12.03.2018 Marketing i PR

Skuteczne public relations w internecie. Jak się robi e-PR

Kamila Kaczmarczyk, Artweb-Media

Teoria PR ma wiele do powiedzenia o tym, jak powinna wyglądać dobra informacja prasowa: musi zawierać newsa, ciekawe dane liczbowe i komentarze, ma być zwięzła, treściwa i wiarygodna, obiektywna, a nie nakłaniająca, oraz skomponowana według zasady odwróconej piramidy. W dobie WEB 2.0, w której firmy do komunikacji z odbiorcami wykorzystują już nie tylko oficjalne, ale i te mniej formalne kanały, jak wszechobecne media społecznościowe, należy do tej listy dodać jeszcze spory załącznik pod tytułem „PR dla SEO i marketingu". Jak tworzyć informacje prasowe, które nie tylko pomogą wzmocnić wizerunek naszej marki, ale dadzą inne, wymierne korzyści? Odpowiednio je optymalizować.

Punktem wyjścia w działaniach e-PR jest synergia między realizacją strategii komunikacji, marketingowej oraz SEO. PR w sieci może skutecznie wspierać te dwie pozostałe dziedziny.



Źródła danych pomocne w optymalizacji informacji prasowych

Social Media

Statystyki aktywności twoich użytkowników na Facebooku pozwalają na bieżąco sprawdzać, jaki rodzaj treści wywołuje najsilniejsze oddziaływanie. Obserwuj tematy, które cieszą się aktualnie największym zainteresowaniem, dowiaduj się, o czym mówi się najwięcej. Jeśli korzystasz z płatnych narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych, tym lepiej – masz dostęp do jeszcze bardziej szczegółowych danych, które pozwolą ci dokładnie zoptymalizować treść publikacji. Statystyki strony

Sprawdzaj w Google Analytics (lub innym narzędziu analitycznym), które podstrony serwisu są najczęściej odwiedzane, a które jeszcze za mało, wybieraj i uczyń je odpowiednio stronami docelowymi (landing pages) dla swoich poszczególnych informacji prasowych. Obserwuj pozycje twojej strony na określone frazy w rankingach, sprawdzając jednocześnie, jakie słowa kluczowe są mocne i generują więcej wejść na konkretne podstrony, a które pomimo dobrych pozycji nie przekładają się na ruch, wybieraj w ten sposób priorytetowe zapytania i umieszczaj je w tytułach oraz treści informacji prasowych. Monitoring mediów

Sprawdzaj dystrybucję i recepcję swoich informacji prasowych, śledź jakie informacje pojawiają się w mediach na ważne dla Ciebie frazy i kto je publikuje, konfrontuj je z tymi, które sam(a) tworzysz. Na polskim rynku dostępnych jest wiele płatnych narzędzi służących do monitoringu mediów (najbardziej popularne to Newspoint Monitor i system IMM). Jednak nawet bez drogich narzędzi możesz monitorować sieć, nie tylko w celu kontrolowania tego, co mówi się o twojej firmie, ale i śledzenia informacji branżowych zawierających istotne frazy. Z pomocą przychodzi tu nieoceniony wujek Google i jego sprytne, niedawno ulepszone narzędzie, wciąż w wersji beta - Google Alerts. Narzędzie ma co prawda pewne ograniczenia, ale pozwala przynajmniej na śledzenie wyników wyszukiwania w internecie na wybrane przez Ciebie frazy, z możliwością filtrowania kanałów dystrybucji, a także częstotliwości i sposobu powiadamiania o wynikach. Działy SEO i marketingu

Jeśli nie jesteś w tej "komfortowej" sytuacji, że twoje kompetencje obejmują zarówno SEO, marketing, jak i PR, potrzebujesz informacji z pierwszej ręki, czyli od specjalistów w twojej firmie. Spotkania z pracownikami odpowiadającymi za strategię SEO i działania marketingowe pozwolą Ci lepiej zrozumieć cele i kierunek działania firmy, a co najważniejsze – efektywnie wesprzeć obie te dziedziny.

Powyższy tekst jest fragmentem obszerniejszego artykułu dotyczącego działań PR w sieci. Pełna wersja publikacji, zawierająca zbiór porad, jak tworzyć i wysyłać efektywne informacje prasowe, znajduje się na Punktem wyjścia w działaniach e-PR jest synergia między realizacją strategii komunikacji, marketingowej oraz SEO. PR w sieci może skutecznie wspierać te dwie pozostałe dziedziny.Tworzone przez nas informacje prasowe, artykuły i posty na bloga są wodą na wielki internetowy młyn, zasilany przez wyszukiwarki i media społecznościowe. W internecie nieustannie powstają nowe informacje, które są natychmiast klikane, przekazywane i odbierane, linkowane i udostępniane przez konkretne osoby uczestniczące w sieciach społecznościowych, zaintrygowane danym tematem, nieznaną dotąd informacją, czy atrakcyjną formą przekazu – to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, bez przerwy.Jeśli dobrze rozumiemy specyfikę funkcjonowania informacji w sieci, możemy tak optymalizować treść tworzonych informacji prasowych , by przynosiły one określony efekt w postaci zamierzonego zasięgu publikacji, wzrostu ruchu na danej stronie, czy też większej liczby akcji użytkowników (subskrypcji do newslettera, pobrań e-booka etc).***Powyższy tekst jest fragmentem obszerniejszego artykułu dotyczącego działań PR w sieci. Pełna wersja publikacji, zawierająca zbiór porad, jak tworzyć i wysyłać efektywne informacje prasowe, znajduje się na Blogu Artweb-Media

