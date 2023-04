Komunikacja wizualna. Canva prezentuje The Visual Economy Report

24.04.2023 Warsztat reportera

Chris Hew, Canva

Coraz krótszy okres skupienia uwagi odbiorcy i szerokie rozpowszechnienie treści cyfrowych skutkują zapotrzebowaniem na materiały wizualne, których atrakcyjność umożliwi ich udostępnianie. Metody komunikacji wizualnej umożliwiają zwiększenie efektywności, poprawę współpracy oraz wsparcie autorytetu.

The Visual Economy Report. Źródło: Canva/BusinessWire

Komunikacja wizualna umożliwia zwiększenie efektywności i współpracy w miejscu pracy . Niemal wszyscy liderzy biznesu zgadzają się co do tego, że metody komunikacji wizualnej umożliwiają zwiększenie efektywności (90%), poprawę współpracy (89%) oraz wsparcie autorytetu (85%) w porównaniu z innymi sposobami komunikacji. Większość (89%) przyznaje również, że narzędzia z zakresu komunikacji wizualnej sprzyjają lepszym wynikom biznesowym.

Większość globalnych liderów biznesu (89%) uważa, że komunikacja wizualna ma pozytywny wpływ na zespoły wykonujące pracę zdalną lub w modelu hybrydowym, sprzyjając zacieśnieniu kontaktów. Osiemdziesiąt osiem procent ankietowanych uznaje również, że narzędzia z zakresu komunikacji wizualnej przyczyniły się do przyspieszenia ich cykli sprzedażowych, ponieważ – jak przyznaje większość przywódców sektora biznesu (85%) – materiały wizualne zwykle są bardziej przystępne, co umożliwia pozyskanie bardziej responsywnych potencjalnych klientów, którzy pozostają zaangażowani na wszystkich etapach procesu sprzedaży.

Metodologia The Visual Economy Report

Raport prezentuje najbardziej kompleksowy obraz podejścia światowych przywódców sektora biznesu do zasad komunikacji wizualnej zarówno na szczeblu wewnętrznym firmy, jak i w ramach przekazu zewnętrznego, w celu bardziej efektywnego kierowania zespołami, budowania większego zaangażowania odbiorców i stymulowania wyższych dochodów z prowadzonej działalności.Eksperci platformy Canva opracowali raport na podstawie danych zebranych od 1600 globalnych liderów biznesu. Najważniejsze wnioski wto:Obecnie przedsiębiorstwa prowadzą działalność w nowym modelu gospodarki wizualnej, w którym coraz krótszy okres skupienia uwagi odbiorcy i szerokie rozpowszechnienie treści cyfrowych skutkują zapotrzebowaniem na materiały wizualne, których atrakcyjność umożliwi ich udostępnianie.Zarówno pracownicy, jak i klienci oczekują, że materiały prezentowane przez marki będą tak wizualne i przystępne, jak treści, które można znaleźć w mediach społecznościowych. Stwarza to istotne możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw, które priorytetowo traktują projektowanie, umożliwiając wszystkim pracownikom sporządzanie projektów z myślą o generowaniu ogromnych ilości wysokiej jakości treści na masową skalę.- Liderzy przedsiębiorstw prowadzą działalność w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, w którym komunikacja wizualna może pomóc w zdobyciu przewagi nad konkurencją - mówi, dyrektor ds. marketingu w Canva. - Nie tylko pomaga ona w zdobywaniu nowych klientów, ale także w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników oraz prowadzeniu działalności marketingowej w sposób zwracający uwagę odbiorcy, zatem dziś bardziej niż kiedykolwiek ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia lepszej komunikacji, współpracy i kreatywności.Dziś pozyskanie uwagi odbiorcy może być nie lada wyzwaniem, dlatego doskonały projekt może mieć decydujące znaczenie dla firm pragnących wyróżnić się na tle konkurencji w tej nowej epoce stawiającej na obraz jako źródło przekazu.Pełną wersję opracowania „The Visual Economy Report 2023” sporządzonego przez Canva można znaleźć tutaj Canva zaangażowała firmę Morning Consult do przeprowadzenia badania wśród 1600 liderów biznesu w segmentach marketingu, sprzedaży, HR i handlu, posiadających informacje na temat firmowych celów w zakresie dochodów.Grupa ta ma również wpływ na strategie firm na rzecz zaangażowania odbiorców oraz sposoby komunikacji w zespołach, pomiędzy zespołami oraz na szczeblu całej organizacji. Ankietę Canva uzupełniło 850 przywódców biznesowych z USA, 375 z Australii oraz 375 z Wielkiej Brytanii.