Czym są nagłówki Hx i jak je wykorzystać do pozycjonowania tekstów

Nagłówki (ang. heading tags) służą do prezentowania struktury treści użytkownikom oraz robotom wyszukiwarek . Istnieje sześć rozmiarów nagłówków – od H1 do H6, gdzie ten pierwszy ma największe znaczenie (jest najważniejszy). Bardzo rzadko używa się natomiast nagłówków najniższego rzędu tj. H5 czy H6. Jako że nagłówki Hx zawierają tekst, który jest lub powinien być wyraźnie większy od reszty treści, jest to wizualna wskazówka dla użytkowników, pomagająca zrozumieć, co zawierają akapity pod nimi. Stosowanie różnych rozmiarów nagłówków w celu reprezentowania hierarchicznej struktury ułatwia użytkownikom konsumpcję treści Niemal każdego dnia powstają nowe wpisy na blogach, newsy, poradniki czy artykuły eksperckie. Warto więc przyciągać uwagę użytkownika nie tylko dobrym zdjęciem czy chwytliwym tytułem, ale też uporządkowaną strukturą treści.Często, przewijając konkretną publikację na urządzeniach mobilnych, czytelnik w głównej mierze zwraca uwagę właśnie na nagłówki. Poza względami czysto estetycznymi, poprawna struktura nagłówków przyczynia się do łatwiejszego interpretowania i konsumowania treści. Wzrasta wtedy szansa na to, że użytkownik zostanie na stronie dłużej.Z treści w nagłówkach mogą korzystać nie tylko użytkownicy, ale także boty wyszukiwarek, dla których tekst wstawiony w nagłówku również ma znaczenie. Dlatego tak ważne jest, by nagłówki zawierały istotne słowa kluczowe, które będą tematycznie powiązane z resztą treści na stronie. Targetując daną podstronę na konkretne keywordsy, warto pamiętać, aby znalazły się one (nawet w formie odmienionej) w nagłówkach. Mogą być również obudowane tekstem. Struktura powinna mieć wyraźny zarys, a nagłówki powinny różnić się od siebie wielkością. Błędem będzie ostylowanie ich w ten sam sposób, co tekst lub nierozróżnianie ich ze względu na rząd.We wpisach na blogach istnieje duże pole do popisu w temacie kreatywnego używania nagłówków. Jeszcze przed rozpoczęciem pisania warto zdefiniować strukturę artykułu. Nagłówki mogą przybrać formę śródtytułów rozdzielających poszczególne akapity tekstu (jak w tym artykule), a najważniejszy z nich

zastosować do oznaczenia tematu. Bardzo często bywa on zdefiniowany automatycznie w szablonie witryny, więc jeżeli jest inaczej, warto wdrożyć poprawkę w konsultacji ze Specjalistą SEO i Web Developerem.Dobrze zaprojektowana struktura artykułu potrafi uatrakcyjnić jego wygląd. Interesujące treści umieszczone w nagłówkach będą dawały jasny sygnał potencjalnym czytelnikom (robotom wyszukiwarek także), czego mogą się spodziewać zgłębiając (analizując) publikację.W przypadku strony głównej (czy jakiejkolwiek innej, np. usługowej) również obowiązuje hierarchiczna struktura nagłówków. W sekcji warto umieścić H1, poniżej kolejno H2-H3, ale nie ma tu obostrzeń co do ich liczby. Należy jednak pamiętać, że takie teksty jak “O nas” czy “Zobacz więcej”, wstawiane w nagłówkach, nie wnoszą za dużo do tematu. Również obecność nagłówków niższego rzędu, np. H5-H6, nie ma (poza wyglądem) większego sensu.Tworząc treści nie należy przesadzać z nadmierną optymalizacją, ale też pozostawiać jej w surowej formie. Warto zachować równowagę i skupić się na odczuciach użytkowników konsumujących witryny internetowe, w tym publikacje, poradniki czy innego rodzaju wpisy blogowe. W końcu nagłówki są czynnikiem rankingowym w wyszukiwarce Google, dlatego pod kątem SEO z pewnością należy o nie zadbać.