USA dlaDla La Repubblica relacjonował wydarzenia z Nowego Jorku od 2007 roku, aby ponownie ww 2009 objąć funkcję dyrektora. Oba dzienniki należą do jednego wydawcy, nic więc dziwnego, że dziennikarze obu gazet tak często zmieniają redakcje. Za głównym biurkiem La Repubblica usiadł 15 stycznia 2016 roku, dzień po obchodach jubileuszowych.Choć urodziny gazety przypadają w styczniu, to obchodzono je przez cały rok. Do jednego z większych wydarzeń należałW dniach od 9 do 12 czerwca, w Narodowym Muzeum Sztuki Maxxi na via Guido Reni można było posłuchać wywiadów, prelekcji, wykładów i debat, obejrzeć spektakle i posłuchać muzyki. Były też wystawy. Dużą popularnością odwiedzających cieszyła się rozmowa premiera Matteo Renzi z Eugenio Scalfari, założycielem dziennika.Układ tekstów, grafik, pięć kolumn czy ulepszony format zdjęć to zasługa projektantów: dyrektora artystycznego. Od tego czasu pierwsza strona zawiera dwa główne tematy i skrót wiadomości z kierunkiem na strony. Jednak na szczególną uwagę zasługuje nowy krój czcionki stworzony specjalnie dla gazety. Nazwano gona cześć Scalfariego.Nowy wizerunek dziennika jest jednym z argumentów przyznania Calabresi, w listopadzie 2017 roku, nagrody. W uzasadnieniu napisano:Nagrodzono także poszczególnych dziennikarzy:Rok jubileuszowy przyniósł także stronę internetową dla szkół,, poświęconą rozwojowi dziennikarstwa młodzieżowego oraz własny kanał na platformie(12 marca).W maju 2017 roku po kilku fuzjach i przejęciach wydawnictwo zmieniło swoją nazwę z Gruppo Editoriale L’Espresso SpA na GEDI Gruppo Editoriale SpA. Kiedy Calabresi obejmował redakcję nakład dziennika wynosił 231.137 sztuk. Rok później 190.261 egzemplarzy. Złośliwi twierdzą, że ten spadek to była przyczyna zwolnienia redaktora, ale on sam temu zaprzecza. Miał podpisany trzyletni kontrakt, który wygasł.19 lutego za sterami stanąłzyskując w głosowaniu poparcie 296 pracowników. 13 było przeciw, a 6 oddało puste kartki. Podobnie jak jego poprzednik, był związany z wydawnictwem ale niekoniecznie z samym dziennikiem. Poparcie jakie otrzymał świadczyło jednak o otwartości i chęci współpracy dziennikarzy z nowym szefem.Verdelli po pierwszym, dość spokojnym roku współpracy, w styczniu 2020 roku miał się przekonać na własnej skórze co to znaczy być szefem La Repubbliki.W styczniu, po kolejnych już obchodach Dnia Pamięci, posypały się na tych co potępiali zagładę Żydów, obelgi w każdej dostępnej formie. Nie oszczędzono prezydenta Republiki, polityków, a szczególniegazetom i dziennikarzom. Zaczęło się od wpisów na Twitterze, pod adresem senator Liliany Segre, dyrektora La Repubblica Carlo Verdelli i dziennikarza dziennikaktóry od dawna pisał o terroryzmie, nietolerancji i rasizmie grup faszystowskich na terenie Włoch (), a pod koniec listopada 2019 roku otrzymał własną kolumnę gdzie pisał na te tematy.Komitet Redakcyjny La Repubblika oświadczył na łamach dziennika:Ilość obelg i hejtu wzrosła, a 14 stycznia, w godzinach popołudniowych, do redakcji zadzwonił tajemniczy mężczyzna oznajmiając, że w biurowcu jest bomba. Budynek, gdzie oprócz dziennika mieści się administracja i drukarnia grupy GEDI, Radio Capitol, redakcja L’Espresso i rzymski oddział La Stampa, ma 10 pięter, ale w ciągu godziny przeprowadzono całkowitą ewakuację. Po sprawdzeniu wszystkich pięter okazało się,że alarm na całe szczęście był fałszywy.Dzień później ukazał się