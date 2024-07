Wizualne tricki. Jak wpływać na ludzi kolorem, kształtem i kompozycją

15.07.2024 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Ludzki mózg podobno przetwarza obraz nawet 60 tysięcy razy szybciej od słów. Jaskrawe kolory rzucają się w oczy bardziej tylko pod pewnym warunkiem. Niewiele osób oprze się metodzie "na Apacza", a facet z brodą sprzedaje lepiej. Przedstawiamy kilka tricków na graficzno-optyczne hackowanie umysłów.

ilustracja: Reporterzy.info i Dwornik.pl

czerwony prostokąt

obraz: 0,013 sekundy

mowa: 1 sekunda

różnica: 77 razy szybciej

obraz: nadal 0,013 sekundy

mowa: 2 sekundy

różnica: 154 razy szybciej

ilustracja: Dwornik.pl za Massachusetts Institute of Technology

Gra kolorów

ilustracja: Dwornik.pl za Kaya, N., Epps, H. (2004). Relationship between color and emotion

Układ elementów

SKOSY wywołują wrażenie ruchu, dodają dynamiki.

wywołują wrażenie ruchu, dodają dynamiki. PRZECIĘCIA LINII I GŁĘBIA dają wrażenie perspektywy i trójwymiarowości obrazu.

dają wrażenie perspektywy i trójwymiarowości obrazu. MINIMALIZM , czyli jeden samotny element rzuca się w oczy bardziej niż kilka, które rozpraszają uwagę.

, czyli jeden samotny element rzuca się w oczy bardziej niż kilka, które rozpraszają uwagę. ZABURZENIA SYMETRII przyciągają uwagę tym bardziej, im bardziej symetryczne jest otoczenie, w jakim je umieścimy.

METODA NA APACZA . Większość z nas, widząc osobę intensywnie wpatrzoną w określony punkt, popatrzy dokładnie w to miejsce. Na logo, produkt lub cokolwiek innego, co na naszej grafice nie powinno przejść niezauważone.

. Większość z nas, widząc osobę intensywnie wpatrzoną w określony punkt, popatrzy dokładnie w to miejsce. Na logo, produkt lub cokolwiek innego, co na naszej grafice nie powinno przejść niezauważone. METODA PALCA GROZY (nazwa pochodzi z preinternetowych czasów w lokalnej prasie drukowanej). Na widok osoby, wskazującej na coś palcem, mimowolnie większość osób spojrzy właśnie w tym kierunku. Od Ciebie zależy, co w tym miejscu się pojawi.

Skojarzenia i emocje

Facet z brodą budzi większe zaufanie . W reklamy z brodaczami klikamy nawet 2,5× chętniej

(źródło: University of Texas)

. W reklamy z brodaczami klikamy nawet 2,5× chętniej (źródło: University of Texas) Jeśli na zdjęciu widać twarz (najlepiej uśmiechniętą!), szanse na reakcję w social mediach rosną o 38%

(źródło: The Georgia Institute of Technology)

(najlepiej uśmiechniętą!), szanse na reakcję w social mediach rosną o 38% (źródło: The Georgia Institute of Technology) Statystyczne zdjęcie ze słodkim kotkiem kilka się lepiej o 69% od średniej

(źródło: Digital Doughnut)

kilka się lepiej o 69% od średniej (źródło: Digital Doughnut) Mężczyzna z psem na zdjęciu ma większe powodzenie na Tinderze o 30%

(źródło: Tinder)

na zdjęciu ma większe powodzenie na Tinderze o 30% (źródło: Tinder) Osoby w okularach uważane są za bardziej profesjonalne o 36%

(źródło: College of Optometrists)

Pojęcierobi karierę głównie w mediach społecznościowych. Social media to miejsce, gdzie na zwrócenie uwagi i przebicie się przez gąszcz konkurujących ze sobą komunikatów mamy wyjątkowo mało czasu. Według statystykpodczas scrolowania Facebooka czy Instagrama jeden wpis wyświetla się na ekranie przez. Tyle czasu ma przekaz, żeby zaciekawić odbiorcę i skłonić do interakcji.W takich warunkach zasada, żewydaje się więc być wyjątkowo przydatna. Tym bardziej, że naprawdę działa. Ludzki mózg przetwarza widziany obraz wielokrotnie szybciej, niż tekst lub słowo mówione. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology zmierzyli i policzyli to dość precyzyjnie. Dla nas przykładem niech będzie czerwony prostokąt.Jednak sam fakt przewagi obrazu nad tekstem i mową w szybkości przekazywania informacji to jeszcze nie wszystko. Od tegona obrazie przedstawimy, będzie zależeć nie tylko większa lub mniejsza, ale nawet to, jakiemożemy wywołać u odbiorcy. Na tym właśnie opiera się cała ideaJaskrawe kolory o długiej fali, według badań EEG, najbardziej pobudzają i rzucają się w oczy. Potwierdzają to wyniki badania, przeprowadzonego w 2004 roku przez Naz Kaya i Helen Epps, opublikowanego na łamach College Student Journal w publikacji Relationship between color and emotion. Większość z nas najmocniej będzie więc reagować na odcienieJednak pamiętać trzeba o jednym: o. Jaskrawe kolory będą najbardziej rzucać się w oczy na neutralnym tle. Żeby jednak wyróżnić się w zalewie jaskrawości, trzeba zastosować taktykę zupełnie odwrotną.Większą uwagę większość z nas będzie też zwracać na te graficzne elementy, których układ jest dla mózgu zaskakujący, nietypowy bądź w jakiś sposób zaburzony. Dużo ciekawych przykładów i zastosowań przedstawiłz Rysujefejsbuki.pl. Wszystkie znajdziecie pod adresem https://rysujefejsbuki.pl/poradnik/eye-catchery/ . Oto kilka z nich:Wartym uwagi jest też wykorzystanie naturalnych odruchów, jakie większość z nas wykonuje bezwiednie. Do naszych celów przydadzą się dwie metody (nazwy robocze i autorskie), dzięki którym wzrok naszego odbiorcy podąży w miejsce lub na element obrazu, na którym nam zależy.Ważne uzupełnienie do poprzedniego wątku. Jeśli osoba patrząca lub wskazująca na coś będzie wyrażała przy tym wyraźne emocje, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że podświadomie. Bo tak. Radość, ciekawość, strach i pozostałe silne emocje powodują tak zwany. I same w sobie też są rodzajem eyecatchera. W zwracaniu uwagi poważna mina przeważnie będzie miała najmniejsze szanse powodzenia.Na podświadomych skojarzeniach również można zbudować potencjał i szansę na powodzenie przekazu w pożądanych aspektach. Jest na ten temat wiele mniej lub bardziej poważnych badań. Wiele z nich uwarunkowanych jest kulturowo, dlatego wypada podchodzić do nich z rezerwą. Jednak nawet takie ciekawostki są warte przetestowania. Efekty mogą być wartościowe:To tylko kilka przykładów z całej gamy tricków i metod wykorzystywanych do zwracania i przykuwania naszej uwagi przez specjalistów od mediów, reklamy i psychologii biznesu. I nie ma w tym żadnej magii. To czysta nauka. Dająca się zbadać, policzyć i potwierdzić eksperymentalnie. Oczywiście eyecatchery, jednak są skuteczne w pewnym zakresie w większości przypadków. A to już bardzo dużo.