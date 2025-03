Historia Comcast. Jak skromna kablówka stała się gigantem medialnym

31.03.2025 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

W 1963 roku miał tylko 1200 klientów i marzenie. Sześć dekad później jego firma jest trzecią siłą medialną świata. Ralph J. Roberts zaryzykował wszystko, żeby postawić na telewizję kablową. Czy wiedział, co robi? Historia Comcastu pokazuje, że... wiedział doskonale.

Od kijów golfowych po małą kablówkę

Medialny gigant stawia pierwsze kroki

Agresywna promocja. Rabat? Nawet za pół ceny!

International Equity Corporation

Muzak Division,

Storcast Division

operacje kablowe w Mississippi

20 000 abonentów

niezbudowane franczyzy na przedmieściach Filadelfii

franczyza w Filadelfii

umowa zarządzania dla Sarasoty

HBO? Pięć dni gratis

Pierwszy milion abonentów

Zmiana pokoleniowa

Pierwszy krok ku nowym marzeniom

współpraca z The Walt Disney Company i przejęcie 50,1% udziałów w E!Entertainment (1997)

przejęcie Jones Intercable, Inc i udziały w Prime Communication (1997)

sprzedaż oddziału brytyjskiego (luty 1998)

uruchomienie kanału o modzie i projektowaniu Style Network (1998)

(1998) sprzedaż Comcast Cellular (1999)

przejęcie Greater Philadelphia Cablevision (1999)

uruchomienie Comcast University (1999)

fiasko fuzji z MediaOne

podpisanie umowy o współpracy z przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym AT&T (1999)

Julian Brodsky założył Comcast Interactive Capital Group, której celem jest inwestowanie w nowe technologie i internet (1999)

kupno Lenfest Communication (listopad 1999)

Numer 1 osiągnięty

Ambitne plany przejęcia Disneya

uruchomienie sieci G4 , czyli wszystko o grach wideo (2002)

, czyli wszystko o grach wideo (2002) rusza telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV (2002)

promocja Comcast High-Speed Internet (2002)

(2002) start usługi Video On Demand, oglądanie programów na żądanie (2003)

oglądanie programów na żądanie (2003) powstanie TVOne , afroamerykańskiej sieci telewizyjnej, wspólne przedsięwzięcie Radio One i Comcast (2003)

, afroamerykańskiej sieci telewizyjnej, wspólne przedsięwzięcie Radio One i Comcast (2003) wprowadzenie na rynek cyfrowego rejestratora wideo, DVR (2003)

uruchomienie poczty Comcast.net (2003)

(2003) premiera The Fan, szerokopasmowego odtwarzacza multimedialnego (2003)

Seria przejęć trwa

powstał Comcast Interactive Media (CIM), nowy dział rozwoju działalności internetowej firmy (2005)

uruchomiono programy w systemie HD (2006)

utworzono Comcast Entertainment Group, której zadaniem jest nadzorowania nieruchomości rozrywkowych firmy na zachodnim wybrzeżu (2006)

której zadaniem jest nadzorowania nieruchomości rozrywkowych firmy na zachodnim wybrzeżu (2006) wprowadzono usługę Comcast Business Services z myślą o małych firmach zatrudniających mniej niż 20 osób (2006)

z myślą o małych firmach zatrudniających mniej niż 20 osób (2006) otwarto Comcast Center, najwyższy budynek w kraju posiadający certyfikat LEED (2007)

najwyższy budynek w kraju posiadający certyfikat LEED (2007) uruchomiono usługę AnyRoom Video On Demand , polegającą na możliwości kontynuacji oglądania programów na kilku telewizorach (2008)

, polegającą na możliwości kontynuacji oglądania programów na kilku telewizorach (2008) wystartowała strona internetowa Fancast XFINITY TV, czyli rozrywka w dowolnym czasie i miejscu (2009)

czyli rozrywka w dowolnym czasie i miejscu (2009) wprowadzono usługę TV Everywhere, czyli dostarczanie treści za pomocą dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i porze (2009)

zaprezentowano identyfikator dzwoniący dla telewizorów i komputerów (2009)

Wielkie przejęcie NBC

Cyfrowa rewolucja

start xfinityTV.com , strony z filmami wideo i aplikacji XfinityTV (2010)

, strony z filmami wideo i aplikacji (2010) aplikacje na iPada, tablety Samsung i telewizory (2011)

XfinityTV w języku hiszpańskim i start strony internetowej w tym jezyku www.XfinityTV.com/latinoTV (2011)

premiera usługi Xfinity On Demand , czyli stacje ABC, CBS, FOX NBC w jednym miejscu (2011)

, czyli stacje ABC, CBS, FOX NBC w jednym miejscu (2011) usługa Xfinity On Demand na konsolę Xbox 360 (partnerstwo z Microsoftem, 2011)

premiera XFINITY Live!Philadelphia (2012), gastronomia w mieście

wprowadzenie na rynek bramki bezprzewodowej Xfinity Wireless Gateway oraz WiFi Xfinity

oraz aplikacja Xfinity TV Go, kanały telewizyjne w systemach Apple i Android (2013)

kanały telewizyjne w systemach Apple i Android (2013) usługa Xfinity On Campus, usługa dla studentów pozwalająca na oglądanie telewizji na różnych nośnikach

Nie wszystko szło tak gładko

Połowa klientów... niezadowolona. Worst Company in America?

w 2010 roku firma otrzymała za swoje praktyki korporacyjne notę F(słaba)

w 2010 i 2014 roku firma otrzymała nagrodę Worst Company in America (Najgorsza firma w Ameryce)

1 sierpnia 2016 roku wniesiono sprawę przeciwko Comcast o oszukiwanie klientów w celu zawyżenia wyniku finansowego

w lutym 2017, National Advertising Review Board (firma kontrolująca krajowe programy) oskarżyła korporację o bezprawne używanie sformułowań, że mają najszybszy internet i najszybsze domowe Wi-Fi i zakazała używania ich

21 grudnia 2019 roku prokurator generalna stanu Minnesota wniosła oskarżenie przeciwko Comcast o zawyżone opłaty za pakiety telewizji kablowej

Jak poprawić wizerunek?

