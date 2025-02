Pozwy SLAPP w Europie. Jak ucisza się dziennikarzy i aktywistów

17.02.2025 Prawo w mediach

Krzysztof Fiedorek

W Europie rośnie liczba strategicznych pozwów, które mają na celu zastraszenie dziennikarzy, aktywistów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jak wynika z raportu CASE SLAPPs Report 2024, w latach 2010–2023 zidentyfikowano aż 1049 takich przypadków. Najwięcej - w Polsce.

ilustracja: Bing AI

Europa pod presją. Wzrost liczby pozwów SLAPP

Kraj Liczba pozwów (2010-2023) Polska 135 Malta 91 Francja 90 Włochy 62 Serbia 56 Chorwacja 55 Bośnia i Hercegowina 54 Słowenia 42 Rumunia 40 Turcja 38

Kim są ofiary SLAPP? Dziennikarze i aktywiści na celowniku

Dziennikarze śledczy – np. redakcja bułgarskiego serwisu Bivol, która została pozwana na kwotę 500 000 euro za artykuł o nadużyciach w sektorze ubezpieczeń.

– np. redakcja bułgarskiego serwisu Bivol, która została pozwana na kwotę 500 000 euro za artykuł o nadużyciach w sektorze ubezpieczeń. Redakcje medialne – np. grecka Mediapool, której grozi bankructwo w związku z pozwem na 500 000 euro.

– np. grecka Mediapool, której grozi bankructwo w związku z pozwem na 500 000 euro. Aktywiści społeczni ekologiczni – np. organizacja Greenpeace, która została pozwana przez Shell na 2,1 mln dolarów za protesty przeciwko wydobyciu ropy na Morzu Północnym.

– np. organizacja Greenpeace, która została pozwana przez Shell na 2,1 mln dolarów za protesty przeciwko wydobyciu ropy na Morzu Północnym. Sygnaliści – osoby ujawniające korupcję i nieprawidłowości, które często muszą mierzyć się z represjami prawnymi.

Kto pozywa? Politycy i biznesmeni w natarciu

Rodzaj postępowania Udział w SLAPP-ach (%) Pozwy cywilne 64,3% Postępowania karne 21,7% Pozwy mieszane (cywilne + karne) 2,1% Pozwy administracyjne 0,9% Pozwy o zakaz publikacji (injunctions) 5,8%

Cenzura pod przykrywką prawa

Włochy – do 3 lat więzienia za zniesławienie,

– do 3 lat więzienia za zniesławienie, Słowacja – od 2 do 8 lat więzienia za pomówienie,

– od 2 do 8 lat więzienia za pomówienie, Turcja – nawet 5 lat więzienia w przypadku zniesławienia osoby publicznej.

Tematyka pozwów SLAPP Udział w sprawach (%) Korupcja 36,1% Sprawy biznesowe 22,7% Ochrona środowiska 16,3% Sprawy rządowe 12,4% Prawa człowieka 7,5% Inne 5,0%

Jak Europa walczy z SLAPP-ami?

Możliwość wczesnego odrzucenia pozwów SLAPP przez sądy.

przez sądy. Sankcje dla osób nadużywających systemu prawnego.

Ochronę dziennikarzy i aktywistów przed represjami finansowymi.

