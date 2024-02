"Nikt nie powinien znać prawdy" [FILM DOKUMENTALNY]

12.02.2024 Rynek medialny

Według Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, około 554 zatrzymań dziennikarzy miało miejsce w Białorusi między sierpniem 2020 i lipcem 2023 roku. 73 pracownikom mediów postawiono zarzuty kryminalne. 33 z nich jest w więzieniach do dziś.

Jak dziennikarze stali się wrogami Łukaszenki? Organizacja Reporterzy Bez Granic podaje, że do czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, to Białoruś była najniebezpieczniejszym krajem w Europie dla przedstawicieli mediów.W filmie "Nikt nie powinien znać prawdy"rozmawia z białoruskimi dziennikarzami, którzy uciekli przed represjami z ojczystego kraju. Opowiadają, jak za rządów Aleksandra Łukaszenki stopniowo całkowicie niszczona była wolność słowa i prasy.Film został wyemitowany na kanale Настоящее Время. Док:CurrentTime TV jest częścią Radio Free Liberty, kontynuatora tradycji Radia Wolna Europa.Projekt został wsparty finansowo przez Pulitzer Center. Jan Bluz to niezależny dziennikarz, reporter i filmowiec. Zdobywca Nagrody Publiczności na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WatchDocs Warszawa za film. Autor dokumentalnych obrazów zza naszej wschodniej granicy:oraz