Na wojennej ścieżce z koronawirusem

przekazano i dystrybuowano materiały dla pracowników służby zdrowia i pierwszej linii, którzy najbardziej ich potrzebowali

stworzono fundusze pomocowe COVID-19: Starsi liderzy Comcast – Brian Roberts, Mike Cavanagh, Dave Watson, Jeff Shell i Jeremy Darroch – przekazali sześć miesięcy swoich pensji na cele charytatywne wspierające działania pomocowe COVID-19. Ponadto Sky przekazało 500 000 funtów

udzielono wsparcia dla Czerwonego Krzyża i innych instytucji charytatywnych na całym świecie

stworzono bezpieczną przestrzeń dla uczniów i ich rodzin w zdalnej edukacji

zwiększono prędkość łącza Internet Essentials dla wszystkich klientów a dla nowych wprowadzono dodatkowo 60 dni bez żadnych opłat

dla studentów, wykładowców i pracowników uczelni, którzy nie mieli do tej pory dostępu do internetu, wprowadzono przedpłaconą kartę Visa® bez początkowych opłat

wprowadzono program federalny Emergency Broadband Benefit (dofinansowane do usługi internetowej)

punkty dostępowe WiFi Xfinity w firmach i na zewnątrz, w całym kraju były darmowe

wsparto małe firmy dotknięte pandemią wprowadzając projekt Comcast RICE

połączenia na brytyjskie numery stacjonarne były tymczasowo bezpłatne(Sky Talk)

w ramach bezpieczeństwa sieci wprowadzono oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji

Universal Pictures wprowadził Theatrical Movies On Demand(Filmy kinowe na żądanie)

ruszyła kampania NBCUniversal, we współpracy z Białym Domem, CDC oraz Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej, The More You Know COVID-19, edukacyjna seria filmików i grafik w języku angielskim i hiszpańskim

produkcja filmowa i telewizyjna

telewizja płatna

kanały tematyczne

sieci kablowe

telekomunikacja

usługi internetowe

parki rozrywki

hotele

Kalendarium Comcast:

1963 - Ralph Roberts kupił American Cable System

- Ralph Roberts kupił American Cable System 1965 - ACS kupił Storecast Corporation of America

- ACS kupił Storecast Corporation of America 1968 - Robert kupił Muzak

- Robert kupił Muzak 1969 , 5 marca - ACS zmienia nazwę na Comcast Corporation

, 5 marca - ACS zmienia nazwę na Comcast Corporation 1971 - Comcast kupił Westmoreland Cable Company i Flint

- Comcast kupił Westmoreland Cable Company i Flint 1972 , 29 czerwca - firma wchodzi na giełdę NASDAQ pod symbolem CMCSA

, 29 czerwca - firma wchodzi na giełdę NASDAQ pod symbolem CMCSA 1977 - Comcast wprowadza kanał filmowy HBO

- Comcast wprowadza kanał filmowy HBO 1986 - kupno Group W Cable. Inc i wzrost odbiorców do 1, 2 miliona abonentów

- kupno Group W Cable. Inc i wzrost odbiorców do 1, 2 miliona abonentów 1986 - do Comcast dołączyła sieć telewizyjna i kanał zakupowy QVC

- do Comcast dołączyła sieć telewizyjna i kanał zakupowy QVC 1988 - po kupnie Storer Communications korporacja zajęła piąte miejsce w rankingu krajowych telewizji kablowych i osiągnęła 2 miliony odbiorców

- po kupnie Storer Communications korporacja zajęła piąte miejsce w rankingu krajowych telewizji kablowych i osiągnęła 2 miliony odbiorców 1988 - poprzez pozyskanie American Cellular Network Corporation (AMCELL) Comcast stał się po raz pierwszy w swojej historii operatorem sieci komórkowej

- poprzez pozyskanie American Cellular Network Corporation (AMCELL) Comcast stał się po raz pierwszy w swojej historii operatorem sieci komórkowej 1989 - nowa siedziba firmy w One Meridian Plaza w Center City

- nowa siedziba firmy w One Meridian Plaza w Center City 1994 - Comcast kupił 50% udziałów w spółce Garden State Cable i amerykański oddział Maclean-Hunter stając się trzecim co do wielkości operatorem kablowym w USA

- Comcast kupił 50% udziałów w spółce Garden State Cable i amerykański oddział Maclean-Hunter stając się trzecim co do wielkości operatorem kablowym w USA 1995 , 17 stycznia - premiera kanału sportowego The Golf Channel, Comcast był współwłaścicielem

, 17 stycznia - premiera kanału sportowego The Golf Channel, Comcast był współwłaścicielem 1996 - powstanie spółki sportowej Comcast-Spectator

- powstanie spółki sportowej Comcast-Spectator 1996 , grudzień - wprowadzenie na rynek pierwszego produktu szerokopasmowego, modemu kablowego Comcast@Home

, grudzień - wprowadzenie na rynek pierwszego produktu szerokopasmowego, modemu kablowego Comcast@Home 1997 - współpraca z Microsoft i start telewizji cyfrowej

- współpraca z Microsoft i start telewizji cyfrowej 1997 - współpraca z The Walt Disney Company

- współpraca z The Walt Disney Company 1998 - start kanału Styl Network

- start kanału Styl Network 1999 - uruchomienie Comcast University

- uruchomienie Comcast University 1999 powstanie Comcast Interactive Capital Group

powstanie Comcast Interactive Capital Group 1999 - fiasko fuzji z MediaOn

- fiasko fuzji z MediaOn 2001 - start corocznego Comcast Cares Day

- start corocznego Comcast Cares Day 2001 - kupno AT&T Broadband, 21, 4 milionów odbiorców i pierwsze miejsce wśród dostawców telewizji kablowych w USA

- kupno AT&T Broadband, 21, 4 milionów odbiorców i pierwsze miejsce wśród dostawców telewizji kablowych w USA 2002 - firma przyjęła nazwę A Comcast Company

- firma przyjęła nazwę A Comcast Company 2002 - start sieci G4

- start sieci G4 2003 - powstanie afroamerykańskiej sieci telewizyjnej TVOne

- powstanie afroamerykańskiej sieci telewizyjnej TVOne 2003 - Comcast został jedynym właścicielem The Golf Channel

- Comcast został jedynym właścicielem The Golf Channel 2003 - start poczty Comcast. net

- start poczty Comcast. net 2004 , kwiecień - nieudane przejęcie korporacji Disney

, kwiecień - nieudane przejęcie korporacji Disney 2005 - powstanie Comcast Interactive Media

- powstanie Comcast Interactive Media 2005 , kwiecień - udana inwestycja w firmę kablową Adelphia

, kwiecień - udana inwestycja w firmę kablową Adelphia 2006 - start programów w systemie HD

- start programów w systemie HD 2006 - powstanie Comcast Entertainment Group

- powstanie Comcast Entertainment Group 2006 - przejęcie firmy publikującej materiały wideo The Platform

- przejęcie firmy publikującej materiały wideo The Platform 2007 - kupno serwisu Fandango

