Jak korzystamy z telewizorów. Rodzinne oglądanie telewizji

12.06.2023

Pomimo ciągłego rozwoju internetu i mediów społecznościowych, dla ponad 40 proc. Polaków telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji. Jak wskazują wyniki badań zleconych przez TP Vision, 97% polskich gospodarstw domowych ma telewizor, a ponad połowa z nich - dwa lub więcej.

Co oglądamy

Ekologia coraz ważniejsza

Ilu Polaków ma telewizor?

4-9 lat: 91,5%

10-15 lat: 95,2%

16-24 lata: 88,1%

25-34 lata: 87,0%

35-44 lata: 90,4%

45-54 lata: 93,0%

55-64 lata: 95,2%

65+ lat: 95,9%

Współczesny telewizor to domowe centrum rozrywki. Dzięki połączeniu z Internetem, szerokiej gamie aplikacji i dostępności wielu serwisów streamingowych, daje wiele możliwości. Filmy, seriale, programy informacyjne i rozrywkowe, sport, programy dla dzieci – wszystko to jest dziś łatwo dostępne, a nowoczesne technologie stosowane we współczesnych telewizorach – takie jak np. system podświetlenia Ambilight, samouczące się systemy czy sztuczna inteligencja wykorzystywana do optymalizacji jakości obrazu.Jak wskazują wyniki badań zleconych przez TP Vision,ma telewizor, a ponad połowa z nich - dwa lub więcej. Za pośrednictwem telewizora korzystamy z różnego rodzaju rozrywki – przede wszystkim oglądamy tradycyjną telewizję linearną orazoraz. Pomimo ciągłego rozwoju Internetu i mediów społecznościowych, dlaPolaków telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji.Widać też różnice między badanymi grupami – mężczyźni spędzają więcej czasu na kanale YouTube i grach, natomiast kobiety - na platformach streamingowych i słuchaniu muzyki. Z kolei przy podziale na grupy wiekowe, to osoby do 29 roku życia spędzają najwięcej czasu na streamingu, natomiast osoby 40+ wybierają wspomnianą telewizję linearną. Im młodsi są badani, tym więcej czasu poświęcają na filmy online, gry oraz na słuchanie muzyki.Z badania wynika, że rozwój odbiorników telewizyjnych determinowany jest w głównej mierze przez treści, które „konsumujemy”. Okazuje się jednak, że coraz ważniejsze są też kwestie związane ze środowiskiem naturalnym – chętniej wybieramy telewizory zużywające mniej energii, z wyższą, „zieloną” etykietą energetyczną. Połowa respondentów badania przeprowadzonego dla TP Vision jest skłonna zapłacić więcej za telewizor, który jest bardziej przyjazny dla środowiska. Dla 70 proc. ważne jest, aby do produkcji telewizora wykorzystane zostały materiały z recyklingu.Pomimo rozwoju technologii i częstego wykorzystywania smartfonów lub innych mobilnych urządzeń - telewizory przeżywają swój renesans, a polskie rodziny w dalszym ciągu chętnie oglądają telewizję, wykorzystując coraz więcej możliwości jakie dają współczesne odbiorniki. Co ciekawe, klienci kupując nowy telewizor oczekują też np. możliwości strumieniowego przesyłania obrazów z kamery bezpieczeństwa lub dzwonka do drzwi bezpośrednio do odbiornika. Ponadto następuje szybki rozwój asystentów mowy. Innymi słowy: telewizor staje się coraz bardziej centralnym węzłem w rodzinnym gospodarstwie domowym. – komentuje Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce.Badanie zostało przeprowadzone przez PanelWizard Direct, na reprezentatywnej grupie 1027 osób w wieku od 18 do 75 roku życia, w dniach 1-15 marca 2022 roku.Z opublikowanego w ubiegłym roku badania założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów wynika, że prawie dwa miliony Polaków, choć ma dostęp do telewizora, nie ogląda na nim telewizji.Posiadanie lub możliwość korzystania z odbiornika telewizyjnego deklaruje 92% badanych. W ciągu 30 dni poprzedzających badanie oglądanie telewizji zadeklarowało jednak tylko 90,2% badanych. To przekłada się na 33,1 miliona Polaków, ale jednocześnie "tylko" 96% osób deklarujących dostęp do telewizora.Na pytanie o oglądanie telewizji w nieco dłuższym, trzymiesięcznym przedziale czasowym twierdząco odpowiada 92,1% badanych. To prawie 33,8 miliona osób. Jeśli popatrzyć na telewidzów przez pryzmat wieku, to najchętniej tradycyjną TV oglądają osoby 65+