komunikat prasowy zakończony takimi słowami:Tego samego dnia ukazał się wywiad Carlo Verdelli z Graziano Del Rio, liderem Partii Demokratycznej o znaczącym tytule), w którym Rio postulowałWywołany do tablicy senator, 16 stycznia na konferencji prasowej stwierdził:a redakcja odpowiedziała:I tak zaczęła sięSalvini-La Repubblica. Pyskówki, przepychanki i oskarżenia przyczyniły się do wzmożenia ataków na redakcję La Repubblica, które po fałszywym ataku bombowym wcale nie ustały. Posypały się nawet groźby śmierci pod adresem Verdelli. Wyznaczona data to 23 kwietnia. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie a dyrektor otrzymał ochronę. Sytuacja była niebezpieczna, zwłaszcza że nawet Eugenio Scalfari, były dyrektor gazety, podobnie jak redakcja, w lutym otrzymał anonimowe przesyłki z tajemniczym proszkiem w środku. Włoska policja łączyła ze sobą próbę ataku i artykuł a do prac nad wykryciem sprawcy włączył się Interpol, gdyż listy do Scalfari przyszły z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.Cała redakcja wspierała swojego szefa. Świat dziennikarski i polityczny także nie został w cieniu.18 kwietnia na stronie internetowej wyrażono wsparcie dla dziennika, jego dyrektora i dziennikarzy. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, również okazał wsparcie.Włoski rząd, specjalnym dekretem, powołał grupę robocząZadaniem grupy jest:Mimo wsparcia i poparcia oraz wielu ciepłych słów, licznych grup społecznych i czytelników pod adresem Carlo Verdelli, zarząd postanowił odwołać go ze stanowiska dyrektora La Repubblica. Co było konkretną przyczyną? Strach przed zamachami, kłótnie i niesnaski w zarządzie w wyniku których grupę GEDI kupił John Elkann czy może spadek nakładu (czasami znacznie się podnosił), tego nikt nie wiedział. Decyzja bardzo wszystkich zaskoczyła. Dziennikarze i sam zainteresowany dowiedzieli się o niej 23 kwietnia 2020 roku, w dniu wyznaczonej daty śmierci Verdelli.W redakcji zawrzało. Verdelli poprosił o spokój i opanowanie zwłaszcza że zaczęły się trudne czasy dla całego świata, pandemia COVID-19. Nowym dyrektorem La Repubblica z dniem 25 kwietnia 2020 roku zostałNie był to dobry czas. Koronawirus, ataki na redakcję, rezygnacja kilku znaczących osób zarówno z zarządu jak i z redakcji to tylko niektóre przeszkody na drodze Molinariego. Do redakcji La Repubblica przyszedł zi z dużym poparciem nowego właściciela Joha Elkana. Obaj panowie postanowili zmienić zasady rzymskiego dziennika i skierować go na bardziej prawicowe tory, rozbudować wersję cyfrowa gazety i poświęcic więcej miejsca nierównościom ekonomicznym i społecznym.Ogłosili swój program działania a w nim:Jak zaplanowano, tak zrobiono. Wraz z grupą zwolnionych dziennikarzy odeszło kilku w ramach protestu. Redakcja straciła fachowców i ekspertów, wieloletnich pracowników. Do tej grupy należeli:a takżez Nowego JorkuNa ich miejsce przyjęto między innymiktóra dziś pisze felietony związane z wojna na Ukrainie, dziennikarza politycznegoczy francuskiego filozofa i dziennikarzaWróciło też kilka osób, które wcześniej odeszły z powodu różnych nieporozumień: pisarzeczy znawca filmu i literaturyDziś, 46 lat od założenia, La Repubblica nadal jest w czołówce włoskich gazet. Ma 10 lokalnych wydań i 7 różnych dodatków. Dostępna jest na forach społecznościowych i aplikacjach mobilnych. Jej nakład wynosi 127.829 egzemplarzy. No i... powoli skręca w prawo.