- kupno serwisu Fandango 2007 - nowa siedziba firmy Comcast Center

- nowa siedziba firmy Comcast Center 2008 - serwis internetowy Movies. com w szeregach Comcast

- serwis internetowy Movies. com w szeregach Comcast 2009 - start strony internetowej Fancast XFINITY TV

- start strony internetowej Fancast XFINITY TV 2010 , 28 stycznia - Comcast kupuje akcje NBCUniversal, powstaje spółka joint venture NBCUniversal, LLC

, 28 stycznia - Comcast kupuje akcje NBCUniversal, powstaje spółka joint venture NBCUniversal, LLC 2010 - programy w technologii 3D

- programy w technologii 3D 2011 - powstaje Comcast Interactive Capital

- powstaje Comcast Interactive Capital 2011 - XfinityTV w języku hiszpańskim

- XfinityTV w języku hiszpańskim 2012 - premiera platformy telewizyjnej nowej generacji X1

- premiera platformy telewizyjnej nowej generacji X1 2012 , grudzień - kolorowy paw symbolem korporacji

, grudzień - kolorowy paw symbolem korporacji 2013 - 50-lecie Comcast

- 50-lecie Comcast 2013 , 19 marca - Comcast jedynym właścicielem NBCUniversal

, 19 marca - Comcast jedynym właścicielem NBCUniversal 2015 - nieudane przejęcie Time Warner Cable

- nieudane przejęcie Time Warner Cable 2016 - Comcast właścicielem wielofunkcyjnej hali sportowej Wells Fargo Center i drużyny hokejowej Philadelphia Flyers

- Comcast właścicielem wielofunkcyjnej hali sportowej Wells Fargo Center i drużyny hokejowej Philadelphia Flyers 2016 - premiera Netflix na platformie X1

- premiera Netflix na platformie X1 2016 , kwiecień - Comcast właścicielem DreamWorks Animation

, kwiecień - Comcast właścicielem DreamWorks Animation 2018 , lipiec - otwarcie Comcast Technology Center

, lipiec - otwarcie Comcast Technology Center 2018 , 7 listopada - telewizja Skay własnością Comcast

, 7 listopada - telewizja Skay własnością Comcast 2019-2020 - pomoc w różnych dziedzinach życia w ramach programu COVID-19

- pomoc w różnych dziedzinach życia w ramach programu COVID-19 2020 - start nowej platformy streamingowej Peacock

- start nowej platformy streamingowej Peacock 2021 - premiera telewizji XClass TV i urządzenia do strumieniowego przesyłu danych XiOne

- premiera telewizji XClass TV i urządzenia do strumieniowego przesyłu danych XiOne 2021 - wystartował Project UP

