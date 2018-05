Programy informacyjne w telewizji. Analiza MullenLowe

14.05.2018 Rynek medialny

Oglądalność programów informacyjnych spada od kilku lat. Jest to częściowo zbieżne z trendem spadkowym oglądalności stacji z tak zwanej wielkiej czwórki (TVP1, TVP2, Polsat, TVN) - wynika z analizy opublikowanej przez dom mediowy MullenLowe MediaHub.

źródło: MullenLowe MediaHub

Fakty TVN - 2,8 mln,

- 2,8 mln, Teleexpress - 2,3 mln widzów

- 2,3 mln widzów Wiadomości TVP - 2,3 mln widzów

- 2,3 mln widzów Wydarzenia - 2 mln widzów

- 2 mln widzów Wydarzenia Flesz - 1,5 mln widzów

- 1,5 mln widzów Panorama - 1,2 mln widzów

- 1,2 mln widzów Teleexpress Extra - 0,8 mln widzów

- 0,8 mln widzów Fakty po Faktach - 0,7 mln widzów

Fakty TVN - 972 tys. widzów,

- 972 tys. widzów, Wydarzenia - 747 tys. widzów

- 747 tys. widzów Wydarzenia Flesz - 661 tys. widzów

- 661 tys. widzów Teleexpress - 546 tys. widzów

- 546 tys. widzów Wiadomości TVP - 536 tys. widzów

- 536 tys. widzów Panorama - 281 tys. widzów

- 281 tys. widzów Teleexpress Extra - 146 tys. widzów

- 146 tys. widzów Fakty po Faktach - 129 tys. widzów

Stacje telewizyjne w oczach Polaków

Polsat - 70% ocen pozytywnych, 10% ocen negatywnych

- 70% ocen pozytywnych, 10% ocen negatywnych TVN - 66% ocen pozytywnych, 17% ocen negatywnych

- 66% ocen pozytywnych, 17% ocen negatywnych TVP - 59% ocen pozytywnych, 27% ocen negatywnych

Najdotkliwiej zarówno w grupie szerokiej jak i w komercyjnej spadki te odczuwają programy TVP. Największą stabilność utrzymują Fakty. Autorzy analizy podkreślają, że od lat kondycja telewizji jest praktycznie niezmienna. Polacy oglądają to medium średnio ponad 4 godziny dziennie. Niemniej jednak zmiana dystrybucji treści oraz rozwój stacji tematycznych zmienił obraz konsumpcji. Od kliku lat najwięcej widzów tracą duże anteny, czyli TVP1, TVP2 , Polsat i TVN.- Spadki te na ogół wynoszą 3-7 proc. rok do roku. Po dość dobrych wynikach 2014 i 2015 nadeszły ciężkie czasy dla TVP1. W ostatnich dwóch latach stacja traciła odpowiednio 10 i 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Spadki te były 2,3-krotnie wyższe od wyników na pozostałych dużych antenach komentuje Michał Bakalarczyk, ekspert rynku TV z MullenLowe MediaHub, cytowany przez portal Interaktywnie.com . - Co ciekawe, znaczący wpływ na tą sytuację miały oglądalności „programów polityczno-ekonomicznych” (-64 proc. 2017 vs 2016) oraz właśnie „programów informacyjnych” (-22 proc. 2017 vs 2016), które na innych stacjach praktycznie powtórzyły wyniki z 2016 roku.W grupie ogólnej, czyli widzów od 4 roku życia średnie wyniki oglądalności prezentują się następująco:Biorąc pod uwagę tak zwaną grupę komercyjną (w wieku 16-49 lat) widać istotne przetasowanie w rankingu oglądalności. Na drugie i trzecie miejsce awansują pozycje Polsatu, natomiast Wiadomości i Teleexpress spadają na 4 i 5 pozycję:Jak wynika z wcześniejszej analizy MullenLowe MediaHub , Teleexpress i Wiadomości oglądają najczęściej mężczyźni - 48 proc., czyli więcej niż średni udział mężczyzn w widowni telewizyjnej. W widowni Faktów (58 proc. oglądających) i Wydarzeń (57 proc.) przeważają kobiety.W wielkich aglomeracjach miejskich najpopularniejsze są Fakty TVN. W miastach do 100 tysięcy mieszkańców dominują Wydarzenia i Teleexpress. Telewidzowie mieszkający na wsi najczęściej wybierają Wiadomości TVP.Wyższym wykształceniem mogą pochwalić się widzowie sztandarowego programu informacyjnego stacji TVN – stanowią 22 proc., co oznacza o 56 proc. wyższy wynik od średniej programów informacyjnych (14 proc.). Wiadomości i Teleexpress upodobali sobie widzowie ze średnim wykształceniem (około 40 proc. widowni), a „Wydarzenia” bez matury (53 proc.). Najlepiej ocenianą przez widzów stacją telewizyjną jest Polsat - wynika z kolei z badania CBOS, którego wyniki opublikował niedawno portal dziennik.pl. Najmniej pozytywnych odczuć budzi wśród telewidzów nadawca publiczny. Autorzy badania wzięli pod lupę trzech największych nadawców w Polsce, uzyskując następujące wyniki:CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo CAPI w dniach 5-12 kwietnia 2018 roku na próbie 1140 osób.