VoD przyszłością cyfrowej reklamy

9.12.2019 Marketing i PR

Mariusz Maksymiuk, prezes Adexon

Od początku późnych lat 20. telewizja przeszła wiele transformacji: nadejście koloru, dźwięku i tę największą – Internetu. To właśnie Internet całkowicie zmienił jej format. Dziś nikt z nas nie musi siadać na kanapie o określonej porze, aby obejrzeć ulubiony serial.

Transformacja telewizji

Na żądanie odbiorców

REKLAMA



VOD dla reklamodawców

Teraz to my, odbiorcy decydujemy o tym co i kiedy oglądamy, wybierając platformy takie jak Netflix, YouTube, Player, Ipla, HBO GO i wiele innych. Z tych największych serwisów w Polsce korzysta już kilka milionów użytkowników miesięcznie. Dotyczy to szczególnie osób w wieku 18-34. To właśnie im nieobce są nowości technologiczne oraz najlepsze zagraniczne produkcje.Internet nieodwracalnie zmienił otaczającą nas rzeczywistość. Łatwy i szybki dostęp do informacji oraz ich różnorodność stała się standardem dla użytkowników. Tak właśnie powstały usługi umożliwiające odbiorcom dostęp do przekazu w wybranym przez nich czasie. Jedną z nich jest tzw. wideo na żądanie. Cenią to przede wszystkim ci, którzy mogą oglądać ulubiony serial czy dokument na urządzeniu mobilnym w komunikacji miejskiej, czy czekając w kolejce. 24-godzinny dostęp z możliwością zatrzymywania i przewijania w dowolnym momencie stał się niezwykle cennym ułatwieniem.Rozwiązanie to jest także wygodne dla rodzin, które cenią sobie możliwość obejrzenia nowego filmu czy wydarzenia sportowego w domowym zaciszu. Okazuje się też, że dzięki VOD jesteśmy w stanie dużo zaoszczędzić. Bilety do kina dla kilkuosobowej rodziny mogą kosztować nawet dziesięć razy więcej niż kilkumiesięczny dostęp do danej platformy.Dziś VOD, za sprawą preferencji internautów, którzy najczęściej sięgają po content video jest jednym z najszybciej rosnących trendów. Do wzrostu popularności tych serwisów przyczynia się także technologia, która daje nam coraz to nowsze możliwości. To właśnie dzięki niej mamy dostęp do niezliczonej liczby materiałów na dowolnym urządzeniu.Oglądając telewizję w internecie nie omija nas oglądanie reklam. Coraz więcej marek przenosi się z tradycyjnej telewizji do tej cyfrowej. To naturalne – reklamodawcy podążają za swoją grupą docelową.Według najnowszych badań, w 2018 roku przed oraz w trakcie programów dostępnych w serwisach VOD średnio w ciągu jednej godziny reklamy były wyświetlane przez około 9,5 minuty. To o 2,5 miliona więcej niż w roku 2017. Te dane mówią, że liczba reklam wyświetlanych w serwisach cyfrowych coraz bardziej zbliża się do telewizji tradycyjnej. Badania Zeniht pokazują, że w 2020 roku, w Polsce, średni czas oglądania wideo online wzrośnie do godziny dziennie.Wideo na żądanie jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych odbiorców , którzy najbardziej cenią sobie możliwość wyboru tego co oglądają, kiedy oraz na jakim nośniku. Natomiast stale rosnący wskaźnik konsumpcji treści wideo oraz liczby użytkowników platform VOD sprawia, że reklamodawcy coraz częściej i chętniej wykorzystują online video do budowania zasięgów kampanii , chcąc dotrzeć do tych użytkowników, którzy oglądają telewizję sporadycznie lub nie robią tego wcale.