- wystartował Project UP 2022 - pierwsza edycja projektu Team UP

- pierwsza edycja projektu Team UP 2023 - 60-lecie firmy

- 60-lecie firmy 2024, 20 listopad - decyzja o powstaniu SpinCo

W rankingu 2023 roku, wśród 100 największych firm medialnych na świecie, na trzecim miejscu po Alphabet i Meta Platforms uplasowała się korporacja. Kiedy powstawała w 1963 roku miała zaledwie 1200 klientów, ale, ówczesny właściciel firmy artykułów męskich, zaryzykował. Postawił na telewizję kablową i postanowił stworzyć korporację na skalę światową.Roberts urodził się 13 marca 1920 roku w Nowym Jorku, w rodzinie rosyjsko-żydowskich emigrantów, właścicieli sieci aptek. Kiedy miał 5 lat, rodzina państwa Roberts przeprowadziła się do New Rochelle w stanie Nowy Jork. Siedem lat później Ralph i jego rodzeństwo pożegnali na zawsze swojego ojca, który zmarł na atak serca i razem z matką przeprowadzili się do Germantown, koło Filadelfii. Wkrótce pani Sara Roberts wyszła ponownie za mąż, a jej wybrankiem został Harry Bobrow, właściciel fabryki cygar.Zamożni rodzice nie szczędzili na edukację dzieci i po ukończeniu szkoły średniej Ralph podjął dalszą naukę w Wharton School (szkoła biznesu) na Uniwersytecie Pensylwanii. Dyplom uzyskał w 1941 roku i postanowił wstąpić do Marynarki Wojennej, trwała wojna. Rok później, w sierpniu założył rodzinę. Poślubił Suzanne Fleisher, z którą przeżył blisko 70 lat i miał pięcioro dzieci.Kiedy wojna dobiegła końca, skończyła się też służba wojskowa Robertsa. Mimo ukończonych studiów nie mógł znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy. Od 1946 roku zajął się produkcją i sprzedażą kijów golfowych ale już w 1950 roku promował muzykę w Muzak Company. Na dłużej osiadł w firmie artykułów męskich Pioneer Suspender Company, a w 1956 roku został jej właścicielem. Pięć lat później postanowił zmienić branżę. Sprzedał Pioneer konkurencji, aby zacząć wszystko od początku, tym razem w dziedzinie telewizji kablowej.w 1963 roku zainwestowali 500.000 dolarów w małego operatora kablowego w Tupelo w stanie Missisipi. Kupili, spółkę wydzieloną z Jerrold Electronics. ACS miała w tym czasie pięć kanałów i 1200 abonentów.Przez kolejne lata tercet przyjaciół pracował na rzecz własnej firmy, poszerzając jej zasięg, asortyment i reklamujac swoja markę. Ciężka praca się opłaciła. W 1965 roku ACS kupił firmę marketingową Storecast Corporation of America. Jej głównym celem była pomoc producentom żywności w promocji ich produktów w supermarketach. Trzy lata później Roberts został właścicielem firmy w której dawniej pracował, Muzak.American Cable Systems szybko stał się popularną firmą. A, że istniała zanim przejął ją Roberts z przyjaciółmi, postanowiono zmienić ten stan rzeczy i 5 marca 1969 roku panowie ponownie zarejestrowali firmę tym razem jakoNazwę wymyślił Ralph, łącząc słowa comunications i broadcasting. Od tego czasu zaczyna się historia największej korporacji medialnej w Stanach Zjednoczonych.Trójka właścicieli była absolwentami Wharton School, ale nie znała się w tym czasie. Ralph i Julian jednocześnie zaciągnęli się do wojska. Po powrocie, Brodsky przeszedł kurs księgowego i zajął się finansami w firmie William E. Howe and Company, której jednym z klientów był Roberts. Tak się poznali.Klientami Brodskiego byli też przedstawiciele raczkujących telewizji kablowych. Ta dziedzina zainteresowała obu panów. W tym czasie Daniel Aaron, znajomy Robertsa, pracował dla Jerrold Electronics. Ofertę pracy otrzymał, kiedy był jeszcze dziennikarzem filadelfijskiego The Bulletin i napisał artykuł o tej firmie. Jako że z wykształcenia był ekonomistą, chętnie podjął się pisania raportów finansowych.Kiedy Roberts w 1961 roku postanowił zmienić branżę, przedyskutował to z dwójką znajomych. Zapadła decyzja o stworzeniu własnego biznesu i cała trójka wiedziała jaką dziedzinę wybrać.Wiadomym było też, komu jakie stanowisko przypadnie. Każdy został dyrektorem: Roberts - generalnym, Brodsky - finansowym, a Aaron do spraw reklamy i marketingu. Ten ostatni był też hamulcowym poczynań pozostałej dwójki. Mówiono o nich, że totrójka prowadząca samochód, w której Brodsky naciska na gaz, pozyskując niezbędny kapitał na rozwój, Aaron trzyma nogę na hamulcach, aby zapewnić efektywne działanie, a Roberts trzyma ręce na kierownicy jako dyrektor generalny.Roberts był człowiekiem biznesu. Kupować i sprzedawać - to jego żywioł, tyle tylko, że telewizja kablowa na początku lat 60. XX wieku nie na tym polegała. Ale Ralph miał zmysł stratega i wyczucie czasu, więc postanowił to zmienić. Początki nie były jednak łatwe.Z American Cable Systems, panowie dyrektorzy, dostali w spadku piątkę pracowników w tymi jego żonę, którzy byli weteranami telewizji kablowej. To od nich trójka przyjaciół uczyła się od podstaw kablówki: jak kłaść kable, na co uważać w montażu, jakie materiały wybierać. Z czasem do spraw technicznych doszły te z doborem kanałów i programów.Cała siódemka, z sekretarką, gnieździła się w jednym biurze o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Bala Cynwyd w Pensylwanii. Taki stan rzeczy miał miejsce do maja 1965 roku, jednak nikomu to nie przeszkadzało, bo Roberts z Aaronem pracowali w terenie zdobywając kolejne małe firmy. Głównie jako franczyzy. W tamtych latach nie była to prosta sprawa, bo to obywatele danej miejscowości w głosowaniu, decydowali, kto otrzyma ich firmę kablową. Ralph z Danem zaprzyjaźniali się z miejscowymi przedstawicielami władzy i jeśli coś nie szło po ich myśli, działali na miejscu. Tak było z pewną firmą w Meridian, którą panowie upatrzyli sobie na franczyzę. Głosowanie wygrał kto inny, więc Roberts natychmiast podpisał z tym kimś umowę na minimalnie lepszych warunkach.W kolejnych miesiącach zdobyli kolejne franczyzy w Laurel i West Point i tak zaczęli budować cały system. Podpisywali umowy ze sprzedawcami telewizorów i organizowali w dużych miastach targi, gdzie można było zapoznać się z cudami techniki, najnowszymi odbiornikami, a przy okazji nabyć abonamenty na kanały telewizyjne Comcast w odpowiedniej promocji. Czasami i ze zniżką do 50%. Za system reklamy odpowiadał Aaron i był w tym mistrzem. Przybywało kontrahentów, reklamodawców i co najważniejsze odbiorców, firma rozrastała się.Kiedy w 1968 roku kupiono Muzak, do trójki dyrektorów dołączył czwarty, starszy brat Robertsa, Joe, który był wiceprezesem muzycznej firmy. Przejął stery nad Starcast i