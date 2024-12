Hejt online w liczbach. Co Polacy myślą o obraźliwych komentarzach?

9.12.2024 Prawo w mediach

Niemal 70% dorosłych Polaków zetknęło się z hejtem w internecie. Grupa szczególnie dotknięta tym zjawiskiem to osoby w wieku 18-24 lata, spośród których aż 81% deklaruje kontakt z hejterskimi treściami. Podobne doświadczenia ma 76% osób w wieku 45–54 lata oraz 79% mieszkańców największych polskich miast - wynika z raportu „Hejt w Internecie”, opracowanego przez Fundację „W zgodzie ze sobą” we współpracy z Maison&Partners oraz panelem badawczym Ariadna.

Kto hejtuje i dlaczego?

Powód hejtowania Kobiety (%) Mężczyźni (%) Zazdrość 37% 21% Niezadowolenie z własnego życia 25% 22% Anonimowość i bezkarność 24% 22% Odreagowanie negatywnych emocji 19% 18% Brak tolerancji na inność 16% 20% Chęć zwrócenia na siebie uwagi w internecie 17% 13% Chęć rozrywki, zabawy 7% 14%

Co jest celem hejtu?

Wygląd: 70%

Wiek: 18%

Inteligencja: 12%

Orientacja seksualna: 64%

Poglądy polityczne: 38%

Przynależność etniczna: 17%

Społeczna odpowiedzialność za przeciwdziałanie

Twierdzenie Zgoda ogółu Zgoda kobiet Zgoda mężczyzn Hejt to poważny problem zdrowotny 91% 97% 84% Hejt to problem wymagający walki 89% 94% 84% Zjawisko hejtu jest przesadzone 31% 25% 37%

Statystyki pokazują, że 16% respondentów przyznaje, iż osobiście stało się ofiarą hejtu, a 28% było świadkiem obraźliwych komentarzy na temat kogoś, kogo znają. Warto zauważyć, że obraźliwe treści częściej dotyczą osób publicznych (59%) niż osób z najbliższego otoczenia respondentów (28%).Według badania, 13% Polaków przyznaje się do zamieszczania obraźliwych komentarzy na temat innych, najczęściej wobec osób nieznajomych lub firm. Dwa razy częściej hejterami okazują się być mężczyźni – 16% z nich przyznaje się do takich działań w porównaniu do 8% kobiet. Kobiety natomiast częściej krytykują wygląd osób, które znają osobiście.Analiza danych z raportu „Hejt w Internecie” pokazuje, że mężczyźni częściej angażują się w hejtowanie niż kobiety – przyznaje się do tego 16% mężczyzn wobec 8% kobiet. Różnią się również motywacje hejterów obu płci. Kobiety-hejterki najczęściej działają pod wpływem emocji, takich jak zazdrość (37%) czy niezadowolenie z własnego życia (25%), natomiast mężczyźni-hejterzy hejtują z powodu braku tolerancji na inność (20%) lub dla rozrywki (14%).Dane te wskazują, że kobiety częściej kierują się emocjami osobistymi, natomiast mężczyźni – bardziej impulsywnym działaniem. Anonimowość internetu, podkreślana przez obie grupy, pozostaje jednak wspólnym mianownikiem motywacji hejterów.– Najnowszy raport przygotowany w ramach kampanii „NIE HEJTUJĘ-MOTYWUJĘ” ujawnia, że hejtowanie jest częstszą praktyką wśród mężczyzn. Około 16% z nich przyznaje się do takich działań, co stanowi wynik dwukrotnie wyższy niż w przypadku kobiet – mówi Ilona Adamska, prezeska fundacji „W zgodzie ze sobą”, pomysłodawczyni badań cytowana przez portal InformacjePrasowe.pl. – Co więcej, mężczyźni częściej kierują negatywne komentarze wobec marek, firm i osób publicznych, podczas gdy kobiety zazwyczaj krytykują inne kobiety, zwłaszcza te z bliższego otoczeniaNajczęściej hejt dotyka wyglądu (70% odpowiedzi), orientacji seksualnej (64%) oraz poglądów politycznych (38%). Kobiety częściej są krytykowane za swój wygląd, wagę czy wiek, podczas gdy mężczyźni padają ofiarą hejtu dotyczącego orientacji seksualnej, poglądów politycznych czy przynależności etnicznej.Hejt w internecie wywołuje szeroki wachlarz emocji zarówno u ofiar, jak i świadków. Najczęściej wskazywaną reakcją jest złość (61%), smutek (36%) oraz niepokój (23%). Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują uczucia lęku i smutku, natomiast mężczyźni częściej reagują obojętnością lub rozbawieniem.Konsekwencje hejtu są jednak znacznie głębsze. Aż 58% respondentów uważa, że hejt obniża poczucie własnej wartości, a 43% wskazuje na jego związek z depresją i myślami samobójczymi. Kobiety częściej odczuwają lęk i depresję, podczas gdy mężczyźni – agresję wobec innych.Raport pokazuje, że Polacy deklarują gotowość do reagowania na hejt. Częściej stają w obronie osób, które znają osobiście, niż osób publicznych. Jednocześnie aż 85% badanych uważa, że hejt może mieć poważne konsekwencje finansowe dla firm, a 91% dostrzega jego negatywny wpływ na zdrowie psychiczne hejtowanych.Jednakże opinie na temat powagi problemu różnią się w zależności od płci. 62% mężczyzn uważa, że społeczeństwo zbyt przesadnie reaguje na hejt, podczas gdy podobne zdanie podziela tylko 47% kobiet.Wyniki raportu „Hejt w Internecie” wskazują na złożoność problemu, który wymaga zarówno działań edukacyjnych, jak i prawnych. Fundacja „W zgodzie ze sobą” oraz Maison&Partners mają nadzieję, że badanie to stanie się impulsem do budowy bardziej świadomego i empatycznego społeczeństwa.Cały raport dostępny jest do pobrania bezpłatnie ze strony: