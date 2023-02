Zdjęcia produktowe. Jak wybrać studio do sesji fotograficznej

13.02.2023 Fotografia prasowa

Kaja Pomiankiewicz, agencja kreatywna Od kuchni

Możliwości na apetyczne sesje fotograficzne jest nieskończenie wiele, a profesjonalnie przygotowane zdjęcia to dobry pomysł na ciekawy materiał, który przyciągnie do ciebie nowych klientów. Wszystko to jest możliwe dzięki studiom fotograficznym, oferującym wynajmującym coraz więcej udogodnień. Co warto wiedzieć, rezerwując taką przestrzeń? Podpowiadamy!

fot. Kaja Pomiankiewicz/agencja kreatywna Od Kuchni

Specyfika studia

lokalizację studia,

jego wielkość,

rozmieszczenie,

a także dostępność miejsca parkingowego.

REKLAMA



Sprzęt i dodatki

tła fotograficzne – papierowe, materiałowe lub inne,

dodatki typu flakony, ściereczki, gazety, utensylia itp.,

stoły, blaty niezbędne do fotografii produktowej.

REKLAMA



Na jak długo zarezerwować studio?

Szacując czas trwania sesji zdjęciowej, należy także wziąć pod uwagę doświadczenie oraz wprawę fotografa i jego przygotowanie do sesji.

Odpowiedni brief, przygotowane moodboardy, szczegółowy scenariusz i bieżąca akceptacja zdjęć potrafią znacznie usprawnić pracę na planie.

Im bardziej przygotowani przyjdziemy do studia, tym szybciej uda nam się wykonać zdjęcia.

W większych miastach z reguły nie ma najmniejszego problemu z wynajęciem studia fotograficznego. Istnieją jednak szczególne okresy w roku, gdy rzeczywiście zainteresowanie wynajmem wzrasta. Jednym z nich jest sezon przedświąteczny, gdy producenci przygotowują świąteczne produkty, specjalne promocje, tematyczne katalogi, oferty i oczekują do tego nowych kreacji. Co, poza terminem najmu studia fotograficznego, należy wziąć pod uwagę w przygotowaniach do sesji?Ze studiem fotograficznym jest trochę jak z mieszkaniem na wynajem – musimy zwrócić uwagę na szereg czynników, które finalnie pozwolą nam podjąć decyzję, czy dane miejsce jest dostosowane do naszych oczekiwań. Warto z pewnością zwrócić uwagę na:- Nasi klienci bardzo często dopytują także o dostęp do światła dziennego. W zależności od typu sesji może być to warunkiem koniecznym. Często jednak przy zdjęciach produktowych żywności, w czym się specjalizujemy, pracujemy wyłącznie z wykorzystaniem lamp, które zapewniają odpowiednie światło, niezależne od warunków za oknem - komentuje, właścicielka Studia Od kuchni . - O czym łatwo zapomnieć, przygotowując się do sesji? O drobiazgu, bez którego nie zrealizujemy żadnego zdjęcia, czyli o naładowanych bateriach! Zawsze warto mieć w backupie zapasow baterię. Ważny jest także moodboard do sesji, dzięki czemu wszystkie zdjęcia będą zgodne z zamierzoną koncepcją.Warto sprawdzić również, czy na miejscu można swobodnie korzystać z wifi, co często przydaje się w utrzymaniu bieżącego kontaktu z zamawiającym sesję. W niejednym studiu można znaleźć także dodatkowe udogodnienia, takie jak nielimitowany dostęp do ciepłych napojów czy drobne przekąski.Sama przestrzeń to jednak za mało, by odnieść sukces fotograficzny. Wysokiej jakości sprzęt i dodatki mogą czynić cuda na planie! Podstawą jest oczywiście aparat, statyw i obiektywy. Następnie warto sprawdzić, czy oraz jakimi lampami dysponujemy. W fotografii produktowej często przydają się zarówno lampy błyskowe, jak i stół bezcieniowy.Idąc dalej, należy przeanalizować, czy w danym studiu znajdziemy wystarczającą liczbę potrzebnych akcesoriów, wśród nich:Warto jednak pamiętać, że sam sprzęt i dodatki to wciąż nie wszystko. Praca na planie zdjęciowym zawsze wiąże się z większymi czy mniejszymi trudnościami. Spalona lampa, nadłamany statyw czy brak odpowiednich propsów to sytuacje, z którymi często spotykają się wynajmujący. Co wówczas?- Nie ma realizacji, podczas której zespół odpowiedzialny za sesję o coś nie dopytuje lub czegoś od nas nie pożycza. Zarówno jeśli chodzi o sprzęt kuchenny, jak i różnego rodzaju utensylia, czy dekoracje. To zupełnie normalne. Trudno przewidzieć wszystko i zabezpieczyć się na wypadek każdej możliwej sytuacji - komentujeze Studia od kuchni. - Właśnie dlatego nasz magazyn ze sprzętem jest wypełniony po brzegi różnego rodzaju przedmiotami, które regularnie znajdują swoje zastosowanie.Wsparcie kompetentnego zespołu ze studia fotograficznego, elastyczne podejście i nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów może okazać się kluczem do sukcesu.Oszacowanie czasu trwania sesji jest bardzo istotne, ponieważ często studia fotograficzne rozliczają się za każdą wynajętą godzinę. Czas trwania sesji jest zaś uzależniony od kilku aspektów. Przede wszystkim zależy on od tego, ile produktów fotografujemy i jak skomplikowane będzie ich przygotowanie. Jak podkreśla Magda Malutko: Niekiedy realizujemy sesję gotowych produktów, np. butelki wina czy czekolady. Często jednak zdarzają się zlecenia, gdzie musimy od podstaw ugotować danie w kilku wariantach. Takie realizacje wymagają dodatkowo zatrudnienia podwykonawców, jak na przykład kucharz czy food stylista.Zamówienie nie kończy się jednak w momencie ostatniego błysku flesza. Po wykonaniu wszystkich zdjęć należy przejść do ich mozolnej obróbki, co spędza sen z powiek niejednego eksperta fotografii. W zależności od liczby zdjęć kadrowanie, czyszczenie czy szparowanie może zająć od kilku godzin do nawet kilkunastu dni roboczych.