Muzak, działając niezależnie od telewizji kablowej brata. Do 1969 roku ACS podlegało między innymi:Już jako Comcast, w 1971 roku zakupiono dwie duże firmy: Westmoreland Cable Company z raczkującym HBO i Flint należącego do prawnika Teda Lamba z Michigan. Ten zakup pozwolił firmie rok później, 29 czerwca wejść na giełdę National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (NASDAQ) pod symbolem CMCSA a liczba odbiorców wzrosła do około 50 tysięcy.Panowie dyrektorzy nie osiedli na laurach. Aaron zajmował się operacjami i przejęciami, których było coraz więcej. Budował kolejne sieci i systemy. Brodsky czuwał nad finansami, realizował projekty własnego pomysłu i wspierał działania współpracowników. Joe Robert, w 1973 roku, wywindował Music Network na pierwszą lokatę wśród niezależnych operatorów Muzak w grupie 10 głównych obszarów marketingowych.Jednak najjaśniejszą gwiazdą na firmamencie Comcast był Ralph Roberts. Był świetnym szefem, dobrym kolegą i oddanym przyjacielem. Dbał o pracowników i ich rodziny. Wykazywał duże pokłady pokory, ale też pasji i wizjonerskich projektów, które realizował i które przynosiły profity.Comcast rozrastał się. Nie tylko kładł nowe kable, docierał do nowych odbiorców, kupował kolejne firmy, ale też podpisywał umowy partnerskie z dużymi stacjami jak Cox, Disney Channel czy TCI. Przybywało kanałów, atrakcyjnych pozycji filmowych, informacyjnych czy naukowych. Odbiorcy, szczególnie tych rejonów, gdzie nie docierały bezpośrednio duże stacje, chwalili telewizję kablową i jej twórców.W 1977 roku Comcast wprowadził na swój rynek kanał filmowy HBO dla blisko 20.000 klientów zachodniej Pensylwanii. Program można było odbierać przez pięć dni za darmo. Po okresie próbnym zamówiono 3000 pakietów na tę usługę, co było bardzo dobrym wynikiem.Prężnie działająca firma była obiektem westchnień młodych i ambitnych ludzi chcących rozwijać swoje zdolności w różnych sektorach biznesu. Dyrekcja chętnie zatrudniała młody narybek aby go przeszkolić i wdrożyć w swoje szeregi. Wśród wielu ochotników, w 1974 roku, będąc uczniem szkoły średniej, swój pierwszy staż odbył syn Ralpha, Brian. Pracował dla Storecast przy promocjach w supermarketach. Rok później przeszedł szkolenie jako instalator kabli. W zakres jego obowiązków należała instalacja kabli w domach, obsługa serwisu a także wspinaczka po słupach.W 1981 roku po ukończeniu studiów otrzymał stały etat stażysty systemu Trenton. Rok później, w ramach dalszego szkolenia, przeniósł się do Flint, gdzie był odpowiedzialny za marketing i obsługę klienta aby w 1983 roku zostać dyrektorem generalnym systemu Trenton. W 1984 roku dołączył do dyrektorów korporacyjnych jako wiceprezes ds. operacyjnych działu telewizji kablowej. Sześć lat później zastąpił ojca na stanowisku prezesa Comcast.Lata 80 XX wieku były dla Comcast bardzo lukratywne. Liczba wchłanianych firm rosła, a kiedy w 1986 roku kupiono 26% akcji Group W Cable. Inc firma podwoiła swoją wielkość, a liczba odbiorców osiągneła 1,2 miliona. W tym samym roku do grona istniejących już firm w ramach korporacji wcielono sieć telewizyjną i kanał zakupowy QVC. Dwa lata później kupiono Storer Communications i osiągnięto magiczną liczbę dwóch milionów klientów, a korporacja uplasowała się na piątym miejscu w rankingu krajowych firm kablowych. Miała także swoje oddziały poza granicami USA. Choćby w Wielkiej Brytanii.Przy tak dużych zyskach firmę stać było na nowa siedzibę. W 1989 roku przeprowadzono się ze sławetnego, ciągle poszerzanego Bala Cynwyd do One Meridian Plaza w Center City. To, że Comcast odnosił sukcesy, w dużej mierze było zasługą jego właścicieli. Trójka dyrektorów była nie tylko kreatywna, pomysłowa ale też umiała przewidywać i podejmować odpowiednie decyzje.Aaron nie tylko był członkiem Cable Television Pioneers, zasiadał w zarządzie stowarzyszenia branżowego sektora telewizji kablowej NCTA i przez pewien czas pełnił funkcję przewodniczącego tej instytucji, ale też był twórcą platform wielotematycznych. Połączenie na jednym kanale filmu, sportu z programami naukowymi czy kulinarnymi sprawdziło się w stu procentach. Po raz pierwszy Comcast zastosował ten model na przełomie lat 70. i 80. i osiągnął niekwestionowany sukces.Mówi się też, że to dzięki Aaronowi i jego pracy, Kongres w 1984 roku podjął ustawę Cable Act, regulującą zasady i funkcjonowanie Urzędu ds. Telewizji Kablowej.Ralph Roberts, który oddał serce firmie zasiadał w wielu zarządach innych firm niekoniecznie związanych z kablówkami, ale na przykład z kulturą jak Philadelphia Orchestra czy Brandywine River Museum.Był twarzą Comcast, a że jego żona była prezenterką telewizyjną, często wykorzystywał ten fakt i brał udział w jej programach. Zarówno prywatnie jak i poprzez firmę udzielał się charytatywnie. Założyłfundację, króra wspiera nowatorskie pomysły i badania nad technologią i polityką publiczną.Brodsky, mistrz finansów brał udział w niejednym przejęciu. Był też podobnie jak Roberts wizjonerem. Miał nosa do biznesu i umiał przewidzieć zyski choć i straty też były jak ta w 1985 roku kiedy próbował kupić część firmy Storer.Był świetnym nauczycielem i mentorem. To on przygotował Briana Robertsa do przejęcia stanowiska ojca i to on jako pierwszy przewidział rozwój telefonii komórkowej i internetu. Zabiegał o kupno American Cellular Network Corporation (AMCELL) do realizacji którego doszło w 1988 roku. Z jego inicjatywy powstał działa firma stała się po raz pierwszy operatorem sieci komórkowej. Cztery lata później, w 1992 roku Comcast przejął pakiet kontrolny kolejnej sieci, Metrophone firmy Metromedia.W 1994 roku Comcast zakupił 50% udziałów w spółce telekomunikacyjnej Garden State Cable, przejmując kolejne 195 tysięcy abonentów. A kiedy, w tym samym roku, doszło do sfinalizowania zakupu amerykańskiego oddziału Maclean-Hunter, firma stała się trzecim co do wielkości operatorem kablowym w USA z 3,5 miliona abonentów. Rok później liczba wzrosła prawie o milion, a w szeregach firmy znalazł się EW Scripps Company.Sam rok 1990 przyniósł trochę zmian w firmie. Trzydziestoletni Brian Roberts został prezesem, a Daniel Aaron odszedł na emeryturę. Dziesięć lat wcześniej zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Aby pomóc chorym, których nie stać na leczenie, założył oddział Dan Aaron Parkinson’s Rehabilitation Center w Pennsylvania Hospital. Choć odszedł ze stanowiska nadal pozostał w zarządzie