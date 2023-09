Sharenting, czyli zdjęcia dzieci w internecie. Badanie IRCenter

25.09.2023 Prawo w mediach

KrzysztoF

Rodzice - internauci chętnie dzielą się w sieci informacjami na temat swoich dzieci. Publikują wizerunek, informacje osobowe czy wydarzenia z życia. Najczęściej nie zdając sobie sprawy z zagrożeń. Temu obszarowi polskiego internetu przyjrzała się firma badawcza IRCenter.

ilustracja: bing.com/create

81% rodziców publikuje zdjęcia swoich dzieci w mediach społecznościowych.

zdjęcia swoich dzieci w mediach społecznościowych. 57% udostępnia informacje o swoim dziecku, takie jak imię, wiek i lokalizacja.

o swoim dziecku, takie jak imię, wiek i lokalizacja. 44% publikuje zdjęcia dzieci w piżamach lub bez ubrań.

dzieci w piżamach lub bez ubrań. 38% publikuje zdjęcia swoich dzieci w takich sytuacjach jak kąpanie lub przebieranie.

Sharenting w polskim internecie

60% rodziców-internautów deklaruje, że raczej nie publikuje zdjęć swoich dzieci

rodziców-internautów deklaruje, że zdjęć swoich dzieci 14% uważa, że nie powinno się tego robić

uważa, że 40% badanych wprowadza element kontekstu publikowania

REKLAMA



11 proc. rodziców uważa, że publikacja zdjęcia czy filmu zależy od wieku dziecka - im ono starsze, tym mniej chętnie dzielą się zdjęciami;

rodziców uważa, że publikacja zdjęcia czy filmu - im ono starsze, tym mniej chętnie dzielą się zdjęciami; 5 proc. z kolei uznaje, że można upubliczniać zdjęcia dzieci bez pokazywania ich twarzy ;

z kolei uznaje, że można upubliczniać zdjęcia dzieci ; 3 proc. rodziców nie widzi żadnych problemów ani zagrożeń w związku z publikacją wizerunku swojego dziecka. Wśród młodych rodziców (w grupie wiekowej 25–34 lata) odsetek tych odpowiedzi był dwukrotnie wyższy (6 proc.).

Za i przeciw sharentingowi

Naruszenie prywatności dzieci: Publikując zdjęcia i informacje o swoich dzieciach w mediach społecznościowych, rodzice mogą narazić je na ryzyko kradzieży tożsamości, zastraszania lub wykorzystywania seksualnego.

Publikując zdjęcia i informacje o swoich dzieciach w mediach społecznościowych, rodzice mogą narazić je na ryzyko kradzieży tożsamości, zastraszania lub wykorzystywania seksualnego. Cyberprzemoc: Dzieci, których rodzice publikują zbyt dużo informacji o nich w mediach społecznościowych, mogą stać się ofiarami cyberprzemocy.

Dzieci, których rodzice publikują zbyt dużo informacji o nich w mediach społecznościowych, mogą stać się ofiarami cyberprzemocy. Zespół nadmiernego dzielenia się: Sharenting może prowadzić do rozwoju zespołu nadmiernego dzielenia się, czyli zaburzenia psychicznego, które charakteryzuje się nadmierną potrzebą dzielenia się informacjami o sobie w mediach społecznościowych.

REKLAMA



Cyberzagrożenia dla dzieci

43% dzieci w wieku 11-15 lat otrzymało nieproszone treści seksualne w internecie.

w wieku 11-15 lat otrzymało nieproszone treści seksualne w internecie. 25% dzieci w wieku 11-15 lat doświadczyło cyberprzemocy.

w wieku 11-15 lat doświadczyło cyberprzemocy. 12% dzieci w wieku 11-15 lat zetknęło się z pornografią w internecie.

w wieku 11-15 lat zetknęło się z pornografią w internecie. 8% dzieci w wieku 11-15 lat zostało nakłanianych do spotkania z nieznajomym w realu.

Przeszło 8 na 10 rodziców zdarzyło się się umieścić w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy swoich dzieci. To statystyka globalna. W Polsce ten odsetek może się sięgać nawet 70 procent. Z danych zebranych przez Sprout Social wynika że:Na tym właśnie polega sharenting. Zjawisko, którego nazwa pochodzi z połączenia słów share (dzielenie się, w tym wypadku w mediach społecznościowych) i parenting (rodzicielstwo). Jak wygląda skale tego zjawiska w polskim internecie zbadała firma IRCenter dla agencji Newseria.- Uważają, że jeżeli publikacja jest dla rodziny, znajomych, przyjaciół, najbliższego grona, to jak najbardziej takie zdjęcia można przekazywać, natomiast w szerszej przestrzeni zdjęć swoich dzieci nie powinno się pokazywać - tłumaczy, partner w IRCenter w rozmowie z agencją Newseria Biznes. - Rodzice zastanawiają się też, czy opublikowane zdjęcia mogą zostać wykorzystane na portalach związanych z seksem. I raczej nie publikują zdjęć, kiedy dziecko na przykład jest na nocniku, w toalecie albo wannie, czyli w sytuacjach intymnych.Jak podkreślają pedagodzy i psycholodzy dziecięcy, sharenting może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla dzieci. Z jednej strony może to być sposób na budowanie więzi między rodzicami a dziećmi, a także na dzielenie się radościami i smutkami rodzicielstwa z innymi. Z drugiej strony, sharenting może prowadzić do naruszenia prywatności dzieci, a także do cyberprzemocy . Wskazują na kilka istotnych zagroźeń:- Rodzice często nie zwracają również uwagi na jedną rzecz: co na to dzieci, czy dzieci zgłaszają protest, że ich zdjęcia są publikowane. Szczególnie jak mamy malucha, który ma dwa albo trzy lata, to on na pewno nie zaprotestuje, starsze już tak - zwraca uwagęz IRCenter. - Rodzice nie zdają sobie sprawy, że kiedy dziecko dorośnie, to może inaczej odbierać to, co oni dzisiaj robią z ich zdjęciami.O niebezpieczeństwach, z jakimi zetknąć się mogą dzieci korzystające bez kontroli z internetu mówi się i pisze od wielu lat . Obraz sytuacji i świadomość rodziców poprawia się jednak powoli. Według raportu Safer Internet Foundation:W Polsce coraz więcej dzieci korzysta z internetu. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje, w 2020 roku 95% dzieci w wieku 10-17 lat korzystało z internetu. Z czego 85% dzieci było online codziennie..