SLAPP to skrót od Strategic Lawsuit Against Public Participation, czyli strategiczny pozew przeciwko partycypacji publicznej. To rodzaj postępowania sądowego wykorzystywanego przez osoby wpływowe, firmy lub instytucje do zastraszania i uciszania krytycznych głosów w debacie publicznej.SLAPP-y nie są wytaczane z myślą o wygranej w sądzie, lecz jako narzędzie represji . Celem jest zniechęcenie dziennikarzy, aktywistów i organizacji społecznych do podejmowania tematów niewygodnych dla pozywających.Mimo postępów w walce z tym zjawiskiem, w wielu krajach pozwy SLAPP wciąż są narzędziem do uciszania niewygodnych głosów. Skalę zjawiska bada organizacja CASE, która co roku publikuje raporty poświęcone sądowemu zamykaniu ust w debacie publicznej.W 2023 roku najwięcej takich pozwów odnotowano we Włoszech (26), Rumunii (15), Serbii (10) i Turcji (10). Na tle wcześniejszych lat widać wyraźny wzrost liczby pozwów, zwłaszcza że do raportu trafiają jedynie przypadki, które udało się zweryfikować. W skali ostatnich 14 lat, jak wynika z danych zebranych przez CASE, zdecydowanym liderem jest Polska (135), wyprzedzając wyraźnie Maltę i Francję.Raport wskazuje, że liczba zgłoszonych pozwów to jedynie „wierzchołek góry lodowej”, ponieważ wiele osób boi się informować o takich sprawach w obawie przed dalszymi represjami. W szczególności w krajach o ograniczonej wolności prasy wiele przypadków pozostaje poza oficjalnymi statystykami.Najczęściej ofiarami SLAPP są dziennikarze śledczy i redakcje mediów, które publikują materiały ujawniające korupcję i nadużycia władzy. Wśród pozwanych znaleźli się również aktywiści, organizacje pozarządowe i akademicy.Najczęściej atakowane grupy to:W przypadku organizacji Greenpeace firma Shell nie tylko domagała się odszkodowania, ale także nałożyła globalny zakaz protestów na swoją infrastrukturę, grożąc dodatkowymi roszczeniami o wartości do 8,6 mln dolarów. To pokazuje, jak wielkie koncerny wykorzystują system prawny do zastraszania przeciwników.Z analizy raportu CASE Report 2024 wynika, że głównymi pozywającymi są:– 45,2% przypadków oraz– 35,5% przypadków.Największe kwoty odszkodowań żądane w pozwach SLAPP sięgają kilku milionów euro. W Grecji dziennikarze opisujący aferę szpiegowską zostali pozwani na kwotę 3,3 mln euro przez Grigorisa Dimitriadisa, byłego doradcę premiera.Zdecydowana większość pozwów SLAPP ma charakter cywilny, ale w wielu krajach nadal stosuje się prawo karne do ścigania dziennikarzy i aktywistów.Warto podkreślić, że część pozwów ma również podłoże polityczne. W Bośni i Hercegowinie po przywróceniu przepisów o karnej zniesławieniu w 2023 roku, w samym marcu 2024 roku złożono ponad 50 pozwów przeciwko dziennikarzom. Organizacje takie jak ONZ i OBWE alarmują, że te zmiany mogą być wykorzystywane do tłumienia krytycznych głosów.W 64,3% przypadków SLAPPy miały charakter pozwów cywilnych, natomiast w 21,7% spraw chodziło o postępowania karne. Niektóre kraje nadal przewidują kary więzienia za zniesławienie:Główne obszary tematyczne, które wywołują reakcje w postaci SLAPP-ów, obejmują korupcję, działania rządowe oraz ochronę środowiska.Choć Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie podkreślała, że więzienie za zniesławienie jest nieakceptowalne, wiele państw nie zrezygnowało z takich przepisów. UNESCO zwraca uwagę na rosnącą tendencję do przywracania karnego ścigania za pomówienia, co może prowadzić do dalszej eskalacji SLAPP-ów.W kwietniu 2024 roku Unia Europejska przyjęła, która ma zapewnić ochronę przed nadużywaniem systemu prawnego do uciszania krytyków. Dyrektywa obejmuje między innymi:Jednak dyrektywa dotyczy jedynie spraw, co oznacza, że większość pozwów wewnątrzkrajowych nadal nie podlega jej przepisom. Dlatego organizacje społeczne apelują do rządów krajowych o rozszerzenie przepisów anty-SLAPP na wszystkie przypadki.Cały raportoraz narzędzia do zgłaszania kolejnych przypadków udostępnione są na stronie the-case.eu