13.08.2018 Rynek medialny

Publiczni nadawcy i newsy w social media. Badanie Reuters Institute

BARD

Na Facebooku i Twitterze najaktywniejszy jest Franceinfo, internetowe ramię publicznego radia i telewizji z Francji. Z Instagrama najintensywniej korzysta brytyjskie BBC. Najmniej pracowników dba o media społecznościowe włoskiego RAI, choć wcale nie są one najskromniejsze. Reuters Institute zbadał aktywność newsową w mediach społecznościowych największych nadawców publicznych Europy.

źródło: The Reuters Institute



Gdyby wziąć pod uwagę jedynie kryterium popularności w mediach społecznościowych, zdecydowanym hegemonem wśród największych publicznych nadawców w Europie byłoby





Drugie na Facebooku profile francuskiego Franceinfo (osobne prowadzone jest do wiadomości, osobne dla wideo) śledzi aż szesnastokrotnie mniej internautów. Podobną przewagę BBC ma na Twitterze nad



Analitycy Reutersa sprawdzili też, jak wygląda nie tylko liczba fanów, ale również aktywność poszczególnych nadawców w mediach społecznościowych. I tutaj dominacja Brytyjczyków nie jest już tak oczywista. Na Facebooku tytuł najaktywniejszych przypada bowiem Francuzom z Franceinfo. Częściej od BBC publikuje tu również włoskie Rainews.it.



Najaktywniejsze profile informacyjne publicznych nadawców na Facebooku:



51 postów dziennie - Franceinfo (43) i Franceinfo Video (8)

- Franceinfo (43) i Franceinfo Video (8) 32 posty dziennie - Rainews.it

- Rainews.it 31 postów dziennie - BBC News

- BBC News 25 postów dziennie - Yle Uutiset

- Yle Uutiset 22 posty dziennie - Tagesschau

- Tagesschau 19 postów dzienne - ZDF heute

Podobnie na Twitterze - liderem aktywności wcale nie jest profil największy. Liderem i tutaj jest francuski Franceinfo. Dopiero drugie miejsce podium przypada połączonym profilom newsowym dla Wysp i świata, prowadzonym przez BBC. Trzecie miejsce podium przypada fińskiemu Yle Uutiset.



Najaktywniejsze profile informacyjne publicznych nadawców na Twitterze:



64 posty dziennie - Franceinfo

- Franceinfo 55 postów dziennie - BBC News (47) i BBC Breaking News (8)

- BBC News (47) i BBC Breaking News (8) 54 posty dziennie - Yle Uutiset

- Yle Uutiset 46 postów dziennie - Tagesschau (44) i Tagesschau Eil (2)

- Tagesschau (44) i Tagesschau Eil (2) 32 posty dziennie - Rainews.it

- Rainews.it 24 posty dzienne - ZDF heute

Instagram wydaje się być platformą, którą publiczni nadawcy w Europie dopiero testują. Wszyscy badani mają tutaj profile, jednak ich aktywność jest absolutnie nieporównywalna. I tylko tutaj palmę pierwszeństwa dzierży profil o największej liczbie fanów.



Najaktywniejsze profile informacyjne publicznych nadawców na Instagramie:



4 posty dziennie - BBC News

- BBC News 2 posty dzienne - ZDF heute

- ZDF heute 1 post dziennie - Tagesschau

- Tagesschau 1 post dziennie - Rainews.it

- Rainews.it 1 post dziennie - Yle Uutiset

- Yle Uutiset rzadziej niż 1 post dziennie - Franceinfo

Redakcje social media

Na częstotliwość i intensywność publikacji teoretycznie wpływa liczebność redakcji, jakie europejscy nadawcy skierowali na odcinek mediów społecznościowych. Tutaj podejście jest zróżnicowane. Największymi zespołami dysponuje brytyjskie BBC i niemieckie Tagesschau.



Yle Uutiset

Dwie zmiany, 3 edytorów social media, 4 edytorów wideo.

Dwie zmiany, 3 edytorów social media, 4 edytorów wideo. Franceinfo

Dwie zmiany, 4 edytorów Franceinfo wspomaganych przez 3 edytorów Radio France, 2 edytorów wideo.

Dwie zmiany, 4 edytorów Franceinfo wspomaganych przez 3 edytorów Radio France, 2 edytorów wideo. Tagesschau

Dwie zmiany, 2 managerów, 5 edytorów, 3-osobowy dział wideo, współpraca 4-osobowego działu innowacji.

Dwie zmiany, 2 managerów, 5 edytorów, 3-osobowy dział wideo, współpraca 4-osobowego działu innowacji. ZDF heute

Dwie zmiany, 4-5 edytorów i kilku stażystów. Materiały wideo zamawiane są z ZDF Digital.

Dwie zmiany, 4-5 edytorów i kilku stażystów. Materiały wideo zamawiane są z ZDF Digital. Rainews.it

1 edytor social media.

1 edytor social media. PolskieRadio.pl

Dwie zmiany, 6 edytorów social media.

Dwie zmiany, 6 edytorów social media. BBC News

Dwie zmiany, 7 stałych edytorów, wspomaganych przez edytorów sekcji tematycznych, około 15 dziennikarzy działu user generated content, korespondenci w Singapurze i Waszyngtonie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że najbardziej oszczędny, Rainews.it wcale nie odstaje wyraźnie od stawki. Choć za media społecznościowe włoskiego nadawcy odpowiada tylko jedna osoba.



Bartosz Chochołowski

Grupa TVN zwróciła się do Prokuratora Generalnego o odebranie TV Puls koncesji. Twierdzi, że stacja Murdocha zdobyła uniwersalna koncesję z "rażącym naruszeniem prawa".

Aleksandra Andreasik, Joanna Trybuchowska

Co czwarty polski internauta słyszał o systemie płatnego udostępniania treści prasowych Piano, ale jedynie 1,4% wyraża zainteresowanie zakupem abonamentu.

Cafe News

Szansą dla tradycyjnych mediów mogą być zmiany wprowadzane w wyszukiwarkach internetowych. Wpływ na pozycję ma przede wszystkim kontent pierwotny, czyli tworzony przez redakcję serwisu.

Zenon Kuczera

Przegląd, zasady działalności i charakterystyka organizacji dziennikarskich funkcjonujących w Belgii, Kanadzie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Monika Koziar

Tylko 29% internautów ma świadomość, że dostęp do informacji w internecie może być regulowany, a zaledwie 14% zgadza się ze stwierdzeniem, że nie wszyscy mamy do nich równy dostęp.

Deloitte Polska

Raport Deloitte „Global TMT Predictions 2018” przewiduje, że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach on-line, a do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do czterech.

BARD

Niektórzy wydawcy już teraz uznają próby generowania przychodów z reklam online za stratę czasu. Autorzy raportu TMT Predictions 2018 z Deloitte przewidują, że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach online.

