Oszuści z Facebooka, LinkedIn i X. Schematy działań cyberprzestępców

Fałszywe oferty pracy, nieistniejące akcje charytatywne, rozdawanie pieniędzy oraz cyberincydenty. Oszuści stosują różne schematy w celu kradzieży pieniędzy i wrażliwych danych. Zespół Bitdefender przygotował poradnik do skutecznej obrony przed cyberprzestępcami na social mediach.

Jak cyberprzestępcy wykorzystują LinkedIn

Jak cyberprzestępcy wykorzystują Facebook (Meta)

Jak cyberprzestępcy wykorzystują X (dawniej znany jako Twitter)

W jaki sposób chronić się przed oszustwami na mediach społecznościowych?

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik przygotowany przez zespół Bitdefender:

Uważaj na podszywanie się i przejęte konta, które mogą zostać wykorzystane do oszustw. Analizuj wszystkie przychodzące wiadomości bezpośrednie zawierające linki lub obietnice gwarantowanych zwrotów z inwestycji i kryptowalut. Zastanów się, zanim klikniesz jakiekolwiek linki lub pobierzesz załączniki na swoje urządzenie. Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować Twój komputer oprogramowaniem szpiegującym lub trojanami kradnącymi dane uwierzytelniające.

Sprawdzaj wszystkie możliwości zakupów, które wydają się zbyt atrakcyjne, aby mogły być prawdziwe i nigdy nie kupuj towarów od sprzedawców, którzy akceptują wyłącznie płatności kartami upominkowymi lub przelewami bankowymi.

Włącz 2FA lub MFA (jeśli to możliwe) na wszystkich kontach w mediach społecznościowych i skorzystaj z ustawień prywatności. Rozważ ustawienie swojego profilu na prywatny, aby chronić swoją tożsamość i uniemożliwić cyberprzestępcom zbieranie Twoich danych osobowych lub atakowanie Cię oszustwami. W ten sposób chronisz także swoich przyjaciół i członków rodziny przed osobami, które mogą próbować się pod Ciebie podszyć lub wykorzystać Twoje dane do kradzieży.

Stosuj rozwiązanie zabezpieczające w celu ochrony przed phishingiem, fałszywymi linkami i złośliwym oprogramowaniem.

Nigdy nie udostępniaj informacji finansowych, danych wrażliwych ani plików multimedialnych osobom poznanym w Internecie.

Udostępniaj mniej danych o sobie. To, że jesteś w mediach społecznościowych, nie oznacza, że ​​musisz ujawniać całe swoje życie osobiste i dzielić się informacjami. Oszuści zazwyczaj eksplorują profil docelowy, aby zebrać informacje o Tobie i dostosować swoją taktykę, aby Cię oszukać.

Ta zorientowana na biznes platforma mediów społecznościowych nie jest obca oszustom, którzy wykorzystują ją do wykorzystywania osób poszukujących pracy. Hakerzy bardzo często wysyłają bezpośrednie wiadomości, tworzą fałszywe oferty pracy i podszywają się pod inne osoby.Oszuści wykorzystują profile LinkedIn, aby zwiększyć swoją wiarygodność, zamieszczając oferty na fałszywe, dobrze płatne stanowiska lub oferty pracy w domu, za które wynagrodzenie jest zbyt atrakcyjne, aby mogło być prawdziwe. Ozdabiają swoje profile fałszywymi danymi uwierzytelniającymi, stanowiskami i stopniami naukowymi, aby realizować programy kryptograficzne i szybko się wzbogacić.Wiesz, że to oszustwo, jeśli pracodawca lub przedstawiciel HR prosi Cię o pieniądze, abyś dostał pracę!Biorąc pod uwagę blisko 3 miliardy aktywnych użytkowników Facebooka, nie jest zaskoczeniem, że cyberprzestępcy rozpoczęli wysoce dochodową operację oszustwa na tej platformie mediów społecznościowych. Niektórzy hakerzy skupiają się na oszukiwaniu użytkowników Facebook Marketplace, przejmując konta lub tworząc fałszywe aukcje w celu promowania oszustw związanych z kryptowalutami, akcjami charytatywnymi i usługami towarzyskimi.Wielu oszustów wykorzystuje także sfałszowane, skradzione lub sklonowane konta do tego, aby docierać do milionów obserwatorów i żerować na ich ufnej naturze w celu zarabiania nielegalnych pieniędzy.Do najpowszechniejszych rodzajów oszustw na X należą praktyki związane z rzekomym rozdawaniem pieniędzy oraz cyberincydenty polegające na podwajaniu kryptowalut i phishing za pośrednictwem fałszywych kont zaprojektowanych tak, aby przypominały profile znanych osób publicznych lub firm. Celem oszustów jest kradzież danych i pieniędzy od niczego niepodejrzewających użytkowników, a także rozpowszechnianie phishingu za pośrednictwem obserwujących oraz udostępniania postów.- Oszustwa w mediach społecznościowych to ciągłe wyzwanie, z którym trzeba walczyć dzięki świadomości i proaktywnym środkom, takim jak utrzymywanie dobrej higieny cybernetycznej podczas wszystkich działań w sieci oraz wykorzystywanie narzędzi, które pozwolą nam wzmocnić naszą ochronę - mówiz firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender . - Do najskuteczniejszych z nich możemy zaliczyć skuteczny system antywirusowy, prywatną sieć VPN oraz menadżer haseł.