11.07.2022 Historia mediów

Sztuki audiowizualne. Historia radia i telewizji w Polsce

Krzysztof Fiedorek

Ponad 2000 reportaży i filmów dokumentalnych z regionalnych archiwów TVP w Gdańsku, Katowicach, Krakówie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu można obejrzeć w internecie w cyfrowej, zrekonstruowanej formie. Jedną z kategorii jest prezentacja osób związanych z mediami, ich osiągnięć i twórczości z lat 70. i 80.

źródło: https://cyfrowa.tvp.pl/



To będzie - a w zasadzie już jest - jedna z najbogatszych cyfrowych bibliotek z archiwalnymi produkcjami telewizyjnymi na świecie. Odnowione materiały, przygotowane w ramach projektu "Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A." dostępne są bezpłatnie w wysokiej rozdzielczości na stronie internetowej Perły Archiwów na portalu TVP.



Jeden z działów jest szczególnie atrakcyjny dla miłośników historii mediów. Szczególnie



REKLAMA



Pod adresem



Początki telewizji - Ludomir Budziński

Polskie Radio - lata powojenne

Radio Katowice

Siódemka - Wędrowne Studio TV Katowice

Andrzej Waligórski

Studio 202

Tu Polskie Radio Gdańsk

i wiele, wiele innych. Materiały filmowe digitalizowane w ramach projektu, pochodzą z siedmiu Ośrodków Regionalnych TVP: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. W trzech z nich: Katowicach, Krakowie i Wrocławiu powstały także lokalne pracownie rekonstrukcji.



- Głównym celem projektu jest poprawa jakości wypełniania przez Telewizję Polską publicznej misji, poprzez szersze udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego - tłumaczą autorzy projektu w oficjalnych komunikatach. - Zależy nam, aby poprzez digitalizację, rekonstrukcję a następnie bezpłatne udostępnienie odnowionych materiałów audiowizualnych, zwiększyć zaangażowanie społeczności w poznawanie historii regionów oraz zachęcić do korzystania z cyfrowych zasobów Telewizji Polskiej.



Projekt "Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A." finansowany jest z Funduszy Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To będzie - a w zasadzie już jest - jedna z najbogatszych cyfrowych bibliotek z archiwalnymi produkcjami telewizyjnymi na świecie. Odnowione materiały, przygotowane w ramach projektu "Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A." dostępne są bezpłatnie w wysokiej rozdzielczości na stronie internetowej Perły Archiwów na portalu TVP.Jeden z działów jest szczególnie atrakcyjny dla miłośników historii mediów. Szczególnie historii radia i historii telewizji w Polsce . To sekcja Sztuki audiowizualne , prezentująca archiwalne nagrania, dokumentujące historie działania regionalnych ośrodków radia i telewizji w latach 70. i 80.Pod adresem https://cyfrowa.tvp.pl/website/sztuki-audiowizualne,54726396/ znaleźć można takie perełki, jak:i wiele, wiele innych. Materiały filmowe digitalizowane w ramach projektu, pochodzą z siedmiu Ośrodków Regionalnych TVP: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. W trzech z nich: Katowicach, Krakowie i Wrocławiu powstały także lokalne pracownie rekonstrukcji.- Głównym celem projektu jest poprawa jakości wypełniania przez Telewizję Polską publicznej misji, poprzez szersze udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego - tłumaczą autorzy projektu w oficjalnych komunikatach. - Zależy nam, aby poprzez digitalizację, rekonstrukcję a następnie bezpłatne udostępnienie odnowionych materiałów audiowizualnych, zwiększyć zaangażowanie społeczności w poznawanie historii regionów oraz zachęcić do korzystania z cyfrowych zasobów Telewizji Polskiej.Projekt "Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A." finansowany jest z Funduszy Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Małgorzata Dwornik

W pierwszym numerze Lidové noviny donosiły o ślubie Henryka Sienkiewicza. Na ich łamach dziadek Vaclava Havla ogłosił odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej i to LN Czesi zawdzięczają spopularyzowanie krzyżówek. W czasach komuny tytuł zniknął z rynku, by oficjalnie powrócić w paradoksalnych okolicznościach. Dziś dociera codziennie do prawie ćwierć miliona osób.

MGPiPS

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej przedstawiło informację o sytuacji przedsiębiorstw medialnych w 2001 roku i po trzech kwartałach 2002 roku.

Małgorzata Dwornik

Bracia François, Aloyse i Marcel Anen w samym centrum Luksemburga prowadzili sklep ze sprzętem fotograficznym i radiowym. François był tak zafascynowany radiofonią, że na strychu budynku zbudował nadajnik bezprzewodowy o mocy 50 wat i zasięgu 200 metrów. Była jesień 1923 roku.

Katarzyna Enerlich

Niewątpliwie najważniejszą datą w całej historii polskich mediów jest moment, kiedy media stają się wolne. To rok 1991 - dla dziennikarzy magiczna data - zniesienie cenzury.

Przemysław Szczypczyk

William Randolph Hearst jest uważany za twórcę współczesnych mass mediów. Postanowił dosięgnąć swoim dziennikiem "człowieka na ulicy i kobietę w kuchni".

Michał Kuźmiński

Na świecie doraźna satyra polityczna i komizm w periodykach pojawiały się jeszcze przed Rewolucją Francuską. Natomiast wyspecjalizowana w satyrze prasa narodziła się po upadku Napoleona.

Małgorzata Dwornik

W środę, 8 sierpnia 1703 roku ukazał się Wiennerische Diarium, czyli Dziennik Wiedeński. Sześć osób pracowało całą noc na drewnianych prasach aby rano gotowych było około 1500 egzemplarzy pierwszego nakładu. Gazetę, która miała rozmiary zaledwie 16x20 centymetrów i dwie strony, rozprowadzono po wiedeńskich kawiarniach.

więcej w dziale: Historia mediów