firmy. Pożegnał się z nią na stałe w 1997 roku. W 2001 roku opublikował swoje wspomnienia w książce Take the Measure of the Man (Zmierzyć człowieka), a rok później trafił do galerii liderów i innowatorów branży łączności i telewizji kablowychLaureat nagrody NCTA Distinguished Vanguard Award for Leadership z 1987 roku i wielu, wielu innych, zmarł 20 lutego 2003 roku, w wieku 77 lat.W Comcast zaczęła się zmiana pokoleniowa. Choć Brian przejął dowództwo firmy, Ralph codziennie przychodził do biura. Jednak syn nie ulegał wpływom ojca. Zaczął forsować swoje pomysły i projekty. Przyszedł czas na zmiany nie tylko w prowadzeniu firmy, ale i jej przeznaczenia.Do tej pory skupiano się na biznesach związanych z okablowaniem, montażem telewizji i przesyle istniejących już programów. Brian zaczął rozglądać się za kanałem lub studiem, które mogłoby produkować własne programy. Do wiekszej inwestycji tego typu doszło w 1991 roku, kiedy to do kilku dostawców telewizji kablowej, w tym i Comcast, zgłosił się Joseph E. Gibbs z Birmingham w Alabamie, z projektem 24 godzinnego kanału sportowego poświęconego golfowi. Pomysł się spodobał i Comcast został pierwotnym inwestorem(z 6 partnerami)Czas przygotowań do startu trochę się przeciągał. Zapowiedziano go w lutym 1993 roku, a premierę na maj 1994 roku. W rezultacie wystartował 17 stycznia 1995 roku i odniósł ogromny sukces. W 2003 roku Comcast został pełnoprawnym właścicielem kanału, odkupując akcje od poszczególnych akcjonariuszy. Dziś The Golf Chanel należy do NBCUniversal, który jest częścią Comcast.Kiedy pierwszy krok do marzeń zmian został zrobiony, Roberts z Brodskym zrobili drugi a był nim internet. Brodsky szybko zrozumiał jaką przyszłość ma przed sobą to technologiczne odkrycie. Zorganizował w biurach korporacji Internet Day, aby pokazać możliwości tego systemu i przekonać niedowiarków. Roberts nie dał się długo namawiać i w grudniu 1996 roku wprowadził na rynek pierwszy produkt szerokopasmowy, modem kablowyDebiut nowej oferty odbył się jednocześnie w Baltimore (Maryland) i Sarasocie (Floryda). Rok później Microsoft zainwestował w Comcast miliard dolarów, a korporacja uruchomiła telewizję cyfrową.Zanim wystartował internet, Comcast i biznesmen Ed Sinder w 1996 roku założyli spółkę sportową, która była właścicielem drużyn NHL Philadelphia Flyers i NBA Philadelphia 76ers, zyskując setki obiektów rozrywkowych w całym kraju. A Filadelfia otrzymała swój kanał sportowyOstatnie lata starego stulecia były dla przedstawicieli Comcast bardzo pracowite. Jedne podfirmy sprzedawano inne kupowano. Inwestowano i podnoszono klęski, zakładano nowe kanały i likwidowano te nieintratne.W nowe stulecie korporacja weszła z liczbą 6 milionów abonentów i na trzecim miejscem wśród operatorów telewizji kablowych.Mimo że w 1997 roku Ralph Roberts całkowicie rozstał się ze swoją firmą, to nadal działał na polu kablówkowym. Za swoją działalność i dotychczasową pracę został wprowadzony do Cable Hall of Fame, a rok później, w 2001 otrzymał nagrodę William Penn Award przyznawaną przez Greater Philadelphia Chamber of Commerce(Izbę Handlową). Dwa lata później do galerii Cable Hall of Fame trafił również Julian Brodsky.Rok 2001 zapoczątkował też coroczną tradycję zwanąTego dnia pracownicy firmy, jako wolontariusze, odwdzięczają się swoim klientom za ich wsparcie. Organizowane sa festyny, warsztaty, gry sportowe, a nawet remonty obiektów. Ten dzień jest finałem różnych projektów, które trwają czasami i kilka miesięcy.- Jesteśmy głęboko przekonani, że korporacje mają obowiązek odwdzięczania się społecznościom, w których żyją i pracują ich pracownicy i klienci, a także współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami i organizacjami non-profit w celu umacniania naszych społeczności - powiedział David L. Cohen, starszy wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. różnorodności.Tymczasem po nieudanej fuzji z MediaOn, której przyczyną był AT&T, również w 2001 roku Brian Roberts, przy udziale Microsoft, wygrał przetarg o dział telewizji kablowej, której chciał się pozbyć groźny konkurent. Kupując AT&T Broadband, Comcast zyskał 13 milionów abonentów i mając łącznie 21,4 miliona klientów firma stała się największym w USA dostawcą telewizji kablowej.Wykorzystując podstawy AT&T, firma przyjęła nazwęktórą z czasem przemianowano naJednocześnie Brian Roberts został mianowany dyrektorem generalnym(2002). Passa udanych zakupów i transakcji trwała kolejna dwa lata:Rozochocony Roberts, który w styczniu 2004 roku został mianowany prezesem całej firmy, w lutym zagiął parol na korporację Disney. Oferta sprzedaży opiewała na 66 miliardów dolarów, ale ani własciciele Disneya ani akcjonariusze Comcast nie zaakceptowali pomysłu prezesa. W kwietniu Roberts wycofał się ze swojej decyzji ale równo rok później, w kwietniu 2005 roku, doprowadził do kupna, wspólnie z Time Warner, piątej co do wielkości w kraju firmy branży kablowej. Adelphia, bo o niej mowa, zbankrutowała a Comcast zyskał kolejne 1,8 miliona abonentów.Nieudane przejęcie Disneya, powetował sobie także Roberts przejęciem TechTVInc i połączeniem go z G4 w jedną sieć. Charles Hirschhorn, założyciel G4 powiedział:- To połączenie jest zwycięstwem dla G4; zwycięstwem dla TechTV; i zwycięstwem dla naszych partnerów reklamowych i partnerskich. Rezultatem będzie jeden przekonujący kanał telewizyjny, który pokaże zabawną i rozrywkową stronę gier i technologię z dystrybucją niezbędną do osiągnięcia szerokiego zainteresowania.I tak też się stało. Kanał docierał do 44 milionów odbiorców w całym kraju. Również w 2004 roku Comcast uruchomił usługęłączącą w sieci platformy techniczne.W kolejnych latach firma powiększała liczbę abonentów, zakupionych firm i tych sprzedanych z zyskiem. Do tych spektakularnych inwestycji zaliczyć można między innymi uzyskanie 20% udziałów w Metro-Goldwyn- Mayer Inc. (2005), przejęcie The Platform, firmy publikującej materiały wideo (2006), serwisu Fandango (2007) i serwisu internetowego Movies.com (2008), kupno Daily Candy, kanału dystrybucji i tworzenia biznesu newsletterów e-mailowych (2008) czy zainwestowanie w operatora telekomunikacyjnego Clearwire (2009).Oprócz znaczących operacji finansowych korporacja wprowadzała różnorodne inicjatywy i tworzyła nowe działy:Kolejna dekada w historii Comcast zaczyna się kolejnym krokiem do spełnienia marzeń Briana Robertsa. 1 październiku 2009 roku stacja CNBC poinformowała o możliwości sprzedaży NBCUniversal należącego do General Electric i połączeniu go jako spółki z siecią telewizji kablowej. Jedynym oferentem był Comcast. Do wstępnej umowy doszło 1 grudnia, kiedy to Comcast kupił pakiet kontrolny NBCUniversal, w tym Universal Pictures.28 stycznia 2011 roku transakcja została definitywnie sfinalizowana a w jej wyniku powstała spółka joint venture. Comcast aby zaznaczyć, że jest właścicielem spółki przyjął jako logo całej firmy kolorowego pawia, symbol NBC. Oficjalnie przedstawił go w grudniu 2012 roku. Trzy miesiące później Roberts sfinalizował zakup pozostałych akcji Universal od General Electric, łącznie z ich nieruchomościami. a 19 marca 2013 roku Comcast został oficjalnie jedynym właścicielem NBC Universal.- Jesteśmy podekscytowani zamknięciem transakcji i nie możemy się doczekać, aby w pełni wykorzystać możliwości wzrostu i innowacji w naszej połączonej firmie mówią przedstawiciele Comcast a Brian Roberts dodał: Zawsze uważaliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że pewnego dnia będziemy właścicielami 100 procent akcji…Marzenia się spełniają….Już po podpisaniu pierwszej umowy o kupnie NBCUniversal zaczęła się współpraca obu firm. W 2011 roku powołano. Rada, składała się z liderów różnych organizacji i grup mniejszościowych, reprezentujących interesy Afroamerykanów, Azjatów, Latynosów i kobiet, a także weteranów, rdzennych Amerykanów, osób niepełnosprawnych i społeczności LGBT. W tym samym roku powołano do życia, spółkę zajmująca się kapitałem wysokiego ryzyka, tworząc nowy połączony fundusz o nazwie, nad którym czuwał Julian Brodsky.Jednak przy finale końcowej wielkiej operacji w 2013 roku, Robertsa wspierał już, wiceprezes i dyrektor finansowy Comcast Corporation. Zabrakło Juliana Brodsky’ego, który od dwóch lat był na emeryturze. Odszedł ze stanowiska 11 maja 2011 roku.- Jeśli masz złożoną rzecz, taką jak Comcast, musisz odświeżyć pulę genów. . I choć nadszedł czas, aby to zrobić, robisz to z pewną dozą smutku…ale trzeba ustąpić miejsca młodszym członkom, posiadającym nowe umiejętności związane z dywersyfikacją firmy kablowej w kierunku rozrywki i wiadomości - powiedział Brodsky na kilka dni przed swoim odejściem. Pozostał starszym doradcą finansowym z własnym biurem w Comcast Center na 55 piętrze.Batalia o NBCUniversal trwała trzy lata. W tym czasie firma przeprowadziła nowe projekty, wprowadziła wiele nowości i poszerzyła zakres możliwości wcześniejszych ofert a szczególnie Xfinity. W 2010 roku uruchomiła nową wersję aplikacji Comcast Mobile na iPhone i iPod touch z możliwością zdalnego programowania, a w współpracy z The Masters uruchomiła pierwsze programy w technologi 3D.Rok później wystartował programw ramach którego dostępny był tańszy internet, zakup tanich komputerów oraz szkolenia. Na targach Consumer Electronics Show prezentowane było pierwsze połączenie 1 gigabitowe w ramach którego 9 godzin treści pobierane było w 90 sekund.W 2012 roku odbyła się premiera platformy telewizyjnej nowej generacjiopartej na technologii chmury obliczeniowej oraz aplikacjia w 2013 roku witryny internetowej o kontroli rodzicielskiej.Bardzo prężnie rozwijały się wszystkie sekcje związane z Xfinity:Wprowadzając tak wiele różnorodnych aplikacji, usług i wszelakich programów, firma musi mieć sprawny i profesjonalny pion techniczny. Z myślą o technologach, inżynierach i wszystkich architektach firmy w 2014 roku ogłoszono powstanieBudowę najwyższego w Filadelfii i całym stanie Pensylwania, 60-cio piętrowego budynku ukończono 27 listopada 2017 roku a prace pierwszych biur ruszyły w lipcu 2018 roku. Na najwyższych piętrach budynku znajduje się hotel i restauracja a na najniższych studia telewizyjne i sklepy. Centralne piętra to królestwo inżynierów i programistów Comcast. Budynek, który można też zwiedzać, sąsiaduje z Comcast Center czyli główną siedzibą korporacji.Wśród wielu zakupów Comcast są i te związane z wielkim sportem. W 2016 roku koncern został właścicielem wielofunkcyjnej hali sportowej Wells Fargo Center i drużyny hokejowej Philadelphia Flyers a także partnerem Komitetu Olimpijskiego Stanów Zjednoczonych do 2020 roku. Rok później ogłosił swój sponsoring nagrody Team USA Champions Series, również do 2020 roku a także został oficjalnym partnerem w zakresie telewizji kablowej i komunikacji US Ski & Snowboard, olimpijskiej organizacji sportowej z siedzibą w Park City w stanie Utah.Nie wszystkie przejęcia innych firm udały się Robertsowi i Comcast. Tak jak w 2004 roku nie doszło do kupna Disneya tak i w 2015 roku nie udała się próba przejęcia telewizji kablowej Time Warner Cable. Kiedy obie firmy podpisały wstępną umowę, podniosły się głosy sprzeciwu. Eksperci tematu twierdzili, żeumowa ta zapewni firmie Comcast większą siłę negocjacyjną w wielu obszarach, w tym w zakresie opłat za retransmisję z kanałami telewizyjnymi oraz umów peeringowych z dostawcami usług internetowych a gazety takie jak Politico oskarżyły Comcast o przekaz darowizny niemal każdemu członkowi Kongresu, który miał udział w jego regulacji.W finale sprawa oparła się o Komisję Sądowniczą Senatu USA. Potem były przesłuchania przez Komisję Sądowniczej Izby Reprezentantów i Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości USA, który 24 kwietnia 2015 roku wyraził swój sprzeciw i umowę anulowano.Dwa lata później, w listopadzie 2017 roku, Roberts wycofał ofertę kupna 21st Century Fox. Te straty powetował sobie kupując w kwietniu 2016 roku DreamWorks Animation a 7 listopada 2018 roku został jedynym właścicielem brytyjskiej grupy płatnej telewizji SKY.Kupno SKY odbiło się szerokim echem w całym świecie. Dzięki tej transakcji Comcast stał się największym operatorem telewizji kablowej na świecie i zyskał dodatkowo 23 miliony klientów w Wielkiej Brytani, Irlandii, Niemczech, Austrii i we Włoszech.Niestety, Ralph Roberts nie doczekał tego wielkiego dnia. Zmarł 18 czerwca 2015 roku, w wieku 95 lat. Przepracował w Comcast ponad pięć dekad, a jubileusz 50 lecia firmy w 2013 roku, obchodził hucznie. Tuż przed śmiercią, wraz z żoną Suzanne, otrzymał kolejną, ostatnią nagrodę - Philadelphia Award. Miasto doceniło jego wkład w rozwój stolicy regionu na polu biznesu, kultury, sztuki i filantropii.Trudno wyliczyć wszystkie inwestycje, transakcje czy przejęcia jakie przeprowadza Comcast. Na tle niesamowicie wielkich pieniędzy, jak dla przeciętnego śmiertelnika (w 2017 roku przychód firmy wyniósł 85,029 biliona dolarów) takie udogodnienia jak mówiący przewodnik na platformie X1 i pilot telewizyjny sterowany głosem wprowadzone w 2015 roku czy aplikacja na Xfinity X1 zintegrowana z Youtube z 2017 roku, giną w gąszczu akcji, projektów i wszelakich działań. Może tylko wprowadzenie w całym kraju usługi Netflix na platformie X1 (2016) przyniosło więcej ochów i achów.Nie wszyscy jednak uważają działalność Robertsa i Comcast za uczciwą i satysfakcjonującą. Badania z 2004 i 2007 roku, przeprowadzone przez American Customer Satisfaction Index (ACSI), firmę badającą zadowolenie konsumentów w gospodarce USA, wykazały, że połowa odbiorców nie jest zadowolona ze swojej telewizji kablowej. Badania wykazały też, że mimo wzrostu dochodów i wydawanych milionów dolarów na lobbing, satysfakcja klientów spada. Z innych danych wynika, że…To tylko niektóre z całej palety skarg, pretensji i żalów do 2020 roku.Roberts i Comcast, choć zwracali uwagę na te sprawy, nadal robili swoje, a poszczególne firmy należące do korporacji starały się poprawić wspólny wizerunek i dotrzeć do społeczeństwa na przykład przez rozrywkę. Już w 2010 roku Universal Orlando stworzył 20-hektarowy park rozrywki The Wizarding World of Harry Potter (Czarodziejski Świat Harry’ego Pottera). Park jest uatrakcyjniany kolejnymi sekcjami jak Diagon Alley (2014), Skull Island: Reign of King(2016) a także takimi atrakcjami jak kolejka górska Jurassic World VelociCoaster. Podobne parki powstają na terenie całego kraju a także w Japonii i w Chinach.Firma prowadzi szeroki sponsoring imprez sportowych, jak Igrzyska Olimpijskie a poprzez Xfinity TV, wprowadza różnego rodzaju aplikacje jak ta z 2017 roku przeznaczona dla żołnierzy armii USA, stacjonujących poza granicami kraju. Korporacja działa na rzecz środowiska i zielonej przyszłości redukując ślad węglowy w całym przedsiębiorstwie. Od 2019 roku zmniejszono emisje o 30%.Wykorzystuje w transporcie pojazdy elektryczne i hybrydowe, korzysta z czystej, odnawialnej energii. Wprowadza opakowania swoich produktów, które są przyjazne środowisku a zużyte kable i urządzenia poddaje recyklingowi.Przełom lat 2019 i 2020 przyniósł Comcast, jak i wszystkim firmom na świecie, spadek produkcji i dochodów. Wybuchła pandemia COVID-19. Najbardziej ucierpiały parki rozrywki i studia filmowe. Ich zamknięcie spowodowały spadek dochodu firmy w 2020 roku, w stosunku do poprzedniego, o 3,5 miliarda dolarów. Ta liczba byłaby większa, ale w tym czasie podpisano rekordową liczbę umów na szerokopasmowy dostęp do internetu.Z drugiej strony, w ramach pomocy klientom, obniżano lub całkiem likwidowano opłaty za niektóre usługi i aplikacje a Xfinity zwiększyło swój zasięg na terenie całego kraju do 5G. Korporacja zaangażowała się w pomoc dla wszystkich sektorów życia korzystających z jej usług.Oprócz tego pojawiła się aplikacja z informacjami o koronawirusieKoronawirus miejsce docelowe. Jednocześnie firma zadbała o swoich pracowników. Ci na miejscu mogli pracować zdalnie ale wiele oddziałów terenowych zamknięto. To na ich wsparcie Comcast przeznaczył 500 milionów dolarów.Niestety ale i takiej korporacji jak Comcast przyszło oszczędzać. Planując budżet na kolejny rok postanowiono zaoszczędzić miliard dolarów. Konieczne były cięcia programowe ale i 38 tysięcy pracowników straciło pracę.Mimo, że pandemia sparaliżowała cały świat, to korporacja, choć na mniejszych obrotach, działała. W 2020 roku uruchomiono nowa platformę streamingowąi globalny akcelerator dla startupów technologii sportowychRok później wystartowała telewizjawprowadzono na rynek, pierwszego urządzenia do strumieniowego przesyłania danych firmy i przejęto Masergy, firmę świadczącą usługi w zakresie sieci definiowanych programowo, dzięki któremu przychody firmy wróciły na dawne tory.W 2021 roku Xfinity odnotowało 4 miliony abonentów i zajęło pierwsze miejsce pod względem zadowolenia klientów w rankingu American Customer Satisfaction Index (drugi rok z rzędu)Dbając o rozwój nie tylko firmy, ale i poszczególnych jednostek, w 2021 roku Comcast uruchomiłJego celem jest promowanie równości cyfrowej i budowanie przyszłości nieograniczonych możliwości i zapewnienie większej liczbie osób narzędzi i zasobów, których potrzebują, aby odnieść sukces w coraz bardziej cyfrowym świecie. Na ten cel firma przeznaczyła 1 miliard dolarów a projekt będzie trwał 10 lat. Rok później ruszył kolejny ogólnokrajowy projekt, tym razem dotyczący wolontariatu,- Zbudowany na naszej długiej historii usług, Team UP zapewnia pracownikom możliwości dalszego zaangażowania w lokalne społeczności poprzez wydarzenia wolontariackie, inicjatywy dopasowujące darowizny i szkolenia w zakresie służby w zarządzie - mówią członkowie korporacji.Brian Roberts, który od ponad dwóch dekad zarządza firmą, doprowadził Comcast do serii przejęć i fuzji, które przekształciły rodzinny biznes w giganta medialnego. Nie osiadł na laurach lecz nadal dba o rozwój firmy. Nie jest łatwo zarządzać taką ilością spółek, oddziałów i blisko 200.000 pracownikami.Dlatego też 20 listopada 2024 roku podano do ogólnej wiadomości o połączeniu kanałów telewizji kablowej: MSNBC, CNBC, E!, Syfy, Golf Channel, Oxygen i USA w jedną niezależną spółkę pod wspólną nazwąi pod przewodnictwem dyrektora generalnego NBCU Media Group. Na stronie głównej Comcast czytamy:SpinCo będzie wiodącą w branży firmą kablową zajmującą się wiadomościami, sportem i rozrywką”, która ma zostać uruchomiona do końca 2025 r. , z przychodami w wysokości 7 miliardów dolarów w roku fiskalnym zakończonym 30 września a Mike Cavanagh, prezes Comcast dodaje: Dzięki temu SpinCo i NBCUniversal będą mogły działać agresywnie w zmieniającym się krajobrazie medialnym.I jak to w wielkim biznesie bywa, głosy są podzielone. Obecnie Comcast jest trzecią co wielkości korporacją medialną na świecie i najwiekszym amerykańskim dostawcą telewizji kablowej. W jej ramach działają firmy branżowe:Główna siedziba Comcast od lat mieści się w Filadelfii a NBCUniversal Media, LLC w Nowym Jorku. Firma nadal należy do rodziny Roberts z Brianem L. jako prezesem i dyrektorem generalnym a nad wszystkim czuwa dziesięcioosobowa Rada Nadzorcza. W 2023 roku zysk netto firmy wyniósł 15, 4 miliarda dolarów a jej mottem od lat jest powiedzenie:Tworzymy nowe możliwości i przygotowujemy każdą firmę na to, co przyniesie przyszłość